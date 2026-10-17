Scioperi settimana dal 19 al 25 ottobre 2026, si fermano bus, treni e sanità: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 19 Ottobre 2026 al 25 Ottobre 2026
La settimana dal 19 Ottobre 2026 al 25 Ottobre 2026 presenta un calendario di scioperi che interessa trasporti, sanità e altri servizi. Non risultano scioperi generali nazionali né appuntamenti nel fine settimana.
Per i trasporti, le astensioni coinvolgono il servizio pubblico locale a Savona, Roma, Udine e Bari, con fasce orarie diverse secondo l’azienda. A Volla è previsto anche uno stop nel trasporto merci su gomma. Nella sanità sono segnalate mobilitazioni nelle aziende ospedaliere della Sicilia, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari e all’Anffas di Grottammare.
Completano il quadro le proteste nelle pulizie a Napoli, nell’igiene ambientale in quattro comuni del Catanzarese e nelle telecomunicazioni per ZTE. Durata e modalità variano dalle quattro ore all’intera giornata o turno di lavoro: prima di organizzare spostamenti e attività è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti delle singole aziende.
TRASPORTI
Trasporto merci su gomma
Il 19 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla Vincenzo Miele Trasporti di Volla, proclamato da Ugl. L’astensione si svolgerà dalle 7.00 alle 15.00. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|19 Ottobre 2026
|Volla
|Vincenzo Miele Trasporti S.a.s. — Ugl
|Dalle 7.00 alle 15.00
Trasporto pubblico locale
Gli scioperi del trasporto pubblico locale interessano Savona e Roma il 19 Ottobre 2026, Udine il 20 Ottobre 2026 e Bari il 23 Ottobre 2026. Le astensioni durano quattro ore, tranne quella di Arriva Udine, prevista dalle 15.00 alle 24.00 per il servizio urbano ed extraurbano. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|19 Ottobre 2026
|Savona
|TPL Linea — Rsu
|Dalle 10.15 alle 14.15
|Roma
|BIS-Bus International Srl — Usb Lavoro Privato
|Dalle 8.30 alle 12.30
|20 Ottobre 2026
|Udine
|Arriva Udine — Associazione Sindacale Indipendente
|Servizio urbano ed extraurbano: dalle 15.00 alle 24.00
|23 Ottobre 2026
|Bari
|Ferrovie Sud Est, operatori di esercizio e addetti Goa — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|Dalle 19.45 alle 23.45
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Nel settore della sanità sono previste tre agitazioni: nelle aziende ospedaliere siciliane il 19 Ottobre 2026, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari il 20 Ottobre 2026 e all’Anffas di Grottammare il 23 Ottobre 2026. Gli stop coprono l’intera giornata, con l’orario 00.00-23.59 specificato per Bari. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|19 Ottobre 2026
|Sicilia
|Aziende ospedaliere della Regione Sicilia — Uiltucs
|Intera giornata
|20 Ottobre 2026
|Bari
|Accadueo, Ariete Soc. Coop., Ladisa Ristorazione — Usb Lavoro Privato
|Dalle 00.00 alle 23.59
|23 Ottobre 2026
|Grottammare
|Anffas — Fp Cgil
|Intera giornata
ALTRO
Igiene ambientale
Il 21 Ottobre 2026 lo sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato interessa Italy Ecology System nei comuni di Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone. L’astensione nel settore dell’igiene ambientale è prevista per l’intero turno di lavoro. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|21 Ottobre 2026
|Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna, Pentone
|Italy Ecology System — Usb Lavoro Privato
|Intero turno di lavoro
Pulizie e multiservizi
A Napoli il 19 Ottobre 2026 è in programma uno sciopero per l’intera giornata alla Dussmann. L’agitazione nel settore pulizie e multiservizi è proclamata da Sgb. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|19 Ottobre 2026
|Napoli
|Dussmann — Sgb
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Per le telecomunicazioni, il 20 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla ZTE, promosso da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. Lo stop riguarda l’intero turno. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|20 Ottobre 2026
|Ambito geografico non specificato
|ZTE — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil
|Intero turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.