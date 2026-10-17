Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 19 Ottobre 2026 al 25 Ottobre 2026 presenta un calendario di scioperi che interessa trasporti, sanità e altri servizi. Non risultano scioperi generali nazionali né appuntamenti nel fine settimana.

Per i trasporti, le astensioni coinvolgono il servizio pubblico locale a Savona, Roma, Udine e Bari, con fasce orarie diverse secondo l’azienda. A Volla è previsto anche uno stop nel trasporto merci su gomma. Nella sanità sono segnalate mobilitazioni nelle aziende ospedaliere della Sicilia, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari e all’Anffas di Grottammare.

Completano il quadro le proteste nelle pulizie a Napoli, nell’igiene ambientale in quattro comuni del Catanzarese e nelle telecomunicazioni per ZTE. Durata e modalità variano dalle quattro ore all’intera giornata o turno di lavoro: prima di organizzare spostamenti e attività è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti delle singole aziende.

TRASPORTI

Trasporto merci su gomma

Il 19 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla Vincenzo Miele Trasporti di Volla, proclamato da Ugl. L’astensione si svolgerà dalle 7.00 alle 15.00. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 19 Ottobre 2026 Volla Vincenzo Miele Trasporti S.a.s. — Ugl Dalle 7.00 alle 15.00

Trasporto pubblico locale

Gli scioperi del trasporto pubblico locale interessano Savona e Roma il 19 Ottobre 2026, Udine il 20 Ottobre 2026 e Bari il 23 Ottobre 2026. Le astensioni durano quattro ore, tranne quella di Arriva Udine, prevista dalle 15.00 alle 24.00 per il servizio urbano ed extraurbano. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 19 Ottobre 2026 Savona TPL Linea — Rsu Dalle 10.15 alle 14.15 Roma BIS-Bus International Srl — Usb Lavoro Privato Dalle 8.30 alle 12.30 20 Ottobre 2026 Udine Arriva Udine — Associazione Sindacale Indipendente Servizio urbano ed extraurbano: dalle 15.00 alle 24.00 23 Ottobre 2026 Bari Ferrovie Sud Est, operatori di esercizio e addetti Goa — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal Dalle 19.45 alle 23.45

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Nel settore della sanità sono previste tre agitazioni: nelle aziende ospedaliere siciliane il 19 Ottobre 2026, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari il 20 Ottobre 2026 e all’Anffas di Grottammare il 23 Ottobre 2026. Gli stop coprono l’intera giornata, con l’orario 00.00-23.59 specificato per Bari. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 19 Ottobre 2026 Sicilia Aziende ospedaliere della Regione Sicilia — Uiltucs Intera giornata 20 Ottobre 2026 Bari Accadueo, Ariete Soc. Coop., Ladisa Ristorazione — Usb Lavoro Privato Dalle 00.00 alle 23.59 23 Ottobre 2026 Grottammare Anffas — Fp Cgil Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Il 21 Ottobre 2026 lo sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato interessa Italy Ecology System nei comuni di Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone. L’astensione nel settore dell’igiene ambientale è prevista per l’intero turno di lavoro. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 21 Ottobre 2026 Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna, Pentone Italy Ecology System — Usb Lavoro Privato Intero turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

A Napoli il 19 Ottobre 2026 è in programma uno sciopero per l’intera giornata alla Dussmann. L’agitazione nel settore pulizie e multiservizi è proclamata da Sgb. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 19 Ottobre 2026 Napoli Dussmann — Sgb Intera giornata

Telecomunicazioni

Per le telecomunicazioni, il 20 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla ZTE, promosso da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. Lo stop riguarda l’intero turno. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come 20 Ottobre 2026 Ambito geografico non specificato ZTE — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil Intero turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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