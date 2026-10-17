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Scioperi settimana dal 19 al 25 ottobre 2026, si fermano bus, treni e sanità: le città coinvolte

L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 19 Ottobre 2026 al 25 Ottobre 2026

3 min di lettura

Mirko Vitali

Mirko Vitali

WEB EDITOR

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 19 Ottobre 2026 al 25 Ottobre 2026 presenta un calendario di scioperi che interessa trasporti, sanità e altri servizi. Non risultano scioperi generali nazionali né appuntamenti nel fine settimana.

Per i trasporti, le astensioni coinvolgono il servizio pubblico locale a Savona, Roma, Udine e Bari, con fasce orarie diverse secondo l’azienda. A Volla è previsto anche uno stop nel trasporto merci su gomma. Nella sanità sono segnalate mobilitazioni nelle aziende ospedaliere della Sicilia, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari e all’Anffas di Grottammare.

Completano il quadro le proteste nelle pulizie a Napoli, nell’igiene ambientale in quattro comuni del Catanzarese e nelle telecomunicazioni per ZTE. Durata e modalità variano dalle quattro ore all’intera giornata o turno di lavoro: prima di organizzare spostamenti e attività è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti delle singole aziende.

TRASPORTI

Trasporto merci su gomma

Il 19 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla Vincenzo Miele Trasporti di Volla, proclamato da Ugl. L’astensione si svolgerà dalle 7.00 alle 15.00. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
19 Ottobre 2026
Volla Vincenzo Miele Trasporti S.a.s. — Ugl Dalle 7.00 alle 15.00

Trasporto pubblico locale

Gli scioperi del trasporto pubblico locale interessano Savona e Roma il 19 Ottobre 2026, Udine il 20 Ottobre 2026 e Bari il 23 Ottobre 2026. Le astensioni durano quattro ore, tranne quella di Arriva Udine, prevista dalle 15.00 alle 24.00 per il servizio urbano ed extraurbano. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
19 Ottobre 2026
Savona TPL Linea — Rsu Dalle 10.15 alle 14.15
Roma BIS-Bus International Srl — Usb Lavoro Privato Dalle 8.30 alle 12.30
20 Ottobre 2026
Udine Arriva Udine — Associazione Sindacale Indipendente Servizio urbano ed extraurbano: dalle 15.00 alle 24.00
23 Ottobre 2026
Bari Ferrovie Sud Est, operatori di esercizio e addetti Goa — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal Dalle 19.45 alle 23.45

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Nel settore della sanità sono previste tre agitazioni: nelle aziende ospedaliere siciliane il 19 Ottobre 2026, nelle società Accadueo, Ariete e Ladisa Ristorazione a Bari il 20 Ottobre 2026 e all’Anffas di Grottammare il 23 Ottobre 2026. Gli stop coprono l’intera giornata, con l’orario 00.00-23.59 specificato per Bari. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
19 Ottobre 2026
Sicilia Aziende ospedaliere della Regione Sicilia — Uiltucs Intera giornata
20 Ottobre 2026
Bari Accadueo, Ariete Soc. Coop., Ladisa Ristorazione — Usb Lavoro Privato Dalle 00.00 alle 23.59
23 Ottobre 2026
Grottammare Anffas — Fp Cgil Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Il 21 Ottobre 2026 lo sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato interessa Italy Ecology System nei comuni di Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone. L’astensione nel settore dell’igiene ambientale è prevista per l’intero turno di lavoro. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
21 Ottobre 2026
Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna, Pentone Italy Ecology System — Usb Lavoro Privato Intero turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

A Napoli il 19 Ottobre 2026 è in programma uno sciopero per l’intera giornata alla Dussmann. L’agitazione nel settore pulizie e multiservizi è proclamata da Sgb. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
19 Ottobre 2026
Napoli Dussmann — Sgb Intera giornata

Telecomunicazioni

Per le telecomunicazioni, il 20 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero alla ZTE, promosso da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. Lo stop riguarda l’intero turno. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dove Chi sciopera Come
20 Ottobre 2026
Ambito geografico non specificato ZTE — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil Intero turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

scioperi-settimana-2 V:Notizie

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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