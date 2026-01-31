Scioperi settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop treni, bus e altri settori
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 02 al 08 Febbraio 2026
Settimana senza sciopero generale, ma con un fitto calendario di proteste dal 02 Febbraio 2026 al 08 Febbraio 2026 che interessa soprattutto i trasporti. In Lombardia i treni di Trenord si fermano tra lunedì e martedì, mentre giovedì a Rimini è previsto uno stop di Trenitalia. Venerdì 06 Febbraio riflettori sull’Abruzzo: il TPL di TUA è coinvolto da varie sigle, con modalità di sciopero differenziate e rispetto delle fasce di garanzia; a Bari, AMTAB effettua quattro ore di astensione. Sulla rete autostradale sono programmati turni di protesta del personale di Autostrade per l’Italia in più province del Nord. Nei porti, Usb Lavoro Privato indice uno sciopero di settore per l’intera giornata. Sul fronte dei servizi, mercoledì tocca alla sanità privata a Napoli. Nel perimetro “Altro” si registrano agitazioni negli appalti ferroviari (Roma), negli istituti di vigilanza (Torino e Brindisi), nell’igiene ambientale (Caserta) e nella scuola (San Salvo). Di seguito il dettaglio con dove, chi e come.
TRASPORTI
Settimana intensa per i trasporti: mobilitazioni su aria, rete autostradale, mare, trasporto pubblico locale e treni. Di seguito i dettagli, ordinati per sottocategoria.
Aerei
A Brindisi è previsto uno sciopero del personale della vigilanza operante in ambito aeroportuale per l’intera giornata di lunedì.
|02 Febbraio 2026 — Brindisi
|Uiltucs — Azienda COSMOPOL
|Intera giornata / turno di lavoro
Autostrade
Azioni di protesta a turni del personale di Autostrade per l’Italia in diverse province del Nord, con articolazioni tra notturno e diurno.
|06 Febbraio 2026 — Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi
|Uiltrasporti — Autostrade per l’Italia
|1° turno 22:00 (05/02)–06:00 (06/02); 2° turno 06:00–14:00; 3° turno 14:00–22:00; personale tecnico/amministrativo 06:00–20:00
Marittimo
Nei porti italiani Usb Lavoro Privato proclama uno sciopero per l’intera giornata di venerdì.
|06 Febbraio 2026 — —
|Usb Lavoro Privato — Aziende del settore portuale
|Intera giornata
Trasporto pubblico locale
In Abruzzo diffuse mobilitazioni del personale TUA tra stop di 4 ore e intera giornata con fasce di garanzia; a Bari, AMTAB si ferma nella tarda mattinata.
|06 Febbraio 2026 — Abruzzo
|Orsa Trasporti — TUA
|Intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia
|06 Febbraio 2026 — Abruzzo
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|09:00–13:00
|06 Febbraio 2026 — Pescara, Chieti
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00
|06 Febbraio 2026 — Teramo
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00
|06 Febbraio 2026 — Lanciano
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00
|06 Febbraio 2026 — Bari
|Uitrasporti — AMTAB
|08:30–12:30
Treni
In Lombardia Trenord si ferma dal 02 al 03 Febbraio; a Rimini lo sciopero di Trenitalia è previsto giovedì nella fascia diurna. Possibili ripercussioni su collegamenti regionali e lunga percorrenza.
|Dal 02 Febbraio 2026 al 03 Febbraio 2026 — Lombardia
|Orsa Trasporti — Trenord
|Dalle 03:00 (02/02) alle 02:00 (03/02)
|05 Febbraio 2026 — Rimini
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa — Trenitalia
|09:01–16:59
SANITÀ
Nella settimana è previsto uno sciopero nella sanità privata a Napoli.
Sanità privata
Coinvolto il personale della Casa di Cura La Madonnina con astensione di 12 ore nella giornata di mercoledì.
|04 Febbraio 2026 — Napoli
|Fp Cisl — Casa di Cura La Madonnina
|08:00–20:00
ALTRO
Agitazioni in comparti extra-trasporto: appalti ferroviari, igiene ambientale, istituti di vigilanza, pulizie e scuola.
Appalti ferroviari
Protesta a Roma per il personale degli appalti ristorazione in ambito ferroviario.
|02 Febbraio 2026 — Roma
|Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal — Elior Ristorazione SpA
|4 ore
Igiene ambientale
Scioperi a San Marcellino e Vitulazio con stop che coprono l’intera giornata lavorativa.
|04 Febbraio 2026 — San Marcellino (CE)
|Uiltrasporti — ECOCE Srl (Ecology in Progress)
|00:01–23:59
|06 Febbraio 2026 — Vitulazio (CE)
|Uiltrasporti — DM Technology
|00:01–23:59
Istituti di vigilanza
A Torino proclamate due giornate di sciopero per il personale di due società, con astensione prolungata.
|Dal 02 Febbraio 2026 al 03 Febbraio 2026 — Torino
|Cisal Terziario — Cosmopol; Sicuritalia SpA
|Intere giornate
Pulizie e multiservizi
Astensione dal lavoro a Salerno sull’intero turno.
|04 Febbraio 2026 — Salerno
|Fiadel — Colser
|Intero turno di lavoro
Scuola
A San Salvo previste due giornate di sciopero limitato agli ultimi 30 minuti del turno.
|05 Febbraio 2026 — San Salvo
|Cobas Scuola — MIM
|Ultimi 30 minuti del turno
|06 Febbraio 2026 — San Salvo
|Cobas Scuola — MIM
|Ultimi 30 minuti del turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
