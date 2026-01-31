Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana senza sciopero generale, ma con un fitto calendario di proteste dal 02 Febbraio 2026 al 08 Febbraio 2026 che interessa soprattutto i trasporti. In Lombardia i treni di Trenord si fermano tra lunedì e martedì, mentre giovedì a Rimini è previsto uno stop di Trenitalia. Venerdì 06 Febbraio riflettori sull’Abruzzo: il TPL di TUA è coinvolto da varie sigle, con modalità di sciopero differenziate e rispetto delle fasce di garanzia; a Bari, AMTAB effettua quattro ore di astensione. Sulla rete autostradale sono programmati turni di protesta del personale di Autostrade per l’Italia in più province del Nord. Nei porti, Usb Lavoro Privato indice uno sciopero di settore per l’intera giornata. Sul fronte dei servizi, mercoledì tocca alla sanità privata a Napoli. Nel perimetro “Altro” si registrano agitazioni negli appalti ferroviari (Roma), negli istituti di vigilanza (Torino e Brindisi), nell’igiene ambientale (Caserta) e nella scuola (San Salvo). Di seguito il dettaglio con dove, chi e come.

TRASPORTI

Settimana intensa per i trasporti: mobilitazioni su aria, rete autostradale, mare, trasporto pubblico locale e treni. Di seguito i dettagli, ordinati per sottocategoria.

Aerei

A Brindisi è previsto uno sciopero del personale della vigilanza operante in ambito aeroportuale per l’intera giornata di lunedì.

02 Febbraio 2026 — Brindisi Uiltucs — Azienda COSMOPOL Intera giornata / turno di lavoro

Autostrade

Azioni di protesta a turni del personale di Autostrade per l’Italia in diverse province del Nord, con articolazioni tra notturno e diurno.

06 Febbraio 2026 — Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi Uiltrasporti — Autostrade per l’Italia 1° turno 22:00 (05/02)–06:00 (06/02); 2° turno 06:00–14:00; 3° turno 14:00–22:00; personale tecnico/amministrativo 06:00–20:00

Marittimo

Nei porti italiani Usb Lavoro Privato proclama uno sciopero per l’intera giornata di venerdì.

06 Febbraio 2026 — — Usb Lavoro Privato — Aziende del settore portuale Intera giornata

Trasporto pubblico locale

In Abruzzo diffuse mobilitazioni del personale TUA tra stop di 4 ore e intera giornata con fasce di garanzia; a Bari, AMTAB si ferma nella tarda mattinata.

06 Febbraio 2026 — Abruzzo Orsa Trasporti — TUA Intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia 06 Febbraio 2026 — Abruzzo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA 09:00–13:00 06 Febbraio 2026 — Pescara, Chieti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00 06 Febbraio 2026 — Teramo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00 06 Febbraio 2026 — Lanciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Intera giornata con garanzia 05:30–08:30 e 13:00–16:00 06 Febbraio 2026 — Bari Uitrasporti — AMTAB 08:30–12:30

Treni

In Lombardia Trenord si ferma dal 02 al 03 Febbraio; a Rimini lo sciopero di Trenitalia è previsto giovedì nella fascia diurna. Possibili ripercussioni su collegamenti regionali e lunga percorrenza.

Dal 02 Febbraio 2026 al 03 Febbraio 2026 — Lombardia Orsa Trasporti — Trenord Dalle 03:00 (02/02) alle 02:00 (03/02) 05 Febbraio 2026 — Rimini Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa — Trenitalia 09:01–16:59

SANITÀ

Nella settimana è previsto uno sciopero nella sanità privata a Napoli.

Sanità privata

Coinvolto il personale della Casa di Cura La Madonnina con astensione di 12 ore nella giornata di mercoledì.

04 Febbraio 2026 — Napoli Fp Cisl — Casa di Cura La Madonnina 08:00–20:00

ALTRO

Agitazioni in comparti extra-trasporto: appalti ferroviari, igiene ambientale, istituti di vigilanza, pulizie e scuola.

Appalti ferroviari

Protesta a Roma per il personale degli appalti ristorazione in ambito ferroviario.

02 Febbraio 2026 — Roma Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal — Elior Ristorazione SpA 4 ore

Igiene ambientale

Scioperi a San Marcellino e Vitulazio con stop che coprono l’intera giornata lavorativa.

04 Febbraio 2026 — San Marcellino (CE) Uiltrasporti — ECOCE Srl (Ecology in Progress) 00:01–23:59 06 Febbraio 2026 — Vitulazio (CE) Uiltrasporti — DM Technology 00:01–23:59

Istituti di vigilanza

A Torino proclamate due giornate di sciopero per il personale di due società, con astensione prolungata.

Dal 02 Febbraio 2026 al 03 Febbraio 2026 — Torino Cisal Terziario — Cosmopol; Sicuritalia SpA Intere giornate

Pulizie e multiservizi

Astensione dal lavoro a Salerno sull’intero turno.

04 Febbraio 2026 — Salerno Fiadel — Colser Intero turno di lavoro

Scuola

A San Salvo previste due giornate di sciopero limitato agli ultimi 30 minuti del turno.

05 Febbraio 2026 — San Salvo Cobas Scuola — MIM Ultimi 30 minuti del turno 06 Febbraio 2026 — San Salvo Cobas Scuola — MIM Ultimi 30 minuti del turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

