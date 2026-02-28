Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana senza scioperi generali ma con più vertenze locali che possono incidere su mobilità e servizi. Sul fronte dei trasporti, lunedì 2 Marzo 2026 si fermano per fasce i mezzi SASA a Bolzano, mentre venerdì 6 Marzo 2026 Napoli fa i conti con una doppia azione in casa EAV: una di quattro ore e una di 24 ore sulla divisione ferro – linee vesuviane, con possibili ripercussioni per pendolari e collegamenti su gomma e treni locali. Nella sanità privata, a Mugnano di Napoli la Residenza San Biagio annuncia un’astensione di 24 ore “a cavallo” tra il 2 e il 3, con potenziali riduzioni di servizi. Nel comparto delle autonomie locali è programmato uno stop a Rapolla che interessa i lavoratori SLEM. In sintesi, la settimana che va dal 2 Marzo 2026 all’8 Marzo 2026 richiede attenzione: chi viaggia verifichi orari e fasce di garanzia; utenti e famiglie seguano gli avvisi aziendali. Di seguito la guida completa con dove, chi e come si mobilita.

TRASPORTI

Settimana con più agitazioni nel trasporto pubblico locale: a Bolzano stop a fasce; a Napoli doppio appuntamento in EAV il 6 Marzo con effetti possibili su autobus e servizi ferroviari locali.

Trasporto pubblico locale

Disagi attesi per pendolari e cittadini: a Bolzano sciopero SASA a finestre orarie; a Napoli due azioni EAV, tra cui una di 24 ore sulle linee vesuviane (fasce garantite attive). Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Bolzano — 02 Marzo 2026 Orsa Trasporti; Usb Lavoro Privato; Ugl — Personale SASA dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine servizio Napoli — 06 Marzo 2026 Orsa Trasporti — Personale EAV dalle 11:00 alle 15:00 Napoli — 06 Marzo 2026 Confail Faisa — Personale viaggiante EAV, divisione ferro – linee vesuviane 24 ore, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia

SANITÀ

Sanità privata

A Mugnano di Napoli proclamata un’astensione di 24 ore alla Residenza San Biagio, con decorrenza dalle 8.00 del 2 e termine alle 8.00 del 3 Marzo 2026. Possibili riduzioni nei servizi erogati.

Mugnano di Napoli — 02 Marzo 2026 Fp Cgil — Residenza San Biagio dalle 8.00 del 02 Marzo alle 8.00 del 03 Marzo Mugnano di Napoli — 03 Marzo 2026 Fp Cgil — Residenza San Biagio dalle 8.00 del 02 Marzo alle 8.00 del 03 Marzo

ALTRO

Regioni e autonomie locali

A Rapolla è previsto uno sciopero di comparto che interessa i lavoratori SLEM per l’intera giornata di lunedì 2 Marzo 2026.

Rapolla — 02 Marzo 2026 Filcams Cgil — Lavoratori SLEM Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

