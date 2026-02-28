Scioperi settimana dal 2 all'8 marzo 2026, le città coinvolte: si fermano bus, sanità e lavoratori Slem
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 02 Marzo 2026 al 08 Marzo 2026
Settimana senza scioperi generali ma con più vertenze locali che possono incidere su mobilità e servizi. Sul fronte dei trasporti, lunedì 2 Marzo 2026 si fermano per fasce i mezzi SASA a Bolzano, mentre venerdì 6 Marzo 2026 Napoli fa i conti con una doppia azione in casa EAV: una di quattro ore e una di 24 ore sulla divisione ferro – linee vesuviane, con possibili ripercussioni per pendolari e collegamenti su gomma e treni locali. Nella sanità privata, a Mugnano di Napoli la Residenza San Biagio annuncia un’astensione di 24 ore “a cavallo” tra il 2 e il 3, con potenziali riduzioni di servizi. Nel comparto delle autonomie locali è programmato uno stop a Rapolla che interessa i lavoratori SLEM. In sintesi, la settimana che va dal 2 Marzo 2026 all’8 Marzo 2026 richiede attenzione: chi viaggia verifichi orari e fasce di garanzia; utenti e famiglie seguano gli avvisi aziendali. Di seguito la guida completa con dove, chi e come si mobilita.
TRASPORTI
Settimana con più agitazioni nel trasporto pubblico locale: a Bolzano stop a fasce; a Napoli doppio appuntamento in EAV il 6 Marzo con effetti possibili su autobus e servizi ferroviari locali.
Trasporto pubblico locale
Disagi attesi per pendolari e cittadini: a Bolzano sciopero SASA a finestre orarie; a Napoli due azioni EAV, tra cui una di 24 ore sulle linee vesuviane (fasce garantite attive). Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|Bolzano — 02 Marzo 2026
|Orsa Trasporti; Usb Lavoro Privato; Ugl — Personale SASA
|dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine servizio
|Napoli — 06 Marzo 2026
|Orsa Trasporti — Personale EAV
|dalle 11:00 alle 15:00
|Napoli — 06 Marzo 2026
|Confail Faisa — Personale viaggiante EAV, divisione ferro – linee vesuviane
|24 ore, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia
SANITÀ
Sanità privata
A Mugnano di Napoli proclamata un’astensione di 24 ore alla Residenza San Biagio, con decorrenza dalle 8.00 del 2 e termine alle 8.00 del 3 Marzo 2026. Possibili riduzioni nei servizi erogati.
|Mugnano di Napoli — 02 Marzo 2026
|Fp Cgil — Residenza San Biagio
|dalle 8.00 del 02 Marzo alle 8.00 del 03 Marzo
|Mugnano di Napoli — 03 Marzo 2026
|Fp Cgil — Residenza San Biagio
|dalle 8.00 del 02 Marzo alle 8.00 del 03 Marzo
ALTRO
Regioni e autonomie locali
A Rapolla è previsto uno sciopero di comparto che interessa i lavoratori SLEM per l’intera giornata di lunedì 2 Marzo 2026.
|Rapolla — 02 Marzo 2026
|Filcams Cgil — Lavoratori SLEM
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.