Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 2 Novembre 2026 all’8 Novembre 2026 presenta due appuntamenti nel calendario degli scioperi: uno nel settore postale in Emilia-Romagna e uno nel trasporto aereo a Bari. Il primo è previsto per il 2 Novembre 2026 e riguarda Poste Italiane: Confsal Com ha proclamato un’astensione dalle prestazioni straordinarie di trasferta e reperibilità, limitata all’intera giornata indicata. Non si tratta quindi di uno stop generalizzato di tutte le attività postali. Il secondo appuntamento è fissato per il 6 Novembre 2026, quando l’agitazione che interessa ENAV a Bari si svolgerà dalle 13.00 alle 17.00, su proclamazione di Fast Confsal Av Unica. Non sono previsti scioperi generali né agitazioni nella sanità per il periodo considerato. Le due iniziative hanno un ambito territoriale circoscritto e modalità differenti.

TRASPORTI

Aerei

Il 6 Novembre 2026 è in programma uno sciopero che interessa ENAV nell’ambito geografico di Bari. L’agitazione, proclamata da Fast Confsal Av Unica, durerà quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

6 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Bari ENAV — sindacato proclamatore: Fast Confsal Av Unica Quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00

ALTRO

Poste

Il 2 Novembre 2026 l’agitazione di Poste Italiane in Emilia-Romagna, proclamata da Confsal Com, riguarda esclusivamente le prestazioni straordinarie di trasferta e reperibilità nell’intera giornata. La modalità indicata non equivale a un’astensione generalizzata dal servizio ordinario. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

2 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Emilia-Romagna Poste Italiane — sindacato proclamatore: Confsal Com Sciopero delle prestazioni straordinarie di trasferta e reperibilità, esclusivamente nell’intera giornata del 2 Novembre 2026

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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