Scioperi settimana dal 20 al 26 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano treni, bus e scuola
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 al 26 Aprile 2026
Settimana ad alta intensità di sciopero e mobilitazioni, con effetti potenzialmente estesi su trasporti, servizi locali e scuola. Il dossier più rilevante è l’astensione nel comparto dell’autotrasporto merci, programmata per sei giorni, con possibili ritardi nelle forniture. Sui treni, si segnala uno sciopero a Reggio Calabria nella fascia diurna del 23 Aprile. Nei servizi di superficie, il 20 Aprile si ferma a fasce il TPL a Frosinone, mentre il 24 Aprile Milano e hinterland (Gruppo ATM e NET) annunciano stop in orari differenziati, con interessamento anche della funicolare Como–Brunate. Sul fronte dei servizi locali, il 21 Aprile è previsto lo sciopero in Valle d’Aosta, e il 24 Aprile una giornata di protesta in numerosi comuni dell’area fiorentina. Il 20 Aprile, agitazioni pure nell’igiene ambientale (Avellino e Casamicciola Terme) e nei multiservizi (Matera), oltre alle proclamazioni nazionali nel comparto scuola. La settimana che va dal 20 Aprile 2026 al 26 Aprile 2026 richiede una pianificazione attenta degli spostamenti e delle attività: verificate fasce di garanzia, avvisi aziendali ed eventuali revoche per ridurre i disagi.
TRASPORTI
Autotrasporto merci
Sciopero prolungato nel comparto dell’autotrasporto con possibili ricadute su consegne e catene di fornitura. Possibili rallentamenti diffusi nei trasporti logistici: monitorare aggiornamenti aziendali e viabilità.
|Dal 20 Aprile 2026 al 25 Aprile 2026
|Trasportounito Fiap
|Dalle ore 00.00 del 20/04 alle ore 24.00 del 25/04
Ferroviario
Stop mirato sui treni nell’area di Reggio Calabria: possibili cancellazioni e modifiche nella fascia 10.00–17.59. Verificare i canali ufficiali per servizi minimi e treni garantiti.
|23 Aprile 2026
|Reggio Calabria
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Dalle ore 10.00 alle ore 17.59
Trasporto pubblico locale
Settimana complessa per bus e linee locali: a Frosinone sciopero a fasce il 20 Aprile; il 24 Aprile Milano, Monza e Como prevedono riduzioni di servizio in orari differenziati, con impatti anche sulla funicolare.
|20 Aprile 2026
|Frosinone
|Usi Ct
|Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 fino a fine servizio
|24 Aprile 2026
|Como, Milano, Monza e della Brianza
|Confial
|ATM Milano 8.45–15.00; NET Trezzo 8.45–15.00; NET Monza 14.50–fine servizio; funicolare Como–Brunate 8.30–16.30
ALTRO
Igiene ambientale
Sciopero dei servizi ambientali con possibili disagi nella raccolta rifiuti e nello spazzamento. Si raccomanda di attenersi alle comunicazioni dei gestori locali.
|20 Aprile 2026
|Avellino
|Uiltrasporti, Fiadel, Ugl
|Intera giornata
|20 Aprile 2026
|Casamicciola Terme
|Uiltrasporti
|Dalle ore 00.01 alle ore 23.59
Pulizie e multiservizi
Possibili rimodulazioni nelle attività di pulizia e servizi ausiliari, con impatto su edifici e sedi operative interessate.
|20 Aprile 2026
|Matera
|Fisascat Cisl, Uiltucs
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
Sciopero nei servizi pubblici territoriali con possibili riduzioni in sportelli, servizi educativi e assistenziali. Effetti differenziati tra Valle d’Aosta e area fiorentina.
|21 Aprile 2026
|Valle d’Aosta
|Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Savt
|Intera giornata o turno di lavoro
|24 Aprile 2026
|San Godenzo; San Casciano in Val di Pesa; Fiesole; Rufina; Londa; Rignano sull’Arno; Figline e Incisa Valdarno; Reggello; Bagno a Ripoli; Impruneta; Pontassieve; Barberino Tavarnelle; Greve in Chianti; Pelago
|Fp Cgil, Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Scuola, Università e ricerca
Giornata di sciopero nazionale del personale scolastico: lezioni e servizi amministrativi possono subire variazioni. Si invitano famiglie e studenti a verificare gli avvisi dei singoli istituti.
|20 Aprile 2026
|Unicobas Scuola & Università
|Intera giornata
|20 Aprile 2026
|Saese
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.