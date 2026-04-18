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Settimana ad alta intensità di sciopero e mobilitazioni, con effetti potenzialmente estesi su trasporti, servizi locali e scuola. Il dossier più rilevante è l’astensione nel comparto dell’autotrasporto merci, programmata per sei giorni, con possibili ritardi nelle forniture. Sui treni, si segnala uno sciopero a Reggio Calabria nella fascia diurna del 23 Aprile. Nei servizi di superficie, il 20 Aprile si ferma a fasce il TPL a Frosinone, mentre il 24 Aprile Milano e hinterland (Gruppo ATM e NET) annunciano stop in orari differenziati, con interessamento anche della funicolare Como–Brunate. Sul fronte dei servizi locali, il 21 Aprile è previsto lo sciopero in Valle d’Aosta, e il 24 Aprile una giornata di protesta in numerosi comuni dell’area fiorentina. Il 20 Aprile, agitazioni pure nell’igiene ambientale (Avellino e Casamicciola Terme) e nei multiservizi (Matera), oltre alle proclamazioni nazionali nel comparto scuola. La settimana che va dal 20 Aprile 2026 al 26 Aprile 2026 richiede una pianificazione attenta degli spostamenti e delle attività: verificate fasce di garanzia, avvisi aziendali ed eventuali revoche per ridurre i disagi.

TRASPORTI

Autotrasporto merci

Sciopero prolungato nel comparto dell’autotrasporto con possibili ricadute su consegne e catene di fornitura. Possibili rallentamenti diffusi nei trasporti logistici: monitorare aggiornamenti aziendali e viabilità.

Dal 20 Aprile 2026 al 25 Aprile 2026 Trasportounito Fiap Dalle ore 00.00 del 20/04 alle ore 24.00 del 25/04

Ferroviario

Stop mirato sui treni nell’area di Reggio Calabria: possibili cancellazioni e modifiche nella fascia 10.00–17.59. Verificare i canali ufficiali per servizi minimi e treni garantiti.

23 Aprile 2026 Reggio Calabria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Dalle ore 10.00 alle ore 17.59

Trasporto pubblico locale

Settimana complessa per bus e linee locali: a Frosinone sciopero a fasce il 20 Aprile; il 24 Aprile Milano, Monza e Como prevedono riduzioni di servizio in orari differenziati, con impatti anche sulla funicolare.

20 Aprile 2026 Frosinone Usi Ct Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 fino a fine servizio 24 Aprile 2026 Como, Milano, Monza e della Brianza Confial ATM Milano 8.45–15.00; NET Trezzo 8.45–15.00; NET Monza 14.50–fine servizio; funicolare Como–Brunate 8.30–16.30

ALTRO

Igiene ambientale

Sciopero dei servizi ambientali con possibili disagi nella raccolta rifiuti e nello spazzamento. Si raccomanda di attenersi alle comunicazioni dei gestori locali.

20 Aprile 2026 Avellino Uiltrasporti, Fiadel, Ugl Intera giornata 20 Aprile 2026 Casamicciola Terme Uiltrasporti Dalle ore 00.01 alle ore 23.59

Pulizie e multiservizi

Possibili rimodulazioni nelle attività di pulizia e servizi ausiliari, con impatto su edifici e sedi operative interessate.

20 Aprile 2026 Matera Fisascat Cisl, Uiltucs Intera giornata

Regioni e autonomie locali

Sciopero nei servizi pubblici territoriali con possibili riduzioni in sportelli, servizi educativi e assistenziali. Effetti differenziati tra Valle d’Aosta e area fiorentina.

21 Aprile 2026 Valle d’Aosta Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Savt Intera giornata o turno di lavoro 24 Aprile 2026 San Godenzo; San Casciano in Val di Pesa; Fiesole; Rufina; Londa; Rignano sull’Arno; Figline e Incisa Valdarno; Reggello; Bagno a Ripoli; Impruneta; Pontassieve; Barberino Tavarnelle; Greve in Chianti; Pelago Fp Cgil, Usb Lavoro Privato Intera giornata

Scuola, Università e ricerca

Giornata di sciopero nazionale del personale scolastico: lezioni e servizi amministrativi possono subire variazioni. Si invitano famiglie e studenti a verificare gli avvisi dei singoli istituti.

20 Aprile 2026 Unicobas Scuola & Università Intera giornata 20 Aprile 2026 Saese Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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