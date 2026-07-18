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Settimana calda per i trasporti e i servizi essenziali: nel periodo dal 20 Luglio 2026 al 26 Luglio 2026 sono in programma numerose azioni di sciopero che interessano cielo, rotaie e gomma, oltre a energia, acqua e pubblica amministrazione. Si parte lunedì 20 con stop nel TPL a Latina, Genova e in Toscana e con lo sciopero di Acquedotto Pugliese a Taranto; martedì 21 giornata ad alta intensità nel settore aereo (handling a Malpensa, vettori come EasyJet e DAT, servizi di scalo a Napoli/Salerno e gestione aeroportuale ad Alghero), mentre in Sardegna incrocia le braccia il Corpo forestale regionale. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 si fermano il trasporto marittimo (Grandi Navi Veloci) e la logistica su gomma (BRT a Cagliari). Sempre tra giovedì 23 e venerdì 24 sono previsti gli scioperi ferroviari (RFI a Verona e varie imprese ferroviarie). Venerdì 24 nuovi stop nel TPL in Marche, Salerno e Puglia, con agitazioni anche nell’elettricità (A2A Energiefuture) e nella sanità privata a Orvieto. Sabato 25 tocca ad ARST in Sardegna e a una mobilitazione dei Vigili del fuoco. Al momento, domenica 26 non risultano iniziative proclamate.

TRASPORTI

Settimana densa di sciopero nei trasporti, con impatti su treni, aerei, TPL e marittimo.

Aerei

Martedì 21 si concentrano le principali agitazioni: 24 ore per handling e cargo su Malpensa, stop di vettori e servizi di scalo a Napoli/Salerno, oltre a mobilitazioni a Palermo e ad Alghero. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

21 Luglio 2026 Varese Cub Trasporti — FEDEX CORPORATION dalle ore 00:00 alle ore 23:59 21 Luglio 2026 Italia Usb Lavoro Privato — EASYJET AIRLINE LIMITED dalle ore 00:00 alle ore 23:59 21 Luglio 2026 Alghero Ugl — GEASAR dalle ore 13:00 alle ore 17:00 21 Luglio 2026 Palermo Usb Lavoro Privato — UAB DAT LT dalle ore 00:00 alle ore 23:59 21 Luglio 2026 Napoli, Salerno Fast Confsal — GH NAPOLI, SKY SERVICES dalle ore 10:00 alle ore 14:00 21 Luglio 2026 Varese Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato — ALHA, MLE-BCUBE dalle ore 00:00 alle ore 23:59

Marittimo

Tra mercoledì e giovedì previsti due scioperi sulle linee di Grandi Navi Veloci, con articolazione oraria differenziata. Possibili rimodulazioni delle partenze: verificate con la compagnia.

Dal 22 Luglio 2026 al 23 Luglio 2026 Italia Csle — GRANDI NAVI VELOCI dalle ore 12:00 del 22/7 alle ore 11:59 del 23/7 Dal 22 Luglio 2026 al 23 Luglio 2026 Italia Orsa Trasporti — GRANDI NAVI VELOCI dalle ore 12:00 del 22/7 alle ore 12:00 del 23/7

Merci su gomma

Mercoledì 22 è previsto uno sciopero presso il corriere BRT a Cagliari, per l’intero turno di lavoro ricadente nella fascia oraria indicata.

22 Luglio 2026 Cagliari Fit Cisl — BRT dalle ore 00:01 alle ore 23:59 (intero turno)

Treni

Tra giovedì e venerdì si segnalano due mobilitazioni su rete e imprese: RFI a Verona e lo sciopero delle aziende ferroviarie promosso da SGB e CUB. Disagi possibili dal 23 al 24 con cancellazioni e riduzioni di servizio: consultate gli avvisi delle imprese ferroviarie.

Dal 23 Luglio 2026 al 24 Luglio 2026 Verona Orsa Ferrovie, Slm Fast — RFI dalle ore 21:00 del 23/7 alle ore 20:59 del 24/7 Dal 23 Luglio 2026 al 24 Luglio 2026 Italia Sgb, Cub Trasporti — Aziende che svolgono attività ferroviaria dalle ore 21:00 del 23/7 alle ore 20:59 del 24/7

Trasporto pubblico locale

Settimana movimentata nel TPL: lunedì 20 stop in Lazio, Liguria e Toscana; venerdì 24 agitazioni in Marche, Salerno e Puglia; sabato 25 azione articolata su ferro e gomma per ARST in Sardegna. Verificate le fasce di garanzia locali.

20 Luglio 2026 Latina Faisa Cisal — CSC MOBILITÀ 00:00–06:30; 09:30–13:30; 16:30–fine servizio 20 Luglio 2026 Genova Cub Trasporti — AMT dalle ore 11:30 alle ore 15:30 20 Luglio 2026 Prato Faisa Cisal — AUTOLINEE TOSCANE dalle ore 14:30 alle ore 22:30 20 Luglio 2026 Firenze Faisa Cisal — AUTOLINEE TOSCANE dalle ore 19:00 alle ore 23:00 24 Luglio 2026 Salerno Ugl Autoferro — SITA SUD personale viaggiante 09:00–13:00 24 Luglio 2026 Marche Usb Lavoro Privato — ADRIABUS, AMI SPA, APM, ATMA, AUTOLINEE F.LLI BUCCI, CONTRAM, START, STEAT, TRASFER dalle ore 11:00 alle ore 15:00 24 Luglio 2026 Puglia Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti — FERROVIE DEL SUD EST dalle ore 19:45 alle ore 23:45 25 Luglio 2026 Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano) Ugl Autoferro — ARST ferro: 09:00–12:00 e 17:00–22:00; gomma: 12:30–13:29 e 16:00–23:00

SANITÀ

Sanità privata

Venerdì 24 prevista un’astensione di quattro ore nel privato a Orvieto.

24 Luglio 2026 Orvieto Usb Lavoro Privato — OBEDIENCE TO LIFE dalle ore 09:00 alle ore 13:00

ALTRO

Acqua

Lunedì 20 sciopero per l’intera giornata all’Acquedotto Pugliese nella sede di Taranto.

20 Luglio 2026 Taranto Filctem Cgil, Fillea Cgil — ACQUEDOTTO PUGLIESE intera giornata

Elettricità

Venerdì 24 mobilitazione in area Messina per A2A Energiefuture: possibili riflessi sulla turnazione.

24 Luglio 2026 Milazzo, Messina, San Filippo del Mela Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec — A2A ENERGIEFUTURE intera giornata o turno di lavoro

Regioni e autonomie locali

Martedì 21 sciopero del Corpo forestale della Regione Sardegna per 24 ore; giovedì 23 intera giornata al Comune di Menfi.

21 Luglio 2026 Sardegna Safor, Uil Fpl, Fesal — REGIONE SARDEGNA (Corpo forestale e vigilanza ambientale) dalle ore 00:00 alle ore 24:00 23 Luglio 2026 Menfi Fp Cgil — COMUNE DI MENFI intera giornata

Vigili del fuoco

Sabato 25 mobilitazione pomeridiana del personale Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno.

25 Luglio 2026 Italia Uil Fp — MINISTERO DELL’INTERNO dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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