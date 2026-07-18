Scioperi settimana dal 20 al 26 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, navi, treni e bus
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 al 26 Luglio 2026
Settimana calda per i trasporti e i servizi essenziali: nel periodo dal 20 Luglio 2026 al 26 Luglio 2026 sono in programma numerose azioni di sciopero che interessano cielo, rotaie e gomma, oltre a energia, acqua e pubblica amministrazione. Si parte lunedì 20 con stop nel TPL a Latina, Genova e in Toscana e con lo sciopero di Acquedotto Pugliese a Taranto; martedì 21 giornata ad alta intensità nel settore aereo (handling a Malpensa, vettori come EasyJet e DAT, servizi di scalo a Napoli/Salerno e gestione aeroportuale ad Alghero), mentre in Sardegna incrocia le braccia il Corpo forestale regionale. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 si fermano il trasporto marittimo (Grandi Navi Veloci) e la logistica su gomma (BRT a Cagliari). Sempre tra giovedì 23 e venerdì 24 sono previsti gli scioperi ferroviari (RFI a Verona e varie imprese ferroviarie). Venerdì 24 nuovi stop nel TPL in Marche, Salerno e Puglia, con agitazioni anche nell’elettricità (A2A Energiefuture) e nella sanità privata a Orvieto. Sabato 25 tocca ad ARST in Sardegna e a una mobilitazione dei Vigili del fuoco. Al momento, domenica 26 non risultano iniziative proclamate.
TRASPORTI
Settimana densa di sciopero nei trasporti, con impatti su treni, aerei, TPL e marittimo.
Aerei
Martedì 21 si concentrano le principali agitazioni: 24 ore per handling e cargo su Malpensa, stop di vettori e servizi di scalo a Napoli/Salerno, oltre a mobilitazioni a Palermo e ad Alghero. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|21 Luglio 2026
|Varese
|Cub Trasporti — FEDEX CORPORATION
|dalle ore 00:00 alle ore 23:59
|21 Luglio 2026
|Italia
|Usb Lavoro Privato — EASYJET AIRLINE LIMITED
|dalle ore 00:00 alle ore 23:59
|21 Luglio 2026
|Alghero
|Ugl — GEASAR
|dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|21 Luglio 2026
|Palermo
|Usb Lavoro Privato — UAB DAT LT
|dalle ore 00:00 alle ore 23:59
|21 Luglio 2026
|Napoli, Salerno
|Fast Confsal — GH NAPOLI, SKY SERVICES
|dalle ore 10:00 alle ore 14:00
|21 Luglio 2026
|Varese
|Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato — ALHA, MLE-BCUBE
|dalle ore 00:00 alle ore 23:59
Marittimo
Tra mercoledì e giovedì previsti due scioperi sulle linee di Grandi Navi Veloci, con articolazione oraria differenziata. Possibili rimodulazioni delle partenze: verificate con la compagnia.
|Dal 22 Luglio 2026 al 23 Luglio 2026
|Italia
|Csle — GRANDI NAVI VELOCI
|dalle ore 12:00 del 22/7 alle ore 11:59 del 23/7
|Dal 22 Luglio 2026 al 23 Luglio 2026
|Italia
|Orsa Trasporti — GRANDI NAVI VELOCI
|dalle ore 12:00 del 22/7 alle ore 12:00 del 23/7
Merci su gomma
Mercoledì 22 è previsto uno sciopero presso il corriere BRT a Cagliari, per l’intero turno di lavoro ricadente nella fascia oraria indicata.
|22 Luglio 2026
|Cagliari
|Fit Cisl — BRT
|dalle ore 00:01 alle ore 23:59 (intero turno)
Treni
Tra giovedì e venerdì si segnalano due mobilitazioni su rete e imprese: RFI a Verona e lo sciopero delle aziende ferroviarie promosso da SGB e CUB. Disagi possibili dal 23 al 24 con cancellazioni e riduzioni di servizio: consultate gli avvisi delle imprese ferroviarie.
|Dal 23 Luglio 2026 al 24 Luglio 2026
|Verona
|Orsa Ferrovie, Slm Fast — RFI
|dalle ore 21:00 del 23/7 alle ore 20:59 del 24/7
|Dal 23 Luglio 2026 al 24 Luglio 2026
|Italia
|Sgb, Cub Trasporti — Aziende che svolgono attività ferroviaria
|dalle ore 21:00 del 23/7 alle ore 20:59 del 24/7
Trasporto pubblico locale
Settimana movimentata nel TPL: lunedì 20 stop in Lazio, Liguria e Toscana; venerdì 24 agitazioni in Marche, Salerno e Puglia; sabato 25 azione articolata su ferro e gomma per ARST in Sardegna. Verificate le fasce di garanzia locali.
|20 Luglio 2026
|Latina
|Faisa Cisal — CSC MOBILITÀ
|00:00–06:30; 09:30–13:30; 16:30–fine servizio
|20 Luglio 2026
|Genova
|Cub Trasporti — AMT
|dalle ore 11:30 alle ore 15:30
|20 Luglio 2026
|Prato
|Faisa Cisal — AUTOLINEE TOSCANE
|dalle ore 14:30 alle ore 22:30
|20 Luglio 2026
|Firenze
|Faisa Cisal — AUTOLINEE TOSCANE
|dalle ore 19:00 alle ore 23:00
|24 Luglio 2026
|Salerno
|Ugl Autoferro — SITA SUD
|personale viaggiante 09:00–13:00
|24 Luglio 2026
|Marche
|Usb Lavoro Privato — ADRIABUS, AMI SPA, APM, ATMA, AUTOLINEE F.LLI BUCCI, CONTRAM, START, STEAT, TRASFER
|dalle ore 11:00 alle ore 15:00
|24 Luglio 2026
|Puglia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti — FERROVIE DEL SUD EST
|dalle ore 19:45 alle ore 23:45
|25 Luglio 2026
|Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano)
|Ugl Autoferro — ARST
|ferro: 09:00–12:00 e 17:00–22:00; gomma: 12:30–13:29 e 16:00–23:00
SANITÀ
Sanità privata
Venerdì 24 prevista un’astensione di quattro ore nel privato a Orvieto.
|24 Luglio 2026
|Orvieto
|Usb Lavoro Privato — OBEDIENCE TO LIFE
|dalle ore 09:00 alle ore 13:00
ALTRO
Acqua
Lunedì 20 sciopero per l’intera giornata all’Acquedotto Pugliese nella sede di Taranto.
|20 Luglio 2026
|Taranto
|Filctem Cgil, Fillea Cgil — ACQUEDOTTO PUGLIESE
|intera giornata
Elettricità
Venerdì 24 mobilitazione in area Messina per A2A Energiefuture: possibili riflessi sulla turnazione.
|24 Luglio 2026
|Milazzo, Messina, San Filippo del Mela
|Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec — A2A ENERGIEFUTURE
|intera giornata o turno di lavoro
Regioni e autonomie locali
Martedì 21 sciopero del Corpo forestale della Regione Sardegna per 24 ore; giovedì 23 intera giornata al Comune di Menfi.
|21 Luglio 2026
|Sardegna
|Safor, Uil Fpl, Fesal — REGIONE SARDEGNA (Corpo forestale e vigilanza ambientale)
|dalle ore 00:00 alle ore 24:00
|23 Luglio 2026
|Menfi
|Fp Cgil — COMUNE DI MENFI
|intera giornata
Vigili del fuoco
Sabato 25 mobilitazione pomeridiana del personale Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno.
|25 Luglio 2026
|Italia
|Uil Fp — MINISTERO DELL’INTERNO
|dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.