Scioperi settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, in quali città si fermeranno trasporti, sanità e taxi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 Ottobre 2025 al 26 Ottobre 2025
La settimana dal 20 Ottobre 2025 al 26 Ottobre 2025 si annuncia densa di appuntamenti sindacali, con particolare impatto sui trasporti e sulla sanità. Il 20 Ottobre apre con uno sciopero nel trasporto pubblico locale a Bari e con fermi nel trasporto merci su gomma a Palo del Colle. Il 21 Ottobre riflettori sul ferroviario: su treni e infrastruttura RFI sono proclamate 24 ore di sciopero. Nella mobilità urbana, stop anche a Bergamo (21) e Udine (24). Giovedì 23 si fermano i taxi a Napoli con fasce orarie estese. Nel trasporto marittimo agitazione continuativa da venerdì 24 a sabato 25 sulle linee Moby e Tirrenia. Sempre il 24 Ottobre, due proclamazioni nel comparto sanità a Lecce (servizi connessi al SSN). Il quadro è completato da ulteriori azioni nel settore merci su gomma il 22. Possibili rallentamenti e disagi: utenti e pendolari sono invitati a pianificare gli spostamenti e a verificare gli orari aggiornati dei servizi.
TRASPORTI
Ferroviario
Giornata critica martedì 21 con 24 ore di sciopero nell’infrastruttura ferroviaria RFI. Possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni; si raccomanda di verificare i servizi minimi garantiti e gli avvisi dell’operatore.
|21 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (RFI)
|Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI
|24 ore
|21 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (RFI)
|Cobas Lavoro Privato
|24 ore (intera prestazione lavorativa)
Marittimo
Tra venerdì e sabato è previsto uno sciopero sulle linee Moby e Tirrenia. L’agitazione scatta nel pomeriggio del 24 e si conclude il 25, con possibili variazioni o cancellazioni di corse.
|24 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN)
|Orsa
|Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10
|25 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN)
|Orsa
|Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10
|24 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN)
|Federmar Cisal, Ugl Mare, Usb
|Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10
|25 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN)
|Federmar Cisal, Ugl Mare, Usb
|Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10
Merci su gomma
Settimana con due appuntamenti a Palo del Colle: lunedì 20 sciopero di due ore, mercoledì 22 intera giornata. Attesi ritardi nelle consegne e servizi di trasporto merci.
|20 Ottobre 2025 — Palo del Colle (BA)
|Cisal
|13.30 – 15.30
|22 Ottobre 2025 — Palo del Colle (BA)
|Cisal
|Intera giornata
Pubblico locale
Tre date da segnare: Bari lunedì 20 (intera giornata con fasce), Bergamo martedì 21 in fascia serale, Udine venerdì 24 in fascia pomeridiana-serale. Possibili riduzioni di corse e attese più lunghe.
|20 Ottobre 2025 — Bari
|Uiltrasporti, Ugl
|Intera giornata (garanzie 5.30–8.30 e 12.30–15.30)
|21 Ottobre 2025 — Bergamo
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl
|17.00 – 21.00
|24 Ottobre 2025 — Udine
|Associazione Sindacale Indipendente
|17.20 – 21.20
Taxi
Giovedì 23 a Napoli sciopero dei taxi per un ampio arco orario. Possibili riduzioni del servizio e tempi di attesa più elevati nelle principali aree urbane.
|23 Ottobre 2025 — Napoli
|Fast Confsal, Federtaxi Cisal, Orsa Taxi, Sitan Atn, Confail, Ugl, Uri, Unimpresa, Uti, Tassisti Di Base
|08.30 – 22.00
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Venerdì 24 a Lecce doppia proclamazione di sciopero nel perimetro dei servizi collegati al SSN presso SECURPOL. Possibili disagi nei servizi ausiliari/di supporto.
|24 Ottobre 2025 — Lecce
|Filcams Cgil, Uiltucs
|00.00 – 23.59
|24 Ottobre 2025 — Lecce
|Usb
|00.00 – 23.59
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.