Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La settimana dal 20 Ottobre 2025 al 26 Ottobre 2025 si annuncia densa di appuntamenti sindacali, con particolare impatto sui trasporti e sulla sanità. Il 20 Ottobre apre con uno sciopero nel trasporto pubblico locale a Bari e con fermi nel trasporto merci su gomma a Palo del Colle. Il 21 Ottobre riflettori sul ferroviario: su treni e infrastruttura RFI sono proclamate 24 ore di sciopero. Nella mobilità urbana, stop anche a Bergamo (21) e Udine (24). Giovedì 23 si fermano i taxi a Napoli con fasce orarie estese. Nel trasporto marittimo agitazione continuativa da venerdì 24 a sabato 25 sulle linee Moby e Tirrenia. Sempre il 24 Ottobre, due proclamazioni nel comparto sanità a Lecce (servizi connessi al SSN). Il quadro è completato da ulteriori azioni nel settore merci su gomma il 22. Possibili rallentamenti e disagi: utenti e pendolari sono invitati a pianificare gli spostamenti e a verificare gli orari aggiornati dei servizi.

TRASPORTI

Ferroviario

Giornata critica martedì 21 con 24 ore di sciopero nell’infrastruttura ferroviaria RFI. Possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni; si raccomanda di verificare i servizi minimi garantiti e gli avvisi dell’operatore.

21 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (RFI) Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI 24 ore 21 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (RFI) Cobas Lavoro Privato 24 ore (intera prestazione lavorativa)

Marittimo

Tra venerdì e sabato è previsto uno sciopero sulle linee Moby e Tirrenia. L’agitazione scatta nel pomeriggio del 24 e si conclude il 25, con possibili variazioni o cancellazioni di corse.

24 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN) Orsa Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10 25 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN) Orsa Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10 24 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN) Federmar Cisal, Ugl Mare, Usb Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10 25 Ottobre 2025 — Ambito non indicato (MOBY SPA, TIRRENIA CIN) Federmar Cisal, Ugl Mare, Usb Dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10

Merci su gomma

Settimana con due appuntamenti a Palo del Colle: lunedì 20 sciopero di due ore, mercoledì 22 intera giornata. Attesi ritardi nelle consegne e servizi di trasporto merci.

20 Ottobre 2025 — Palo del Colle (BA) Cisal 13.30 – 15.30 22 Ottobre 2025 — Palo del Colle (BA) Cisal Intera giornata

Pubblico locale

Tre date da segnare: Bari lunedì 20 (intera giornata con fasce), Bergamo martedì 21 in fascia serale, Udine venerdì 24 in fascia pomeridiana-serale. Possibili riduzioni di corse e attese più lunghe.

20 Ottobre 2025 — Bari Uiltrasporti, Ugl Intera giornata (garanzie 5.30–8.30 e 12.30–15.30) 21 Ottobre 2025 — Bergamo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl 17.00 – 21.00 24 Ottobre 2025 — Udine Associazione Sindacale Indipendente 17.20 – 21.20

Taxi

Giovedì 23 a Napoli sciopero dei taxi per un ampio arco orario. Possibili riduzioni del servizio e tempi di attesa più elevati nelle principali aree urbane.

23 Ottobre 2025 — Napoli Fast Confsal, Federtaxi Cisal, Orsa Taxi, Sitan Atn, Confail, Ugl, Uri, Unimpresa, Uti, Tassisti Di Base 08.30 – 22.00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Venerdì 24 a Lecce doppia proclamazione di sciopero nel perimetro dei servizi collegati al SSN presso SECURPOL. Possibili disagi nei servizi ausiliari/di supporto.

24 Ottobre 2025 — Lecce Filcams Cgil, Uiltucs 00.00 – 23.59 24 Ottobre 2025 — Lecce Usb 00.00 – 23.59

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie