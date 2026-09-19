Scioperi settimana dal 21 al 27 settembre 2026, le città coinvolte: stop a treni, bus e vigili del fuoco
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 21 al 27 settembre 2026
La settimana dal 21 Settembre 2026 al 27 Settembre 2026 non registra uno sciopero generale nazionale, ma presenta numerose agitazioni in diversi comparti, con particolare impatto sui trasporti. Lunedì 21 sono previsti stop dei treni in Emilia-Romagna: personale RFI a Bologna e Trenitalia in ambito regionale si fermano nella fascia 9:01–17:00. Martedì 22 l’Umbria vedrà limitazioni sul TPL Busitalia con fasce di garanzia, mentre mercoledì 23 nelle Marche è atteso un blocco ampio del trasporto pubblico locale in più province. Giovedì 24 si ferma a Livorno il personale dei Vigili del fuoco per 4 ore. A fine settimana, venerdì 25, agitazioni nel settore delle pulizie e multiservizi a Napoli; sabato 26, stop negli appalti ferroviari in Campania e nella polizia locale a Gorizia. Completano il quadro lo sciopero nell’igiene ambientale ad Alessandria e Locri (21) e nella sanità privata a Lainate (21). Di seguito il dettaglio, con orari, aree coinvolte e modalità.
TRASPORTI
Settimana densa di sciopero nel comparto dei trasporti, tra treni in Emilia-Romagna e servizi di TPL in Umbria, Lazio e Marche. Le tempistiche variano tra finestre orarie e intere frazioni di servizio con fasce di garanzia attive ove previste.
Ferroviario
Interventi mirati su rete e servizio: lunedì 21 stop del personale RFI a Bologna e del personale Trenitalia in Emilia-Romagna. Sabato 26 coinvolti gli appalti ferroviari in Campania per le prime 4 ore di turno.
|21 Settembre 2026
|Emilia-Romagna – Bologna — RFI
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa
|Dalle ore 9:01 alle ore 17:00
|Emilia-Romagna — Trenitalia
|Orsa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Dalle ore 9:01 alle ore 17:00
|26 Settembre 2026
|Campania — Consorzio Stabile Bacnet Facility (appalti ferroviari)
|Cobas Lavoro Privato
|Prime 4 ore del turno
Trasporto pubblico locale
Nelle reti urbane ed extraurbane, martedì 22 l’Umbria registra uno sciopero con diverse fasce garantite; mercoledì 23 le Marche si fermano per gran parte della giornata e in serata. Lunedì 21 previsti disagi nell’area dei Castelli Romani.
|21 Settembre 2026
|Lazio – Genzano di Roma, Lanuvio, Ariccia, Albano Laziale — AGO Uno Srl
|Usb Lavoro Privato
|Dalle ore 8:30 alle ore 12:30
|22 Settembre 2026
|Umbria — Busitalia Sita Nord
|Usb Lavoro Privato
|Perugia/Spoleto 6:00–9:00 e 12:00–15:00; Terni 6:30–9:30 e 12:30–15:30; servizi ferroviari 5:45–8:45 e 11:45–14:45
|23 Settembre 2026
|Marche — Adriabus, AMI Spa, APM, ATMA, Autolinee F.lli Bucci, Autoservizi Portesi, Conerobus, Contram, Start, Steat, Trasfer
|Usb Lavoro Privato
|Dalle ore 8:30 alle ore 16:59 e dalle ore 20:00 a fine servizio
SANITÀ
Sanità privata
Una giornata di sciopero interessa il settore socio-sanitario privato a Lainate.
|21 Settembre 2026
|Lombardia – Lainate — Cooperativa Sociale Elleuno
|Cisl Fp
|Intera giornata
ALTRO
Igiene ambientale
Previsti fermi del servizio rifiuti e igiene urbana ad Alessandria e a Locri per l’intera giornata di lunedì 21.
|21 Settembre 2026
|Piemonte – Alessandria — AMAG Ambiente
|Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Intera giornata
|Calabria – Locri — Muraca
|Fast Confsal
|Intera giornata
Ministeri
Stop del personale di ristorazione e servizi collegati presso sedi ministeriali a Roma per l’intera giornata di martedì 22 (h24).
|22 Settembre 2026
|Lazio – Roma — Ladisa Ristorazione
|Flaica Uniti – Cub
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
Pulizie e multiservizi
A Napoli venerdì 25 previste interruzioni a inizio turno con possibili ripercussioni su servizi di cleaning e facility management.
|25 Settembre 2026
|Campania – Napoli — CGS Facility, Colser
|Usb Lavoro Privato
|Prime 4 ore di ciascun turno (6:00–10:00 per il turno mattutino; analoghe 4 ore all’inizio degli altri turni)
|Campania – Napoli — CGS Facility, Colser
|Cobas Lavoro Privato
|Prime 4 ore di ciascun turno (6:00–10:00 per il turno mattutino; analoghe 4 ore all’inizio degli altri turni)
Regioni e autonomie locali
Polizie locali in mobilitazione: mercoledì 23 nel Padovano e sabato 26 a Gorizia, con potenziali riduzioni dei servizi di vigilanza urbana.
|23 Settembre 2026
|Veneto – Padova — Unione dei Comuni del Conselvano (Polizia Locale)
|Cisl Fp
|Dalle ore 8:30 a fine giornata
|26 Settembre 2026
|Friuli-Venezia Giulia – Gorizia — Comune di Gorizia (Polizia Locale)
|Sapol
|Intera giornata del personale del corpo di polizia locale
Vigili del fuoco
A Livorno giovedì 24 programmato uno sciopero di 4 ore del personale VVF.
|24 Settembre 2026
|Toscana – Livorno — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco)
|Usb Vvf
|Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.