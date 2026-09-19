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La settimana dal 21 Settembre 2026 al 27 Settembre 2026 non registra uno sciopero generale nazionale, ma presenta numerose agitazioni in diversi comparti, con particolare impatto sui trasporti. Lunedì 21 sono previsti stop dei treni in Emilia-Romagna: personale RFI a Bologna e Trenitalia in ambito regionale si fermano nella fascia 9:01–17:00. Martedì 22 l’Umbria vedrà limitazioni sul TPL Busitalia con fasce di garanzia, mentre mercoledì 23 nelle Marche è atteso un blocco ampio del trasporto pubblico locale in più province. Giovedì 24 si ferma a Livorno il personale dei Vigili del fuoco per 4 ore. A fine settimana, venerdì 25, agitazioni nel settore delle pulizie e multiservizi a Napoli; sabato 26, stop negli appalti ferroviari in Campania e nella polizia locale a Gorizia. Completano il quadro lo sciopero nell’igiene ambientale ad Alessandria e Locri (21) e nella sanità privata a Lainate (21). Di seguito il dettaglio, con orari, aree coinvolte e modalità.

TRASPORTI

Settimana densa di sciopero nel comparto dei trasporti, tra treni in Emilia-Romagna e servizi di TPL in Umbria, Lazio e Marche. Le tempistiche variano tra finestre orarie e intere frazioni di servizio con fasce di garanzia attive ove previste.

Ferroviario

Interventi mirati su rete e servizio: lunedì 21 stop del personale RFI a Bologna e del personale Trenitalia in Emilia-Romagna. Sabato 26 coinvolti gli appalti ferroviari in Campania per le prime 4 ore di turno.

21 Settembre 2026 Emilia-Romagna – Bologna — RFI Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 Emilia-Romagna — Trenitalia Orsa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 26 Settembre 2026 Campania — Consorzio Stabile Bacnet Facility (appalti ferroviari) Cobas Lavoro Privato Prime 4 ore del turno

Trasporto pubblico locale

Nelle reti urbane ed extraurbane, martedì 22 l’Umbria registra uno sciopero con diverse fasce garantite; mercoledì 23 le Marche si fermano per gran parte della giornata e in serata. Lunedì 21 previsti disagi nell’area dei Castelli Romani.

21 Settembre 2026 Lazio – Genzano di Roma, Lanuvio, Ariccia, Albano Laziale — AGO Uno Srl Usb Lavoro Privato Dalle ore 8:30 alle ore 12:30 22 Settembre 2026 Umbria — Busitalia Sita Nord Usb Lavoro Privato Perugia/Spoleto 6:00–9:00 e 12:00–15:00; Terni 6:30–9:30 e 12:30–15:30; servizi ferroviari 5:45–8:45 e 11:45–14:45 23 Settembre 2026 Marche — Adriabus, AMI Spa, APM, ATMA, Autolinee F.lli Bucci, Autoservizi Portesi, Conerobus, Contram, Start, Steat, Trasfer Usb Lavoro Privato Dalle ore 8:30 alle ore 16:59 e dalle ore 20:00 a fine servizio

SANITÀ

Sanità privata

Una giornata di sciopero interessa il settore socio-sanitario privato a Lainate.

21 Settembre 2026 Lombardia – Lainate — Cooperativa Sociale Elleuno Cisl Fp Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Previsti fermi del servizio rifiuti e igiene urbana ad Alessandria e a Locri per l’intera giornata di lunedì 21.

21 Settembre 2026 Piemonte – Alessandria — AMAG Ambiente Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Intera giornata Calabria – Locri — Muraca Fast Confsal Intera giornata

Ministeri

Stop del personale di ristorazione e servizi collegati presso sedi ministeriali a Roma per l’intera giornata di martedì 22 (h24).

22 Settembre 2026 Lazio – Roma — Ladisa Ristorazione Flaica Uniti – Cub Dalle ore 00:01 alle ore 23:59

Pulizie e multiservizi

A Napoli venerdì 25 previste interruzioni a inizio turno con possibili ripercussioni su servizi di cleaning e facility management.

25 Settembre 2026 Campania – Napoli — CGS Facility, Colser Usb Lavoro Privato Prime 4 ore di ciascun turno (6:00–10:00 per il turno mattutino; analoghe 4 ore all’inizio degli altri turni) Campania – Napoli — CGS Facility, Colser Cobas Lavoro Privato Prime 4 ore di ciascun turno (6:00–10:00 per il turno mattutino; analoghe 4 ore all’inizio degli altri turni)

Regioni e autonomie locali

Polizie locali in mobilitazione: mercoledì 23 nel Padovano e sabato 26 a Gorizia, con potenziali riduzioni dei servizi di vigilanza urbana.

23 Settembre 2026 Veneto – Padova — Unione dei Comuni del Conselvano (Polizia Locale) Cisl Fp Dalle ore 8:30 a fine giornata 26 Settembre 2026 Friuli-Venezia Giulia – Gorizia — Comune di Gorizia (Polizia Locale) Sapol Intera giornata del personale del corpo di polizia locale

Vigili del fuoco

A Livorno giovedì 24 programmato uno sciopero di 4 ore del personale VVF.

24 Settembre 2026 Toscana – Livorno — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco) Usb Vvf Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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