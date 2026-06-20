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Settimana densa di scioperi quella compresa dal 22 Giugno 2026 al 28 Giugno 2026, con un calendario che interessa soprattutto i trasporti e la sanità. Nei trasporti spiccano gli stop del servizio taxi a Roma il 27 Giugno, le agitazioni del TPL tra Lombardia (ATM Milano e NET), Piemonte (GTT Torino) e Veneto (ATVO), oltre ai fermi a Barletta e in Puglia e Calabria; capitolo a parte per i treni con Trenitalia in Sardegna (23 Giugno) e in Piemonte (26 Giugno). Nel settore aereo, disagi a Lamezia Terme il 24 Giugno. Sul fronte sanità, mobilitazioni nella sanità privata (Bologna e Milano) e nel Servizio sanitario nazionale (Napoli e Abruzzo). Nell’ambito “Altro” si segnalano l’astensione forense a Verona, lo stop nei servizi di vigilanza a Firenze, proteste nei servizi comunali a Trieste e nelle cooperative sociali bolognesi, un’astensione nel comparto funerario a Ischia e lo sciopero in Italgas. Un quadro eterogeneo che potrebbe generare disagi diffusi: di seguito, il dettaglio completo per settore e territorio.

TRASPORTI

Aerei

Stop di quattro ore a Lamezia Terme il 24 Giugno 2026, con possibili ripercussioni sulle operazioni di terra. Verificare sempre lo stato del proprio volo con il vettore.

24 Giugno 2026 Calabria – Lamezia Terme Ugl 12.00 – 16.00

Ferroviario

Due fermate treni di Trenitalia: in Sardegna martedì 23 Giugno 2026 e in Piemonte venerdì 26 Giugno 2026, entrambe in fascia diurna. Possibili cancellazioni e riduzioni dell’offerta regionale.

23 Giugno 2026 Sardegna Fast Confsal, Orsa Ferrovie 09.01 – 17.00 26 Giugno 2026 Piemonte Orsa Trasporti 09.00 – 16.59

Pubblico locale

Settimana intensa per bus, tram e metro: disagi a Lecce e in Calabria il 22 Giugno 2026, a Torino il 24 Giugno 2026, tra Venezia e San Donà di Piave il 25 Giugno 2026, a Barletta e nelle aree di Como, Milano e Monza e Brianza il 26 Giugno 2026. Consultare le fasce di garanzia locali.

22 Giugno 2026 Calabria – rete FdC Faisa Cisal 11.50 – 15.50 22 Giugno 2026 Lecce Uiltrasporti 09.30 – 12.30 24 Giugno 2026 Torino Filt Cgil, Faisa Cisal 18.00 – 22.00 25 Giugno 2026 Venezia e San Donà di Piave Sgb, Slm Fast Confsal 10.00 – 14.00 26 Giugno 2026 Barletta Filt Cgil 08.30 – 12.30 26 Giugno 2026 Como, Milano, Monza e della Brianza Confial Trasporti ATM Milano e NET Trezzo: 08.45–15.00 e 18.00–fine servizio; NET Monza: 09.00–11.50 e 14.50–fine; Funicolare Como–Brunate: 08.30–16.30 e 19.30–fine

Taxi

A Roma previsto sciopero del servizio taxi sabato 27 Giugno 2026 per 14 ore, con forte impatto sulla mobilità urbana e sui collegamenti con stazioni e aeroporti.

27 Giugno 2026 Roma Uti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Claai, Fast Confsal Taxi, Usb Taxi, Filt Cgil Taxi, Atlt, Consultaxi, Sul Taxi, Ati Taxi, Agci, Legacoop Lazio Taxi, Uritaxi, Confcooperative Trasporto Persone Roma, Fit Cisl, Cna Taxi 08.00 – 22.00

SANITÀ

Sanità privata

Astensioni su due giornate a Bologna (24–25 Giugno 2026) e Milano (25–26 Giugno 2026). Possibili rinvii di prestazioni non urgenti, garantiti i servizi essenziali.

Dal 24 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026 Bologna Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl Intere giornate Dal 25 Giugno 2026 al 26 Giugno 2026 Milano Cub Sanità, Usi Sanità Intere giornate (personale non medico)

Servizio sanitario nazionale

Stop a Napoli lunedì mattina 22 Giugno 2026 e sciopero in Abruzzo venerdì 26 Giugno 2026, con interessamento dei territori di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto.

22 Giugno 2026 Napoli Uiltec 08.00 – 11.00 26 Giugno 2026 Civitella del Tronto, Teramo, Nereto Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fp, Ugl Salute, Nursind Intera giornata

ALTRO

Avvocati

A Verona tre giorni di astensione nel settore penale: possibili rinvii e rimodulazioni del calendario delle udienze.

Dal 23 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026 Verona Camera Penale Veronese Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel penale

Funerario

Intera giornata di sciopero nei servizi funebri su Ischia e Forio il 25 Giugno 2026.

25 Giugno 2026 Ischia, Forio Cil Intera giornata

Gas

Coinvolgimento del comparto energia con lo sciopero Italgas di 26 Giugno 2026.

26 Giugno 2026 Sedi Italgas interessate Cisal Federenergia, Ugl Chimici Intera giornata

Istituti di vigilanza

A Firenze proclamazione su due giorni effettivi, con decorrenza serale del 23 Giugno 2026 e conclusione la sera del 25 Giugno 2026.

Dal 23 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026 Firenze Sav Confsal 22.00 del 23/06 – 21.59 del 25/06

Ministeri

Sciopero negli appalti ministeriali con interessamento di diverse sedi tra 24 e 25 Giugno 2026.

Dal 24 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026 Sedi interessate Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Intere giornate o turni di lavoro

Pulizie e multiservizi

Protesta a Napoli per l’intera giornata di lunedì 22 Giugno 2026.

22 Giugno 2026 Napoli Usb Lavoro Privato Intera giornata

Regioni e autonomie locali

Doppio appuntamento lunedì 22 Giugno 2026: a Trieste (Comune) e a Bologna (cooperative dei servizi), con impatto su servizi locali e socioassistenziali.

22 Giugno 2026 Trieste Usb Pubblico Impiego, Usi-Cit Intera giornata 22 Giugno 2026 Bologna Usb Lavoro Privato Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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