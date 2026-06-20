Scioperi settimana dal 22 al 28 giugno 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni, bus e taxi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 22 al 28 Giugno 2026
Settimana densa di scioperi quella compresa dal 22 Giugno 2026 al 28 Giugno 2026, con un calendario che interessa soprattutto i trasporti e la sanità. Nei trasporti spiccano gli stop del servizio taxi a Roma il 27 Giugno, le agitazioni del TPL tra Lombardia (ATM Milano e NET), Piemonte (GTT Torino) e Veneto (ATVO), oltre ai fermi a Barletta e in Puglia e Calabria; capitolo a parte per i treni con Trenitalia in Sardegna (23 Giugno) e in Piemonte (26 Giugno). Nel settore aereo, disagi a Lamezia Terme il 24 Giugno. Sul fronte sanità, mobilitazioni nella sanità privata (Bologna e Milano) e nel Servizio sanitario nazionale (Napoli e Abruzzo). Nell’ambito “Altro” si segnalano l’astensione forense a Verona, lo stop nei servizi di vigilanza a Firenze, proteste nei servizi comunali a Trieste e nelle cooperative sociali bolognesi, un’astensione nel comparto funerario a Ischia e lo sciopero in Italgas. Un quadro eterogeneo che potrebbe generare disagi diffusi: di seguito, il dettaglio completo per settore e territorio.
TRASPORTI
Aerei
Stop di quattro ore a Lamezia Terme il 24 Giugno 2026, con possibili ripercussioni sulle operazioni di terra. Verificare sempre lo stato del proprio volo con il vettore.
|24 Giugno 2026
|Calabria – Lamezia Terme
|Ugl
|12.00 – 16.00
Ferroviario
Due fermate treni di Trenitalia: in Sardegna martedì 23 Giugno 2026 e in Piemonte venerdì 26 Giugno 2026, entrambe in fascia diurna. Possibili cancellazioni e riduzioni dell’offerta regionale.
|23 Giugno 2026
|Sardegna
|Fast Confsal, Orsa Ferrovie
|09.01 – 17.00
|26 Giugno 2026
|Piemonte
|Orsa Trasporti
|09.00 – 16.59
Pubblico locale
Settimana intensa per bus, tram e metro: disagi a Lecce e in Calabria il 22 Giugno 2026, a Torino il 24 Giugno 2026, tra Venezia e San Donà di Piave il 25 Giugno 2026, a Barletta e nelle aree di Como, Milano e Monza e Brianza il 26 Giugno 2026. Consultare le fasce di garanzia locali.
|22 Giugno 2026
|Calabria – rete FdC
|Faisa Cisal
|11.50 – 15.50
|22 Giugno 2026
|Lecce
|Uiltrasporti
|09.30 – 12.30
|24 Giugno 2026
|Torino
|Filt Cgil, Faisa Cisal
|18.00 – 22.00
|25 Giugno 2026
|Venezia e San Donà di Piave
|Sgb, Slm Fast Confsal
|10.00 – 14.00
|26 Giugno 2026
|Barletta
|Filt Cgil
|08.30 – 12.30
|26 Giugno 2026
|Como, Milano, Monza e della Brianza
|Confial Trasporti
|ATM Milano e NET Trezzo: 08.45–15.00 e 18.00–fine servizio; NET Monza: 09.00–11.50 e 14.50–fine; Funicolare Como–Brunate: 08.30–16.30 e 19.30–fine
Taxi
A Roma previsto sciopero del servizio taxi sabato 27 Giugno 2026 per 14 ore, con forte impatto sulla mobilità urbana e sui collegamenti con stazioni e aeroporti.
|27 Giugno 2026
|Roma
|Uti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Claai, Fast Confsal Taxi, Usb Taxi, Filt Cgil Taxi, Atlt, Consultaxi, Sul Taxi, Ati Taxi, Agci, Legacoop Lazio Taxi, Uritaxi, Confcooperative Trasporto Persone Roma, Fit Cisl, Cna Taxi
|08.00 – 22.00
SANITÀ
Sanità privata
Astensioni su due giornate a Bologna (24–25 Giugno 2026) e Milano (25–26 Giugno 2026). Possibili rinvii di prestazioni non urgenti, garantiti i servizi essenziali.
|Dal 24 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026
|Bologna
|Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl
|Intere giornate
|Dal 25 Giugno 2026 al 26 Giugno 2026
|Milano
|Cub Sanità, Usi Sanità
|Intere giornate (personale non medico)
Servizio sanitario nazionale
Stop a Napoli lunedì mattina 22 Giugno 2026 e sciopero in Abruzzo venerdì 26 Giugno 2026, con interessamento dei territori di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto.
|22 Giugno 2026
|Napoli
|Uiltec
|08.00 – 11.00
|26 Giugno 2026
|Civitella del Tronto, Teramo, Nereto
|Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fp, Ugl Salute, Nursind
|Intera giornata
ALTRO
Avvocati
A Verona tre giorni di astensione nel settore penale: possibili rinvii e rimodulazioni del calendario delle udienze.
|Dal 23 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026
|Verona
|Camera Penale Veronese
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel penale
Funerario
Intera giornata di sciopero nei servizi funebri su Ischia e Forio il 25 Giugno 2026.
|25 Giugno 2026
|Ischia, Forio
|Cil
|Intera giornata
Gas
Coinvolgimento del comparto energia con lo sciopero Italgas di 26 Giugno 2026.
|26 Giugno 2026
|Sedi Italgas interessate
|Cisal Federenergia, Ugl Chimici
|Intera giornata
Istituti di vigilanza
A Firenze proclamazione su due giorni effettivi, con decorrenza serale del 23 Giugno 2026 e conclusione la sera del 25 Giugno 2026.
|Dal 23 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026
|Firenze
|Sav Confsal
|22.00 del 23/06 – 21.59 del 25/06
Ministeri
Sciopero negli appalti ministeriali con interessamento di diverse sedi tra 24 e 25 Giugno 2026.
|Dal 24 Giugno 2026 al 25 Giugno 2026
|Sedi interessate
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti
|Intere giornate o turni di lavoro
Pulizie e multiservizi
Protesta a Napoli per l’intera giornata di lunedì 22 Giugno 2026.
|22 Giugno 2026
|Napoli
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
Doppio appuntamento lunedì 22 Giugno 2026: a Trieste (Comune) e a Bologna (cooperative dei servizi), con impatto su servizi locali e socioassistenziali.
|22 Giugno 2026
|Trieste
|Usb Pubblico Impiego, Usi-Cit
|Intera giornata
|22 Giugno 2026
|Bologna
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.