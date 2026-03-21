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Settimana densa di appuntamenti con lo sciopero quella compresa dal 23 al 29 Marzo 2026, senza un’astensione generale ma con numerose agitazioni locali che possono incidere su servizi essenziali e attività quotidiane. Nei trasporti spiccano gli stop del trasporto pubblico locale tra Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, con fasce orarie differenziate che toccano bus, metro e collegamenti su gomma e ferro, inclusi alcuni treni regionali di Ferrovie del Sud Est. Nel comparto extra-trasporti, si segnalano le iniziative nella igiene ambientale (Parma, vari comuni del Messinese e nel Napoletano) e nei multiservizi e pulizie (Puglia e Napoli). In evidenza anche l’astensione nella Radio e TV con la RAI tra 27 e 28 Marzo 2026, oltre alla giornata di fermo nel settore Scuola del 27 Marzo. Per i cittadini, raccomandata una pianificazione attenta degli spostamenti, la verifica delle eventuali fasce garantite e, dove previsto, l’adeguamento dei conferimenti dei rifiuti e dei servizi appaltati. Di seguito, il quadro completo e aggiornato degli scioperi della settimana.

TRASPORTI

Sette giorni con diverse astensioni nel trasporto pubblico locale tra Nord e Sud, con effetti su linee urbane ed extraurbane e possibili ripercussioni su interscambi e coincidenze.

Trasporto pubblico locale

Stop a fasce a Novara, Torino, Milano/Monza e Brianza, Napoli e Frosinone il 27 Marzo, e in Puglia il 28 Marzo (Bari e Molfetta). Disagi possibili su bus, metro e su alcune tratte locali, con servizi minimi nelle fasce di legge; consultare gli avvisi delle aziende per orari e corse garantite.

27 Marzo 2026 — Novara — SUN Al Cobas dalle 17:30 alle 21:30 27 Marzo 2026 — Torino — Arriva Italia Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl dalle 16:00 a fine servizio 27 Marzo 2026 — Milano e Monza e Brianza — Gruppo ATM Al Cobas personale viaggiante/metro/stazioni: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET urbano Monza: 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio 27 Marzo 2026 — Napoli — EAV Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal dalle 19:00 alle 23:00 27 Marzo 2026 — Frosinone — Cialone Tour Usi Ct dalle 13:00 alle 17:00 28 Marzo 2026 — Bari — Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti 8:00–12:30 e 15:30–fine servizio 28 Marzo 2026 — Molfetta — MTM Fit Cisl, Uilt Uil 8:30–12:30

ALTRO

Igiene ambientale

Astensioni per l’intera giornata in diverse realtà: dal Messinese (servizi di raccolta e igiene urbana), a Parma e nell’area di San Giorgio a Cremano nel Napoletano.

26 Marzo 2026 — Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia — Loveral Srl Fp Cgil intera giornata 27 Marzo 2026 — Parma — San Germano Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti intera giornata 28 Marzo 2026 — San Giorgio a Cremano — Velia Ambiente Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel intera giornata

Pulizie e multiservizi

In Puglia il 24 Marzo è previsto uno stop su turni di 24 ore nel facility management; a Napoli, il 25 Marzo, sciopero per l’intera giornata nelle attività di pulizie.

24 Marzo 2026 — Puglia — Facility Management Filcams Cgil, Uiltucs 00:01–24:00 25 Marzo 2026 — Napoli — Maxima Usb Lavoro Privato intera giornata

Radio e TV

Alla RAI, astensione di 24 ore “sfalsate” dalle 05:30 del 27 Marzo alle 05:30 del 28 Marzo, con possibili modifiche a palinsesti e produzioni.

27 Marzo 2026 — Italia — RAI Usigrai dalle 05:30 del 27/03 alle 05:30 del 28/03 28 Marzo 2026 — Italia — RAI Usigrai dalle 05:30 del 27/03 alle 05:30 del 28/03

Scuola

Nel comparto istruzione, sciopero nazionale del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’intera giornata di venerdì 27 Marzo.

27 Marzo 2026 — Italia — MIM (scuola) Sisa intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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