Scioperi settimana dal 23 al 29 marzo 2026, le città coinvolte: si fermano trasporti, insegnanti e Rai
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2026
Settimana densa di appuntamenti con lo sciopero quella compresa dal 23 al 29 Marzo 2026, senza un’astensione generale ma con numerose agitazioni locali che possono incidere su servizi essenziali e attività quotidiane. Nei trasporti spiccano gli stop del trasporto pubblico locale tra Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, con fasce orarie differenziate che toccano bus, metro e collegamenti su gomma e ferro, inclusi alcuni treni regionali di Ferrovie del Sud Est. Nel comparto extra-trasporti, si segnalano le iniziative nella igiene ambientale (Parma, vari comuni del Messinese e nel Napoletano) e nei multiservizi e pulizie (Puglia e Napoli). In evidenza anche l’astensione nella Radio e TV con la RAI tra 27 e 28 Marzo 2026, oltre alla giornata di fermo nel settore Scuola del 27 Marzo. Per i cittadini, raccomandata una pianificazione attenta degli spostamenti, la verifica delle eventuali fasce garantite e, dove previsto, l’adeguamento dei conferimenti dei rifiuti e dei servizi appaltati. Di seguito, il quadro completo e aggiornato degli scioperi della settimana.
TRASPORTI
Sette giorni con diverse astensioni nel trasporto pubblico locale tra Nord e Sud, con effetti su linee urbane ed extraurbane e possibili ripercussioni su interscambi e coincidenze.
Trasporto pubblico locale
Stop a fasce a Novara, Torino, Milano/Monza e Brianza, Napoli e Frosinone il 27 Marzo, e in Puglia il 28 Marzo (Bari e Molfetta). Disagi possibili su bus, metro e su alcune tratte locali, con servizi minimi nelle fasce di legge; consultare gli avvisi delle aziende per orari e corse garantite.
|27 Marzo 2026 — Novara — SUN
|Al Cobas
|dalle 17:30 alle 21:30
|27 Marzo 2026 — Torino — Arriva Italia
|Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl
|dalle 16:00 a fine servizio
|27 Marzo 2026 — Milano e Monza e Brianza — Gruppo ATM
|Al Cobas
|personale viaggiante/metro/stazioni: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET urbano Monza: 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio
|27 Marzo 2026 — Napoli — EAV
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal
|dalle 19:00 alle 23:00
|27 Marzo 2026 — Frosinone — Cialone Tour
|Usi Ct
|dalle 13:00 alle 17:00
|28 Marzo 2026 — Bari — Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
|Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti
|8:00–12:30 e 15:30–fine servizio
|28 Marzo 2026 — Molfetta — MTM
|Fit Cisl, Uilt Uil
|8:30–12:30
ALTRO
Igiene ambientale
Astensioni per l’intera giornata in diverse realtà: dal Messinese (servizi di raccolta e igiene urbana), a Parma e nell’area di San Giorgio a Cremano nel Napoletano.
|26 Marzo 2026 — Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia — Loveral Srl
|Fp Cgil
|intera giornata
|27 Marzo 2026 — Parma — San Germano
|Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|intera giornata
|28 Marzo 2026 — San Giorgio a Cremano — Velia Ambiente
|Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel
|intera giornata
Pulizie e multiservizi
In Puglia il 24 Marzo è previsto uno stop su turni di 24 ore nel facility management; a Napoli, il 25 Marzo, sciopero per l’intera giornata nelle attività di pulizie.
|24 Marzo 2026 — Puglia — Facility Management
|Filcams Cgil, Uiltucs
|00:01–24:00
|25 Marzo 2026 — Napoli — Maxima
|Usb Lavoro Privato
|intera giornata
Radio e TV
Alla RAI, astensione di 24 ore “sfalsate” dalle 05:30 del 27 Marzo alle 05:30 del 28 Marzo, con possibili modifiche a palinsesti e produzioni.
|27 Marzo 2026 — Italia — RAI
|Usigrai
|dalle 05:30 del 27/03 alle 05:30 del 28/03
|28 Marzo 2026 — Italia — RAI
|Usigrai
|dalle 05:30 del 27/03 alle 05:30 del 28/03
Scuola
Nel comparto istruzione, sciopero nazionale del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’intera giornata di venerdì 27 Marzo.
|27 Marzo 2026 — Italia — MIM (scuola)
|Sisa
|intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.