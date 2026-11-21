Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 23 Novembre 2026 al 29 Novembre 2026 presenta cinque agitazioni nel calendario fornito dalla Commissione di garanzia sugli scioperi. Le iniziative interessano giustizia, credito, sanità e igiene ambientale, con modalità che vanno dall’astensione dalle attività giudiziarie allo stop per l’intera giornata o per tutto il turno. L’agitazione più estesa nel tempo è quella degli avvocati, proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane dal 23 Novembre 2026 al 27 Novembre 2026. Il 26 Novembre 2026 è previsto lo sciopero di BFF Bank a Milano e Roma. Il 27 Novembre 2026 tocca a Diemme, a Napoli, nel settore del Servizio sanitario nazionale, e a Dusty, a Carini, nell’igiene ambientale. Il 28 Novembre 2026 è invece in programma lo stop di Muraca a Locri, per l’intero turno di lavoro. Ecco il quadro degli appuntamenti, suddivisi per settore, con luoghi, sindacati proclamatori e modalità di astensione.

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Il 27 Novembre 2026 è previsto uno sciopero per l’intera giornata presso Diemme, a Napoli. L’agitazione, classificata nel feed nel settore del Servizio sanitario nazionale, è proclamata da Fiom Cgil. Nella tabella i dettagli disponibili.

27 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Napoli Personale Diemme — Fiom Cgil Intera giornata

ALTRO

Avvocati

L’Unione Camere Penali Italiane ha proclamato un’astensione dalle attività giudiziarie dal 23 Novembre 2026 al 27 Novembre 2026. Il feed indica il settore giustizia, senza specificare l’ambito geografico. L’iniziativa si sviluppa su cinque giornate consecutive, riportate nella tabella.

Dove Chi sciopera Come 23 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane Astensione dalle attività giudiziarie 24 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane Astensione dalle attività giudiziarie 25 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane Astensione dalle attività giudiziarie 26 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane Astensione dalle attività giudiziarie 27 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane Astensione dalle attività giudiziarie

Credito

Nel credito, il 26 Novembre 2026 è in calendario lo sciopero del personale di BFF Bank a Milano e Roma. Lo stop, proclamato da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin, riguarda l’intera giornata. Nella tabella il riepilogo.

26 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Milano, Roma Personale BFF Bank — Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Unisin Intera giornata

Igiene ambientale

Due gli appuntamenti nell’igiene ambientale: il 27 Novembre 2026 il personale di Dusty a Carini è interessato da uno sciopero per l’intera giornata, proclamato da Fiadel Cisal. Il 28 Novembre 2026 è previsto invece lo stop di Muraca a Locri, indetto da Fast Confsal per l’intero turno di lavoro. Nella tabella i dettagli.

Dove Chi sciopera Come 27 Novembre 2026 Carini Personale Dusty — Fiadel Cisal Intera giornata 28 Novembre 2026 Locri Personale Muraca — Fast Confsal Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti