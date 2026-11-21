Scioperi settimana dal 23 al 29 novembre 2026, si fermano sanità, banche e avvocati: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 23 Novembre 2026 al 29 Novembre 2026
La settimana dal 23 Novembre 2026 al 29 Novembre 2026 presenta cinque agitazioni nel calendario fornito dalla Commissione di garanzia sugli scioperi. Le iniziative interessano giustizia, credito, sanità e igiene ambientale, con modalità che vanno dall’astensione dalle attività giudiziarie allo stop per l’intera giornata o per tutto il turno. L’agitazione più estesa nel tempo è quella degli avvocati, proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane dal 23 Novembre 2026 al 27 Novembre 2026. Il 26 Novembre 2026 è previsto lo sciopero di BFF Bank a Milano e Roma. Il 27 Novembre 2026 tocca a Diemme, a Napoli, nel settore del Servizio sanitario nazionale, e a Dusty, a Carini, nell’igiene ambientale. Il 28 Novembre 2026 è invece in programma lo stop di Muraca a Locri, per l’intero turno di lavoro. Ecco il quadro degli appuntamenti, suddivisi per settore, con luoghi, sindacati proclamatori e modalità di astensione.
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Il 27 Novembre 2026 è previsto uno sciopero per l’intera giornata presso Diemme, a Napoli. L’agitazione, classificata nel feed nel settore del Servizio sanitario nazionale, è proclamata da Fiom Cgil. Nella tabella i dettagli disponibili.
|27 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Napoli
|Personale Diemme — Fiom Cgil
|Intera giornata
ALTRO
Avvocati
L’Unione Camere Penali Italiane ha proclamato un’astensione dalle attività giudiziarie dal 23 Novembre 2026 al 27 Novembre 2026. Il feed indica il settore giustizia, senza specificare l’ambito geografico. L’iniziativa si sviluppa su cinque giornate consecutive, riportate nella tabella.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|23 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane
|Astensione dalle attività giudiziarie
|24 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane
|Astensione dalle attività giudiziarie
|25 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane
|Astensione dalle attività giudiziarie
|26 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane
|Astensione dalle attività giudiziarie
|27 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Avvocati, settore giustizia — Unione Camere Penali Italiane
|Astensione dalle attività giudiziarie
Credito
Nel credito, il 26 Novembre 2026 è in calendario lo sciopero del personale di BFF Bank a Milano e Roma. Lo stop, proclamato da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin, riguarda l’intera giornata. Nella tabella il riepilogo.
|26 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Milano, Roma
|Personale BFF Bank — Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Unisin
|Intera giornata
Igiene ambientale
Due gli appuntamenti nell’igiene ambientale: il 27 Novembre 2026 il personale di Dusty a Carini è interessato da uno sciopero per l’intera giornata, proclamato da Fiadel Cisal. Il 28 Novembre 2026 è previsto invece lo stop di Muraca a Locri, indetto da Fast Confsal per l’intero turno di lavoro. Nella tabella i dettagli.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|27 Novembre 2026
|Carini
|Personale Dusty — Fiadel Cisal
|Intera giornata
|28 Novembre 2026
|Locri
|Personale Muraca — Fast Confsal
|Intero turno di lavoro
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti