Scioperi settimana dal 23 febbraio all'1 marzo 2026, le città coinvolte: stop aerei, treni, bus e musei

Settimana densa di iniziative sindacali dal 23 Febbraio 2026 al 1 Marzo 2026, con riflettori puntati sui trasporti e la sanità. La giornata più critica per chi viaggia in aereo sarà giovedì 26 Febbraio, quando diversi vettori e il comparto aeroportuale incroceranno le braccia, con stop sia di 4 ore che per l’intera giornata. Sul fronte treni, tra venerdì 27 e sabato 28 Febbraio sono in programma più agitazioni nel settore ferroviario, incluse le merci su rotaia, con possibili ripercussioni a livello nazionale. Nel trasporto pubblico locale, possibili disagi a Bolzano, Torino, Bari e Vicenza in varie fasce orarie. In sanità, mobilitazioni ad ampio raggio interessano ASL, aziende ospedaliere e servizi in appalto, in particolare tra Piemonte, Veneto, Lazio e Campania. Nel capitolo ‘Altro’, sono previsti scioperi in Poste, igiene ambientale, pulizie, pubblica amministrazione (polizia locale di Bologna) e nel settore giustizia. Non risultano sciopero generale nazionale nella settimana considerata.

TRASPORTI

Settimana ad alta intensità per i trasporti, tra aerei, treni e trasporto pubblico locale.

Aerei

Giovedì 26 Febbraio spiccano più proclamazioni nel comparto aereo (vettori e indotto), con stop sia di 4 ore sia di 24 ore; mercoledì 25 Febbraio mobilitazione su base nazionale per i servizi helicopter HEMS/HS.

25 Febbraio 2026 Basi nazionali (HEMS/HS) Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac – AVINCIS RW (elicotteri) – tutte le basi (HJ + H24) 00:00- 23:59 26 Febbraio 2026 Scali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac – EASYJET AIRLINE LIMITED 00:00 – 23:59 Scali nazionali Usb Lavoro Privato – EASYJET AIRLINE LIMITED 13:00 – 17:00 Scali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp – ITA AIRWAYS 00:00 – 23:59 Scali nazionali Usb Lavoro Privato – ITA AIRWAYS 13:00 – 17:00 Scali nazionali Usb Lavoro Privato – VUELING AIRLINES 13:00 – 17:00 Comparto aereo e indotto (esclusi ENAV; esclusa Airest Retail a Venezia e Treviso) Cub Trasporti – Comparto aereo, aeroportuale e indotto 00:00 – 23:59

Ferroviario

Tra venerdì 27 e sabato 28 Febbraio stop a livello nazionale sul ferroviario, con iniziative che riguardano il Gruppo FSI, merci su rotaia e altre aziende ferroviarie. Possibili ritardi e cancellazioni, inclusi i servizi regionali: nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

Dal 27 Febbraio 2026 al 28 Febbraio 2026 Rete nazionale Assemblea Nazionale Pdm/pdb – GRUPPO FSI, MERCITALIA RAIL, TRENITALIA, TRENITALIA TPER SCARL 21:00 (27/2) – 20:59 (28/2) Rete nazionale Sgb, Cub Trasporti – AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FERROVIARIA 21:00 (27/2) – 20:59 (28/2) Rete nazionale Usb Lavoro Privato – AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FERROVIARIA 22:00 (27/2) – 05:59 (28/2)

Trasporto pubblico locale

Disagi possibili in varie città: a inizio settimana Bolzano, poi Torino e Bari venerdì, quindi Vicenza sabato in fascia serale.

25 Febbraio 2026 Bolzano Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl – SASA (TPL) 09:00 – 12:00 e 15:00 – fine servizio 27 Febbraio 2026 Torino Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl – ARRIVA ITALIA 16:00 – 20:00 Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti – FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI 19:30 – 23:30 28 Febbraio 2026 Vicenza Usb Lavoro Privato – SVT 17:30 – 21:30

SANITA’

Appalti e servizi sanitari

Presidi e servizi esternalizzati in mobilitazione tra Campania e Lazio, con stop che vanno dall-intera giornata a finestre orarie differenziate per turno.

25 Febbraio 2026 Roma Cub Sanità – CONSORZIO UNISAN (SSN) 13:00 – 14:00 (1° turno) – 14:00 – 15:00 (2° turno) 26 Febbraio 2026 Salerno Filcams Cgil, Fisascat Cisl – DUSSMANN (servizi in appalto – SSN) Intera giornata

Aziende ospedaliere e ASL

In Piemonte e Veneto proclamazioni su sanità pubblica: possibili riprogrammazioni di attività non urgenti; restano garantiti i servizi minimi essenziali.

23 Febbraio 2026 Verbano-Cusio-Ossola Uil Fpl – ASL VCO (SSN) Intera giornata e/o turno 27 Febbraio 2026 Padova Uil Fpl – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (territorio di Padova) Intera giornata Padova Fp Cgil, Uil Fpl – AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Intera giornata

ALTRO

Avvocati

Astensione locale nel settore penale con impatto su udienze e attività giudiziaria.

25 Febbraio 2026 Santa Maria Capua Vetere Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere – Settore giustizia (penale) Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria

Cultura e musei

Agitazione a Firenze nei servizi museali affidati a CoopCulture.

1 Marzo 2026 Firenze Usb Lavoro Privato, Sudd Cobas – COOPCULTURE (settore ministeri) Intera giornata

Igiene ambientale

Servizi di raccolta e igiene del suolo in mobilità tra Sicilia e Campania, con possibili disagi locali.

24 Febbraio 2026 Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia (ME) Fp Cgil – LOVERAL SRL Intera giornata 26 Febbraio 2026 Ottaviano (NA) Ugl Ia, Fial, Fiadel, Cil – ECO-CE 00:00 – 24:00

Poste

Stop a inizio settimana in due province lombarde, con sospensione delle prime due ore di ogni turno.

23 Febbraio 2026 Cremona, Brescia Slc Cgil – POSTE ITALIANE Prime 2 ore di ogni turno (tutti i turni)

Pubblica Amministrazione e Enti Locali

Sciopero della polizia locale del Comune di Bologna a fine settimana.

1 Marzo 2026 Bologna Sgb – COMUNE DI BOLOGNA (corpo di polizia locale) Intera giornata

Pulizie e multiservizi

Mobilitazioni diffuse tra Campania e Lazio a metà e fine settimana, con stop che vanno dall’intero turno alle 24 ore.

24 Febbraio 2026 Pozzuoli (NA) Fisascat Cisl – ROMEO GESTIONI Intero turno di lavoro Pozzuoli (NA) Ugl Ia – ROMEO GESTIONI 00:00 – 24:00 27 Febbraio 2026 Caserta Sgb – GRUPPO SIASS Intera giornata Caserta Sgb – GRUPPO SIASS, ISS ITALIA Intera giornata 1 Marzo 2026 Napoli Sgb – CLEAN SERVICE Intera giornata

Vigili del fuoco

In Emilia-Romagna mobilitazione nel pomeriggio di martedì 24 Febbraio.

24 Febbraio 2026 Reggio nell’Emilia Fp Cgil – MINISTERO DELL’INTERNO (Vigili del fuoco) 16:00 – 20:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

