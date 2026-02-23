Scioperi settimana dal 23 febbraio all'1 marzo 2026, le città coinvolte: stop aerei, treni, bus e musei
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 23 febbraio al 1 marzo 2026
Settimana densa di iniziative sindacali dal 23 Febbraio 2026 al 1 Marzo 2026, con riflettori puntati sui trasporti e la sanità. La giornata più critica per chi viaggia in aereo sarà giovedì 26 Febbraio, quando diversi vettori e il comparto aeroportuale incroceranno le braccia, con stop sia di 4 ore che per l’intera giornata. Sul fronte treni, tra venerdì 27 e sabato 28 Febbraio sono in programma più agitazioni nel settore ferroviario, incluse le merci su rotaia, con possibili ripercussioni a livello nazionale. Nel trasporto pubblico locale, possibili disagi a Bolzano, Torino, Bari e Vicenza in varie fasce orarie. In sanità, mobilitazioni ad ampio raggio interessano ASL, aziende ospedaliere e servizi in appalto, in particolare tra Piemonte, Veneto, Lazio e Campania. Nel capitolo ‘Altro’, sono previsti scioperi in Poste, igiene ambientale, pulizie, pubblica amministrazione (polizia locale di Bologna) e nel settore giustizia. Non risultano sciopero generale nazionale nella settimana considerata.
TRASPORTI
Settimana ad alta intensità per i trasporti, tra aerei, treni e trasporto pubblico locale.
Aerei
Giovedì 26 Febbraio spiccano più proclamazioni nel comparto aereo (vettori e indotto), con stop sia di 4 ore sia di 24 ore; mercoledì 25 Febbraio mobilitazione su base nazionale per i servizi helicopter HEMS/HS.
|25 Febbraio 2026
|Basi nazionali (HEMS/HS)
|Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac – AVINCIS RW (elicotteri) – tutte le basi (HJ + H24)
|00:00- 23:59
|26 Febbraio 2026
|Scali nazionali
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac – EASYJET AIRLINE LIMITED
|00:00 – 23:59
|Scali nazionali
|Usb Lavoro Privato – EASYJET AIRLINE LIMITED
|13:00 – 17:00
|Scali nazionali
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp – ITA AIRWAYS
|00:00 – 23:59
|Scali nazionali
|Usb Lavoro Privato – ITA AIRWAYS
|13:00 – 17:00
|Scali nazionali
|Usb Lavoro Privato – VUELING AIRLINES
|13:00 – 17:00
|Comparto aereo e indotto (esclusi ENAV; esclusa Airest Retail a Venezia e Treviso)
|Cub Trasporti – Comparto aereo, aeroportuale e indotto
|00:00 – 23:59
Ferroviario
Tra venerdì 27 e sabato 28 Febbraio stop a livello nazionale sul ferroviario, con iniziative che riguardano il Gruppo FSI, merci su rotaia e altre aziende ferroviarie. Possibili ritardi e cancellazioni, inclusi i servizi regionali: nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|Dal 27 Febbraio 2026 al 28 Febbraio 2026
|Rete nazionale
|Assemblea Nazionale Pdm/pdb – GRUPPO FSI, MERCITALIA RAIL, TRENITALIA, TRENITALIA TPER SCARL
|21:00 (27/2) – 20:59 (28/2)
|Rete nazionale
|Sgb, Cub Trasporti – AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FERROVIARIA
|21:00 (27/2) – 20:59 (28/2)
|Rete nazionale
|Usb Lavoro Privato – AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FERROVIARIA
|22:00 (27/2) – 05:59 (28/2)
Trasporto pubblico locale
Disagi possibili in varie città: a inizio settimana Bolzano, poi Torino e Bari venerdì, quindi Vicenza sabato in fascia serale.
|25 Febbraio 2026
|Bolzano
|Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl – SASA (TPL)
|09:00 – 12:00 e 15:00 – fine servizio
|27 Febbraio 2026
|Torino
|Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl – ARRIVA ITALIA
|16:00 – 20:00
|Bari
|Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Uiltrasporti – FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
|19:30 – 23:30
|28 Febbraio 2026
|Vicenza
|Usb Lavoro Privato – SVT
|17:30 – 21:30
SANITA’
Appalti e servizi sanitari
Presidi e servizi esternalizzati in mobilitazione tra Campania e Lazio, con stop che vanno dall-intera giornata a finestre orarie differenziate per turno.
|25 Febbraio 2026
|Roma
|Cub Sanità – CONSORZIO UNISAN (SSN)
|13:00 – 14:00 (1° turno) – 14:00 – 15:00 (2° turno)
|26 Febbraio 2026
|Salerno
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl – DUSSMANN (servizi in appalto – SSN)
|Intera giornata
Aziende ospedaliere e ASL
In Piemonte e Veneto proclamazioni su sanità pubblica: possibili riprogrammazioni di attività non urgenti; restano garantiti i servizi minimi essenziali.
|23 Febbraio 2026
|Verbano-Cusio-Ossola
|Uil Fpl – ASL VCO (SSN)
|Intera giornata e/o turno
|27 Febbraio 2026
|Padova
|Uil Fpl – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (territorio di Padova)
|Intera giornata
|Padova
|Fp Cgil, Uil Fpl – AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
|Intera giornata
ALTRO
Avvocati
Astensione locale nel settore penale con impatto su udienze e attività giudiziaria.
|25 Febbraio 2026
|Santa Maria Capua Vetere
|Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere – Settore giustizia (penale)
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria
Cultura e musei
Agitazione a Firenze nei servizi museali affidati a CoopCulture.
|1 Marzo 2026
|Firenze
|Usb Lavoro Privato, Sudd Cobas – COOPCULTURE (settore ministeri)
|Intera giornata
Igiene ambientale
Servizi di raccolta e igiene del suolo in mobilità tra Sicilia e Campania, con possibili disagi locali.
|24 Febbraio 2026
|Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia (ME)
|Fp Cgil – LOVERAL SRL
|Intera giornata
|26 Febbraio 2026
|Ottaviano (NA)
|Ugl Ia, Fial, Fiadel, Cil – ECO-CE
|00:00 – 24:00
Poste
Stop a inizio settimana in due province lombarde, con sospensione delle prime due ore di ogni turno.
|23 Febbraio 2026
|Cremona, Brescia
|Slc Cgil – POSTE ITALIANE
|Prime 2 ore di ogni turno (tutti i turni)
Pubblica Amministrazione e Enti Locali
Sciopero della polizia locale del Comune di Bologna a fine settimana.
|1 Marzo 2026
|Bologna
|Sgb – COMUNE DI BOLOGNA (corpo di polizia locale)
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
Mobilitazioni diffuse tra Campania e Lazio a metà e fine settimana, con stop che vanno dall’intero turno alle 24 ore.
|24 Febbraio 2026
|Pozzuoli (NA)
|Fisascat Cisl – ROMEO GESTIONI
|Intero turno di lavoro
|Pozzuoli (NA)
|Ugl Ia – ROMEO GESTIONI
|00:00 – 24:00
|27 Febbraio 2026
|Caserta
|Sgb – GRUPPO SIASS
|Intera giornata
|Caserta
|Sgb – GRUPPO SIASS, ISS ITALIA
|Intera giornata
|1 Marzo 2026
|Napoli
|Sgb – CLEAN SERVICE
|Intera giornata
Vigili del fuoco
In Emilia-Romagna mobilitazione nel pomeriggio di martedì 24 Febbraio.
|24 Febbraio 2026
|Reggio nell’Emilia
|Fp Cgil – MINISTERO DELL’INTERNO (Vigili del fuoco)
|16:00 – 20:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.