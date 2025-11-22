Scioperi settimana dal 24 al 30 novembre 2025: stop trasporti, sanità, scuola e Rai, venerdì blocco totale
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 24 al 30 Novembre 2025
Settimana intensa per il fronte delle mobilitazioni: dal 24 al 30 Novembre 2025 sono in agenda uno sciopero generale nazionale venerdì 28, numerose azioni nei trasporti e agitazioni in diversi comparti. Lo sciopero generale del 28 Novembre, promosso da molte sigle di base, coinvolge tutte le categorie pubbliche e private con articolazioni particolari per Vigili del Fuoco, personale ferroviario (con possibili ripercussioni su treni e servizi connessi) e rete autostradale. Sul fronte TPL, disagi a Bolzano il 28 e nell’area milanese e comasca domenica 30. Nel settore media, la RAI si ferma tra 28 e 29. In sanità, iniziative a Milano (privato sociale) e a Civitavecchia (servizi SSN) lunedì 24. Tra gli altri comparti spiccano gli avvocati (Roma 26–28 e Santa Maria Capua Vetere 24) e le pulizie e multiservizi in Toscana (24). Di seguito il quadro completo per orientarsi, con focus su trasporti, sanità e settori strategici.
SCIOPERO GENERALE
Venerdì 28 Novembre è previsto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie, promosso da numerose organizzazioni del lavoro. L’iniziativa prevede modalità differenziate per Vigili del Fuoco, personale ferroviario e autostradale.
|Tutta Italia — 28 Novembre 2025
|Usb; Usb Lavoro Privato; Adl Cobas; Clap; Confederazione Cobas; Sial Cobas; Al Cobas; Cub; Sgb; Sbm; Si Cobas; Adl Varese; Cub Sur; Usi; Usi Cit; Usi 1912; Flai Ts; Fi-si
|Intera giornata. Specifiche: Vigili del Fuoco 09:00–13:00; Ferrovie 27 Novembre 21:00 – 28 Novembre 21:00; Autostrade 27 Novembre 22:00 – 28 Novembre 22:00; Sanità: dal turno notte del 27 Novembre all’ultimo turno del 28 Novembre. Alcune sigle escludono i settori Ministeri, Vigili del Fuoco, Elicotteri e Regioni–Autonomie locali.
TRASPORTI
Settimana con impatti significativi su trasporti locali e rete autostradale, con possibili disagi a utenti e pendolari.
Circolazione e sicurezza stradale
Stop del personale di esazione su tratti autostradali liguri e toscani con fasce orarie dedicate.
|La Spezia, Massa Carrara — 28 Novembre 2025
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Sla Cisal
|Lavoratori MAEP, esattori e assistenti all’esazione: 10:00–18:00 (Concessioni del Tirreno).
Trasporto pubblico locale
Disagi nel TPL a Bolzano venerdì e nell’area di Milano, Monza e Como domenica, con orari differenziati su linee urbane ed extraurbane.
|Bolzano — 28 Novembre 2025
|Filt Cgil; Orsa Trasporti
|SASA: 21:59–23:59.
|Milano, Monza e Brianza, Trezzo sull’Adda, Como — 30 Novembre 2025
|Confial Trasporti
|ATM Milano 08:45–12:45; NET Trezzo 08:45–12:45; NET Monza 14:50–18:50; Funicolare Como–Brunate 08:30–12:30.
SANITÀ
Sanità privata
A Milano previsto uno sciopero nel privato sociale con stop per l’intero turno.
|Milano — 28 Novembre 2025
|Uil Fpl
|Codess Sociale SCS: intero turno di lavoro.
Servizio sanitario nazionale
A Civitavecchia fermo dei servizi in appalto nel perimetro del SSN per l’intera giornata di lunedì.
|Civitavecchia — 24 Novembre 2025
|Filcams Cgil; Uiltucs
|INNOVA: intera giornata.
ALTRO
Avvocati
Astensione dalle udienze penali in diversi fori: a Roma per tre giorni consecutivi e in Campania lunedì 24.
|Santa Maria Capua Vetere — 24 Novembre 2025
|Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
|Roma — 26 Novembre 2025
|Camera Penale di Roma
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
|Roma — 27 Novembre 2025
|Camera Penale di Roma
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
|Roma — 28 Novembre 2025
|Camera Penale di Roma
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
Istruzione e ricerca
Mobilitazione nel comparto scuola e università per l’intera giornata di venerdì.
|Nazionale — 28 Novembre 2025
|Unicobas Scuola e Universita; FISI
|MIM: intera giornata.
Pulizie e multiservizi
Stop regionale in Toscana per l’intera giornata/turno.
|Toscana — 24 Novembre 2025
|Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltrasporti
|Formula Servizi: intera giornata/turno di lavoro.
Radio e TV
Sciopero RAI di 24 ore a cavallo tra venerdì e sabato, con possibili variazioni di palinsesto.
|Nazionale — 28 Novembre 2025
|Usigrai
|RAI: 05:30 del 28 Novembre – 05:30 del 29 Novembre.
|Nazionale — 29 Novembre 2025
|Usigrai
|RAI: 05:30 del 28 Novembre – 05:30 del 29 Novembre.
Scuola
Ulteriori astensioni nel settore scolastico per l’intera giornata.
|Nazionale — 28 Novembre 2025
|Sindacato Sociale di Base (SSB)
|MIM: intera giornata.
|Sardegna — 28 Novembre 2025
|Cobas Scuola Sardegna
|MIM: intera giornata.
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.