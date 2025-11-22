Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa per il fronte delle mobilitazioni: dal 24 al 30 Novembre 2025 sono in agenda uno sciopero generale nazionale venerdì 28, numerose azioni nei trasporti e agitazioni in diversi comparti. Lo sciopero generale del 28 Novembre, promosso da molte sigle di base, coinvolge tutte le categorie pubbliche e private con articolazioni particolari per Vigili del Fuoco, personale ferroviario (con possibili ripercussioni su treni e servizi connessi) e rete autostradale. Sul fronte TPL, disagi a Bolzano il 28 e nell’area milanese e comasca domenica 30. Nel settore media, la RAI si ferma tra 28 e 29. In sanità, iniziative a Milano (privato sociale) e a Civitavecchia (servizi SSN) lunedì 24. Tra gli altri comparti spiccano gli avvocati (Roma 26–28 e Santa Maria Capua Vetere 24) e le pulizie e multiservizi in Toscana (24). Di seguito il quadro completo per orientarsi, con focus su trasporti, sanità e settori strategici.

SCIOPERO GENERALE

Venerdì 28 Novembre è previsto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie, promosso da numerose organizzazioni del lavoro. L’iniziativa prevede modalità differenziate per Vigili del Fuoco, personale ferroviario e autostradale.

Tutta Italia — 28 Novembre 2025 Usb; Usb Lavoro Privato; Adl Cobas; Clap; Confederazione Cobas; Sial Cobas; Al Cobas; Cub; Sgb; Sbm; Si Cobas; Adl Varese; Cub Sur; Usi; Usi Cit; Usi 1912; Flai Ts; Fi-si Intera giornata. Specifiche: Vigili del Fuoco 09:00–13:00; Ferrovie 27 Novembre 21:00 – 28 Novembre 21:00; Autostrade 27 Novembre 22:00 – 28 Novembre 22:00; Sanità: dal turno notte del 27 Novembre all’ultimo turno del 28 Novembre. Alcune sigle escludono i settori Ministeri, Vigili del Fuoco, Elicotteri e Regioni–Autonomie locali.

TRASPORTI

Settimana con impatti significativi su trasporti locali e rete autostradale, con possibili disagi a utenti e pendolari.

Circolazione e sicurezza stradale

Stop del personale di esazione su tratti autostradali liguri e toscani con fasce orarie dedicate.

La Spezia, Massa Carrara — 28 Novembre 2025 Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Sla Cisal Lavoratori MAEP, esattori e assistenti all’esazione: 10:00–18:00 (Concessioni del Tirreno).

Trasporto pubblico locale

Disagi nel TPL a Bolzano venerdì e nell’area di Milano, Monza e Como domenica, con orari differenziati su linee urbane ed extraurbane.

Bolzano — 28 Novembre 2025 Filt Cgil; Orsa Trasporti SASA: 21:59–23:59. Milano, Monza e Brianza, Trezzo sull’Adda, Como — 30 Novembre 2025 Confial Trasporti ATM Milano 08:45–12:45; NET Trezzo 08:45–12:45; NET Monza 14:50–18:50; Funicolare Como–Brunate 08:30–12:30.

SANITÀ

Sanità privata

A Milano previsto uno sciopero nel privato sociale con stop per l’intero turno.

Milano — 28 Novembre 2025 Uil Fpl Codess Sociale SCS: intero turno di lavoro.

Servizio sanitario nazionale

A Civitavecchia fermo dei servizi in appalto nel perimetro del SSN per l’intera giornata di lunedì.

Civitavecchia — 24 Novembre 2025 Filcams Cgil; Uiltucs INNOVA: intera giornata.

ALTRO

Avvocati

Astensione dalle udienze penali in diversi fori: a Roma per tre giorni consecutivi e in Campania lunedì 24.

Santa Maria Capua Vetere — 24 Novembre 2025 Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale. Roma — 26 Novembre 2025 Camera Penale di Roma Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale. Roma — 27 Novembre 2025 Camera Penale di Roma Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale. Roma — 28 Novembre 2025 Camera Penale di Roma Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.

Istruzione e ricerca

Mobilitazione nel comparto scuola e università per l’intera giornata di venerdì.

Nazionale — 28 Novembre 2025 Unicobas Scuola e Universita; FISI MIM: intera giornata.

Pulizie e multiservizi

Stop regionale in Toscana per l’intera giornata/turno.

Toscana — 24 Novembre 2025 Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltrasporti Formula Servizi: intera giornata/turno di lavoro.

Radio e TV

Sciopero RAI di 24 ore a cavallo tra venerdì e sabato, con possibili variazioni di palinsesto.

Nazionale — 28 Novembre 2025 Usigrai RAI: 05:30 del 28 Novembre – 05:30 del 29 Novembre. Nazionale — 29 Novembre 2025 Usigrai RAI: 05:30 del 28 Novembre – 05:30 del 29 Novembre.

Scuola

Ulteriori astensioni nel settore scolastico per l’intera giornata.

Nazionale — 28 Novembre 2025 Sindacato Sociale di Base (SSB) MIM: intera giornata. Sardegna — 28 Novembre 2025 Cobas Scuola Sardegna MIM: intera giornata.

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

