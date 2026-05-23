Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana ad alta intensità sul fronte delle relazioni industriali: tra sciopero generale, mobilitazioni nei trasporti, nel comparto della Sanità e numerose iniziative nei servizi e nel pubblico impiego, il calendario dal 25 al 31 Maggio 2026 preannuncia disagi diffusi. Spicca lo sciopero generale di venerdì 29 Maggio, che coinvolge ampia parte del lavoro pubblico e privato su tutto il territorio nazionale con alcune esclusioni legate alle consultazioni amministrative. Nel frattempo, il settore dell’autotrasporto merci incrocia le braccia per cinque giorni consecutivi, da lunedì a venerdì, con possibili ripercussioni sulle filiere logistiche. Il trasporto pubblico locale si ferma a Potenza per 24 ore con fasce garantite, mentre nel perimetro sanitario sono previste azioni in Sardegna, Campania e Sicilia. Completano il quadro gli appalti di pulizia e multiservizi in varie città, iniziative nelle autonomie locali (con un’anticipazione il 28 Maggio) e uno stop tra i metalmeccanici a Trento.

SCIOPERO GENERALE

Venerdì 29 Maggio è previsto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata, con interessamento di tutte le principali categorie del lavoro pubblico e privato e con le esclusioni previste per i territori impegnati nelle elezioni amministrative.

29 Maggio 2026 Tutta Italia Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas; Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si Intera giornata (con esclusioni nei comuni e nelle CCIAA delle regioni a statuto ordinario interessati dalle elezioni ex DM Interno 25/02/2026)

TRASPORTI

Settimana complessa per i trasporti, con cinque giorni di fermo nell’autotrasporto merci e 24 ore di stop del TPL a Potenza con fasce garantite.

Trasporto merci su gomma

Protesta prolungata nel comparto dell’autotrasporto: possibile impatto su consegne e approvvigionamenti su scala nazionale.

Dal 25 Maggio 2026 al 29 Maggio 2026 Territorio nazionale Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Sna/Casartigiani, Unitai, Agci, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi Dalle ore 00.00 del 25/05 alle ore 24.00 del 29/05

Trasporto pubblico locale

A Potenza, servizio ridotto per 24 ore con rispetto delle fasce di garanzia mattutine e diurne.

29 Maggio 2026 Potenza Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl 24 ore; fasce garantite 7.00–10.00 e 12.00–15.00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

In Sardegna, Campania e Sicilia si registrano fermate in aziende ospedaliere e nei servizi in appalto: a Sassari interessate AOU e diversi appalti; a Pozzuoli coinvolta Innotec; a Cefalù mobilitazione alla Fondazione G. Giglio. Prevalenza di modalità su intera giornata o 24 ore.

29 Maggio 2026 Sassari Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Anaoo, Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi Emac, Fvm Smi Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 29 Maggio 2026 Pozzuoli Fp Cgil Intera giornata 29 Maggio 2026 Cefalù Uilfp, Fp Cisl, Fp Cgil Intera giornata 29 Maggio 2026 Sassari Filcams Cgil, Filt Cgil, Fiom Cgil Intera giornata lavorativa

ALTRO

Metalmeccanici

A Trento proclamate le ultime 2 ore di ciascun turno nelle aziende del comparto metalmeccanico.

29 Maggio 2026 Trento Fiom Cgil Ultime 2 ore di ciascun turno di lavoro

Ministeri

Interessati gli appalti di pulizia e servizi in varie sedi ministeriali: possibile riduzione delle attività accessorie.

29 Maggio 2026 Diverse sedi ministeriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Intera giornata o turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

Più agitazioni negli appalti di pulizia e servizi ausiliari, con iniziative a Napoli e Bari su turni completi o per l’intera giornata.

29 Maggio 2026 Napoli Sgb Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 29 Maggio 2026 Napoli Usb Lavoro Privato Intera giornata 29 Maggio 2026 Napoli Fisascat Cisl Intero turno di lavoro 29 Maggio 2026 Bari Ugl Igiene Ambientale Dalle ore 00.00 alle ore 23.59

Regioni e autonomie locali

Mobilitazioni in Sicilia, Lombardia ed Emilia-Romagna: dal CEFPAS (giovedì 28 Maggio) alle fondazioni bergamasche e ai servizi di assistenza a Modena (venerdì 29 Maggio).

28 Maggio 2026 Palermo e Caltanissetta Siad Csa Cisal Intera giornata 29 Maggio 2026 Bergamo Fp Cgil, Nidil Cgil Intera giornata (personale diretto e somministrato, collaboratori e autonomi) 29 Maggio 2026 Modena Fp Cgil, Uil Fp Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie