Scioperi settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026, stop treni, aerei e bus: tutte le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 26 al 1 febbraio 2026
Settimana intensa per gli sciopero in Italia dal 26 Gennaio 2026 al 1 Febbraio 2026, senza una mobilitazione generale nazionale ma con numerose agitazioni settoriali. Nei trasporti, il focus è su sabato 31 Gennaio con una finestra coordinata nel aerei (13:00–17:00) che coinvolge EasyJet, ENAV Verona e operatori di handling a Brescia. Venerdì 30 Gennaio tocca ai treni (Bologna e merci su rotaia) e al trasporto pubblico locale con fermate diffuse tra Bolzano, Palermo e, nei giorni precedenti, Genova e Ancona. Nel comparto sanità, a Bologna (Azienda USL) è previsto uno stop di 24 ore effettive (dalle 7:00 del 30 alle 7:00 del 31) e lunedì 26 Gennaio si fermano i lavoratori della Cooperativa Nuova Sair nei distretti di Civitavecchia e Bracciano. Completano il quadro gli scioperi in Ministeri, Pulizie e multiservizi e Igiene ambientale tra mercoledì 28 e venerdì 30. Possibili ripercussioni su orari e servizi, con fasce di garanzia ove previste.
TRASPORTI
Aerei
Sabatina di sciopero coordinato nel trasporto aerei il 31 Gennaio (13:00–17:00): coinvolti EasyJet a livello non specificato, ENAV a Verona e operatori di handling a Brescia. Possibili ritardi e cancellazioni, con voli garantiti nelle fasce tutelate.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Italia (ambito non specificato) — 31 Gennaio 2026
|Azienda EASYJET AIRLINE LIMITED — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac
|Dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Verona — 31 Gennaio 2026
|Azienda ENAV — Fit Cisl, Ugl, Fast Confsal Av Unica, Uiltrasporti
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Brescia — 31 Gennaio 2026
|Azienda GDA HANDLING — Usb Lavoro Privato
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Brescia — 31 Gennaio 2026
|Azienda MH24 — Usb Lavoro Privato, Filt Cgil
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
Elicotteri
Giovedì 29 Gennaio sciopero nel servizio elicotteri AVINCIS RW: 8 ore (8:00–16:00) sulle basi diurne e 12 ore (8:00–20:00) sulle basi H24. Impatti variabili su missioni ed operatività.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Basi diurne e H24 (ambito non specificato) — 29 Gennaio 2026
|Azienda AVINCIS RW — Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac
|8 ore (8:00–16:00) basi diurne; 12 ore (8:00–20:00) basi H24
Ferroviario
Venerdì 30 Gennaio possibili disagi ai treni: a Bologna stop 9:01–16:59 e nel trasporto merci su rotaia (ambito non specificato) 10:00–18:00. Verificare la presenza di treni garantiti nelle fasce orarie previste.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Bologna — 30 Gennaio 2026
|Aziende del settore — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa
|Dalle ore 9.01 alle ore 16.59
|Ambito non specificato — 30 Gennaio 2026
|Rail Cargo Carrier Italy — Usb
|Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Trasporto pubblico locale
Settimana densa per il TPL: Genova (martedì 27, 11:30–15:30), Ancona (giovedì 29, 8:30–17:30 e 20:30–fine servizio) e venerdì 30 doppio sciopero a Bolzano (intera giornata con fasce garantite e fascia 15:00–19:00) e 4 ore a Palermo. Ripercussioni su corse e frequenze.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Genova — 27 Gennaio 2026
|AMT — Cub Trasporti
|Servizio urbano ed extraurbano 11:30–15:30
|Ancona — 29 Gennaio 2026
|Conerobus — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|8:30–17:30 e 20:30–fine servizio
|Bolzano — 30 Gennaio 2026
|SASA — Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl
|0:00–24:00; fasce garantite 6:00–9:00 e 12:00–15:00
|Bolzano — 30 Gennaio 2026
|SASA — Rsu
|15:00–19:00
|Palermo — 30 Gennaio 2026
|Autolinee Gallo, Autolinee Giamporcaro, Sais Autolinee — Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|4 ore
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Doppio appuntamento: lunedì 26 Gennaio sciopero alla Cooperativa Nuova Sair nei distretti di Civitavecchia e Bracciano (intero turno); a Bologna (Azienda USL) mobilitazione dalle 7:00 del 30 alle 7:00 del 31 Gennaio.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Civitavecchia e Bracciano — 26 Gennaio 2026
|Cooperativa Sociale Nuova Sair — Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
|Intero turno di lavoro
|Bologna — Dal 30 Gennaio 2026 al 31 Gennaio 2026
|Azienda USL — Fials
|Dalle ore 7:00 del 30/01 alle ore 7:00 del 31/01
ALTRO
Igiene ambientale
Venerdì 30 Gennaio sciopero nel settore dell’igiene ambientale a Santa Maria a Vico: possibili impatti su raccolta e servizi collegati.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Santa Maria a Vico — 30 Gennaio 2026
|Vittoria — Fp Cgil
|Intera giornata
Ministeri
Mercoledì 28 Gennaio presidio di due ore al Ministero dell’Interno a Milano.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Milano — 28 Gennaio 2026
|Ministero dell’Interno — Rsu, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal Unsa
|Dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Pulizie e multiservizi
Mercoledì 28 Gennaio sciopero intera giornata a Perugia: coinvolti i servizi di pulizia e multiservizi Dussmann.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Perugia — 28 Gennaio 2026
|Dussmann Service — Flaica Cub
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
