Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa per gli sciopero in Italia dal 26 Gennaio 2026 al 1 Febbraio 2026, senza una mobilitazione generale nazionale ma con numerose agitazioni settoriali. Nei trasporti, il focus è su sabato 31 Gennaio con una finestra coordinata nel aerei (13:00–17:00) che coinvolge EasyJet, ENAV Verona e operatori di handling a Brescia. Venerdì 30 Gennaio tocca ai treni (Bologna e merci su rotaia) e al trasporto pubblico locale con fermate diffuse tra Bolzano, Palermo e, nei giorni precedenti, Genova e Ancona. Nel comparto sanità, a Bologna (Azienda USL) è previsto uno stop di 24 ore effettive (dalle 7:00 del 30 alle 7:00 del 31) e lunedì 26 Gennaio si fermano i lavoratori della Cooperativa Nuova Sair nei distretti di Civitavecchia e Bracciano. Completano il quadro gli scioperi in Ministeri, Pulizie e multiservizi e Igiene ambientale tra mercoledì 28 e venerdì 30. Possibili ripercussioni su orari e servizi, con fasce di garanzia ove previste.

TRASPORTI

Aerei

Sabatina di sciopero coordinato nel trasporto aerei il 31 Gennaio (13:00–17:00): coinvolti EasyJet a livello non specificato, ENAV a Verona e operatori di handling a Brescia. Possibili ritardi e cancellazioni, con voli garantiti nelle fasce tutelate.

Dove Chi sciopera Come Italia (ambito non specificato) — 31 Gennaio 2026 Azienda EASYJET AIRLINE LIMITED — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Verona — 31 Gennaio 2026 Azienda ENAV — Fit Cisl, Ugl, Fast Confsal Av Unica, Uiltrasporti Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Brescia — 31 Gennaio 2026 Azienda GDA HANDLING — Usb Lavoro Privato Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Brescia — 31 Gennaio 2026 Azienda MH24 — Usb Lavoro Privato, Filt Cgil Dalle ore 13:00 alle ore 17:00

Elicotteri

Giovedì 29 Gennaio sciopero nel servizio elicotteri AVINCIS RW: 8 ore (8:00–16:00) sulle basi diurne e 12 ore (8:00–20:00) sulle basi H24. Impatti variabili su missioni ed operatività.

Dove Chi sciopera Come Basi diurne e H24 (ambito non specificato) — 29 Gennaio 2026 Azienda AVINCIS RW — Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac 8 ore (8:00–16:00) basi diurne; 12 ore (8:00–20:00) basi H24

Ferroviario

Venerdì 30 Gennaio possibili disagi ai treni: a Bologna stop 9:01–16:59 e nel trasporto merci su rotaia (ambito non specificato) 10:00–18:00. Verificare la presenza di treni garantiti nelle fasce orarie previste.

Dove Chi sciopera Come Bologna — 30 Gennaio 2026 Aziende del settore — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Dalle ore 9.01 alle ore 16.59 Ambito non specificato — 30 Gennaio 2026 Rail Cargo Carrier Italy — Usb Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Trasporto pubblico locale

Settimana densa per il TPL: Genova (martedì 27, 11:30–15:30), Ancona (giovedì 29, 8:30–17:30 e 20:30–fine servizio) e venerdì 30 doppio sciopero a Bolzano (intera giornata con fasce garantite e fascia 15:00–19:00) e 4 ore a Palermo. Ripercussioni su corse e frequenze.

Dove Chi sciopera Come Genova — 27 Gennaio 2026 AMT — Cub Trasporti Servizio urbano ed extraurbano 11:30–15:30 Ancona — 29 Gennaio 2026 Conerobus — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal 8:30–17:30 e 20:30–fine servizio Bolzano — 30 Gennaio 2026 SASA — Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl 0:00–24:00; fasce garantite 6:00–9:00 e 12:00–15:00 Bolzano — 30 Gennaio 2026 SASA — Rsu 15:00–19:00 Palermo — 30 Gennaio 2026 Autolinee Gallo, Autolinee Giamporcaro, Sais Autolinee — Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal 4 ore

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Doppio appuntamento: lunedì 26 Gennaio sciopero alla Cooperativa Nuova Sair nei distretti di Civitavecchia e Bracciano (intero turno); a Bologna (Azienda USL) mobilitazione dalle 7:00 del 30 alle 7:00 del 31 Gennaio.

Dove Chi sciopera Come Civitavecchia e Bracciano — 26 Gennaio 2026 Cooperativa Sociale Nuova Sair — Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Intero turno di lavoro Bologna — Dal 30 Gennaio 2026 al 31 Gennaio 2026 Azienda USL — Fials Dalle ore 7:00 del 30/01 alle ore 7:00 del 31/01

ALTRO

Igiene ambientale

Venerdì 30 Gennaio sciopero nel settore dell’igiene ambientale a Santa Maria a Vico: possibili impatti su raccolta e servizi collegati.

Dove Chi sciopera Come Santa Maria a Vico — 30 Gennaio 2026 Vittoria — Fp Cgil Intera giornata

Ministeri

Mercoledì 28 Gennaio presidio di due ore al Ministero dell’Interno a Milano.

Dove Chi sciopera Come Milano — 28 Gennaio 2026 Ministero dell’Interno — Rsu, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal Unsa Dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Pulizie e multiservizi

Mercoledì 28 Gennaio sciopero intera giornata a Perugia: coinvolti i servizi di pulizia e multiservizi Dussmann.

Dove Chi sciopera Come Perugia — 28 Gennaio 2026 Dussmann Service — Flaica Cub Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie