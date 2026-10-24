Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 26 Ottobre 2026 all’1 Novembre 2026 presenta un calendario di scioperi che coinvolge servizi pubblici, imprese private e mobilità. La giornata centrale è il 30 Ottobre 2026, con diverse proclamazioni nazionali che interessano scuola, sanità e altre categorie, ma con esclusioni e orari differenti secondo la sigla sindacale. Nei trasporti, il primo appuntamento è il 27 Ottobre 2026 con il personale GSA in Emilia Romagna e Toscana. Il 28 Ottobre 2026 tocca ad AIR Campania a Napoli, mentre lo stop Trenitalia in Emilia Romagna prosegue fino alla sera successiva. Il 30 Ottobre 2026 sono previste anche agitazioni negli aeroporti di Firenze e Pisa e nei porti. Sul fronte dei servizi locali, si fermano gli addetti all’igiene ambientale a Ottaviano e in quattro comuni calabresi. Per la scuola si aggiungono iniziative regionali in Sardegna ed Emilia Romagna. Il quadro seguente riassume territori, lavoratori coinvolti e modalità delle astensioni riportate nel feed disponibile.

Sciopero generale

Categorie pubbliche e private

Il 30 Ottobre 2026 concentra diverse proclamazioni di sciopero nazionale. Le modalità non sono uniformi: Cib Unicobas esclude tutti i trasporti, mentre Usi Cit indica specifiche esclusioni per il trasporto pubblico locale, aereo, ferroviario e marittimo. Per Usb sono previsti anticipi dell’astensione nelle ferrovie e nelle autostrade e una scansione per turni nella sanità. Nella tabella sono distinte le singole proclamazioni.

30 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Ambito nazionale Usi Cit; adesioni di Cub Scuola Universita Ricerca, Cub Sanità, Fisi, Flmuniti-Cub — Istituzioni scolastiche e aziende dei settori Servizio sanitario nazionale e sanità privata; proclamazione indicata come plurisettoriale nazionale. Intera giornata, con esclusione del trasporto pubblico locale, aereo, ferroviario e marittimo. Tutta Italia Cib Unicobas — Tutte le categorie pubbliche e private. Intera giornata, esclusi tutti i settori dei trasporti. Tutta Italia Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas — Tutte le categorie pubbliche e private. Intera giornata. Tutta Italia Usb; adesioni di Cobas Pt Usb, Sindacato Sociale Di Base, Sudd Cobas, Fi-si — Tutte le categorie pubbliche e private. Intera giornata. Attività ferroviarie: dalle 21.00 del 29 Ottobre 2026 alle 20.59 del 30 Ottobre 2026. Autostrade: inizio alle 22.00 del 29 Ottobre 2026, senza orario conclusivo specificato nel feed. Sanità: dall’inizio del primo turno del 30 Ottobre 2026 alla fine dell’ultimo.

Trasporti

Aerei

A Firenze e Pisa, il 30 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero del personale di Consulta, GH Toscana e Toscana Aeroporti, proclamato da Usb Lavoro Privato. L’astensione copre la giornata, dalle 00.00 alle 23.59. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

30 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Firenze e Pisa Usb Lavoro Privato — Personale di Consulta, GH Toscana e Toscana Aeroporti Spa. Dalle 00.00 alle 23.59.

Circolazione e sicurezza stradale

Il 27 Ottobre 2026 lo sciopero del personale GSA interessa Emilia Romagna e Toscana. Sono previste due finestre di quattro ore, distinte per primo e secondo turno. Resta separata la proclamazione generale Usb, che per il personale delle autostrade decorre dalla sera del 29 Ottobre 2026, come riportato sopra.

27 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Emilia Romagna e Toscana Sgb — Lavoratori GSA. Dalle 8.00 alle 12.00 per il primo turno; dalle 20.00 alle 24.00 per il secondo turno.

Porti

Il 30 Ottobre 2026 Usb Lavoro Privato proclama un’astensione di intera giornata per i lavoratori portuali indicati nel calendario. Il feed non specifica i singoli scali interessati. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

30 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Porti; singole località non specificate nel feed Usb Lavoro Privato — Lavoratori dipendenti e soci delle imprese portuali degli articoli 16, 17 e 18 e dipendenti delle Autorità di sistema portuale. Intera giornata.

Trasporto pubblico locale

A Napoli, il 28 Ottobre 2026 è previsto uno sciopero di otto ore del personale AIR Campania, dalle 8.00 alle 16.00. La proclamazione è firmata da cinque organizzazioni sindacali. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

28 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Napoli Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal — Personale AIR Campania. Dalle 8.00 alle 16.00.

Treni

Per i treni, il calendario indica uno stop Trenitalia in Emilia Romagna dalle 21.00 del 28 Ottobre 2026 alle 21.00 del 29 Ottobre 2026. Segue la finestra nazionale delle attività ferroviarie prevista dalla proclamazione generale Usb, fino alla sera del 30 Ottobre 2026. Quest’ultima è richiamata anche qui per facilitare la consultazione. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dal 28 Ottobre 2026 al 29 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Emilia Romagna Orsa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Personale Trenitalia. Dalle 21.00 del 28 Ottobre 2026 alle 21.00 del 29 Ottobre 2026. Dal 29 Ottobre 2026 al 30 Ottobre 2026 Tutta Italia Usb; adesioni di Cobas Pt Usb, Sindacato Sociale Di Base, Sudd Cobas, Fi-si — Personale delle attività ferroviarie, nell’ambito dello sciopero generale già riportato. Dalle 21.00 del 29 Ottobre 2026 alle 20.59 del 30 Ottobre 2026.

Sanità

Sanità privata e Servizio sanitario nazionale

La sanità è coinvolta nelle proclamazioni nazionali del 30 Ottobre 2026. La tabella richiama le modalità espressamente riferite al comparto nelle iniziative già elencate nella sezione sullo sciopero generale: non si tratta di ulteriori proclamazioni autonome.

30 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Ambito nazionale Usi Cit; adesioni di Cub Scuola Universita Ricerca, Cub Sanità, Fisi, Flmuniti-Cub — Aziende del Servizio sanitario nazionale e della sanità privata, nell’ambito della proclamazione plurisettoriale. Intera giornata. Tutta Italia Usb; adesioni di Cobas Pt Usb, Sindacato Sociale Di Base, Sudd Cobas, Fi-si — Personale della sanità nell’ambito dello sciopero generale. Dall’inizio del primo turno del 30 Ottobre 2026 alla fine dell’ultimo.

Altro

Igiene ambientale

Nell’igiene ambientale sono previste due agitazioni locali: il 28 Ottobre 2026 a Ottaviano per ECOCE e il 30 Ottobre 2026 per Italy Ecology System a Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone. Le astensioni coprono rispettivamente l’intera giornata e l’intero turno di lavoro.

28 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Ottaviano Flaica Cub, Fiadel — Personale ECOCE Srl. Dalle 00.00 alle 24.00. 30 Ottobre 2026 Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone Usb Lavoro Privato — Personale Italy Ecology System. Intero turno di lavoro.

Scuola

Oltre al coinvolgimento nelle proclamazioni nazionali già illustrate, la scuola registra due iniziative regionali per il 30 Ottobre 2026. In Sardegna lo sciopero è proclamato da Cobas Scuola Sardegna; in Emilia Romagna da Cobas Scuola. Entrambe le astensioni durano l’intera giornata.

30 Ottobre 2026 Dove Chi sciopera Come Emilia Romagna Cobas Scuola — Personale del settore scuola, MIM. Intera giornata. Sardegna Cobas Scuola Sardegna — Personale del settore scuola, MIM. Intera giornata.

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.

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