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Settimana densa di mobilitazioni dal 27 Aprile 2026 al 3 Maggio 2026. A catalizzare l’attenzione è lo sciopero generale dell’1 Maggio 2026, indetto da Usi Cit con l’adesione di Cobas Lavoro Privato: coinvolte tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata. Nei trasporti si concentrano nella giornata di lunedì 27 Aprile più astensioni del trasporto pubblico locale tra Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano, con stop su fasce orarie differenziate e possibili disagi per pendolari e visitatori; dai dati disponibili, non emergono particolari criticità sui treni. Sul fronte sanità, si fermano in giornate distinte la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (dirigenza medica) e il Policlinico Gemelli di Roma (24 ore). Spiccano poi le astensioni forensi in Campania, le iniziative dei Vigili del fuoco a Brescia e lo stop del corpo di polizia locale a Collegno, oltre a un’agitazione nel settore del credito a Milano. Rilievo anche per la vigilanza privata: oltre allo sciopero FIDELITAS a Roma (30 Aprile), in Lombardia è previsto un blocco prolungato dalle 6.00 dell’1 Maggio alle 6.00 del 3 Maggio. Completano il quadro i servizi integrati di Coopservice in Toscana il 29 Aprile, con fermo quasi totale per l’intera giornata (00.00–23.59).

SCIOPERO GENERALE

L’1 Maggio 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.

01 Maggio 2026 Tutta Italia Usi Cit; Cobas Lavoro Privato — Tutte le categorie pubbliche e private Intera giornata

TRASPORTI

Trasporto pubblico locale

Giornata calda lunedì 27 Aprile con più astensioni coordinate in quattro aree: Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano. Durate variabili tra 4 ore e doppie finestre, con possibili rallentamenti e cancellazioni su linee urbane ed extraurbane.

27 Aprile 2026 Firenze Cobas Lavoro Privato — Personale Autolinee Toscane 17.30–21.30 Bari Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Faisa Cisal — Personale STP 17.30–21.30 Napoli Usb Lavoro Privato — Personale AIR Campania 8.30–12.30 Corigliano-Rossano Faisa Cisal; Filt Cgil; Uiltrasporti — Personale IAS Autolinee 8.00–18.00 e 21.00–fine servizio

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Scioperi distinti tra Sicilia e Lazio: a Cefalù si ferma la dirigenza medica della Fondazione Istituto G. Giglio per l’intera giornata; a Roma, al Policlinico Gemelli, è previsto un fermo di 24 ore.

28 Aprile 2026 Cefalù (PA) Fp Cgil; Fp Cisl; Uil Fpl; Ugl — Fondazione Istituto G. Giglio (dirigenza medica) Intera giornata 30 Aprile 2026 Roma Coina — Fondazione Policlinico Gemelli 00.00–24.00

ALTRO

Avvocati

Astensioni forensi in Campania: tre giorni a Santa Maria Capua Vetere e una giornata nel distretto di Napoli Nord, con sospensione di udienze e attività giudiziarie.

Dal 27 Aprile 2026 al 29 Aprile 2026 Santa Maria Capua Vetere Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere — Settore giustizia Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria 28 Aprile 2026 Napoli Camera Penale di Napoli Nord — Settore giustizia (penale) Astensione da udienze e attività giudiziarie nel penale

Credito

Serrata pomeridiana nel cuore della finanza milanese: coinvolte Borsa Italiana, Cassa di Compensazione e Garanzia, Monte Titoli e MTS.

30 Aprile 2026 Milano Fabi; Fisac Cgil; First Cisl — BORSA ITALIANA; CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA; MONTE TITOLI; MTS Dalla pausa pranzo a fine servizio

Regioni e autonomie locali

In Piemonte, a Collegno, si ferma per un’intera giornata il personale del corpo di polizia locale.

30 Aprile 2026 Collegno Cse Flpl — Comune di Collegno (corpo di polizia locale) Intera giornata

Servizi integrati

In Toscana agitazione a raggio multisettoriale in Coopservice, con interessamento di attività in ambito aeroportuale, vigilanza e sanità.

29 Aprile 2026 Toscana Sav Confsal — Coopservice (trasporto aereo, vigilanza, sanità) 00.00–23.59

Vigilanza privata

Due appuntamenti: intera giornata a Roma per FIDELITAS e lunga astensione regionale in Lombardia, a cavallo del 1° Maggio.

30 Aprile 2026 Roma Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltucs Uil — FIDELITAS Intera giornata Dal 01 Maggio 2026 al 03 Maggio 2026 Lombardia Cisal Sinalv — Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Sicurezza Dalle 6.00 del 01/05 alle 6.00 del 03/05

Vigili del fuoco

Presidio di quattro ore nel bresciano: iniziativa provinciale dei Vigili del fuoco.

28 Aprile 2026 Brescia Confsal — Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco) 8.00–12.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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