Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2026
Settimana densa di mobilitazioni dal 27 Aprile 2026 al 3 Maggio 2026. A catalizzare l’attenzione è lo sciopero generale dell’1 Maggio 2026, indetto da Usi Cit con l’adesione di Cobas Lavoro Privato: coinvolte tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata. Nei trasporti si concentrano nella giornata di lunedì 27 Aprile più astensioni del trasporto pubblico locale tra Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano, con stop su fasce orarie differenziate e possibili disagi per pendolari e visitatori; dai dati disponibili, non emergono particolari criticità sui treni. Sul fronte sanità, si fermano in giornate distinte la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (dirigenza medica) e il Policlinico Gemelli di Roma (24 ore). Spiccano poi le astensioni forensi in Campania, le iniziative dei Vigili del fuoco a Brescia e lo stop del corpo di polizia locale a Collegno, oltre a un’agitazione nel settore del credito a Milano. Rilievo anche per la vigilanza privata: oltre allo sciopero FIDELITAS a Roma (30 Aprile), in Lombardia è previsto un blocco prolungato dalle 6.00 dell’1 Maggio alle 6.00 del 3 Maggio. Completano il quadro i servizi integrati di Coopservice in Toscana il 29 Aprile, con fermo quasi totale per l’intera giornata (00.00–23.59).
SCIOPERO GENERALE
L’1 Maggio 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.
|01 Maggio 2026
|Tutta Italia
|Usi Cit; Cobas Lavoro Privato — Tutte le categorie pubbliche e private
|Intera giornata
TRASPORTI
Trasporto pubblico locale
Giornata calda lunedì 27 Aprile con più astensioni coordinate in quattro aree: Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano. Durate variabili tra 4 ore e doppie finestre, con possibili rallentamenti e cancellazioni su linee urbane ed extraurbane.
|27 Aprile 2026
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato — Personale Autolinee Toscane
|17.30–21.30
|Bari
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Faisa Cisal — Personale STP
|17.30–21.30
|Napoli
|Usb Lavoro Privato — Personale AIR Campania
|8.30–12.30
|Corigliano-Rossano
|Faisa Cisal; Filt Cgil; Uiltrasporti — Personale IAS Autolinee
|8.00–18.00 e 21.00–fine servizio
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Scioperi distinti tra Sicilia e Lazio: a Cefalù si ferma la dirigenza medica della Fondazione Istituto G. Giglio per l’intera giornata; a Roma, al Policlinico Gemelli, è previsto un fermo di 24 ore.
|28 Aprile 2026
|Cefalù (PA)
|Fp Cgil; Fp Cisl; Uil Fpl; Ugl — Fondazione Istituto G. Giglio (dirigenza medica)
|Intera giornata
|30 Aprile 2026
|Roma
|Coina — Fondazione Policlinico Gemelli
|00.00–24.00
ALTRO
Avvocati
Astensioni forensi in Campania: tre giorni a Santa Maria Capua Vetere e una giornata nel distretto di Napoli Nord, con sospensione di udienze e attività giudiziarie.
|Dal 27 Aprile 2026 al 29 Aprile 2026
|Santa Maria Capua Vetere
|Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere — Settore giustizia
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria
|28 Aprile 2026
|Napoli
|Camera Penale di Napoli Nord — Settore giustizia (penale)
|Astensione da udienze e attività giudiziarie nel penale
Credito
Serrata pomeridiana nel cuore della finanza milanese: coinvolte Borsa Italiana, Cassa di Compensazione e Garanzia, Monte Titoli e MTS.
|30 Aprile 2026
|Milano
|Fabi; Fisac Cgil; First Cisl — BORSA ITALIANA; CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA; MONTE TITOLI; MTS
|Dalla pausa pranzo a fine servizio
Regioni e autonomie locali
In Piemonte, a Collegno, si ferma per un’intera giornata il personale del corpo di polizia locale.
|30 Aprile 2026
|Collegno
|Cse Flpl — Comune di Collegno (corpo di polizia locale)
|Intera giornata
Servizi integrati
In Toscana agitazione a raggio multisettoriale in Coopservice, con interessamento di attività in ambito aeroportuale, vigilanza e sanità.
|29 Aprile 2026
|Toscana
|Sav Confsal — Coopservice (trasporto aereo, vigilanza, sanità)
|00.00–23.59
Vigilanza privata
Due appuntamenti: intera giornata a Roma per FIDELITAS e lunga astensione regionale in Lombardia, a cavallo del 1° Maggio.
|30 Aprile 2026
|Roma
|Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltucs Uil — FIDELITAS
|Intera giornata
|Dal 01 Maggio 2026 al 03 Maggio 2026
|Lombardia
|Cisal Sinalv — Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Sicurezza
|Dalle 6.00 del 01/05 alle 6.00 del 03/05
Vigili del fuoco
Presidio di quattro ore nel bresciano: iniziativa provinciale dei Vigili del fuoco.
|28 Aprile 2026
|Brescia
|Confsal — Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco)
|8.00–12.00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.