NOTIZIE
Temi Caldi:

Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza

L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana densa di mobilitazioni dal 27 Aprile 2026 al 3 Maggio 2026. A catalizzare l’attenzione è lo sciopero generale dell’1 Maggio 2026, indetto da Usi Cit con l’adesione di Cobas Lavoro Privato: coinvolte tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata. Nei trasporti si concentrano nella giornata di lunedì 27 Aprile più astensioni del trasporto pubblico locale tra Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano, con stop su fasce orarie differenziate e possibili disagi per pendolari e visitatori; dai dati disponibili, non emergono particolari criticità sui treni. Sul fronte sanità, si fermano in giornate distinte la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (dirigenza medica) e il Policlinico Gemelli di Roma (24 ore). Spiccano poi le astensioni forensi in Campania, le iniziative dei Vigili del fuoco a Brescia e lo stop del corpo di polizia locale a Collegno, oltre a un’agitazione nel settore del credito a Milano. Rilievo anche per la vigilanza privata: oltre allo sciopero FIDELITAS a Roma (30 Aprile), in Lombardia è previsto un blocco prolungato dalle 6.00 dell’1 Maggio alle 6.00 del 3 Maggio. Completano il quadro i servizi integrati di Coopservice in Toscana il 29 Aprile, con fermo quasi totale per l’intera giornata (00.00–23.59).

SCIOPERO GENERALE

L’1 Maggio 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.

01 Maggio 2026
Tutta Italia Usi Cit; Cobas Lavoro Privato — Tutte le categorie pubbliche e private Intera giornata

TRASPORTI

Trasporto pubblico locale

Giornata calda lunedì 27 Aprile con più astensioni coordinate in quattro aree: Firenze, Bari, Napoli e l’area di Corigliano-Rossano. Durate variabili tra 4 ore e doppie finestre, con possibili rallentamenti e cancellazioni su linee urbane ed extraurbane.

27 Aprile 2026
Firenze Cobas Lavoro Privato — Personale Autolinee Toscane 17.30–21.30
Bari Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Faisa Cisal — Personale STP 17.30–21.30
Napoli Usb Lavoro Privato — Personale AIR Campania 8.30–12.30
Corigliano-Rossano Faisa Cisal; Filt Cgil; Uiltrasporti — Personale IAS Autolinee 8.00–18.00 e 21.00–fine servizio

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Scioperi distinti tra Sicilia e Lazio: a Cefalù si ferma la dirigenza medica della Fondazione Istituto G. Giglio per l’intera giornata; a Roma, al Policlinico Gemelli, è previsto un fermo di 24 ore.

28 Aprile 2026
Cefalù (PA) Fp Cgil; Fp Cisl; Uil Fpl; Ugl — Fondazione Istituto G. Giglio (dirigenza medica) Intera giornata
30 Aprile 2026
Roma Coina — Fondazione Policlinico Gemelli 00.00–24.00

ALTRO

Avvocati

Astensioni forensi in Campania: tre giorni a Santa Maria Capua Vetere e una giornata nel distretto di Napoli Nord, con sospensione di udienze e attività giudiziarie.

Dal 27 Aprile 2026 al 29 Aprile 2026
Santa Maria Capua Vetere Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere — Settore giustizia Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria
28 Aprile 2026
Napoli Camera Penale di Napoli Nord — Settore giustizia (penale) Astensione da udienze e attività giudiziarie nel penale

Credito

Serrata pomeridiana nel cuore della finanza milanese: coinvolte Borsa Italiana, Cassa di Compensazione e Garanzia, Monte Titoli e MTS.

30 Aprile 2026
Milano Fabi; Fisac Cgil; First Cisl — BORSA ITALIANA; CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA; MONTE TITOLI; MTS Dalla pausa pranzo a fine servizio

Regioni e autonomie locali

In Piemonte, a Collegno, si ferma per un’intera giornata il personale del corpo di polizia locale.

30 Aprile 2026
Collegno Cse Flpl — Comune di Collegno (corpo di polizia locale) Intera giornata

Servizi integrati

In Toscana agitazione a raggio multisettoriale in Coopservice, con interessamento di attività in ambito aeroportuale, vigilanza e sanità.

29 Aprile 2026
Toscana Sav Confsal — Coopservice (trasporto aereo, vigilanza, sanità) 00.00–23.59

Vigilanza privata

Due appuntamenti: intera giornata a Roma per FIDELITAS e lunga astensione regionale in Lombardia, a cavallo del 1° Maggio.

30 Aprile 2026
Roma Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltucs Uil — FIDELITAS Intera giornata
Dal 01 Maggio 2026 al 03 Maggio 2026
Lombardia Cisal Sinalv — Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Sicurezza Dalle 6.00 del 01/05 alle 6.00 del 03/05

Vigili del fuoco

Presidio di quattro ore nel bresciano: iniziativa provinciale dei Vigili del fuoco.

28 Aprile 2026
Brescia Confsal — Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco) 8.00–12.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

scioperi-settimana-3 V:Notizie

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo