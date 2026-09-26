Scioperi settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026, si fermano aerei e bus: e stop generale venerdì
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 28 Settembre 2026 al 04 Ottobre 2026
Settimana intensa di mobilitazioni dal 28 Settembre 2026 al 4 Ottobre 2026 in tutta Italia. Il punto caldo è il sciopero generale di venerdì 2 Ottobre, plurisettoriale e nazionale (CSLE con adesione FI-SI): stop per l’intera giornata in numerosi comparti, con eccezione delle ferrovie dove lo stop è limitato tra le 11.00 e le 14.00, con possibili disagi anche ai treni regionali e a lunga percorrenza. Sul fronte trasporti martedì 29 si ferma il personale elicotteristico Avincis, mentre mercoledì 30 tocca al cielo: ENAV e Techno Sky incrociano le braccia (fascia 13.00–17.00) in vari scali, con modalità differenziate a Roma. Nel TPL si segnalano lo sciopero di AIR Campania a Napoli (lunedì 28, 8–12), quello di SASA a Bolzano (mercoledì 30, 24 ore con fasce garantite) e l’agitazione AMT a Genova (sabato 3, con articolazione per urbano, extraurbano e ferrovia Genova–Casella). Completano il quadro l’igiene ambientale a Marano di Napoli (2/10, intera giornata) e la sanità a Bologna (dalle 07.00 del 2 alle 07.00 del 3, addetti L’Operosa/Rekeep).
SCIOPERO GENERALE
Venerdì 2 Ottobre è previsto uno sciopero generale plurisettoriale su scala nazionale. Intera giornata per i comparti coinvolti, con deroga nel settore ferroviario (11.00–14.00).
|2 Ottobre 2026
|Tutta Italia
|Csle; Fi-si — Plurisettoriale nazionale
|Intera giornata; per le ferrovie 11.00–14.00
TRASPORTI
Settimana con numerose astensioni nel mondo dei trasporti, tra cielo e gomma, con possibili ripercussioni su collegamenti urbani ed extraurbani.
Aerei
Mercoledì 30 Settembre agitazioni in ENAV e Techno Sky, con sciopero nella fascia 13.00–17.00 in vari scali; a Roma modalità differenziate tra personale turnista e normalista.
|30 Settembre 2026
|Bari
|Uiltrasporti — ENAV
|13.00–17.00
|Bologna
|Uiltrasporti — ENAV
|13.00–17.00
|Milano
|Uiltrasporti — ENAV
|13.00–17.00
|Napoli
|Uiltrasporti — ENAV
|13.00–17.00
|Roma
|Uiltrasporti — ENAV
|Personale turnista 13.00–17.00; normalista ultime 4 ore
|Ambito non specificato
|Uiltrasporti — ENAV
|13.00–17.00
|Ambito non specificato
|Uiltrasporti — Techno Sky
|13.00–17.00
Elicotteri
Martedì 29 Settembre si ferma il personale di Avincis Italia per l’intera giornata.
|29 Settembre 2026
|Ambito non specificato
|Uiltrasporti; Fit Cisl; Ugl Ta; Anpac — Avincis Italia
|00.00–23.59
Trasporto marittimo
Lunedì 28 Settembre sciopero nel settore portuale per l’intera giornata.
|28 Settembre 2026
|Ambito non specificato
|Usb Lavoro Privato; Si Cobas — Aziende settore portuale
|Intera giornata
Trasporto pubblico locale
Tre date chiave: Napoli (lunedì 28, 8–12), Bolzano (mercoledì 30, 24 ore con fasce garantite) e Genova (sabato 03, articolazione per urbano, extraurbano e ferrovia Genova–Casella).
|28 Settembre 2026
|Napoli
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Fna; Faisa Cisal — AIR Campania
|08.00–12.00
|30 Settembre 2026
|Bolzano
|Orsa Trasporti; Usb Lavoro Privato; Ugl; Filt Cgil; Fitsgb-Cisl; Asgb-Gtv — SASA
|00.00–24.00; fasce garantite 06.00–09.00 e 12.00–15.00
|3 Ottobre 2026
|Genova
|Cub Trasporti — AMT
|Urbano: i.s.–05.30; 09.30–17.00; 21.00–f.s. Extraurbano: i.s.–06.00; 09.00–17.00; 20.00–f.s. Ferrovia Genova–Casella: i.s.–06.30; 09.30–17.30; 20.30–f.s.
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
A Bologna si fermano gli addetti in appalto L’Operosa/Rekeep: sciopero di 24 ore a cavallo tra 02 e 03 Ottobre.
|Dal 2 Ottobre 2026 al 3 Ottobre 2026
|Bologna
|Fials — L’Operosa, Rekeep
|Dalle 07.00 del 02/10 alle 07.00 del 03/10
ALTRO
Igiene ambientale
A Marano di Napoli, venerdì 02 Ottobre, sciopero per l’intera giornata del personale di Marano Ambiente.
|2 Ottobre 2026
|Marano di Napoli
|Fp Cgil; Fit Cisl; Fiadel — Marano Ambiente
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.