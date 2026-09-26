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Settimana intensa di mobilitazioni dal 28 Settembre 2026 al 4 Ottobre 2026 in tutta Italia. Il punto caldo è il sciopero generale di venerdì 2 Ottobre, plurisettoriale e nazionale (CSLE con adesione FI-SI): stop per l’intera giornata in numerosi comparti, con eccezione delle ferrovie dove lo stop è limitato tra le 11.00 e le 14.00, con possibili disagi anche ai treni regionali e a lunga percorrenza. Sul fronte trasporti martedì 29 si ferma il personale elicotteristico Avincis, mentre mercoledì 30 tocca al cielo: ENAV e Techno Sky incrociano le braccia (fascia 13.00–17.00) in vari scali, con modalità differenziate a Roma. Nel TPL si segnalano lo sciopero di AIR Campania a Napoli (lunedì 28, 8–12), quello di SASA a Bolzano (mercoledì 30, 24 ore con fasce garantite) e l’agitazione AMT a Genova (sabato 3, con articolazione per urbano, extraurbano e ferrovia Genova–Casella). Completano il quadro l’igiene ambientale a Marano di Napoli (2/10, intera giornata) e la sanità a Bologna (dalle 07.00 del 2 alle 07.00 del 3, addetti L’Operosa/Rekeep).

SCIOPERO GENERALE

Venerdì 2 Ottobre è previsto uno sciopero generale plurisettoriale su scala nazionale. Intera giornata per i comparti coinvolti, con deroga nel settore ferroviario (11.00–14.00).

2 Ottobre 2026 Tutta Italia Csle; Fi-si — Plurisettoriale nazionale Intera giornata; per le ferrovie 11.00–14.00

TRASPORTI

Settimana con numerose astensioni nel mondo dei trasporti, tra cielo e gomma, con possibili ripercussioni su collegamenti urbani ed extraurbani.

Aerei

Mercoledì 30 Settembre agitazioni in ENAV e Techno Sky, con sciopero nella fascia 13.00–17.00 in vari scali; a Roma modalità differenziate tra personale turnista e normalista.

30 Settembre 2026 Bari Uiltrasporti — ENAV 13.00–17.00 Bologna Uiltrasporti — ENAV 13.00–17.00 Milano Uiltrasporti — ENAV 13.00–17.00 Napoli Uiltrasporti — ENAV 13.00–17.00 Roma Uiltrasporti — ENAV Personale turnista 13.00–17.00; normalista ultime 4 ore Ambito non specificato Uiltrasporti — ENAV 13.00–17.00 Ambito non specificato Uiltrasporti — Techno Sky 13.00–17.00

Elicotteri

Martedì 29 Settembre si ferma il personale di Avincis Italia per l’intera giornata.

29 Settembre 2026 Ambito non specificato Uiltrasporti; Fit Cisl; Ugl Ta; Anpac — Avincis Italia 00.00–23.59

Trasporto marittimo

Lunedì 28 Settembre sciopero nel settore portuale per l’intera giornata.

28 Settembre 2026 Ambito non specificato Usb Lavoro Privato; Si Cobas — Aziende settore portuale Intera giornata

Trasporto pubblico locale

Tre date chiave: Napoli (lunedì 28, 8–12), Bolzano (mercoledì 30, 24 ore con fasce garantite) e Genova (sabato 03, articolazione per urbano, extraurbano e ferrovia Genova–Casella).

28 Settembre 2026 Napoli Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Fna; Faisa Cisal — AIR Campania 08.00–12.00 30 Settembre 2026 Bolzano Orsa Trasporti; Usb Lavoro Privato; Ugl; Filt Cgil; Fitsgb-Cisl; Asgb-Gtv — SASA 00.00–24.00; fasce garantite 06.00–09.00 e 12.00–15.00 3 Ottobre 2026 Genova Cub Trasporti — AMT Urbano: i.s.–05.30; 09.30–17.00; 21.00–f.s. Extraurbano: i.s.–06.00; 09.00–17.00; 20.00–f.s. Ferrovia Genova–Casella: i.s.–06.30; 09.30–17.30; 20.30–f.s.

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

A Bologna si fermano gli addetti in appalto L’Operosa/Rekeep: sciopero di 24 ore a cavallo tra 02 e 03 Ottobre.

Dal 2 Ottobre 2026 al 3 Ottobre 2026 Bologna Fials — L’Operosa, Rekeep Dalle 07.00 del 02/10 alle 07.00 del 03/10

ALTRO

Igiene ambientale

A Marano di Napoli, venerdì 02 Ottobre, sciopero per l’intera giornata del personale di Marano Ambiente.

2 Ottobre 2026 Marano di Napoli Fp Cgil; Fit Cisl; Fiadel — Marano Ambiente Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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