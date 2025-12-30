Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nell’ultima settimana dell’anno e nei primissimi giorni del nuovo, il calendario delle mobilitazioni registra un focus sulla vigilanza privata, con possibili ripercussioni su presidi sensibili e servizi connessi. Nel periodo dal 29 Dicembre 2025 al 04 Gennaio 2026 non si segnala alcun sciopero generale nazionale, ma sono previste agitazioni locali e regionali. Lunedì 29 Dicembre, in Toscana, stop di 24 ore nelle aziende dei settori vigilanza e servizi collegati, con esclusione dei controlli in ambito aeroportuale; nella stessa giornata, a Roma e Pomezia, si fermano per l’intero turno gli addetti di Fidelitas. A cavallo di Capodanno, in Lombardia, è programmato uno sciopero di 24 ore a chiamata nelle aziende della vigilanza privata, dalle 15.00 del 31 Dicembre alle 15.00 del 01 Gennaio. Possibili disagi, dunque, nei siti che si appoggiano a servizi di security, con effetti indiretti su accessi, reception e attività ausiliarie, inclusi i contesti connessi ai trasporti e alla sanità, pur senza impatti diretti sui voli o sui trasporti aeroportuali per i quali sono esclusi i servizi di controllo. Di seguito il dettaglio per macrocategoria, con indicazioni su dove, chi e come si svolgeranno le proteste.

TRASPORTI

Aerei

In Toscana è previsto uno sciopero nelle aziende del settore collegato al trasporto aereo, proclamato da Filcams Cgil e Uiltucs: 24 ore con esclusione dei servizi di controllo in ambito aeroportuale.

29 Dicembre 2025 Toscana Filcams Cgil; Uiltucs 00.00 – 23.59 (esclusi i servizi di controllo in ambito aeroportuale)

SANITÀ

Servizio Sanitario Nazionale

Stop regionale in Toscana, con ricadute su appalti e servizi ausiliari legati al SSN. Lo sciopero dura 24 ore e coinvolge le aziende del settore.

29 Dicembre 2025 Toscana Filcams Cgil; Uiltucs 00.00 – 23.59

ALTRO

Istituti di vigilanza

Settimana intensa per la vigilanza privata: lunedì 29 Dicembre sciopero a Roma e Pomezia per l’intero turno, mentre in Lombardia è previsto uno stop di 24 ore a cavallo di Capodanno.

29 Dicembre 2025 Lazio – Roma, Pomezia Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltucs Uil Intero turno Dal 31 Dicembre 2025 al 01 Gennaio 2026 Lombardia Cisal Sinalv Dalle ore 15.00 del 31 Dicembre 2025 alle ore 15.00 del 01 Gennaio 2026

