Scioperi settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, bus e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 29 Giugno 2026 al 5 Luglio 2026
Settimana densa di mobilitazioni quella dal 29 Giugno 2026 al 5 Luglio 2026, senza uno sciopero generale ma con numerose agitazioni locali e di comparto. Il picco è atteso domenica 5 luglio nel settore aereo: stop di 24 ore nei trasporti aerei per alcune sigle su EasyJet e Assohandlers, azioni su ENAV a Varese/Malpensa, e presidi della security a Fiumicino e Pisa; coinvolti anche handling a Catania e vettori a Palermo. Nel trasporto pubblico locale previste interruzioni a Firenze con Autolinee Toscane e, il giorno prima, in Sardegna con ARST. Sul fronte dei treni merci, giovedì 2 luglio è proclamata un’astensione di circa otto ore su DB Cargo Italia in Lombardia. Fuori dai trasporti, si segnalano scioperi in sanità (Casa di Riposo di Legnago), nel credito (Fiditalia, 29–30 giugno), nell’igiene ambientale (Econord e SEA), nelle pulizie e multiservizi (Roma e Napoli), nella vigilanza privata (Sassari) e nella scuola/ricerca (INDIRE). Possibili disagi e rimodulazioni dei servizi: verificate orari e fasce garantite.
TRASPORTI
Aerei
Domenica 5 Luglio concentrazione di sciopero nel comparto aereo: possibili cancellazioni, ritardi e disservizi su compagnie, servizi di handling e sicurezza in diversi scali (Fiumicino, Catania, Palermo, Pisa e area Malpensa). Azioni anche su ENAV a Varese.
|5 Luglio 2026
|—
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac — EasyJet Airline Limited
|Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59
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|Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited
|Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59
|Varese
|Fast Confsal Av Unica — ENAV
|Modalità dalle ore 00.01 alle ore 24.00 esclusi i voli da e per l’aeroporto di Verona Villafranca
|Varese
|Uiltrasporti — ENAV
|Modalità dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Varese
|Cub Trasporti — Comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti
|Modalità dalle ore 00,00 alle ore 23,59; in ENAV lo sciopero interesserà solo i dipendenti dell’aeroporto di Malpensa
|Varese
|Cub Trasporti — FedEx Corporation
|Modalità dalle ore 14.00 alle ore 18.00
|Fiumicino
|Fast Confsal — ADR Security
|Modalità dalle ore 10.00 alle ore 18.00
|Catania
|Cub Trasporti — ASC Handling
|Modalità dalle ore 14.00 alle ore 18.00
|Palermo
|Usb Lavoro Privato — UAB DAT LT
|Modalità dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Pisa
|Filcams Cgil — Securpol
|Modalità dalle ore 14.01 alle ore 17.59
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|Cub Trasporti — Assohandlers
|Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59
Merci su rotaia
Giovedì 2 Luglio in Lombardia previsto uno sciopero dei servizi merci di DB Cargo Italia: possibili ripercussioni sulla logistica ferroviaria, con rallentamenti e ritardi nelle manovre e nella circolazione dei treni merci.
|2 Luglio 2026
|Lombardia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie — DB Cargo Italia
|Modalità dalle ore 03.31 alle ore 11.29
Trasporto pubblico locale
Nel TPL, trasporti urbani e regionali a rischio tra sabato e domenica: in Sardegna (ARST) previste ultime 4 ore di turno il 4 luglio; a Firenze (Autolinee Toscane) servizi ridotti in specifiche fasce orarie il 5 luglio.
|4 Luglio 2026
|Sardegna
|Ugl Autoferro — ARST
|Modalità ultime 4 ore del turno programmato
|5 Luglio 2026
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato — Autolinee Toscane
|Modalità da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Martedì 30 Giugno a Legnago è previsto uno sciopero di 2 ore ad inizio turno del personale socio-sanitario della Casa di Riposo: possibili limitazioni nelle prestazioni non urgenti.
|30 Giugno 2026
|Legnago
|Fp Cgil — Casa di Riposo di Legnago
|Modalità sciopero di 2 ore del personale socio sanitario ad inizio di ciascun turno
ALTRO
Credito
Due giornate di sciopero in Fiditalia per l’intero orario di lavoro tra il 29 e il 30 giugno, con possibili disagi per clientela e servizi di sportello.
|29 Giugno 2026
|—
|Fabi, First, Fisac, Uilca — Fiditalia
|Modalità intere giornate
|30 Giugno 2026
|—
|Fabi, First, Fisac, Uilca — Fiditalia
|Modalità intere giornate
Igiene ambientale
Interruzioni dei servizi di raccolta e igiene urbana in Sicilia (Aragona) e nell’hinterland milanese (Buccinasco e Paderno Dugnano). Possibili slittamenti nei ritiri e conferimenti.
|29 Giugno 2026
|Buccinasco; Paderno Dugnano
|Rsu, Fp Cgil, Fiadel — Econord SpA
|Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59
|2 Luglio 2026
|Aragona
|Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel — SEA
|Modalità intera giornata o turno di lavoro
Istituti di vigilanza
A Sassari sciopero di intera giornata per il personale Coopservice: possibili impatti su servizi di vigilanza privata.
|3 Luglio 2026
|Sassari
|Filcams Cgil — Coopservice
|Modalità intera giornata
Istruzione e ricerca
Nel comparto ricerca, un’ora di sciopero in INDIRE nella mattinata di martedì 30 giugno.
|30 Giugno 2026
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|Flc Cgil — INDIRE
|Modalità dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Pulizie e multiservizi
Previsti scioperi a Roma e Napoli: a Roma intero turno il 29 giugno, a Napoli il 1 luglio con articolazione su turni di mattina e pomeriggio.
|29 Giugno 2026
|Roma
|Fp Cgil — Reload
|Modalità intero turno di lavoro
|1 Luglio 2026
|Napoli
|Sol Cobas — L’Operosa
|Modalità intero turno di lavoro: dalle ore 6.00 alle ore 12.40 (mattina) e dalle 12.40 alle 19.20 (pomeriggio)
Regioni e autonomie locali
Intera giornata di sciopero per il personale educativo di asili nido e scuole dell’infanzia comunali martedì 30 giugno.
|30 Giugno 2026
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|Csle, Fi-si, Snals Confsal, Csa Ral — Personale educativo degli asili nido e delle scuole materne/infanzia comunali
|Modalità intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.