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Settimana densa di mobilitazioni quella dal 29 Giugno 2026 al 5 Luglio 2026, senza uno sciopero generale ma con numerose agitazioni locali e di comparto. Il picco è atteso domenica 5 luglio nel settore aereo: stop di 24 ore nei trasporti aerei per alcune sigle su EasyJet e Assohandlers, azioni su ENAV a Varese/Malpensa, e presidi della security a Fiumicino e Pisa; coinvolti anche handling a Catania e vettori a Palermo. Nel trasporto pubblico locale previste interruzioni a Firenze con Autolinee Toscane e, il giorno prima, in Sardegna con ARST. Sul fronte dei treni merci, giovedì 2 luglio è proclamata un’astensione di circa otto ore su DB Cargo Italia in Lombardia. Fuori dai trasporti, si segnalano scioperi in sanità (Casa di Riposo di Legnago), nel credito (Fiditalia, 29–30 giugno), nell’igiene ambientale (Econord e SEA), nelle pulizie e multiservizi (Roma e Napoli), nella vigilanza privata (Sassari) e nella scuola/ricerca (INDIRE). Possibili disagi e rimodulazioni dei servizi: verificate orari e fasce garantite.

TRASPORTI

Aerei

Domenica 5 Luglio concentrazione di sciopero nel comparto aereo: possibili cancellazioni, ritardi e disservizi su compagnie, servizi di handling e sicurezza in diversi scali (Fiumicino, Catania, Palermo, Pisa e area Malpensa). Azioni anche su ENAV a Varese.

5 Luglio 2026 — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac — EasyJet Airline Limited Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59 — Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59 Varese Fast Confsal Av Unica — ENAV Modalità dalle ore 00.01 alle ore 24.00 esclusi i voli da e per l’aeroporto di Verona Villafranca Varese Uiltrasporti — ENAV Modalità dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Varese Cub Trasporti — Comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti Modalità dalle ore 00,00 alle ore 23,59; in ENAV lo sciopero interesserà solo i dipendenti dell’aeroporto di Malpensa Varese Cub Trasporti — FedEx Corporation Modalità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Fiumicino Fast Confsal — ADR Security Modalità dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Catania Cub Trasporti — ASC Handling Modalità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Palermo Usb Lavoro Privato — UAB DAT LT Modalità dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Pisa Filcams Cgil — Securpol Modalità dalle ore 14.01 alle ore 17.59 — Cub Trasporti — Assohandlers Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59

Merci su rotaia

Giovedì 2 Luglio in Lombardia previsto uno sciopero dei servizi merci di DB Cargo Italia: possibili ripercussioni sulla logistica ferroviaria, con rallentamenti e ritardi nelle manovre e nella circolazione dei treni merci.

2 Luglio 2026 Lombardia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie — DB Cargo Italia Modalità dalle ore 03.31 alle ore 11.29

Trasporto pubblico locale

Nel TPL, trasporti urbani e regionali a rischio tra sabato e domenica: in Sardegna (ARST) previste ultime 4 ore di turno il 4 luglio; a Firenze (Autolinee Toscane) servizi ridotti in specifiche fasce orarie il 5 luglio.

4 Luglio 2026 Sardegna Ugl Autoferro — ARST Modalità ultime 4 ore del turno programmato 5 Luglio 2026 Firenze Cobas Lavoro Privato — Autolinee Toscane Modalità da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Martedì 30 Giugno a Legnago è previsto uno sciopero di 2 ore ad inizio turno del personale socio-sanitario della Casa di Riposo: possibili limitazioni nelle prestazioni non urgenti.

30 Giugno 2026 Legnago Fp Cgil — Casa di Riposo di Legnago Modalità sciopero di 2 ore del personale socio sanitario ad inizio di ciascun turno

ALTRO

Credito

Due giornate di sciopero in Fiditalia per l’intero orario di lavoro tra il 29 e il 30 giugno, con possibili disagi per clientela e servizi di sportello.

29 Giugno 2026 — Fabi, First, Fisac, Uilca — Fiditalia Modalità intere giornate 30 Giugno 2026 — Fabi, First, Fisac, Uilca — Fiditalia Modalità intere giornate

Igiene ambientale

Interruzioni dei servizi di raccolta e igiene urbana in Sicilia (Aragona) e nell’hinterland milanese (Buccinasco e Paderno Dugnano). Possibili slittamenti nei ritiri e conferimenti.

29 Giugno 2026 Buccinasco; Paderno Dugnano Rsu, Fp Cgil, Fiadel — Econord SpA Modalità dalle ore 00.00 alle ore 23.59 2 Luglio 2026 Aragona Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel — SEA Modalità intera giornata o turno di lavoro

Istituti di vigilanza

A Sassari sciopero di intera giornata per il personale Coopservice: possibili impatti su servizi di vigilanza privata.

3 Luglio 2026 Sassari Filcams Cgil — Coopservice Modalità intera giornata

Istruzione e ricerca

Nel comparto ricerca, un’ora di sciopero in INDIRE nella mattinata di martedì 30 giugno.

30 Giugno 2026 — Flc Cgil — INDIRE Modalità dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Pulizie e multiservizi

Previsti scioperi a Roma e Napoli: a Roma intero turno il 29 giugno, a Napoli il 1 luglio con articolazione su turni di mattina e pomeriggio.

29 Giugno 2026 Roma Fp Cgil — Reload Modalità intero turno di lavoro 1 Luglio 2026 Napoli Sol Cobas — L’Operosa Modalità intero turno di lavoro: dalle ore 6.00 alle ore 12.40 (mattina) e dalle 12.40 alle 19.20 (pomeriggio)

Regioni e autonomie locali

Intera giornata di sciopero per il personale educativo di asili nido e scuole dell’infanzia comunali martedì 30 giugno.

30 Giugno 2026 — Csle, Fi-si, Snals Confsal, Csa Ral — Personale educativo degli asili nido e delle scuole materne/infanzia comunali Modalità intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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