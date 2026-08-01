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Settimana d’agosto con un calendario contenuto ma significativo di agitazioni. Nel periodo dal 3 Agosto 2026 al 9 Agosto 2026 non sono previsti scioperi generali nazionali, ma due iniziative locali potrebbero creare disagi mirati. Nei trasporti, il sciopero del 4 Agosto 2026 coinvolge il settore elicotteristico di AVINCIS ITALIA, proclamato da Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta e Anpac, con stop di 24 ore: possibili riprogrammazioni operative e servizi minimi garantiti secondo le disposizioni. Nella Sanità, il 6 Agosto 2026 a Monte Compatri il personale della società RELOAD incrocia le braccia per fasce orarie (ultime 2 ore del turno di mattina e prime 2 del pomeriggio), su iniziativa Uil Fp, con possibili rallentamenti per utenti e prestazioni non urgenti. Lo stop nel comparto elicotteristico, che interessa attività aeree specialistiche e di supporto, può incidere su rotazioni, manutenzioni e tempi di decollo; l’agitazione in ambito sanitario privato, invece, impatta su accettazioni e servizi locali nelle finestre indicate. Come sempre, le percentuali di adesione e le esclusioni di legge possono modificare la reale portata delle interruzioni: si consiglia di verificare comunicazioni e aggiornamenti in prossimità delle date.

TRASPORTI

Elicotteri

Il 4 Agosto 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore elicotteristico di AVINCIS ITALIA, indetto da Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta e Anpac. Possibili ripercussioni su operazioni e turni di volo: attenersi alle comunicazioni aziendali e istituzionali.

Ambito geografico non specificato — AVINCIS ITALIA Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac dalle ore 00:00 alle ore 23:59

SANITÀ

Sanità privata

Il 6 Agosto 2026 a Monte Compatri è in programma uno sciopero del personale RELOAD, su proclamazione Uil Fp, con fasce di astensione a cavallo tra i turni di mattina e pomeriggio. Possibili disagi per prenotazioni e attività non urgenti.

Monte Compatri — RELOAD Uil Fp ultime 2 ore del turno di mattina e le prime 2 del pomeriggio

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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