Scioperi settimana dal 3 al 9 agosto 2026, le città coinvolte: si fermano elicotteri e sanità privata
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 03 al 09 Agosto 2026
Settimana d’agosto con un calendario contenuto ma significativo di agitazioni. Nel periodo dal 3 Agosto 2026 al 9 Agosto 2026 non sono previsti scioperi generali nazionali, ma due iniziative locali potrebbero creare disagi mirati. Nei trasporti, il sciopero del 4 Agosto 2026 coinvolge il settore elicotteristico di AVINCIS ITALIA, proclamato da Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta e Anpac, con stop di 24 ore: possibili riprogrammazioni operative e servizi minimi garantiti secondo le disposizioni. Nella Sanità, il 6 Agosto 2026 a Monte Compatri il personale della società RELOAD incrocia le braccia per fasce orarie (ultime 2 ore del turno di mattina e prime 2 del pomeriggio), su iniziativa Uil Fp, con possibili rallentamenti per utenti e prestazioni non urgenti. Lo stop nel comparto elicotteristico, che interessa attività aeree specialistiche e di supporto, può incidere su rotazioni, manutenzioni e tempi di decollo; l’agitazione in ambito sanitario privato, invece, impatta su accettazioni e servizi locali nelle finestre indicate. Come sempre, le percentuali di adesione e le esclusioni di legge possono modificare la reale portata delle interruzioni: si consiglia di verificare comunicazioni e aggiornamenti in prossimità delle date.
TRASPORTI
Elicotteri
Il 4 Agosto 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore elicotteristico di AVINCIS ITALIA, indetto da Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta e Anpac. Possibili ripercussioni su operazioni e turni di volo: attenersi alle comunicazioni aziendali e istituzionali.
|Ambito geografico non specificato — AVINCIS ITALIA
|Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac
|dalle ore 00:00 alle ore 23:59
SANITÀ
Sanità privata
Il 6 Agosto 2026 a Monte Compatri è in programma uno sciopero del personale RELOAD, su proclamazione Uil Fp, con fasce di astensione a cavallo tra i turni di mattina e pomeriggio. Possibili disagi per prenotazioni e attività non urgenti.
|Monte Compatri — RELOAD
|Uil Fp
|ultime 2 ore del turno di mattina e le prime 2 del pomeriggio
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.