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Settimana intensa di mobilitazioni sindacali in Italia: dal 30 Marzo 2026 al 5 Aprile 2026 sono in programma diverse forme di sciopero e astensione dal lavoro che interessano comparti chiave dei servizi. In primo piano la sanità, con uno stop a Bologna nelle strutture private e un’azione a Napoli nel servizio di emergenza/trasporto. Sul fronte degli enti locali si fermano Foligno (servizi educativi e scolastici) e Trieste (cooperazione sociale). Previsti disagi anche in “supporti” essenziali come pulizie, vigilanza privata e igiene ambientale, oltre a iniziative nei metalmeccanici e nel comparto telecomunicazioni (Liguria), dove è prevista la sospensione dell’ultima ora di ogni turno. Non è stato proclamato alcuno sciopero generale nazionale. Nel settore dei trasporti non si segnalano stop di sistema: nessun blocco ai treni, ma attenzione agli effetti indiretti sulle attività connesse e sugli spostamenti urbani. A livello operativo, gli orari variano dall’intera giornata a finestre orarie puntuali; di seguito il calendario completo, con luoghi, sigle proclamanti e modalità.

SANITÀ

Sanità privata

A Bologna si registra uno sciopero all’Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli per l’intera giornata di martedì, con adesione delle principali sigle del comparto. Possibili disservizi per visite e prestazioni non urgenti; garantite le urgenze secondo legge.

31 Marzo 2026 Bologna — OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO NIGRISOLI Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl Intera giornata

Servizio sanitario nazionale

A Napoli è previsto lo sciopero del personale Heart Life Croce Amica per quasi 24 ore, con avvio alle 07:00 di lunedì e conclusione alle 06:59 del giorno successivo. Possibili ripercussioni su servizi di trasporto e assistenza, nel rispetto delle prestazioni indispensabili.

Dal 30 Marzo 2026 al 31 Marzo 2026 Napoli — HEART LIFE CROCE AMICA Si Cobas Dalle ore 7:00 del 30/03 alle ore 06:59 del 31/03

ALTRO

Igiene ambientale

Nell’Agro nocerino sarnese, a Sant’Egidio del Monte Albino, proclamata un’astensione a turni. Possibili rallentamenti nella raccolta e nella pulizia urbana nelle fasce orarie indicate; si raccomanda attenzione al conferimento.

30 Marzo 2026 Sant’Egidio del Monte Albino — SEMA SCARL Usb Lavoro Privato; Sol Cobas; Sll Dalle ore 7:20 alle 15:40 (I turno) e dalle 7:50 alle 16:10 (II turno)

Istituti di vigilanza

A Catania si ferma per 24 ore il personale della vigilanza privata, con possibili riduzioni dei servizi di sorveglianza presso siti pubblici e privati nella giornata di giovedì.

2 Aprile 2026 Catania — SECURITY SERVICE Uiltucs Dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Metalmeccanici

A Roma è prevista un’azione con articolazioni differenti: per la commessa CED L1 lo sciopero copre 24 ore tra martedì e mercoledì; per la commessa uffici lo stop è limitato alla giornata di martedì in orario diurno.

Dal 31 Marzo 2026 al 1 Aprile 2026 Roma — INSTALLAZIONE IMPIANTI Fiom Cgil; Uilm Commessa CED L1: 7:00 del 31/03 – 7:00 del 01/04; Commessa uffici: 6:00 – 22:00 del 31/03

Ministeri

A Firenze si ferma per l’intera giornata il personale Coopculture, con possibili ripercussioni sui servizi museali e culturali gestiti dalla società.

31 Marzo 2026 Firenze — COOPCULTURE Usb Lavoro Privato Intera giornata

Pulizie e multiservizi

Settimana movimentata anche nei servizi di pulizia: a Roma stop su un intero turno martedì; a Terni si sciopera venerdì per l’intera giornata. Possibili ritardi nelle sanificazioni e nella cura degli ambienti.

31 Marzo 2026 Roma — GEMA SERVICE SRL Uiltrasporti; Filcams Cgil Intero turno di lavoro 3 Aprile 2026 Terni — DUSSMAN SERVICE Flaica Cub Intera giornata

Regioni e autonomie locali

Doppio appuntamento: a Foligno si ferma l’intero turno del personale dei servizi educativi e scolastici; a Trieste prevista una giornata di sciopero nella cooperazione sociale domenica.

31 Marzo 2026 Foligno — COMUNE DI FOLIGNO (servizi educativi e scolastici) Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl; Usb Intero turno di lavoro 5 Aprile 2026 Trieste — CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fesica Confsal Intera giornata

Telecomunicazioni

In Liguria il personale FiberCop attuerà lo sciopero nell’ultima ora di ciascun turno per tre giorni, con possibili impatti su interventi tecnici e attività di rete programmabili.

Dal 30 Marzo 2026 al 1 Aprile 2026 Liguria — FIBERCOP Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil Ultima ora di ogni turno

Vigili del fuoco

Proclamata una finestra di sciopero di quattro ore a metà mattina. L’ambito geografico non è specificato in nota; restano garantiti i servizi di emergenza come da normativa.

30 Marzo 2026 Ambito non specificato — MINISTERO DELL’INTERNO Fisi Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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