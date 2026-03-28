Scioperi settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, le città coinvolte: stop sanità, scuole e telecomunicazioni
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 30 Marzo al 05 Aprile 2026
Settimana intensa di mobilitazioni sindacali in Italia: dal 30 Marzo 2026 al 5 Aprile 2026 sono in programma diverse forme di sciopero e astensione dal lavoro che interessano comparti chiave dei servizi. In primo piano la sanità, con uno stop a Bologna nelle strutture private e un’azione a Napoli nel servizio di emergenza/trasporto. Sul fronte degli enti locali si fermano Foligno (servizi educativi e scolastici) e Trieste (cooperazione sociale). Previsti disagi anche in “supporti” essenziali come pulizie, vigilanza privata e igiene ambientale, oltre a iniziative nei metalmeccanici e nel comparto telecomunicazioni (Liguria), dove è prevista la sospensione dell’ultima ora di ogni turno. Non è stato proclamato alcuno sciopero generale nazionale. Nel settore dei trasporti non si segnalano stop di sistema: nessun blocco ai treni, ma attenzione agli effetti indiretti sulle attività connesse e sugli spostamenti urbani. A livello operativo, gli orari variano dall’intera giornata a finestre orarie puntuali; di seguito il calendario completo, con luoghi, sigle proclamanti e modalità.
SANITÀ
Sanità privata
A Bologna si registra uno sciopero all’Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli per l’intera giornata di martedì, con adesione delle principali sigle del comparto. Possibili disservizi per visite e prestazioni non urgenti; garantite le urgenze secondo legge.
|31 Marzo 2026
|Bologna — OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO NIGRISOLI
|Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl
|Intera giornata
Servizio sanitario nazionale
A Napoli è previsto lo sciopero del personale Heart Life Croce Amica per quasi 24 ore, con avvio alle 07:00 di lunedì e conclusione alle 06:59 del giorno successivo. Possibili ripercussioni su servizi di trasporto e assistenza, nel rispetto delle prestazioni indispensabili.
|Dal 30 Marzo 2026 al 31 Marzo 2026
|Napoli — HEART LIFE CROCE AMICA
|Si Cobas
|Dalle ore 7:00 del 30/03 alle ore 06:59 del 31/03
ALTRO
Igiene ambientale
Nell’Agro nocerino sarnese, a Sant’Egidio del Monte Albino, proclamata un’astensione a turni. Possibili rallentamenti nella raccolta e nella pulizia urbana nelle fasce orarie indicate; si raccomanda attenzione al conferimento.
|30 Marzo 2026
|Sant’Egidio del Monte Albino — SEMA SCARL
|Usb Lavoro Privato; Sol Cobas; Sll
|Dalle ore 7:20 alle 15:40 (I turno) e dalle 7:50 alle 16:10 (II turno)
Istituti di vigilanza
A Catania si ferma per 24 ore il personale della vigilanza privata, con possibili riduzioni dei servizi di sorveglianza presso siti pubblici e privati nella giornata di giovedì.
|2 Aprile 2026
|Catania — SECURITY SERVICE
|Uiltucs
|Dalle ore 00:00 alle ore 24:00
Metalmeccanici
A Roma è prevista un’azione con articolazioni differenti: per la commessa CED L1 lo sciopero copre 24 ore tra martedì e mercoledì; per la commessa uffici lo stop è limitato alla giornata di martedì in orario diurno.
|Dal 31 Marzo 2026 al 1 Aprile 2026
|Roma — INSTALLAZIONE IMPIANTI
|Fiom Cgil; Uilm
|Commessa CED L1: 7:00 del 31/03 – 7:00 del 01/04; Commessa uffici: 6:00 – 22:00 del 31/03
Ministeri
A Firenze si ferma per l’intera giornata il personale Coopculture, con possibili ripercussioni sui servizi museali e culturali gestiti dalla società.
|31 Marzo 2026
|Firenze — COOPCULTURE
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
Settimana movimentata anche nei servizi di pulizia: a Roma stop su un intero turno martedì; a Terni si sciopera venerdì per l’intera giornata. Possibili ritardi nelle sanificazioni e nella cura degli ambienti.
|31 Marzo 2026
|Roma — GEMA SERVICE SRL
|Uiltrasporti; Filcams Cgil
|Intero turno di lavoro
|3 Aprile 2026
|Terni — DUSSMAN SERVICE
|Flaica Cub
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
Doppio appuntamento: a Foligno si ferma l’intero turno del personale dei servizi educativi e scolastici; a Trieste prevista una giornata di sciopero nella cooperazione sociale domenica.
|31 Marzo 2026
|Foligno — COMUNE DI FOLIGNO (servizi educativi e scolastici)
|Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl; Usb
|Intero turno di lavoro
|5 Aprile 2026
|Trieste — CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|Fesica Confsal
|Intera giornata
Telecomunicazioni
In Liguria il personale FiberCop attuerà lo sciopero nell’ultima ora di ciascun turno per tre giorni, con possibili impatti su interventi tecnici e attività di rete programmabili.
|Dal 30 Marzo 2026 al 1 Aprile 2026
|Liguria — FIBERCOP
|Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil
|Ultima ora di ogni turno
Vigili del fuoco
Proclamata una finestra di sciopero di quattro ore a metà mattina. L’ambito geografico non è specificato in nota; restano garantiti i servizi di emergenza come da normativa.
|30 Marzo 2026
|Ambito non specificato — MINISTERO DELL’INTERNO
|Fisi
|Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.