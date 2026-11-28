Scioperi settimana dal 30 novembre 2026 al 6 dicembre 2026, stop aerei, treni e sanità: venerdì blocco totale
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 30 Novembre 2026 al 6 Dicembre 2026
La settimana dal 30 Novembre 2026 al 6 Dicembre 2026 concentra le principali agitazioni nella giornata del 4 Dicembre 2026, quando sono previsti due scioperi generali nazionali rivolti a tutte le categorie pubbliche e private. Alle iniziative generali si affiancano astensioni nella sanità, nell’igiene ambientale, nei servizi energetici e nelle pulizie. Il calendario si apre il 30 Novembre 2026 con lo stop al ministero degli Affari esteri e prosegue il 1 Dicembre 2026 con quello di BFF Bank a Milano e Roma. Nella sanità privata, Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital sono interessati da due giornate di protesta a Modena e Carpi. Il 4 Dicembre 2026 tocca anche al servizio sanitario in Liguria, a Villa Bellombra a Bologna e a Diemme a Napoli. Il feed non riporta scioperi specifici dei trasporti, distinti dalle proclamazioni generali. Per le aziende senza indicazione territoriale, l’ambito geografico resta non specificato: prima di organizzarsi è opportuno verificare aggiornamenti e possibili revoche.
Sciopero generale
Generale nazionale
Il 4 Dicembre 2026 sono previste due proclamazioni di sciopero generale nazionale per l’intera giornata, entrambe rivolte a tutte le categorie pubbliche e private. Una è promossa da Usi 1912; l’altra da Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc e Unicobas, con le adesioni riportate nella tabella.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|4 Dicembre 2026
|Tutta Italia
|Tutte le categorie pubbliche e private. Sindacato proclamante: Usi 1912.
|Intera giornata
|Tutta Italia
|Tutte le categorie pubbliche e private. Sindacati proclamanti: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc, Unicobas. Aderenti: Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-si, Usb, Dlf Cobas.
|Intera giornata
Aerei e treni
Il settore aereo si ferma per tutto il 4 dicembre, dalla mezzanotte alle 23.59., con possibili ritardi e cancellazioni. Come ricorda il sito dell’Enac, l’Enete Nazionale per l’Aviazioone Civile, “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”. In pratica, in quelle fasce orarie gli spostamenti sono sempre garantiti. Se l’intervallo di orario dello sciopero coincide anche solo in parte con una fascia di tutela, in quel lasso di tempo i voli devono essere garantiti. Sono tutelati anche i voli considerati per legge. come i collegamenti con le isole a frequenza unica, i voli di Stato e militari, i servizi di emergenza, quelli umanitari e le tratte soggette a obblighi di servizio pubblico.
Lo sciopero del trasporto ferroviario inizierà alle 21 del 3 dicembre e terminerà alla stessa ora del 4 dicembre. È possibile che i disagi investano tutte le tipologie e le società: i treni a lunga percorrenza, l’Alta Velocità e i servizi regionali di Trenitalia, Italo e Trenord.
Nella mobilitazione è compreso anche il Trasporto pubblico locale, quindi metropolitane, tram e autobus. In questo caso le modalità di sciopero vengono stabilite a livello territoriale, e al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulle adesioni.
Autostrade
Si ferma anche il settore delle Autostrade, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4 dicembre. Il rischio è che possano esserci disagi ai caselli e nei servizi di assistenza stradale, ma al momento non è possibile prevedere con precisione l’entità delle conseguenze perché dipenderà dalle adesioni alla mobilitazione.
Sanità
Sanità privata
A Modena e Carpi è in programma uno sciopero che interessa Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital dal 3 Dicembre 2026 al 4 Dicembre 2026. L’astensione, proclamata da Fp Cgil, copre entrambe le giornate per intero.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|3 Dicembre 2026
|Modena e Carpi
|Personale di Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital. Sindacato proclamante: Fp Cgil.
|Intera giornata
|4 Dicembre 2026
|Modena e Carpi
|Personale di Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital. Sindacato proclamante: Fp Cgil.
|Intera giornata
Servizio sanitario nazionale
Il 4 Dicembre 2026 sono previste astensioni per l’intera giornata nelle aziende e strutture del settore in Liguria, a Villa Bellombra a Bologna e a Diemme a Napoli. Per il personale turnista ligure lo stop segue un’articolazione specifica, dall’inizio del primo turno mattutino fino al termine del turno notturno iniziato la stessa sera.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|4 Dicembre 2026
|Liguria
|Personale delle aziende e strutture del settore. Sindacati proclamanti: Fp Cgil, Uil Fpl.
|Intera giornata. Per i turnisti, dall’inizio del primo turno della mattina fino al termine del turno di notte iniziato la sera stessa, nel rispetto delle articolazioni dei turni definite a livello aziendale.
|Bologna
|Personale di Villa Bellombra. Sindacato proclamante: Fp Cgil.
|Intera giornata
|Napoli
|Personale di Diemme. Sindacato proclamante: Fiom Cgil.
|Intera giornata
Altro
Credito
Il 1 Dicembre 2026 lo sciopero interessa BFF Bank a Milano e Roma. L’astensione è proclamata da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin e ha una durata pari all’intera giornata.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|1 Dicembre 2026
|Milano e Roma
|Personale di BFF Bank. Sindacati proclamanti: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Unisin.
|Intera giornata
Elettricità, Gas, Acqua
Nel comparto di elettricità, gas e acqua, il 4 Dicembre 2026 è prevista un’astensione per l’intera giornata nel gruppo Iren. Il feed non specifica l’ambito geografico della proclamazione, promossa da Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|4 Dicembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Personale del gruppo Iren Spa nel settore elettricità, gas e acqua. Sindacati proclamanti: Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil.
|Intera giornata
Igiene ambientale
Il 4 Dicembre 2026 sono previste cinque proclamazioni nell’igiene ambientale: riguardano il gruppo Iren, Dusty a Carini, DM Technology a Positano e San Mango Piemonte e due voci riferite ad A2A Ambiente a Caivano, rispettivamente con Sapna e TMB. Gli stop coprono l’intera giornata o l’intero turno, come indicato nella tabella.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|4 Dicembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Personale del gruppo Iren Spa nel settore igiene ambientale. Sindacati proclamanti: Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.
|Intera giornata
|Carini
|Personale di Dusty. Sindacato proclamante: Fiadel Cisal.
|Intera giornata
|Positano e San Mango Piemonte
|Personale di DM Technology. Sindacato proclamante: Fiadel.
|Intera giornata
|Caivano
|Personale di A2A Ambiente e Sapna. Proclamazione: Rsu.
|Intera giornata
|Caivano
|Personale di A2A Ambiente e TMB. Proclamazione: Rsu.
|Intero turno di lavoro per l’intera giornata
Ministeri
La settimana si apre il 30 Novembre 2026 con lo sciopero al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, proclamato da Fpl. L’astensione riguarda l’intera giornata lavorativa o l’intero turno; il feed non indica uno specifico ambito geografico.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|30 Novembre 2026
|Ambito geografico non specificato
|Personale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Sindacato proclamante: Fpl.
|Intera giornata lavorativa o intero turno di lavoro
Pulizie e multiservizi
Ad Alessandria il 4 Dicembre 2026 è previsto uno sciopero per l’intera giornata del personale di Dussmann Service. La proclamazione nel settore pulizie e multiservizi è di Uiltucs.
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|4 Dicembre 2026
|Alessandria
|Personale di Dussmann Service. Sindacato proclamante: Uiltucs.
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti