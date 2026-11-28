Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 30 Novembre 2026 al 6 Dicembre 2026 concentra le principali agitazioni nella giornata del 4 Dicembre 2026, quando sono previsti due scioperi generali nazionali rivolti a tutte le categorie pubbliche e private. Alle iniziative generali si affiancano astensioni nella sanità, nell’igiene ambientale, nei servizi energetici e nelle pulizie. Il calendario si apre il 30 Novembre 2026 con lo stop al ministero degli Affari esteri e prosegue il 1 Dicembre 2026 con quello di BFF Bank a Milano e Roma. Nella sanità privata, Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital sono interessati da due giornate di protesta a Modena e Carpi. Il 4 Dicembre 2026 tocca anche al servizio sanitario in Liguria, a Villa Bellombra a Bologna e a Diemme a Napoli. Il feed non riporta scioperi specifici dei trasporti, distinti dalle proclamazioni generali. Per le aziende senza indicazione territoriale, l’ambito geografico resta non specificato: prima di organizzarsi è opportuno verificare aggiornamenti e possibili revoche.

Sciopero generale

Generale nazionale

Il 4 Dicembre 2026 sono previste due proclamazioni di sciopero generale nazionale per l’intera giornata, entrambe rivolte a tutte le categorie pubbliche e private. Una è promossa da Usi 1912; l’altra da Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc e Unicobas, con le adesioni riportate nella tabella.

Dove Chi sciopera Come 4 Dicembre 2026 Tutta Italia Tutte le categorie pubbliche e private. Sindacato proclamante: Usi 1912. Intera giornata Tutta Italia Tutte le categorie pubbliche e private. Sindacati proclamanti: Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Sbm, Sgc, Unicobas. Aderenti: Slai Cobas, Fao Cobas, Slai Prol Cobas, Al Cobas, Orsa, Fi-si, Usb, Dlf Cobas. Intera giornata

Aerei e treni

Il settore aereo si ferma per tutto il 4 dicembre, dalla mezzanotte alle 23.59., con possibili ritardi e cancellazioni. Come ricorda il sito dell’Enac, l’Enete Nazionale per l’Aviazioone Civile, “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”. In pratica, in quelle fasce orarie gli spostamenti sono sempre garantiti. Se l’intervallo di orario dello sciopero coincide anche solo in parte con una fascia di tutela, in quel lasso di tempo i voli devono essere garantiti. Sono tutelati anche i voli considerati per legge. come i collegamenti con le isole a frequenza unica, i voli di Stato e militari, i servizi di emergenza, quelli umanitari e le tratte soggette a obblighi di servizio pubblico.

Lo sciopero del trasporto ferroviario inizierà alle 21 del 3 dicembre e terminerà alla stessa ora del 4 dicembre. È possibile che i disagi investano tutte le tipologie e le società: i treni a lunga percorrenza, l’Alta Velocità e i servizi regionali di Trenitalia, Italo e Trenord.

Nella mobilitazione è compreso anche il Trasporto pubblico locale, quindi metropolitane, tram e autobus. In questo caso le modalità di sciopero vengono stabilite a livello territoriale, e al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulle adesioni.

Autostrade

Si ferma anche il settore delle Autostrade, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4 dicembre. Il rischio è che possano esserci disagi ai caselli e nei servizi di assistenza stradale, ma al momento non è possibile prevedere con precisione l’entità delle conseguenze perché dipenderà dalle adesioni alla mobilitazione.

Sanità

Sanità privata

A Modena e Carpi è in programma uno sciopero che interessa Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital dal 3 Dicembre 2026 al 4 Dicembre 2026. L’astensione, proclamata da Fp Cgil, copre entrambe le giornate per intero.

Dove Chi sciopera Come 3 Dicembre 2026 Modena e Carpi Personale di Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital. Sindacato proclamante: Fp Cgil. Intera giornata 4 Dicembre 2026 Modena e Carpi Personale di Hesperia Diagnostic Center e Hesperia Hospital. Sindacato proclamante: Fp Cgil. Intera giornata

Servizio sanitario nazionale

Il 4 Dicembre 2026 sono previste astensioni per l’intera giornata nelle aziende e strutture del settore in Liguria, a Villa Bellombra a Bologna e a Diemme a Napoli. Per il personale turnista ligure lo stop segue un’articolazione specifica, dall’inizio del primo turno mattutino fino al termine del turno notturno iniziato la stessa sera.

Dove Chi sciopera Come 4 Dicembre 2026 Liguria Personale delle aziende e strutture del settore. Sindacati proclamanti: Fp Cgil, Uil Fpl. Intera giornata. Per i turnisti, dall’inizio del primo turno della mattina fino al termine del turno di notte iniziato la sera stessa, nel rispetto delle articolazioni dei turni definite a livello aziendale. Bologna Personale di Villa Bellombra. Sindacato proclamante: Fp Cgil. Intera giornata Napoli Personale di Diemme. Sindacato proclamante: Fiom Cgil. Intera giornata

Altro

Credito

Il 1 Dicembre 2026 lo sciopero interessa BFF Bank a Milano e Roma. L’astensione è proclamata da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin e ha una durata pari all’intera giornata.

Dove Chi sciopera Come 1 Dicembre 2026 Milano e Roma Personale di BFF Bank. Sindacati proclamanti: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Unisin. Intera giornata

Elettricità, Gas, Acqua

Nel comparto di elettricità, gas e acqua, il 4 Dicembre 2026 è prevista un’astensione per l’intera giornata nel gruppo Iren. Il feed non specifica l’ambito geografico della proclamazione, promossa da Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil.

Dove Chi sciopera Come 4 Dicembre 2026 Ambito geografico non specificato Personale del gruppo Iren Spa nel settore elettricità, gas e acqua. Sindacati proclamanti: Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil. Intera giornata

Igiene ambientale

Il 4 Dicembre 2026 sono previste cinque proclamazioni nell’igiene ambientale: riguardano il gruppo Iren, Dusty a Carini, DM Technology a Positano e San Mango Piemonte e due voci riferite ad A2A Ambiente a Caivano, rispettivamente con Sapna e TMB. Gli stop coprono l’intera giornata o l’intero turno, come indicato nella tabella.

Dove Chi sciopera Come 4 Dicembre 2026 Ambito geografico non specificato Personale del gruppo Iren Spa nel settore igiene ambientale. Sindacati proclamanti: Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Intera giornata Carini Personale di Dusty. Sindacato proclamante: Fiadel Cisal. Intera giornata Positano e San Mango Piemonte Personale di DM Technology. Sindacato proclamante: Fiadel. Intera giornata Caivano Personale di A2A Ambiente e Sapna. Proclamazione: Rsu. Intera giornata Caivano Personale di A2A Ambiente e TMB. Proclamazione: Rsu. Intero turno di lavoro per l’intera giornata

Ministeri

La settimana si apre il 30 Novembre 2026 con lo sciopero al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, proclamato da Fpl. L’astensione riguarda l’intera giornata lavorativa o l’intero turno; il feed non indica uno specifico ambito geografico.

Dove Chi sciopera Come 30 Novembre 2026 Ambito geografico non specificato Personale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Sindacato proclamante: Fpl. Intera giornata lavorativa o intero turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

Ad Alessandria il 4 Dicembre 2026 è previsto uno sciopero per l’intera giornata del personale di Dussmann Service. La proclamazione nel settore pulizie e multiservizi è di Uiltucs.

Dove Chi sciopera Come 4 Dicembre 2026 Alessandria Personale di Dussmann Service. Sindacato proclamante: Uiltucs. Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti