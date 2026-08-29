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Settimana intensa per gli scioperi e le agitazioni sindacali in Italia, con iniziative che interessano più territori e comparti. Nella finestra dal 31 Agosto 2026 al 6 Settembre 2026 non sono previsti stop nazionali unitari, ma si segnalano movimenti puntuali nei trasporti locali — a Genova e Venezia — destinati a incidere sulle fasce di punta. Nella Sanità è in calendario un’azione a Reggio nell’Emilia che attraversa due giornate. Sul fronte dei servizi pubblici, si profila un sciopero dell’igiene ambientale a San Marcellino e a Quarto, mentre nell’elettricità si registrano fermate a San Filippo del Mela. Coinvolto anche il comparto Poste in Emilia-Romagna, con modalità mirate su straordinari, trasferte e reperibilità, e la polizia locale del Comune di Arezzo per l’intero turno. Al momento non si evidenziano ripercussioni sui treni, ma i cittadini che utilizzano i trasporti pubblici e i servizi essenziali sono invitati a programmare gli spostamenti verificando orari, fasce garantite e eventuali aggiornamenti dell’ultima ora.

TRASPORTI

Settimana con disagi nel trasporto pubblico locale, in particolare a Genova e Venezia, con stop parziali in orari di forte domanda. Nessun impatto previsto sui treni.

Trasporto pubblico locale

A Genova lo sciopero tocca linee urbane, extraurbane e la ferrovia Genova–Casella in fasce diurne; a Venezia lo stop è concentrato nel pomeriggio. Consultare le fasce garantite prima di mettersi in viaggio.

4 Settembre 2026 Genova Cub Trasporti — AMT: personale urbano, extraurbano e ferrovia Genova–Casella Urbano 9:30–17:00; Extraurbano 9:00–17:00; Ferrovia 9:30–17:30 5 Settembre 2026 Venezia Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal — ATVO 16:00–20:00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Azione sindacale di 24 ore a cavallo tra due giorni a Reggio nell’Emilia, con interessamento di AOU e USL. Possibili rimodulazioni di turni e servizi non urgenti.

1 Settembre 2026 – 2 Settembre 2026 Reggio nell’Emilia Fials — Personale AOU e USL Dalle 7:00 del 1 Settembre 2026 alle 7:00 del 2 Settembre 2026

ALTRO

Elettricità

A San Filippo del Mela previste fermate a inizio turno nello stabilimento A2A. Utile verificare eventuali ricadute operative locali.

31 Agosto 2026 San Filippo del Mela Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec — A2A Energifuture Prime 2 ore di ogni turno di lavoro

Igiene ambientale

Due scioperi a San Marcellino nella stessa giornata con sigle diverse e uno a Quarto per l’intero arco delle 24 ore. Possibili ritardi nei servizi di raccolta e igiene urbana.

2 Settembre 2026 San Marcellino Filas — ECOCE Ecology in Progress 00:01–23:59 2 Settembre 2026 San Marcellino Uiltrasporti — ECOCE Ecology in Progress 00:01–23:59 4 Settembre 2026 Quarto Uiltrasporti — DM Technology 00:01–23:59

Poste

In Emilia-Romagna azione mirata su straordinari, trasferte e reperibilità in Poste Italiane per una sola giornata.

1 Settembre 2026 Emilia-Romagna Confsal Com — Poste Italiane Sciopero di straordinari, trasferte e reperibilità per l’intera giornata

Regioni e autonomie locali

Nel Comune di Arezzo proclamato uno sciopero della polizia locale per l’intero turno del personale non dirigenziale.

6 Settembre 2026 Arezzo Csa — Comune di Arezzo, personale non dirigenziale della polizia locale Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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