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Settimana intensa per le agitazioni sindacali dal 4 Maggio 2026 al 10 Maggio 2026, con un fitto calendario che interessa soprattutto i trasporti locali e ferroviari, ma anche scuola, giustizia e servizi. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma il comparto mobilità registra numerose iniziative: fermate negli appalti ferroviari, stop di RFI a Firenze, azioni su Mercitalia a Milano, blocchi e finestre orarie nel TPL a Messina, Potenza, Trento, Napoli ed a Firenze per Autolinee Toscane, oltre ai taxi a Napoli e al settore portuale. Nel pubblico impiego si segnalano presidi e astensioni a Firenze e presso il Ministero della Giustizia a Torino, mentre la scuola vive più giornate di sciopero, anche in concomitanza con le prove Invalsi, con proclamazioni da parte di diverse sigle. Una mappa complessa di rivendicazioni che potrebbe incidere sui flussi di viaggio, in particolare per chi prende i treni o utilizza i trasporti urbani: attenzione alle fasce orarie e alle tutele di legge.

TRASPORTI

Settimana ad alta intensità per i trasporti, tra contratti d’appalto ferroviario, infrastrutture, porti, taxi e TPL in più città. Verificate orari e modalità di svolgimento degli scioperi caso per caso.

Appalti ferroviari

Il 4 Maggio mobilitazioni negli appalti di pulizia e servizi ferroviari ELIOR, con astensione di mezzo turno per ogni turno. Possibili ricadute indirette sui servizi di stazione.

4 Maggio 2026 — ELIOR — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti Astensione di mezzo turno per ogni turno di lavoro 4 Maggio 2026 — ELIOR — Fast Confsal Astensione di mezzo turno per ogni turno di lavoro

Ferroviario

Stop notturno su Mercitalia a Milano tra il 4 e il 5 Maggio e sciopero dell’intera prestazione RFI a Firenze il 5 Maggio: possibili ripercussioni su manovre e infrastruttura ferroviaria, con impatti anche per chi viaggia in treni regionali.

Dal 4 Maggio 2026 al 05 Maggio 2026 Milano MERCITALIA Shunting & Terminal — Usb Lavoro Privato Dalle 22:00 del 04/05 alle 06:00 del 05/05 5 Maggio 2026 Firenze RFI — Usb Lavoro Privato Intera prestazione

Marittimo/Portuale

Il 7 Maggio si ferma il settore portuale per l’intera giornata: verificare eventuali servizi minimi garantiti e regolazioni locali.

7 Maggio 2026 — Aziende settore portuale — Usb Mare e Porti; Ugl Mare e Porti; Sul Dalle 00:00 alle 23:59

Taxi

Napoli: sciopero taxi nella giornata del 5 Maggio, con possibili disagi alla mobilità urbana e all’accesso ad hub ferroviari e ospedalieri.

5 Maggio 2026 Napoli Servizio Taxi — Orsa Taxi, Federtaxi Cisal, Ugl Taxi, Uritaxi, Uti Consortaxi, Fast Confsal 08:00 – 22:00

Trasporto Pubblico Locale

Settimana fitta nel TPL: Messina (05/05), Potenza e Trento (08/05), lunga azione EAV a Napoli dal 9 al 10 Maggio, e Firenze (10/05) su Autolinee Toscane. Verificare fasce orarie e servizi minimi.

5 Maggio 2026 Messina ATM — Faisa Cisal, Orsa Trasporti, Filt Cgil, Uiltrasporti 18:00 – 22:00 8 Maggio 2026 Potenza MICCOLIS — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl 15:01 – 19:00 Trento TRENTINO TRASPORTI — Orsa Trasporti 11:00 – 15:00 Dal 9 Maggio 2026 al 10 Maggio 2026 Napoli EAV — Orsa Trasporti Dalle 19:31 del 09/05 alle 19:30 del 10/05 10 Maggio 2026 Firenze AUTOLINEE TOSCANE — Cobas Lavoro Privato Da inizio servizio–04:15, 08:14–12:30 e 14:29–fine servizio

ALTRO

Oltre ai trasporti, in calendario iniziative in tribunale, ministeri, pubblico impiego locale, pulizie e una serie di scioperi nella scuola, inclusi quelli collegati alle prove Invalsi.

Avvocati

Ischia: astensione dalle udienze civili e penali nella giornata del 07 Maggio.

7 Maggio 2026 Ischia Settore Giustizia — Associazione Forense Isola d’Ischia Astensione da tutte le udienze civili e penali

Ministeri

Torino, Ministero della Giustizia: presidio di due ore in orario mattutino.

7 Maggio 2026 Torino Ministero della Giustizia — Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Confsal Unsa, Usb 10:00 – 12:00

Pubblico Impiego (Plurisettoriale provinciale)

Firenze: sciopero del pubblico impiego per l’intera giornata.

7 Maggio 2026 Firenze Pubblico Impiego — Usb Pubblico Impiego Intera giornata

Pulizie e multiservizi

Bari: astensione di un’intera giornata per gli addetti CSF Costruzione e Servizi.

4 Maggio 2026 Bari CSF Costruzione e Servizi — Ugl Igiene Ambientale Intera giornata

Scuola

Più sigle in mobilitazione tra il 6 e il 7 Maggio: scioperi su base nazionale degli istituti tecnici (personale dirigente, docente e ATA) e azioni legate alle prove Invalsi nella primaria.

6 Maggio 2026 — MIM — Sgb, Cub Sur Sciopero breve delle attività funzionali alle prove Invalsi nella scuola primaria (incluse correzioni) Dal 6 Maggio 2026 al 7 Maggio 2026 — MIM — Cobas Scuola Sardegna; Fisi; Sindacato Sociale di Base (SSB) Intere giornate Dal 6 Maggio 2026 al 7 Maggio 2026 — MIM — Usb Pubblico Impiego Scuola Intere giornate Dal 6 Maggio 2026 al 7 Maggio 2026 — MIM — Cobas Scuola Intere giornate 7 Maggio 2026 — MIM (Istituti tecnici) — Flc Cgil Intera giornata (personale dirigente, docente e ATA degli istituti tecnici di tutti gli indirizzi) 7 Maggio 2026 — MIM (Istituti tecnici) — Cub Sur, Sgb Intera giornata (personale dirigente, docente e ATA degli istituti tecnici di tutti gli indirizzi)

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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