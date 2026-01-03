Scioperi settimana dal 5 all'11 gennaio 2026, le città coinvolte: stop aerei e treni, previsti forti disagi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 5 al 11 Gennaio 2026
Settimana intensa sul fronte degli scioperi e delle agitazioni sindacali. Tra l’8 Gennaio 2026 e il 9 Gennaio 2026 spiccano numerose mobilitazioni nei trasporti, in particolare nel settore aereo, con possibili ritardi e cancellazioni su alcuni scali lombardi e del Nord-Est, oltre a stop che coinvolgono vettori e handler. L’8 Gennaio il trasporto pubblico locale registra un fitto calendario in Abruzzo (TUA e aziende del settore), a Napoli (EAV, 24 ore nel rispetto delle fasce) e a Bolzano (SASA), mentre il 9 Gennaio tocca alla Sardegna (ARST) e a Termoli (GTM). Sul fronte dei treni, sabato 10 Gennaio 2026 è previsto uno sciopero di 8 ore che può interessare i servizi del Gruppo FS e RFI. In Sanità, in Lombardia è annunciata un’azione dei servizi di vigilanza in ambito sanitario dalle 15 del 10 alle 15 dell’11. Venerdì 9 Telecomunicazioni in protesta sull’intero turno. Completano il quadro gli istituti di vigilanza a Bologna e il pubblico locale a Venezia. Una guida per pianificare spostamenti e servizi nella settimana dal 5 al 11 Gennaio 2026.
TRASPORTI
Settimana ad alta intensità per i trasporti, con concentrazione di iniziative l’8 e 9 Gennaio e uno stop ferroviario sabato 10.
Aerei
Agitazioni diffuse tra compagnie e handler: a Milano coinvolti diversi operatori di rampa e assistenza, mentre su scala nazionale sono previste finestre di stop per alcuni vettori. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|8 Gennaio 2026
|TREVISO, VENEZIA
|Usb Lavoro Privato — AIREST RETAIL
|Dalle 11.30 alle 15.30
|9 Gennaio 2026
|—
|Uiltrasporti — VUELING AIRLINES
|Dalle 10.01 alle 18.00
|—
|Filt Cgil, Anpac — VUELING AIRLINES
|Dalle 10.00 alle 18.00
|MILANO
|Filt Cgil — SWISSPORT ITALIA
|24 ore
|MILANO
|Fit Cisl — SWISSPORT ITALIA
|24 ore
|MILANO
|Uiltrasporti — SWISSPORT ITALIA
|24 ore
|—
|Cub Trasporti — ASSOHANDLERS
|Dalle 13.00 alle 17.00
|MILANO
|Usb Lavoro Privato — SEA PRIME
|Dalle 12.00 alle 16.00
|—
|Usb Lavoro Privato — EASYJET AIRLINE LIMITED
|Dalle 00.00 alle 23.59
|MILANO, VARESE
|Cub Trasporti — AIRPORT HANDLING
|Dalle 00.00 alle 23.59
Ferroviario
Sabato 10 è previsto uno sciopero di 8 ore che può interessare servizi del Gruppo FS e RFI. Possibili ripercussioni su regionali e lunga percorrenza: consultare i canali ufficiali per eventuali treni garantiti.
|10 Gennaio 2026
|—
|Assemblea Nazionale Pdm/pdb — GRUPPO FSI, RFI
|Sciopero di 8 ore
|—
|Cobas Lavoro Privato — GRUPPO FSI, RFI
|Sciopero di 8 ore
Trasporto pubblico locale
L’8 Gennaio numerose iniziative in Abruzzo (TUA e aziende del settore), a Napoli (EAV, 24 ore nel rispetto fasce) e a Bolzano (SASA). Il 9 Gennaio si fermano ARST in Sardegna (intera giornata) e GTM a Termoli per 4 ore.
|8 Gennaio 2026
|ABRUZZO
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — AZIENDE DEL SETTORE
|Sciopero di 4 ore (fasce di garanzia rispettate)
|PESCARA, CHIETI
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Dalle 9.00 alle 13.00
|TERAMO
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Dalle 9.00 alle 13.00
|ABRUZZO
|Orsa Trasporti — TUA
|Dalle 09.00 alle 13.00
|LANCIANO
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA
|Dalle 9.00 alle 13.00
|BOLZANO
|Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato — SASA
|Dalle 16.00 alle 20.00
|NAPOLI
|Confail Faisa — EAV (Divisione Ferro – Linee Vesuviane)
|24 ore (nel rispetto delle fasce orarie di garanzia)
|9 Gennaio 2026
|SASSARI, NUORO, CAGLIARI, ORISTANO
|Orsa — ARST
|Intera giornata (articolazione oraria territoriale)
|TERMOLI
|Uiltrasporti — GTM
|Dalle 8.59 alle 12.59
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
In Lombardia è annunciata un’azione nei servizi di vigilanza in ambito sanitario a cavallo del weekend: dal 10 al 11 Gennaio 2026 con finestre orarie specifiche.
|Dal 10 Gennaio 2026 al 11 Gennaio 2026
|LOMBARDIA
|Cisal Sinalv — ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI SICUREZZA
|Dalle 15.00 del 10/01 alle 15.00 dell’11/01
ALTRO
Istituti di vigilanza
Prevista mobilitazione cittadina a Bologna l’8 Gennaio per l’intera giornata.
|8 Gennaio 2026
|BOLOGNA
|Uiltucs — URBE VIGILANZA
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
A Venezia sciopero aziendale per l’intera giornata di giovedì 8 Gennaio.
|8 Gennaio 2026
|VENEZIA
|Fp Cgil — AMES
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Venerdì 9 Gennaio sciopero nazionale nei contact center: stop per l’intero turno di lavoro.
|9 Gennaio 2026
|—
|Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil — Accenture Outsourcing, Covisian, Datacontact, Exprivia, Gruppo Distribuzione, Konecta, MICS, Netith, Network Contacts
|Intero turno di lavoro
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
