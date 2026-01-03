Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa sul fronte degli scioperi e delle agitazioni sindacali. Tra l’8 Gennaio 2026 e il 9 Gennaio 2026 spiccano numerose mobilitazioni nei trasporti, in particolare nel settore aereo, con possibili ritardi e cancellazioni su alcuni scali lombardi e del Nord-Est, oltre a stop che coinvolgono vettori e handler. L’8 Gennaio il trasporto pubblico locale registra un fitto calendario in Abruzzo (TUA e aziende del settore), a Napoli (EAV, 24 ore nel rispetto delle fasce) e a Bolzano (SASA), mentre il 9 Gennaio tocca alla Sardegna (ARST) e a Termoli (GTM). Sul fronte dei treni, sabato 10 Gennaio 2026 è previsto uno sciopero di 8 ore che può interessare i servizi del Gruppo FS e RFI. In Sanità, in Lombardia è annunciata un’azione dei servizi di vigilanza in ambito sanitario dalle 15 del 10 alle 15 dell’11. Venerdì 9 Telecomunicazioni in protesta sull’intero turno. Completano il quadro gli istituti di vigilanza a Bologna e il pubblico locale a Venezia. Una guida per pianificare spostamenti e servizi nella settimana dal 5 al 11 Gennaio 2026.

TRASPORTI

Settimana ad alta intensità per i trasporti, con concentrazione di iniziative l’8 e 9 Gennaio e uno stop ferroviario sabato 10.

Aerei

Agitazioni diffuse tra compagnie e handler: a Milano coinvolti diversi operatori di rampa e assistenza, mentre su scala nazionale sono previste finestre di stop per alcuni vettori. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

8 Gennaio 2026 TREVISO, VENEZIA Usb Lavoro Privato — AIREST RETAIL Dalle 11.30 alle 15.30 9 Gennaio 2026 — Uiltrasporti — VUELING AIRLINES Dalle 10.01 alle 18.00 — Filt Cgil, Anpac — VUELING AIRLINES Dalle 10.00 alle 18.00 MILANO Filt Cgil — SWISSPORT ITALIA 24 ore MILANO Fit Cisl — SWISSPORT ITALIA 24 ore MILANO Uiltrasporti — SWISSPORT ITALIA 24 ore — Cub Trasporti — ASSOHANDLERS Dalle 13.00 alle 17.00 MILANO Usb Lavoro Privato — SEA PRIME Dalle 12.00 alle 16.00 — Usb Lavoro Privato — EASYJET AIRLINE LIMITED Dalle 00.00 alle 23.59 MILANO, VARESE Cub Trasporti — AIRPORT HANDLING Dalle 00.00 alle 23.59

Ferroviario

Sabato 10 è previsto uno sciopero di 8 ore che può interessare servizi del Gruppo FS e RFI. Possibili ripercussioni su regionali e lunga percorrenza: consultare i canali ufficiali per eventuali treni garantiti.

10 Gennaio 2026 — Assemblea Nazionale Pdm/pdb — GRUPPO FSI, RFI Sciopero di 8 ore — Cobas Lavoro Privato — GRUPPO FSI, RFI Sciopero di 8 ore

Trasporto pubblico locale

L’8 Gennaio numerose iniziative in Abruzzo (TUA e aziende del settore), a Napoli (EAV, 24 ore nel rispetto fasce) e a Bolzano (SASA). Il 9 Gennaio si fermano ARST in Sardegna (intera giornata) e GTM a Termoli per 4 ore.

8 Gennaio 2026 ABRUZZO Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — AZIENDE DEL SETTORE Sciopero di 4 ore (fasce di garanzia rispettate) PESCARA, CHIETI Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Dalle 9.00 alle 13.00 TERAMO Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Dalle 9.00 alle 13.00 ABRUZZO Orsa Trasporti — TUA Dalle 09.00 alle 13.00 LANCIANO Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — TUA Dalle 9.00 alle 13.00 BOLZANO Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato — SASA Dalle 16.00 alle 20.00 NAPOLI Confail Faisa — EAV (Divisione Ferro – Linee Vesuviane) 24 ore (nel rispetto delle fasce orarie di garanzia) 9 Gennaio 2026 SASSARI, NUORO, CAGLIARI, ORISTANO Orsa — ARST Intera giornata (articolazione oraria territoriale) TERMOLI Uiltrasporti — GTM Dalle 8.59 alle 12.59

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

In Lombardia è annunciata un’azione nei servizi di vigilanza in ambito sanitario a cavallo del weekend: dal 10 al 11 Gennaio 2026 con finestre orarie specifiche.

Dal 10 Gennaio 2026 al 11 Gennaio 2026 LOMBARDIA Cisal Sinalv — ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI SICUREZZA Dalle 15.00 del 10/01 alle 15.00 dell’11/01

ALTRO

Istituti di vigilanza

Prevista mobilitazione cittadina a Bologna l’8 Gennaio per l’intera giornata.

8 Gennaio 2026 BOLOGNA Uiltucs — URBE VIGILANZA Intera giornata

Regioni e autonomie locali

A Venezia sciopero aziendale per l’intera giornata di giovedì 8 Gennaio.

8 Gennaio 2026 VENEZIA Fp Cgil — AMES Intera giornata

Telecomunicazioni

Venerdì 9 Gennaio sciopero nazionale nei contact center: stop per l’intero turno di lavoro.

9 Gennaio 2026 — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil — Accenture Outsourcing, Covisian, Datacontact, Exprivia, Gruppo Distribuzione, Konecta, MICS, Netith, Network Contacts Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

