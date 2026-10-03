Scioperi settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, stop metro, treni, sanità e servizi: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 05 al 11 Ottobre 2026
La settimana dal 5 all’11 Ottobre 2026 si annuncia intensa sul fronte degli scioperi, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi locali. Il 9 Ottobre riflettori su Milano e Monza e della Brianza: più sigle hanno proclamato lo sciopero nel Gruppo ATM, con possibili disagi su metro, bus e tram; a seguire, il 10 Ottobre tocca a Firenze (GEST) con 24 ore e fasce garantite. Sul fronte ferroviario, l’8 Ottobre in Sicilia si fermano i servizi di sicurezza di FS Security (6-22), con possibili ripercussioni sui treni. Nella sanità, mobilitazioni l’8 Ottobre a Modena/Carpi (Hesperia) e tra l’8 e il 9 Ottobre a Sassari (AOU). Si registrano inoltre stop nell’igiene ambientale in varie località campane (7, 9 e 10 Ottobre), nell’Agenzia delle Entrate a Vicenza (7 Ottobre) e nelle telecomunicazioni a Genova (Ericsson, 7 Ottobre). Non risultano proclamazioni di sciopero generale nazionale per il periodo considerato, ma il quadro degli scioperi settoriali suggerisce di pianificare con attenzione gli spostamenti e l’accesso ai servizi essenziali.
TRASPORTI
Autolinee
Stop su gomma a Roma il 9 Ottobre 2026 per il personale di autolinee private. Possibili cancellazioni e riduzioni del servizio urbano/extraurbano: verificate gli orari e le eventuali fasce di garanzia. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|9 Ottobre 2026 — Roma – Paolo Scoppio Autolinee
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Trasporto ferroviario
In Sicilia l’8 Ottobre 2026 si fermano i servizi di sicurezza ferroviaria (FS Security) dalle 6 alle 22, con possibili ripercussioni operative e sui flussi dei treni. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|8 Ottobre 2026 — Sicilia – FS Security
|Fast Confsal, Orsa Trasporti
|Dalle ore 6.00 alle ore 22.00
Trasporto pubblico locale
Venerdì 9 Ottobre a Milano e Monza-Brianza sono previste agitazioni con fasce orarie differenziate su superficie e metropolitane; sabato 10 Ottobre a Firenze (GEST) è previsto uno sciopero di 24 ore con fasce garantite 6:30–9:30 e 17:00–20:00. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|9 Ottobre 2026 — Milano, Monza e della Brianza – Gruppo ATM
|Al Cobas
|Personale viaggiante di superficie, metropolitana, agenti di stazione; serv. Poma 8:45–15:00; NET – urbano Monza 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio
|9 Ottobre 2026 — Como, Milano, Monza e della Brianza – ATM Milano, NET
|Confial Trasporti
|ATM Milano e NET Trezzo 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET Monza 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; funicolare Como–Brunate 8:30–16:30 e 19:30–fine servizio
|10 Ottobre 2026 — Firenze – GEST
|Cobas Lavoro Privato
|24 ore; fasce garantite 6:30–9:30 e 17:00–20:00
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Doppio fronte: tra 8 e 9 Ottobre a Sassari (AOU) è proclamato lo stop per l’intero turno nelle due giornate; l’8 Ottobre mobilitazione a Modena e Carpi nelle strutture Hesperia. Possibili rinvii di prestazioni non urgenti e rimodulazioni dei servizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|Dal 08 Ottobre 2026 al 09 Ottobre 2026 — Sassari – AOU Sassari
|Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Fials, Cimo Fesmed, Anaoo, Aaroi Emac, Fvm, Cimo, Fassid, Rsu
|Intero turno di lavoro per le intere giornate
|08 Ottobre 2026 — Modena, Carpi – Hesperia Diagnostic Center, Hesperia Hospital
|Fp Cgil
|Intero turno
ALTRO
Agenzie fiscali
Mercoledì 7 Ottobre a Vicenza agitazione nelle strutture dell’Agenzia delle Entrate per tre ore nella fascia mattutina. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|7 Ottobre 2026 — Vicenza – Agenzia delle Entrate
|Rsu, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp, Confsal Unsa, Usb Pubblico Impiego, Flp
|Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Igiene ambientale
Settimana di forti mobilitazioni in Campania: stop a Ottaviano e Quarto il 7 Ottobre, a Sparanise e Vitulazio il 9 Ottobre, a Marigliano il 10 Ottobre. Servizi di raccolta e igiene urbana a rischio per l’intera giornata. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|7 Ottobre 2026 — Ottaviano – ECOCE Srl
|Flaica Cub, Fiadel
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
|7 Ottobre 2026 — Quarto – DM Technology
|Uiltrasporti
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
|9 Ottobre 2026 — Sparanise – Econova
|Uiltrasporti, Fiadel
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
|9 Ottobre 2026 — Vitulazio – DM Technology
|Uiltrasporti
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
|10 Ottobre 2026 — Marigliano – DM Technology
|Uiltrasporti
|Dalle ore 00:01 alle ore 23:59
Pulizie e multiservizi
Venerdì 9 Ottobre a Caserta prevista astensione dal lavoro nel comparto pulizie e multiservizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|9 Ottobre 2026 — Caserta – ISS Italia
|Sgb
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
Giovedì 8 Ottobre interessa l’Unione Rubicone e Mare (province di Forlì-Cesena): possibili riduzioni di sportelli e servizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|8 Ottobre 2026 — Cesena, Forlì – Unione Rubicone e Mare
|Fp Cgil
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Mercoledì 7 Ottobre a Genova proclamate due astensioni nel gruppo Ericsson con turni completi: possibili ritardi nei servizi tecnici. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|7 Ottobre 2026 — Genova – Ericsson
|Slc Cgil
|Intero turno
|7 Ottobre 2026 — Genova – Ericsson
|Fistel Cisl
|Intero turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.