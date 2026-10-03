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La settimana dal 5 all’11 Ottobre 2026 si annuncia intensa sul fronte degli scioperi, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi locali. Il 9 Ottobre riflettori su Milano e Monza e della Brianza: più sigle hanno proclamato lo sciopero nel Gruppo ATM, con possibili disagi su metro, bus e tram; a seguire, il 10 Ottobre tocca a Firenze (GEST) con 24 ore e fasce garantite. Sul fronte ferroviario, l’8 Ottobre in Sicilia si fermano i servizi di sicurezza di FS Security (6-22), con possibili ripercussioni sui treni. Nella sanità, mobilitazioni l’8 Ottobre a Modena/Carpi (Hesperia) e tra l’8 e il 9 Ottobre a Sassari (AOU). Si registrano inoltre stop nell’igiene ambientale in varie località campane (7, 9 e 10 Ottobre), nell’Agenzia delle Entrate a Vicenza (7 Ottobre) e nelle telecomunicazioni a Genova (Ericsson, 7 Ottobre). Non risultano proclamazioni di sciopero generale nazionale per il periodo considerato, ma il quadro degli scioperi settoriali suggerisce di pianificare con attenzione gli spostamenti e l’accesso ai servizi essenziali.

TRASPORTI

Autolinee

Stop su gomma a Roma il 9 Ottobre 2026 per il personale di autolinee private. Possibili cancellazioni e riduzioni del servizio urbano/extraurbano: verificate gli orari e le eventuali fasce di garanzia. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

9 Ottobre 2026 — Roma – Paolo Scoppio Autolinee Usb Lavoro Privato Intera giornata

Trasporto ferroviario

In Sicilia l’8 Ottobre 2026 si fermano i servizi di sicurezza ferroviaria (FS Security) dalle 6 alle 22, con possibili ripercussioni operative e sui flussi dei treni. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

8 Ottobre 2026 — Sicilia – FS Security Fast Confsal, Orsa Trasporti Dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Trasporto pubblico locale

Venerdì 9 Ottobre a Milano e Monza-Brianza sono previste agitazioni con fasce orarie differenziate su superficie e metropolitane; sabato 10 Ottobre a Firenze (GEST) è previsto uno sciopero di 24 ore con fasce garantite 6:30–9:30 e 17:00–20:00. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

9 Ottobre 2026 — Milano, Monza e della Brianza – Gruppo ATM Al Cobas Personale viaggiante di superficie, metropolitana, agenti di stazione; serv. Poma 8:45–15:00; NET – urbano Monza 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio 9 Ottobre 2026 — Como, Milano, Monza e della Brianza – ATM Milano, NET Confial Trasporti ATM Milano e NET Trezzo 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET Monza 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; funicolare Como–Brunate 8:30–16:30 e 19:30–fine servizio 10 Ottobre 2026 — Firenze – GEST Cobas Lavoro Privato 24 ore; fasce garantite 6:30–9:30 e 17:00–20:00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Doppio fronte: tra 8 e 9 Ottobre a Sassari (AOU) è proclamato lo stop per l’intero turno nelle due giornate; l’8 Ottobre mobilitazione a Modena e Carpi nelle strutture Hesperia. Possibili rinvii di prestazioni non urgenti e rimodulazioni dei servizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

Dal 08 Ottobre 2026 al 09 Ottobre 2026 — Sassari – AOU Sassari Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Fials, Cimo Fesmed, Anaoo, Aaroi Emac, Fvm, Cimo, Fassid, Rsu Intero turno di lavoro per le intere giornate 08 Ottobre 2026 — Modena, Carpi – Hesperia Diagnostic Center, Hesperia Hospital Fp Cgil Intero turno

ALTRO

Agenzie fiscali

Mercoledì 7 Ottobre a Vicenza agitazione nelle strutture dell’Agenzia delle Entrate per tre ore nella fascia mattutina. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

7 Ottobre 2026 — Vicenza – Agenzia delle Entrate Rsu, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp, Confsal Unsa, Usb Pubblico Impiego, Flp Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Igiene ambientale

Settimana di forti mobilitazioni in Campania: stop a Ottaviano e Quarto il 7 Ottobre, a Sparanise e Vitulazio il 9 Ottobre, a Marigliano il 10 Ottobre. Servizi di raccolta e igiene urbana a rischio per l’intera giornata. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

7 Ottobre 2026 — Ottaviano – ECOCE Srl Flaica Cub, Fiadel Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 7 Ottobre 2026 — Quarto – DM Technology Uiltrasporti Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 9 Ottobre 2026 — Sparanise – Econova Uiltrasporti, Fiadel Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 9 Ottobre 2026 — Vitulazio – DM Technology Uiltrasporti Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 10 Ottobre 2026 — Marigliano – DM Technology Uiltrasporti Dalle ore 00:01 alle ore 23:59

Pulizie e multiservizi

Venerdì 9 Ottobre a Caserta prevista astensione dal lavoro nel comparto pulizie e multiservizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

9 Ottobre 2026 — Caserta – ISS Italia Sgb Intera giornata

Regioni e autonomie locali

Giovedì 8 Ottobre interessa l’Unione Rubicone e Mare (province di Forlì-Cesena): possibili riduzioni di sportelli e servizi. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

8 Ottobre 2026 — Cesena, Forlì – Unione Rubicone e Mare Fp Cgil Intera giornata

Telecomunicazioni

Mercoledì 7 Ottobre a Genova proclamate due astensioni nel gruppo Ericsson con turni completi: possibili ritardi nei servizi tecnici. Nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

7 Ottobre 2026 — Genova – Ericsson Slc Cgil Intero turno 7 Ottobre 2026 — Genova – Ericsson Fistel Cisl Intero turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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