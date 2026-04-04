Scioperi settimana dal 6 al 12 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni e bus
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 6 al 12 Aprile 2026
Settimana densa di mobilitazioni dal 6 al 12 Aprile 2026, con epicentro venerdì 10: nel comparto dei cieli diversi presìdi ENAV e il personale di Techno Sky incroceranno le braccia per quattro ore (13-17), con possibili ripercussioni su voli e controlli del traffico aereo a Roma, Milano/Varese e Napoli. Alla stessa data si sommano lo stop serale di Busitalia Sita Nord in cinque città e lo sciopero a turno pieno nel settore delle Telecomunicazioni, oltre alla giornata di protesta dei dipendenti del consorzio CINECA e all’astensione del personale ispettivo INAIL in Veneto. Nel fine settimana, sabato 11, si profila un fermo di 24 ore nel nodo ferroviario di RFI/FSI proclamato da Cobas Lavoro Privato e dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, con possibili disagi ai treni. In apertura di settimana, martedì 7, agitazioni interessano i servizi di pulizia a Perugia e il comparto metalmeccanico a Rende. Come sempre, restano garantite le fasce tutelate, ma i viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei servizi. Le iniziative sono promosse da sigle diverse e con modalità eterogenee, dal blocco di 4 ore all’intera giornata: di seguito la mappa completa dei trasporti e degli altri settori in sciopero.
TRASPORTI
Settimana con molte iniziative nel comparto dei trasporti, soprattutto venerdì 10 Aprile, tra aerei, treni e linee locali.
Aerei
Venerdì 10 Aprile stop di 4 ore in diversi centri di controllo e servizi tecnici: coinvolti ENAV (Roma, Milano/Varese, Napoli e altre sedi) e Techno Sky. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|10 Aprile 2026
|Roma
|Astra
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Milano, Varese
|Fast Confsal Av Unica, Ugl Ta
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Roma
|Uiltrasporti
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|—
|Uiltrasporti
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Napoli
|Ugl Ta, Uiltrasporti, Fast Confsal Av Unica
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Roma
|Ugl Ta
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|Milano
|Fast Confsal Av Unica
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
|—
|Uiltrasporti
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Trasporto pubblico locale
Venerdì 10 Aprile, BUSITALIA Sita Nord ferma per 4 ore serali in varie città. Possibili riduzioni e attese prolungate, soprattutto a fine servizio.
|10 Aprile 2026
|Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno
|Usb Lavoro Privato, Adl Cobas
|dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Treni
Sabato 11 Aprile previsto uno sciopero di 24 ore nel gruppo FSI/RFI, proclamato da Cobas Lavoro Privato e dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione. Possibili modifiche alla circolazione e cancellazioni: consultare i canali aziendali.
|11 Aprile 2026
|—
|Cobas Lavoro Privato
|24 ore
|—
|Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione
|24 ore
ALTRO
Enti pubblici non economici
INAIL Veneto: personale ispettivo in protesta per l’intera giornata di venerdì 10 Aprile. Possibili variazioni nei servizi ispettivi regionali.
|10 Aprile 2026
|Veneto
|Usb Pubblico Impiego
|intera giornata del personale ispettivo
Istituti di vigilanza
A Napoli, il personale Europolice si astiene per 4 ore nel primo pomeriggio di venerdì 10 Aprile.
|10 Aprile 2026
|Napoli
|Usb Lavoro Privato
|dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Metalmeccanici
A Rende, martedì 7 Aprile, si ferma l’azienda Calabria Maceri e Servizi per l’intera giornata.
|7 Aprile 2026
|Rende
|Fiom Cgil
|intera giornata
Pulizie e multiservizi
A Perugia, martedì 7 Aprile, sciopero Dussmann Service per l’intera giornata.
|7 Aprile 2026
|Perugia
|Flaica Cub
|intera giornata
Ricerca e Università
Il personale CINECA incrocia le braccia per l’intera giornata di venerdì 10 Aprile.
|10 Aprile 2026
|—
|Filcams Cgil, Uiltucs
|dalle ore 00.00 alle ore 24.00
Telecomunicazioni
Venerdì 10 Aprile sciopero di intero turno per addetti di diversi gruppi (tra cui SDC, 3G, Exprivia, System House, Synt, Gruppo Distribuzione, Accenture).
|10 Aprile 2026
|—
|Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil
|intero turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.