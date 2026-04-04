Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana densa di mobilitazioni dal 6 al 12 Aprile 2026, con epicentro venerdì 10: nel comparto dei cieli diversi presìdi ENAV e il personale di Techno Sky incroceranno le braccia per quattro ore (13-17), con possibili ripercussioni su voli e controlli del traffico aereo a Roma, Milano/Varese e Napoli. Alla stessa data si sommano lo stop serale di Busitalia Sita Nord in cinque città e lo sciopero a turno pieno nel settore delle Telecomunicazioni, oltre alla giornata di protesta dei dipendenti del consorzio CINECA e all’astensione del personale ispettivo INAIL in Veneto. Nel fine settimana, sabato 11, si profila un fermo di 24 ore nel nodo ferroviario di RFI/FSI proclamato da Cobas Lavoro Privato e dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, con possibili disagi ai treni. In apertura di settimana, martedì 7, agitazioni interessano i servizi di pulizia a Perugia e il comparto metalmeccanico a Rende. Come sempre, restano garantite le fasce tutelate, ma i viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei servizi. Le iniziative sono promosse da sigle diverse e con modalità eterogenee, dal blocco di 4 ore all’intera giornata: di seguito la mappa completa dei trasporti e degli altri settori in sciopero.

TRASPORTI

Settimana con molte iniziative nel comparto dei trasporti, soprattutto venerdì 10 Aprile, tra aerei, treni e linee locali.

Aerei

Venerdì 10 Aprile stop di 4 ore in diversi centri di controllo e servizi tecnici: coinvolti ENAV (Roma, Milano/Varese, Napoli e altre sedi) e Techno Sky. Possibili ritardi e cancellazioni; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

10 Aprile 2026 Roma Astra dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Milano, Varese Fast Confsal Av Unica, Ugl Ta dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Roma Uiltrasporti dalle ore 13.00 alle ore 17.00 — Uiltrasporti dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Napoli Ugl Ta, Uiltrasporti, Fast Confsal Av Unica dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Roma Ugl Ta dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Milano Fast Confsal Av Unica dalle ore 13.00 alle ore 17.00 — Uiltrasporti dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Trasporto pubblico locale

Venerdì 10 Aprile, BUSITALIA Sita Nord ferma per 4 ore serali in varie città. Possibili riduzioni e attese prolungate, soprattutto a fine servizio.

10 Aprile 2026 Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno Usb Lavoro Privato, Adl Cobas dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Treni

Sabato 11 Aprile previsto uno sciopero di 24 ore nel gruppo FSI/RFI, proclamato da Cobas Lavoro Privato e dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione. Possibili modifiche alla circolazione e cancellazioni: consultare i canali aziendali.

11 Aprile 2026 — Cobas Lavoro Privato 24 ore — Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione 24 ore

ALTRO

Enti pubblici non economici

INAIL Veneto: personale ispettivo in protesta per l’intera giornata di venerdì 10 Aprile. Possibili variazioni nei servizi ispettivi regionali.

10 Aprile 2026 Veneto Usb Pubblico Impiego intera giornata del personale ispettivo

Istituti di vigilanza

A Napoli, il personale Europolice si astiene per 4 ore nel primo pomeriggio di venerdì 10 Aprile.

10 Aprile 2026 Napoli Usb Lavoro Privato dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Metalmeccanici

A Rende, martedì 7 Aprile, si ferma l’azienda Calabria Maceri e Servizi per l’intera giornata.

7 Aprile 2026 Rende Fiom Cgil intera giornata

Pulizie e multiservizi

A Perugia, martedì 7 Aprile, sciopero Dussmann Service per l’intera giornata.

7 Aprile 2026 Perugia Flaica Cub intera giornata

Ricerca e Università

Il personale CINECA incrocia le braccia per l’intera giornata di venerdì 10 Aprile.

10 Aprile 2026 — Filcams Cgil, Uiltucs dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Telecomunicazioni

Venerdì 10 Aprile sciopero di intero turno per addetti di diversi gruppi (tra cui SDC, 3G, Exprivia, System House, Synt, Gruppo Distribuzione, Accenture).

10 Aprile 2026 — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil intero turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.

V:Notizie