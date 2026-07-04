NOTIZIE
Temi Caldi:

Scioperi settimana dal 6 al 12 luglio 2026, si fermano aerei, treni e bus: una regione bloccata

L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 06 al 12 luglio 2026

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana densa di scioperi e mobilitazioni, quella dal 6 al 12 Luglio 2026, con effetti che toccano in modo esteso i trasporti urbani e interurbani, i treni e alcuni servizi essenziali. In primo piano, in Puglia, lo sciopero generale regionale del 10 Luglio che coinvolge il settore pubblico e privato (con esclusioni mirate). Sul fronte ferroviario si segnalano fermate di treni e attività con Italo NTV a livello nazionale, RFI in Sicilia e Mercitalia Shunting & Terminal, mentre nel trasporto merci su rotaia è prevista un’agitazione in Captrain Italia. Nei trasporti locali, agitazioni diffuse tra Catania, Prato, Bari, Vicenza e Palermo, oltre ad ARST in Sardegna. Nel comparto sanità, stop a Taranto e Palermo. Completano il quadro gli interventi nell’igiene ambientale (Pisa, San Marcellino, Alghero e Quarto) e al Ministero della Cultura a Roma. Domenica 12 Luglio tocca anche al comparto aereo, con il personale di società retail aeroportuali. Disagi attesi a intensità variabile: si raccomanda di verificare fasce di garanzia, servizi minimi e aggiornamenti dell’ultima ora.

SCIOPERO GENERALE

Regionale

Il 10 Luglio in Puglia è previsto uno sciopero generale regionale del settore pubblico e privato, proclamato da Usb: esclusi il personale del trasporto aereo e gli appalti ferroviari Elior Divisione Itinere.

10 Luglio 2026
Puglia Usb — Settore pubblico e privato (esclusi personale del trasporto aereo e appalti ferroviari Elior Divisione Itinere) Intera giornata

TRASPORTI

Aerei

Domenica 12, sciopero nel comparto aereo che coinvolge il personale di società retail aeroportuali. Possibili disagi nei punti vendita in scalo; orari su intera giornata o turno di lavoro.

12 Luglio 2026
Ambito geografico non specificato Sindacato Lavoratori Liberi — Personale AIREST Retail, Lagardère Travel Retail Italia, LS Travel Retail Roma Intera giornata o turno di lavoro

Ferroviario

Settimana complessa per i treni: stop ai servizi di manovra e terminal di Mercitalia (dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026), sciopero RFI in Sicilia martedì 7 e fermata Italo NTV dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026. Verificare treni garantiti e riprogrammazioni.

Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026
Italia (esclusa Sicilia) Usb Lavoro Privato — Personale Mercitalia Shunting & Terminal Dalle 21:00 del 06/07 alle 21:00 del 07/07
7 Luglio 2026
Sicilia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie — Personale RFI 09:00 – 17:00
Dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026
Italia Uiltrasporti — Personale Italo NTV Dalle 03:00 del 09/07 alle 02:00 del 10/07

Merci su rotaia

Venerdì 10, fermata serale in Captrain Italia: potenziali ripercussioni sui convogli merci in varie direttrici.

10 Luglio 2026
Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Personale Captrain Italia 16:01 – 23:59

Trasporto pubblico locale

Agitazioni diffuse nel TPL: a Catania tre diverse proclamazioni il 6; poi Bari e Vicenza il 10; sabato 11 a Palermo e in Sardegna (ARST). Possibili riduzioni di corse con rispetto delle fasce di garanzia ove previste.

6 Luglio 2026
Catania Cub Trasporti — Personale AMTS Catania 00:01 – 23:59
Catania Orsa — Personale AMTS Catania 10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno
Catania Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale AMTS Catania 10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno
Prato Faisa Cisal — Personale Autolinee Toscane 18:30 – 22:30
10 Luglio 2026
Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale STP Bari Intera giornata (con fasce di garanzia)
Vicenza Cub Trasporti — Personale SVT Vicenza Intera giornata (con fasce di garanzia)
11 Luglio 2026
Palermo Cub Trasporti — Personale AMAT Palermo 08:30 – 17:30 e 20:30 – 23:59
Sardegna — Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano Ugl Autoferro — Personale ARST Ferroviario 18:00 – 22:00; Automobilistico 18:45 – 22:45

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Mobilitazioni nei servizi di emergenza/trasporto sanitario: a Taranto sciopero di 24 ore a cavallo tra 6 e 7; a Palermo fermata per l’intera giornata del 7.

Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026
Taranto Usb — Personale GST Dalle 07:00 del 06/07 alle 07:00 del 07/07
7 Luglio 2026
Palermo Fp Cgil — Personale Heart Life Croce Amica Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Quattro appuntamenti distribuiti nella settimana: Pisa (lunedì), San Marcellino (mercoledì), Alghero (giovedì) e Quarto (venerdì). Possibili rallentamenti nei servizi di raccolta e spazzamento.

6 Luglio 2026
Pisa Rsu — Personale Geofor Intera giornata
8 Luglio 2026
San Marcellino Uiltrasporti — Personale EcOce Ecology in Progress 00:01 – 23:59
9 Luglio 2026
Alghero Fiadel — Personale Ciclat/Sangalli & G Alghero Servizi Ambientali 00:00 – 24:00
10 Luglio 2026
Quarto Uiltrasporti — Personale DM Technology 00:01 – 23:59

Ministeri

Mercoledì 8, sciopero al Ministero della Cultura a Roma, indetto da Fp Cgil e Usb Pubblico Impiego.

8 Luglio 2026
Roma Fp Cgil, Usb Pubblico Impiego — Ministero della Cultura Intera giornata

Plurisettoriale regionale

Giovedì 9 in Toscana prevista un’iniziativa plurisettoriale nell’industria, proclamata dalle confederazioni sindacali maggiori, con adesione Fiadel.

9 Luglio 2026
Toscana Cgil, Cisl, Uil, Fiadel (aderente) — Aziende/categorie del settore industria Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

 

scioperi-settimana-1 V:Notizie

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Ultime Notizie

So. Co. Ecologica

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo