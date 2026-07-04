Scioperi settimana dal 6 al 12 luglio 2026, si fermano aerei, treni e bus: una regione bloccata
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 06 al 12 luglio 2026
Settimana densa di scioperi e mobilitazioni, quella dal 6 al 12 Luglio 2026, con effetti che toccano in modo esteso i trasporti urbani e interurbani, i treni e alcuni servizi essenziali. In primo piano, in Puglia, lo sciopero generale regionale del 10 Luglio che coinvolge il settore pubblico e privato (con esclusioni mirate). Sul fronte ferroviario si segnalano fermate di treni e attività con Italo NTV a livello nazionale, RFI in Sicilia e Mercitalia Shunting & Terminal, mentre nel trasporto merci su rotaia è prevista un’agitazione in Captrain Italia. Nei trasporti locali, agitazioni diffuse tra Catania, Prato, Bari, Vicenza e Palermo, oltre ad ARST in Sardegna. Nel comparto sanità, stop a Taranto e Palermo. Completano il quadro gli interventi nell’igiene ambientale (Pisa, San Marcellino, Alghero e Quarto) e al Ministero della Cultura a Roma. Domenica 12 Luglio tocca anche al comparto aereo, con il personale di società retail aeroportuali. Disagi attesi a intensità variabile: si raccomanda di verificare fasce di garanzia, servizi minimi e aggiornamenti dell’ultima ora.
SCIOPERO GENERALE
Regionale
Il 10 Luglio in Puglia è previsto uno sciopero generale regionale del settore pubblico e privato, proclamato da Usb: esclusi il personale del trasporto aereo e gli appalti ferroviari Elior Divisione Itinere.
|10 Luglio 2026
|Puglia
|Usb — Settore pubblico e privato (esclusi personale del trasporto aereo e appalti ferroviari Elior Divisione Itinere)
|Intera giornata
TRASPORTI
Aerei
Domenica 12, sciopero nel comparto aereo che coinvolge il personale di società retail aeroportuali. Possibili disagi nei punti vendita in scalo; orari su intera giornata o turno di lavoro.
|12 Luglio 2026
|Ambito geografico non specificato
|Sindacato Lavoratori Liberi — Personale AIREST Retail, Lagardère Travel Retail Italia, LS Travel Retail Roma
|Intera giornata o turno di lavoro
Ferroviario
Settimana complessa per i treni: stop ai servizi di manovra e terminal di Mercitalia (dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026), sciopero RFI in Sicilia martedì 7 e fermata Italo NTV dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026. Verificare treni garantiti e riprogrammazioni.
|Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026
|Italia (esclusa Sicilia)
|Usb Lavoro Privato — Personale Mercitalia Shunting & Terminal
|Dalle 21:00 del 06/07 alle 21:00 del 07/07
|7 Luglio 2026
|Sicilia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie — Personale RFI
|09:00 – 17:00
|Dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026
|Italia
|Uiltrasporti — Personale Italo NTV
|Dalle 03:00 del 09/07 alle 02:00 del 10/07
Merci su rotaia
Venerdì 10, fermata serale in Captrain Italia: potenziali ripercussioni sui convogli merci in varie direttrici.
|10 Luglio 2026
|Italia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Personale Captrain Italia
|16:01 – 23:59
Trasporto pubblico locale
Agitazioni diffuse nel TPL: a Catania tre diverse proclamazioni il 6; poi Bari e Vicenza il 10; sabato 11 a Palermo e in Sardegna (ARST). Possibili riduzioni di corse con rispetto delle fasce di garanzia ove previste.
|6 Luglio 2026
|Catania
|Cub Trasporti — Personale AMTS Catania
|00:01 – 23:59
|Catania
|Orsa — Personale AMTS Catania
|10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno
|Catania
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale AMTS Catania
|10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno
|Prato
|Faisa Cisal — Personale Autolinee Toscane
|18:30 – 22:30
|10 Luglio 2026
|Bari
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale STP Bari
|Intera giornata (con fasce di garanzia)
|Vicenza
|Cub Trasporti — Personale SVT Vicenza
|Intera giornata (con fasce di garanzia)
|11 Luglio 2026
|Palermo
|Cub Trasporti — Personale AMAT Palermo
|08:30 – 17:30 e 20:30 – 23:59
|Sardegna — Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano
|Ugl Autoferro — Personale ARST
|Ferroviario 18:00 – 22:00; Automobilistico 18:45 – 22:45
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Mobilitazioni nei servizi di emergenza/trasporto sanitario: a Taranto sciopero di 24 ore a cavallo tra 6 e 7; a Palermo fermata per l’intera giornata del 7.
|Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026
|Taranto
|Usb — Personale GST
|Dalle 07:00 del 06/07 alle 07:00 del 07/07
|7 Luglio 2026
|Palermo
|Fp Cgil — Personale Heart Life Croce Amica
|Intera giornata
ALTRO
Igiene ambientale
Quattro appuntamenti distribuiti nella settimana: Pisa (lunedì), San Marcellino (mercoledì), Alghero (giovedì) e Quarto (venerdì). Possibili rallentamenti nei servizi di raccolta e spazzamento.
|6 Luglio 2026
|Pisa
|Rsu — Personale Geofor
|Intera giornata
|8 Luglio 2026
|San Marcellino
|Uiltrasporti — Personale EcOce Ecology in Progress
|00:01 – 23:59
|9 Luglio 2026
|Alghero
|Fiadel — Personale Ciclat/Sangalli & G Alghero Servizi Ambientali
|00:00 – 24:00
|10 Luglio 2026
|Quarto
|Uiltrasporti — Personale DM Technology
|00:01 – 23:59
Ministeri
Mercoledì 8, sciopero al Ministero della Cultura a Roma, indetto da Fp Cgil e Usb Pubblico Impiego.
|8 Luglio 2026
|Roma
|Fp Cgil, Usb Pubblico Impiego — Ministero della Cultura
|Intera giornata
Plurisettoriale regionale
Giovedì 9 in Toscana prevista un’iniziativa plurisettoriale nell’industria, proclamata dalle confederazioni sindacali maggiori, con adesione Fiadel.
|9 Luglio 2026
|Toscana
|Cgil, Cisl, Uil, Fiadel (aderente) — Aziende/categorie del settore industria
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.