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Settimana densa di scioperi e mobilitazioni, quella dal 6 al 12 Luglio 2026, con effetti che toccano in modo esteso i trasporti urbani e interurbani, i treni e alcuni servizi essenziali. In primo piano, in Puglia, lo sciopero generale regionale del 10 Luglio che coinvolge il settore pubblico e privato (con esclusioni mirate). Sul fronte ferroviario si segnalano fermate di treni e attività con Italo NTV a livello nazionale, RFI in Sicilia e Mercitalia Shunting & Terminal, mentre nel trasporto merci su rotaia è prevista un’agitazione in Captrain Italia. Nei trasporti locali, agitazioni diffuse tra Catania, Prato, Bari, Vicenza e Palermo, oltre ad ARST in Sardegna. Nel comparto sanità, stop a Taranto e Palermo. Completano il quadro gli interventi nell’igiene ambientale (Pisa, San Marcellino, Alghero e Quarto) e al Ministero della Cultura a Roma. Domenica 12 Luglio tocca anche al comparto aereo, con il personale di società retail aeroportuali. Disagi attesi a intensità variabile: si raccomanda di verificare fasce di garanzia, servizi minimi e aggiornamenti dell’ultima ora.

SCIOPERO GENERALE

Regionale

Il 10 Luglio in Puglia è previsto uno sciopero generale regionale del settore pubblico e privato, proclamato da Usb: esclusi il personale del trasporto aereo e gli appalti ferroviari Elior Divisione Itinere.

10 Luglio 2026 Puglia Usb — Settore pubblico e privato (esclusi personale del trasporto aereo e appalti ferroviari Elior Divisione Itinere) Intera giornata

TRASPORTI

Aerei

Domenica 12, sciopero nel comparto aereo che coinvolge il personale di società retail aeroportuali. Possibili disagi nei punti vendita in scalo; orari su intera giornata o turno di lavoro.

12 Luglio 2026 Ambito geografico non specificato Sindacato Lavoratori Liberi — Personale AIREST Retail, Lagardère Travel Retail Italia, LS Travel Retail Roma Intera giornata o turno di lavoro

Ferroviario

Settimana complessa per i treni: stop ai servizi di manovra e terminal di Mercitalia (dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026), sciopero RFI in Sicilia martedì 7 e fermata Italo NTV dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026. Verificare treni garantiti e riprogrammazioni.

Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026 Italia (esclusa Sicilia) Usb Lavoro Privato — Personale Mercitalia Shunting & Terminal Dalle 21:00 del 06/07 alle 21:00 del 07/07 7 Luglio 2026 Sicilia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie — Personale RFI 09:00 – 17:00 Dal 9 Luglio 2026 al 10 Luglio 2026 Italia Uiltrasporti — Personale Italo NTV Dalle 03:00 del 09/07 alle 02:00 del 10/07

Merci su rotaia

Venerdì 10, fermata serale in Captrain Italia: potenziali ripercussioni sui convogli merci in varie direttrici.

10 Luglio 2026 Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Personale Captrain Italia 16:01 – 23:59

Trasporto pubblico locale

Agitazioni diffuse nel TPL: a Catania tre diverse proclamazioni il 6; poi Bari e Vicenza il 10; sabato 11 a Palermo e in Sardegna (ARST). Possibili riduzioni di corse con rispetto delle fasce di garanzia ove previste.

6 Luglio 2026 Catania Cub Trasporti — Personale AMTS Catania 00:01 – 23:59 Catania Orsa — Personale AMTS Catania 10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno Catania Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale AMTS Catania 10:30 – 18:00 e 21:00 a fine turno Prato Faisa Cisal — Personale Autolinee Toscane 18:30 – 22:30 10 Luglio 2026 Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — Personale STP Bari Intera giornata (con fasce di garanzia) Vicenza Cub Trasporti — Personale SVT Vicenza Intera giornata (con fasce di garanzia) 11 Luglio 2026 Palermo Cub Trasporti — Personale AMAT Palermo 08:30 – 17:30 e 20:30 – 23:59 Sardegna — Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano Ugl Autoferro — Personale ARST Ferroviario 18:00 – 22:00; Automobilistico 18:45 – 22:45

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Mobilitazioni nei servizi di emergenza/trasporto sanitario: a Taranto sciopero di 24 ore a cavallo tra 6 e 7; a Palermo fermata per l’intera giornata del 7.

Dal 6 Luglio 2026 al 7 Luglio 2026 Taranto Usb — Personale GST Dalle 07:00 del 06/07 alle 07:00 del 07/07 7 Luglio 2026 Palermo Fp Cgil — Personale Heart Life Croce Amica Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Quattro appuntamenti distribuiti nella settimana: Pisa (lunedì), San Marcellino (mercoledì), Alghero (giovedì) e Quarto (venerdì). Possibili rallentamenti nei servizi di raccolta e spazzamento.

6 Luglio 2026 Pisa Rsu — Personale Geofor Intera giornata 8 Luglio 2026 San Marcellino Uiltrasporti — Personale EcOce Ecology in Progress 00:01 – 23:59 9 Luglio 2026 Alghero Fiadel — Personale Ciclat/Sangalli & G Alghero Servizi Ambientali 00:00 – 24:00 10 Luglio 2026 Quarto Uiltrasporti — Personale DM Technology 00:01 – 23:59

Ministeri

Mercoledì 8, sciopero al Ministero della Cultura a Roma, indetto da Fp Cgil e Usb Pubblico Impiego.

8 Luglio 2026 Roma Fp Cgil, Usb Pubblico Impiego — Ministero della Cultura Intera giornata

Plurisettoriale regionale

Giovedì 9 in Toscana prevista un’iniziativa plurisettoriale nell’industria, proclamata dalle confederazioni sindacali maggiori, con adesione Fiadel.

9 Luglio 2026 Toscana Cgil, Cisl, Uil, Fiadel (aderente) — Aziende/categorie del settore industria Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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