Scioperi settimana dal 6 al 12 ottobre 2025, in quali città si fermeranno trasporti, sanità e vigili del fuoco
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 6 al 12 ottobre 2025
Settimana senza sciopero generale ma con numerose agitazioni territoriali che interesseranno soprattutto i trasporti e alcuni servizi essenziali. Nel periodo dal 6 al 12 Ottobre 2025 si parte lunedì con possibili disagi a Latina e Genova sul trasporto pubblico locale; martedì l’Umbria si prepara a uno stop con fasce garantite differenziate tra Perugia, Spoleto e Terni, mentre nel Lazio si fermano per l’intero turno i servizi CUP-RECUP della sanità. Mercoledì quattro ore di sciopero negli appalti ferroviari del Lazio, con possibili ricadute su attività a supporto dei treni. Giovedì iniziative dei Vigili del Fuoco a Brescia, e venerdì Roma rischia forti disagi su bus, metro e tram per il doppio sciopero ATAC (Usb/Orsa al mattino e Sul in due finestre). Confermate le fasce di garanzia ove previste e i servizi minimi essenziali; non risultano proclamazioni di carattere nazionale.
- Trasporti, scioperi dal 6 al 12 Ottobre 2025
- Sanità, sciopero regionale nel Lazio
- Mobilitazioni dei vigili del fuoco
Trasporti, scioperi dal 6 al 12 Ottobre 2025
Nel Lazio è previsto uno sciopero di 4 ore negli appalti che supportano l’operatività ferroviaria (pulizie, assistenza, attività accessorie). Possibili ritardi o riduzioni dei servizi di stazione; la circolazione dei treni non è direttamente coinvolta.
|8 Ottobre 2025
|Lazio
|Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal — Coopsservice SCDPA (appalti ferroviari)
|Sciopero di 4 ore (prima metà del turno)
Settimana intensa per il TPL con iniziative in più città: lunedì 6 ottobre a Latina e Genova; martedì 7 ottobre in Umbria con diverse fasce garantite; venerdì 10 ottobre a Roma sulla rete ATAC con doppia proclamazione. Possibili disagi su bus, tram e metro.
|6 Ottobre 2025
|Latina
|Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil — CSC Mobilità
|Da inizio servizio–6.30; 9.30–13.30; 16.30–fine servizio
|Genova
|Ugl — ATI Fidente, B&B, Miorelli Service SpA
|11.30–15.30
|7 Ottobre 2025
|Umbria (Perugia, Spoleto, Terni; servizi ferroviari regionali)
|Usb Lavoro Privato — Busitalia Sita Nord
|Fasce garantite: Perugia/Spoleto 6.00–9.00 e 12.00–15.00; Terni 6.30–9.30 e 12.30–15.30; servizi ferroviari 5.45–8.45 e 11.45–14.45
|10 Ottobre 2025
|Roma
|Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl — ATAC
|8.30–12.30
|Roma
|Sul — ATAC
|8.30–17.00 e 20.00–fine servizio
Sanità, sciopero regionale nel Lazio
Sciopero regionale nel Lazio dei servizi CUP-RECUP e delle aziende appaltatrici, con possibile riduzione delle attività di prenotazione e front office. Garantiti i servizi essenziali di emergenza.
|7 Ottobre 2025
|Lazio
|Cobas Lavoro Privato, Cub Sanità — ASL e Aziende ospedaliere; aziende appaltatrici servizi CUP-RECUP
|Intero turno di lavoro
Mobilitazioni dei vigili del fuoco
Mobilitazioni territoriali del Corpo Nazionale: presidi e astensioni temporanee dal lavoro a Messina e Brescia, con modalità orarie limitate.
|7 Ottobre 2025
|Messina
|Conapo — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco)
|9.00–13.00
|9 Ottobre 2025
|Brescia
|Confsal — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco)
|8.00–12.00
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.