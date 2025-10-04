Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana senza sciopero generale ma con numerose agitazioni territoriali che interesseranno soprattutto i trasporti e alcuni servizi essenziali. Nel periodo dal 6 al 12 Ottobre 2025 si parte lunedì con possibili disagi a Latina e Genova sul trasporto pubblico locale; martedì l’Umbria si prepara a uno stop con fasce garantite differenziate tra Perugia, Spoleto e Terni, mentre nel Lazio si fermano per l’intero turno i servizi CUP-RECUP della sanità. Mercoledì quattro ore di sciopero negli appalti ferroviari del Lazio, con possibili ricadute su attività a supporto dei treni. Giovedì iniziative dei Vigili del Fuoco a Brescia, e venerdì Roma rischia forti disagi su bus, metro e tram per il doppio sciopero ATAC (Usb/Orsa al mattino e Sul in due finestre). Confermate le fasce di garanzia ove previste e i servizi minimi essenziali; non risultano proclamazioni di carattere nazionale.

Trasporti, scioperi dal 6 al 12 Ottobre 2025

Nel Lazio è previsto uno sciopero di 4 ore negli appalti che supportano l’operatività ferroviaria (pulizie, assistenza, attività accessorie). Possibili ritardi o riduzioni dei servizi di stazione; la circolazione dei treni non è direttamente coinvolta.

8 Ottobre 2025 Lazio Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal — Coopsservice SCDPA (appalti ferroviari) Sciopero di 4 ore (prima metà del turno)

Settimana intensa per il TPL con iniziative in più città: lunedì 6 ottobre a Latina e Genova; martedì 7 ottobre in Umbria con diverse fasce garantite; venerdì 10 ottobre a Roma sulla rete ATAC con doppia proclamazione. Possibili disagi su bus, tram e metro.

6 Ottobre 2025 Latina Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil — CSC Mobilità Da inizio servizio–6.30; 9.30–13.30; 16.30–fine servizio Genova Ugl — ATI Fidente, B&B, Miorelli Service SpA 11.30–15.30 7 Ottobre 2025 Umbria (Perugia, Spoleto, Terni; servizi ferroviari regionali) Usb Lavoro Privato — Busitalia Sita Nord Fasce garantite: Perugia/Spoleto 6.00–9.00 e 12.00–15.00; Terni 6.30–9.30 e 12.30–15.30; servizi ferroviari 5.45–8.45 e 11.45–14.45 10 Ottobre 2025 Roma Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl — ATAC 8.30–12.30 Roma Sul — ATAC 8.30–17.00 e 20.00–fine servizio

Sanità, sciopero regionale nel Lazio

Sciopero regionale nel Lazio dei servizi CUP-RECUP e delle aziende appaltatrici, con possibile riduzione delle attività di prenotazione e front office. Garantiti i servizi essenziali di emergenza.

7 Ottobre 2025 Lazio Cobas Lavoro Privato, Cub Sanità — ASL e Aziende ospedaliere; aziende appaltatrici servizi CUP-RECUP Intero turno di lavoro

Mobilitazioni dei vigili del fuoco

Mobilitazioni territoriali del Corpo Nazionale: presidi e astensioni temporanee dal lavoro a Messina e Brescia, con modalità orarie limitate.

7 Ottobre 2025 Messina Conapo — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco) 9.00–13.00 9 Ottobre 2025 Brescia Confsal — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco) 8.00–12.00

