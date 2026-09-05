Scioperi settimana dal 7 al 13 settembre 2026, le città coinvolte: stop aerei, treni e bus, previsti disagi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 07 al 13 Settembre 2026
Settimana ad alta intensità di sciopero nei trasporti e nei servizi pubblici essenziali dal 7 Settembre 2026 al 13 Settembre 2026. Il comparto ferroviario apre il periodo con una serie di astensioni coordinate tra il 7 e l’8 settembre, cui si aggiunge lo stop nazionale di USB nella giornata dell’8 e le mobilitazioni del cargo ferroviario tra il 10 e l’11. Nel TPL sono previsti disagi a Vicenza e Bolzano (7/9) e poi a Trento, Udine e Foggia (10/9). Sul fronte aereo, il picco arriva domenica 13 con numerose azioni presso scali e società di handling e security, oltre a un fermo che coinvolge l’operativo di easyJet; in precedenza, venerdì 11 incrocia le braccia il personale di Poste Air Cargo e sabato 12 i lavoratori del retail aeroportuale. Presidi anche sul versante marittimo con l’Autorità portuale del Tirreno centrale tra l’11 e il 12. Completano il quadro gli scioperi in Vigilanza privata, Igiene ambientale, un’astensione del personale dei Vigili del fuoco e una giornata di protesta nella Pubblica Amministrazione regionale. Possibili ripercussioni su collegamenti, orari e servizi: i viaggiatori di treni, aerei e bus verifichino sempre fasce di garanzia e comunicazioni delle aziende.
TRASPORTI
Aerei
Domenica 13 è la giornata più calda: coinvolti scali come Roma Fiumicino e Ciampino, Firenze, Pisa, Cagliari, Olbia, Alghero, Torino e Venezia, tra handling, security e gestori aeroportuali; proclamata anche un’azione su easyJet. In settimana, fermo di Poste Air Cargo (11/9) e del retail aeroportuale (12/9). Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|11 Settembre 2026 — Italia
|Poste Air Cargo — Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti
|00:00 – 04:00
|12 Settembre 2026 — Italia (aeroporti aderenti)
|Airest Retail; Lagardere Travel Retail Italia; LS Travel Retail Roma — Lavoratori Liberi
|Intera giornata o turno
|13 Settembre 2026 — Fiumicino, Ciampino
|Aviation Services — Fast Confsal
|11:00 – 15:00
|13 Settembre 2026 — Venezia
|Sicuritalia IVRI — Fisascat Cisl
|10:00 – 14:00
|13 Settembre 2026 — Fiumicino
|ADR Security — Fast Confsal
|00:00 – 24:00
|13 Settembre 2026 — Alghero
|SOGEAAL SpA — Ugl Ta
|00:00 – 23:59
|13 Settembre 2026 — Torino
|Verux Security — Usb
|11:00 – 14:59
|13 Settembre 2026 — Firenze, Pisa
|Consulta; GH Toscana; Toscana Aeroporti SpA — Usb Lavoro Privato
|11:00 – 15:00
|13 Settembre 2026 — Firenze, Pisa
|Consulta; GH Toscana; Toscana Aeroporti SpA — Cub Trasporti
|11:00 – 15:00
|13 Settembre 2026 — Cagliari
|SOGAER; SOGAERDYN; SOGAER Security — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|11:00 – 15:00
|13 Settembre 2026 — Cagliari
|SOGAER; SOGAERDYN; SOGAER Security — Ugl Ta
|13:00 – 17:00
|13 Settembre 2026 — Varese
|Italpol Vigilanza; Sicuritalia — Adl Varese
|11:00 – 15:00
|13 Settembre 2026 — Italia
|easyJet Airline Limited — Usb Lavoro Privato
|00:00 – 23:59 (voli da/per Cagliari: 11:00 – 15:00)
|13 Settembre 2026 — Olbia
|GEASAR — Ugl Ta
|00:00 – 23:59
Elicotteri
Astensione nazionale di AVINCIS Italia per l’intera giornata di lunedì 7, con proclamazione unitaria. Possibili ritardi nei servizi di elisoccorso e attività connesse.
|07 Settembre 2026 — Italia
|AVINCIS Italia — Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac
|00:00 – 23:59
Marittimo
Presidio all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale tra venerdì e sabato, con iniziative a Napoli e Salerno.
|11 Settembre 2026 — Napoli, Salerno
|Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Modalità non specificata
|12 Settembre 2026 — Napoli, Salerno
|Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Modalità non specificata
Treni
Tra il 7 e l’8 settembre, più sigle chiamano allo sciopero su rete e imprese del gruppo FS, con azioni mirate anche in Piemonte e sul nodo di Verona; l’8 USB proclama un fermo nazionale diurno con esclusioni. Il 10/11 si fermano merci e manovre con DB Cargo e Captrain. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|07 Settembre 2026 — Verona
|RFI — Orsa Ferrovie, Slm Fast
|21:17 (07/09) – 21:00 (08/09)
|07 Settembre 2026 — Piemonte
|Trenitalia — Orsa Trasporti
|21:18 (07/09) – 21:00 (08/09)
|07 Settembre 2026 — Italia
|Gruppo FSI; Mercitalia Rail; Trenitalia; Trenitalia Tper Scarl — Assemblea Nazionale Pdm/pdb
|21:18 (07/09) – 21:00 (08/09) — escluso personale DOR Trentino-Alto Adige
|08 Settembre 2026 — Italia
|Aziende che svolgono attività ferroviaria — Usb Lavoro Privato
|09:00 – 16:59 (escluse Piemonte, Trentino A.A., Captrain Italia, DB Cargo Italia)
|10 Settembre 2026 — Lombardia
|DB Cargo Italia — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie
|00:01 – 23:59
|10 Settembre 2026 — Italia
|Captrain Italia — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|16:01 (10/09) – 16:00 (11/09)
Trasporto pubblico locale
Disagi in più città: lunedì 7 a Vicenza e Bolzano; giovedì 10 a Trento, Udine e Foggia, con fasce orarie differenziate e rispetto delle garanzie.
|07 Settembre 2026 — Vicenza
|SVT — Cub Trasporti
|Intera giornata (con fasce di garanzia)
|07 Settembre 2026 — Bolzano
|SASA — Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl, Filt Cgil, Fitsgb-Cisl, Asgb-Gtv
|09:01 – 11:59
|10 Settembre 2026 — Trento
|Trentino Trasporti — Usb Lavoro Privato
|11:00 – 15:00
|10 Settembre 2026 — Udine
|Arriva Udine — Associazione Sindacale Indipendente
|Urbano 17:45 – 21:45; Extraurbano 17:00 – 21:00
|10 Settembre 2026 — Foggia
|ATAF — Faisa Cisal, Filt Cgil
|08:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30
SANITÀ
Nella settimana monitorata non risultano proclamazioni di sciopero specifiche del comparto sanitario.
ALTRO
Igiene ambientale
Astensione a Pisa per l’intera giornata con possibili effetti su raccolta e servizi collegati.
|07 Settembre 2026 — Pisa
|GEOFOR — RSU
|Intera giornata
Regioni e autonomie locali
In Emilia-Romagna, protesta regionale su tutto l’arco della giornata di martedì 8.
|08 Settembre 2026 — Emilia-Romagna
|Ente Regione Emilia-Romagna — SGB
|Intera giornata
Vigilanza privata
Fermo di 24 ore nel tortonese per il settore della vigilanza, con possibili impatti su servizi presidiati.
|07 Settembre 2026 — Tortona
|Sicur 2000 — Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
|00:00 – 24:00
Vigili del fuoco
Sabato 12 astensione di tre ore, con interessamento del personale operativo turnista (anche in sedi aeroportuali) e del personale a servizio giornaliero.
|12 Settembre 2026 — Italia
|Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco) — Uil Fp
|15:00 – 18:00 (turnisti e personale operativo/tecnico-amministrativo)
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.