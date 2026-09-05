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Settimana ad alta intensità di sciopero nei trasporti e nei servizi pubblici essenziali dal 7 Settembre 2026 al 13 Settembre 2026. Il comparto ferroviario apre il periodo con una serie di astensioni coordinate tra il 7 e l’8 settembre, cui si aggiunge lo stop nazionale di USB nella giornata dell’8 e le mobilitazioni del cargo ferroviario tra il 10 e l’11. Nel TPL sono previsti disagi a Vicenza e Bolzano (7/9) e poi a Trento, Udine e Foggia (10/9). Sul fronte aereo, il picco arriva domenica 13 con numerose azioni presso scali e società di handling e security, oltre a un fermo che coinvolge l’operativo di easyJet; in precedenza, venerdì 11 incrocia le braccia il personale di Poste Air Cargo e sabato 12 i lavoratori del retail aeroportuale. Presidi anche sul versante marittimo con l’Autorità portuale del Tirreno centrale tra l’11 e il 12. Completano il quadro gli scioperi in Vigilanza privata, Igiene ambientale, un’astensione del personale dei Vigili del fuoco e una giornata di protesta nella Pubblica Amministrazione regionale. Possibili ripercussioni su collegamenti, orari e servizi: i viaggiatori di treni, aerei e bus verifichino sempre fasce di garanzia e comunicazioni delle aziende.

TRASPORTI

Aerei

Domenica 13 è la giornata più calda: coinvolti scali come Roma Fiumicino e Ciampino, Firenze, Pisa, Cagliari, Olbia, Alghero, Torino e Venezia, tra handling, security e gestori aeroportuali; proclamata anche un’azione su easyJet. In settimana, fermo di Poste Air Cargo (11/9) e del retail aeroportuale (12/9). Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

11 Settembre 2026 — Italia Poste Air Cargo — Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti 00:00 – 04:00 12 Settembre 2026 — Italia (aeroporti aderenti) Airest Retail; Lagardere Travel Retail Italia; LS Travel Retail Roma — Lavoratori Liberi Intera giornata o turno 13 Settembre 2026 — Fiumicino, Ciampino Aviation Services — Fast Confsal 11:00 – 15:00 13 Settembre 2026 — Venezia Sicuritalia IVRI — Fisascat Cisl 10:00 – 14:00 13 Settembre 2026 — Fiumicino ADR Security — Fast Confsal 00:00 – 24:00 13 Settembre 2026 — Alghero SOGEAAL SpA — Ugl Ta 00:00 – 23:59 13 Settembre 2026 — Torino Verux Security — Usb 11:00 – 14:59 13 Settembre 2026 — Firenze, Pisa Consulta; GH Toscana; Toscana Aeroporti SpA — Usb Lavoro Privato 11:00 – 15:00 13 Settembre 2026 — Firenze, Pisa Consulta; GH Toscana; Toscana Aeroporti SpA — Cub Trasporti 11:00 – 15:00 13 Settembre 2026 — Cagliari SOGAER; SOGAERDYN; SOGAER Security — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 11:00 – 15:00 13 Settembre 2026 — Cagliari SOGAER; SOGAERDYN; SOGAER Security — Ugl Ta 13:00 – 17:00 13 Settembre 2026 — Varese Italpol Vigilanza; Sicuritalia — Adl Varese 11:00 – 15:00 13 Settembre 2026 — Italia easyJet Airline Limited — Usb Lavoro Privato 00:00 – 23:59 (voli da/per Cagliari: 11:00 – 15:00) 13 Settembre 2026 — Olbia GEASAR — Ugl Ta 00:00 – 23:59

Elicotteri

Astensione nazionale di AVINCIS Italia per l’intera giornata di lunedì 7, con proclamazione unitaria. Possibili ritardi nei servizi di elisoccorso e attività connesse.

07 Settembre 2026 — Italia AVINCIS Italia — Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta, Anpac 00:00 – 23:59

Marittimo

Presidio all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale tra venerdì e sabato, con iniziative a Napoli e Salerno.

11 Settembre 2026 — Napoli, Salerno Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Modalità non specificata 12 Settembre 2026 — Napoli, Salerno Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Modalità non specificata

Treni

Tra il 7 e l’8 settembre, più sigle chiamano allo sciopero su rete e imprese del gruppo FS, con azioni mirate anche in Piemonte e sul nodo di Verona; l’8 USB proclama un fermo nazionale diurno con esclusioni. Il 10/11 si fermano merci e manovre con DB Cargo e Captrain. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

07 Settembre 2026 — Verona RFI — Orsa Ferrovie, Slm Fast 21:17 (07/09) – 21:00 (08/09) 07 Settembre 2026 — Piemonte Trenitalia — Orsa Trasporti 21:18 (07/09) – 21:00 (08/09) 07 Settembre 2026 — Italia Gruppo FSI; Mercitalia Rail; Trenitalia; Trenitalia Tper Scarl — Assemblea Nazionale Pdm/pdb 21:18 (07/09) – 21:00 (08/09) — escluso personale DOR Trentino-Alto Adige 08 Settembre 2026 — Italia Aziende che svolgono attività ferroviaria — Usb Lavoro Privato 09:00 – 16:59 (escluse Piemonte, Trentino A.A., Captrain Italia, DB Cargo Italia) 10 Settembre 2026 — Lombardia DB Cargo Italia — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie 00:01 – 23:59 10 Settembre 2026 — Italia Captrain Italia — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 16:01 (10/09) – 16:00 (11/09)

Trasporto pubblico locale

Disagi in più città: lunedì 7 a Vicenza e Bolzano; giovedì 10 a Trento, Udine e Foggia, con fasce orarie differenziate e rispetto delle garanzie.

07 Settembre 2026 — Vicenza SVT — Cub Trasporti Intera giornata (con fasce di garanzia) 07 Settembre 2026 — Bolzano SASA — Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl, Filt Cgil, Fitsgb-Cisl, Asgb-Gtv 09:01 – 11:59 10 Settembre 2026 — Trento Trentino Trasporti — Usb Lavoro Privato 11:00 – 15:00 10 Settembre 2026 — Udine Arriva Udine — Associazione Sindacale Indipendente Urbano 17:45 – 21:45; Extraurbano 17:00 – 21:00 10 Settembre 2026 — Foggia ATAF — Faisa Cisal, Filt Cgil 08:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30

SANITÀ

Nella settimana monitorata non risultano proclamazioni di sciopero specifiche del comparto sanitario.

ALTRO

Igiene ambientale

Astensione a Pisa per l’intera giornata con possibili effetti su raccolta e servizi collegati.

07 Settembre 2026 — Pisa GEOFOR — RSU Intera giornata

Regioni e autonomie locali

In Emilia-Romagna, protesta regionale su tutto l’arco della giornata di martedì 8.

08 Settembre 2026 — Emilia-Romagna Ente Regione Emilia-Romagna — SGB Intera giornata

Vigilanza privata

Fermo di 24 ore nel tortonese per il settore della vigilanza, con possibili impatti su servizi presidiati.

07 Settembre 2026 — Tortona Sicur 2000 — Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs 00:00 – 24:00

Vigili del fuoco

Sabato 12 astensione di tre ore, con interessamento del personale operativo turnista (anche in sedi aeroportuali) e del personale a servizio giornaliero.

12 Settembre 2026 — Italia Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco) — Uil Fp 15:00 – 18:00 (turnisti e personale operativo/tecnico-amministrativo)

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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