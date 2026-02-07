Scioperi settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop aerei, bus, sanità e scuola
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 9 al 15 Febbraio 2026
Settimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali dal 9 Febbraio 2026 al 15 Febbraio 2026, con iniziative che attraversano i trasporti urbani e aeroportuali, la sanità pubblica e privata e diversi enti locali. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma il calendario resta fitto: nel Trasporto Pubblico Locale si segnalano stop a Bolzano, Udine, Termoli e Catania con articolazioni orarie e rispetto delle fasce di garanzia; nel settore aereo, domenica 15 è prevista un’astensione a Treviso e Venezia. In sanità, si alternano azioni nel Servizio Sanitario Nazionale (Bologna) e nella sanità privata (Firenze, Celano e Fontecchio). Tra i servizi alla cittadinanza, mobilitazioni interessano Roma (società partecipate), Como, Villafranca di Verona e Comacchio, oltre alla scuola in Sardegna. Attenzione alla pianificazione degli spostamenti: possibili disagi su linee urbane e aeroporti, mentre nessuna azione è annunciata sui treni. Qui di seguito la guida completa, aggiornata, con “dove, chi e come”.
TRASPORTI
Aerei
Presidio negli scali veneti nella giornata di domenica, con stop che interessa i servizi retail aeroportuali. Si raccomanda di verificare eventuali riprogrammazioni e servizi minimi garantiti dagli operatori di scalo.
|15 Febbraio 2026
|Treviso, Venezia
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
Trasporto pubblico locale
Settimana ad alta intensità per il TPL: a Catania stop di 4 ore giovedì; venerdì agitazioni a Bolzano, Termoli e Udine con differenti finestre orarie e nel rispetto delle fasce di garanzia. Possibili riduzioni di corse e ripercussioni su interscambi con altri trasporti.
|12 Febbraio 2026
|Catania
|Cub Trasporti
|14.00 – 18.00
|13 Febbraio 2026
|Bolzano
|Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl
|9.00 – 12.00 e 15.00 – fine servizio
|Termoli
|Uiltrasporti
|8.17 – 13.00 e 16.00 – fine servizio
|Udine
|Associazione Sindacale Indipendente
|15.00 – 24.00 (nel rispetto delle fasce di garanzia)
SANITÀ
Sanità privata
Mobilitazioni in strutture private toscane e abruzzesi, con astensioni su turni di mattina e pomeriggio o per l’intero turno. Effetti sui servizi non urgenti; garantite le prestazioni indifferibili.
|11 Febbraio 2026
|Firenze
|Uil Fpl
|Intero turno del mattino e del pomeriggio
|Celano, Fontecchio
|Cisal Terziario
|Intero turno di lavoro
Servizio sanitario nazionale
Astensione a Bologna per l’intera giornata (00.00–23.59) nelle attività ausiliarie/esternalizzate. Possibili rimodulazioni di servizi non urgenti.
|13 Febbraio 2026
|Bologna
|Adl Cobas
|00.00 – 23.59
ALTRO
Iniziative di categoria con astensione per l’intero turno nella capitale, in date distinte. Servizi garantiti secondo normativa di settore.
|10 Febbraio 2026
|Roma
|Fp Cgil
|Intero turno di lavoro
|13 Febbraio 2026
|Roma
|Fp Cgil
|Intero turno di lavoro
Regioni e autonomie locali
Settimana vivace negli enti locali: Roma (società partecipate), Como, Villafranca di Verona e Comacchio. Le modalità variano dall’intera giornata al turno di lavoro, in alcuni casi riferite a specifici corpi come la polizia locale.
|9 Febbraio 2026
|Roma
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti
|Intera giornata
|11 Febbraio 2026
|Como
|Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas Pi, Cse Flpl
|Intera giornata o turno di lavoro
|14 Febbraio 2026
|Villafranca di Verona
|Diccap
|Intera giornata
|15 Febbraio 2026
|Comacchio
|Csa Ral, Cisl Fp
|Intera giornata (personale polizia locale)
Scuola
In Sardegna proclamata un’astensione di 24 ore che può interessare attività didattiche e amministrative, con servizi minimi secondo normativa vigente.
|12 Febbraio 2026
|Sardegna
|Cobas Scuola
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
