Settimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali dal 9 Febbraio 2026 al 15 Febbraio 2026, con iniziative che attraversano i trasporti urbani e aeroportuali, la sanità pubblica e privata e diversi enti locali. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma il calendario resta fitto: nel Trasporto Pubblico Locale si segnalano stop a Bolzano, Udine, Termoli e Catania con articolazioni orarie e rispetto delle fasce di garanzia; nel settore aereo, domenica 15 è prevista un’astensione a Treviso e Venezia. In sanità, si alternano azioni nel Servizio Sanitario Nazionale (Bologna) e nella sanità privata (Firenze, Celano e Fontecchio). Tra i servizi alla cittadinanza, mobilitazioni interessano Roma (società partecipate), Como, Villafranca di Verona e Comacchio, oltre alla scuola in Sardegna. Attenzione alla pianificazione degli spostamenti: possibili disagi su linee urbane e aeroporti, mentre nessuna azione è annunciata sui treni. Qui di seguito la guida completa, aggiornata, con “dove, chi e come”.

TRASPORTI

Aerei

Presidio negli scali veneti nella giornata di domenica, con stop che interessa i servizi retail aeroportuali. Si raccomanda di verificare eventuali riprogrammazioni e servizi minimi garantiti dagli operatori di scalo.

15 Febbraio 2026 Treviso, Venezia Usb Lavoro Privato Intera giornata

Trasporto pubblico locale

Settimana ad alta intensità per il TPL: a Catania stop di 4 ore giovedì; venerdì agitazioni a Bolzano, Termoli e Udine con differenti finestre orarie e nel rispetto delle fasce di garanzia. Possibili riduzioni di corse e ripercussioni su interscambi con altri trasporti.

12 Febbraio 2026 Catania Cub Trasporti 14.00 – 18.00 13 Febbraio 2026 Bolzano Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl 9.00 – 12.00 e 15.00 – fine servizio Termoli Uiltrasporti 8.17 – 13.00 e 16.00 – fine servizio Udine Associazione Sindacale Indipendente 15.00 – 24.00 (nel rispetto delle fasce di garanzia)

SANITÀ

Sanità privata

Mobilitazioni in strutture private toscane e abruzzesi, con astensioni su turni di mattina e pomeriggio o per l’intero turno. Effetti sui servizi non urgenti; garantite le prestazioni indifferibili.

11 Febbraio 2026 Firenze Uil Fpl Intero turno del mattino e del pomeriggio Celano, Fontecchio Cisal Terziario Intero turno di lavoro

Servizio sanitario nazionale

Astensione a Bologna per l’intera giornata (00.00–23.59) nelle attività ausiliarie/esternalizzate. Possibili rimodulazioni di servizi non urgenti.

13 Febbraio 2026 Bologna Adl Cobas 00.00 – 23.59

ALTRO

Iniziative di categoria con astensione per l’intero turno nella capitale, in date distinte. Servizi garantiti secondo normativa di settore.

10 Febbraio 2026 Roma Fp Cgil Intero turno di lavoro 13 Febbraio 2026 Roma Fp Cgil Intero turno di lavoro

Regioni e autonomie locali

Settimana vivace negli enti locali: Roma (società partecipate), Como, Villafranca di Verona e Comacchio. Le modalità variano dall’intera giornata al turno di lavoro, in alcuni casi riferite a specifici corpi come la polizia locale.

9 Febbraio 2026 Roma Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Intera giornata 11 Febbraio 2026 Como Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas Pi, Cse Flpl Intera giornata o turno di lavoro 14 Febbraio 2026 Villafranca di Verona Diccap Intera giornata 15 Febbraio 2026 Comacchio Csa Ral, Cisl Fp Intera giornata (personale polizia locale)

Scuola

In Sardegna proclamata un’astensione di 24 ore che può interessare attività didattiche e amministrative, con servizi minimi secondo normativa vigente.

12 Febbraio 2026 Sardegna Cobas Scuola Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

