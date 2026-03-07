Scioperi settimana dal 9 al 15 marzo 2026, le città coinvolte: lunedì da incubo, poi stop a bus e scuola
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 09 al 15 Marzo 2026
Settimana ad alta intensità sindacale dal 9 al 15 Marzo 2026, con lo sciopero di lunedì 9 Marzo a fare da perno: diverse sigle nazionali convocano un’agitazione che coinvolge ampia parte del lavoro pubblico e privato, con adesioni che spaziano dal terziario ai servizi. La giornata vede anche mobilitazioni territoriali nel Lazio e a Cuneo e iniziative mirate in ambiti come scuola, ricerca, pulizie e igiene ambientale. Sul fronte dei trasporti, mercoledì 11 Marzo sono attesi disagi sui treni Italo (fascia 9:01-16:59), mentre venerdì 13 Marzo si ferma in due finestre il TPL di Udine. Chiusura di settimana con lo sciopero nel trasporto merci su rotaia a Verona, dalle 18:00 di sabato 14 fino alle 17:59 di domenica 15. Possibili ripercussioni su orari e corse: si raccomanda di verificare le eventuali fasce di garanzia e gli avvisi delle aziende interessate. Nelle sezioni che seguono il quadro completo, organizzato per macrocategorie e sottosettori.
SCIOPERO GENERALE
Lunedì 9 Marzo è prevista una giornata di sciopero generale, con più proclamazioni nazionali e adesioni territoriali. Coinvolte numerose categorie del lavoro pubblico e privato.
|09 Marzo 2026
|Italia
|Usb
|Intera giornata
|Italia
|Filcams Cgil
|Intera giornata / turno di lavoro
|Italia
|Clap
|Intera giornata
|Italia
|Cobas Lavoro Privato
|Intera giornata
|Italia
|Slai Cobas per il Sindacato di Classe; Si Cobas
|Intera giornata (trasporti esclusi); Vigili del fuoco 9:00-13:00
|Italia
|Usi 1912; Cub Sur; Adl Cobas
|Intera giornata
|Lazio
|Fp Cgil Roma e Lazio
|Intera giornata
|Cuneo
|Cgil
|Intera giornata
TRASPORTI
Settimana con più interventi nel comparto: treni Italo a metà settimana, TPL a Udine venerdì e merci su rotaia nel weekend a Verona.
Autobus
A Udine stop del TPL ARRIVA in due finestre orarie, con possibili riduzioni di corse e rimodulazioni del servizio.
|13 Marzo 2026
|Udine
|Associazione Sindacale Indipendente
|9:00-12:00 e 15:00 – fine servizio
Merci su rotaia
A Verona previsto sciopero del personale merci su rotaia con Filt Cgil, dalla sera di sabato fino al tardo pomeriggio di domenica.
|14 Marzo 2026
|Verona
|Filt Cgil
|Dalle 18:00 del 14/3 alle 17:59 del 15/3
|15 Marzo 2026
|Verona
|Filt Cgil
|Dalle 18:00 del 14/3 alle 17:59 del 15/3
Treni
Possibili disagi sui treni Italo nella fascia diurna, con cancellazioni e variazioni di orario sulle principali relazioni.
|11 Marzo 2026
|Italia
|Uiltrasporti
|9:01-16:59
ALTRO
Igiene ambientale
A Muro Lucano prevista un’astensione di 4 ore nel settore igiene ambientale.
|09 Marzo 2026
|Muro Lucano
|Fit Cisl
|7:00-11:00
Istruzione e ricerca
Sciopero nazionale nei comparti istruzione e ricerca con possibili disagi a lezioni, esami e attività amministrative.
|09 Marzo 2026
|Italia
|Flc Cgil
|Intera giornata
Plurisettoriale provinciale
Mobilitazione territoriale con impatto diffuso su più comparti della provincia.
|09 Marzo 2026
|Cuneo
|Cgil
|Intera giornata
Plurisettoriale regionale
Nel Lazio adesione del settore credito, assicurazioni e Authority con possibili rallentamenti nei servizi al pubblico.
|09 Marzo 2026
|Lazio
|Fisac Cgil
|Intera giornata lavorativa o turno di lavoro
Pulizie e multiservizi
Stop programmati in due realtà: a Montelibretti per l’intera giornata e a Napoli sull’intero turno.
|09 Marzo 2026
|Montelibretti
|Uiltrasporti
|Intera giornata
|13 Marzo 2026
|Napoli
|Fisascat Cisl
|Intero turno di lavoro
Scuola
A Bari proclamata l’astensione per l’intera giornata presso l’istituto IISS Giulio Cesare Romanazzi.
|09 Marzo 2026
|Bari
|Flc Cgil
|Intera giornata
