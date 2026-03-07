Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana ad alta intensità sindacale dal 9 al 15 Marzo 2026, con lo sciopero di lunedì 9 Marzo a fare da perno: diverse sigle nazionali convocano un’agitazione che coinvolge ampia parte del lavoro pubblico e privato, con adesioni che spaziano dal terziario ai servizi. La giornata vede anche mobilitazioni territoriali nel Lazio e a Cuneo e iniziative mirate in ambiti come scuola, ricerca, pulizie e igiene ambientale. Sul fronte dei trasporti, mercoledì 11 Marzo sono attesi disagi sui treni Italo (fascia 9:01-16:59), mentre venerdì 13 Marzo si ferma in due finestre il TPL di Udine. Chiusura di settimana con lo sciopero nel trasporto merci su rotaia a Verona, dalle 18:00 di sabato 14 fino alle 17:59 di domenica 15. Possibili ripercussioni su orari e corse: si raccomanda di verificare le eventuali fasce di garanzia e gli avvisi delle aziende interessate. Nelle sezioni che seguono il quadro completo, organizzato per macrocategorie e sottosettori.

SCIOPERO GENERALE

Lunedì 9 Marzo è prevista una giornata di sciopero generale, con più proclamazioni nazionali e adesioni territoriali. Coinvolte numerose categorie del lavoro pubblico e privato.

09 Marzo 2026 Italia Usb Intera giornata Italia Filcams Cgil Intera giornata / turno di lavoro Italia Clap Intera giornata Italia Cobas Lavoro Privato Intera giornata Italia Slai Cobas per il Sindacato di Classe; Si Cobas Intera giornata (trasporti esclusi); Vigili del fuoco 9:00-13:00 Italia Usi 1912; Cub Sur; Adl Cobas Intera giornata Lazio Fp Cgil Roma e Lazio Intera giornata Cuneo Cgil Intera giornata

TRASPORTI

Settimana con più interventi nel comparto: treni Italo a metà settimana, TPL a Udine venerdì e merci su rotaia nel weekend a Verona.

Autobus

A Udine stop del TPL ARRIVA in due finestre orarie, con possibili riduzioni di corse e rimodulazioni del servizio.

13 Marzo 2026 Udine Associazione Sindacale Indipendente 9:00-12:00 e 15:00 – fine servizio

Merci su rotaia

A Verona previsto sciopero del personale merci su rotaia con Filt Cgil, dalla sera di sabato fino al tardo pomeriggio di domenica.

14 Marzo 2026 Verona Filt Cgil Dalle 18:00 del 14/3 alle 17:59 del 15/3 15 Marzo 2026 Verona Filt Cgil Dalle 18:00 del 14/3 alle 17:59 del 15/3

Treni

Possibili disagi sui treni Italo nella fascia diurna, con cancellazioni e variazioni di orario sulle principali relazioni.

11 Marzo 2026 Italia Uiltrasporti 9:01-16:59

ALTRO

Igiene ambientale

A Muro Lucano prevista un’astensione di 4 ore nel settore igiene ambientale.

09 Marzo 2026 Muro Lucano Fit Cisl 7:00-11:00

Istruzione e ricerca

Sciopero nazionale nei comparti istruzione e ricerca con possibili disagi a lezioni, esami e attività amministrative.

09 Marzo 2026 Italia Flc Cgil Intera giornata

Plurisettoriale provinciale

Mobilitazione territoriale con impatto diffuso su più comparti della provincia.

09 Marzo 2026 Cuneo Cgil Intera giornata

Plurisettoriale regionale

Nel Lazio adesione del settore credito, assicurazioni e Authority con possibili rallentamenti nei servizi al pubblico.

09 Marzo 2026 Lazio Fisac Cgil Intera giornata lavorativa o turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

Stop programmati in due realtà: a Montelibretti per l’intera giornata e a Napoli sull’intero turno.

09 Marzo 2026 Montelibretti Uiltrasporti Intera giornata 13 Marzo 2026 Napoli Fisascat Cisl Intero turno di lavoro

Scuola

A Bari proclamata l’astensione per l’intera giornata presso l’istituto IISS Giulio Cesare Romanazzi.

09 Marzo 2026 Bari Flc Cgil Intera giornata

