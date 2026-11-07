Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 9 Novembre 2026 al 15 Novembre 2026 presenta un calendario di scioperi che interessa trasporti, sanità, igiene ambientale, amministrazioni locali e telecomunicazioni. Tra gli appuntamenti principali figurano le due proclamazioni per il personale Italo NTV del 9 Novembre 2026, con orari differenti, e le agitazioni del trasporto pubblico locale a Genova e Palermo. Il 10 Novembre 2026 sono previsti stop a Cosenza e nel trasporto merci ferroviario in Lombardia. Il 13 Novembre 2026 tocca al gruppo ATM tra Milano e Monza e Brianza e ad ATVO a Venezia; il 14 Novembre 2026 ad AMTAB a Bari. Nella sanità sono coinvolte realtà di Grottammare, Napoli e Cagliari, oltre alle farmacie indicate a Casoria. Sul fronte ambientale si segnalano le astensioni a Pisa e Taranto. Il calendario comprende anche le telecomunicazioni e il Comune di Taormina.

Trasporti

Appalti ferroviari

Il 13 Novembre 2026 è previsto uno sciopero del personale REKEEP a Napoli, proclamato da Ugl per l’intera giornata. L’agitazione riguarda gli appalti ferroviari e non va confusa con uno stop generalizzato dei treni. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

13 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Napoli Personale REKEEP — Ugl Intera giornata

Trasporto ferroviario

Il 9 Novembre 2026 sono previste due proclamazioni per il personale Italo NTV: una dalle 09:01 alle 16:59 e una dalle 02:00 alle 23:59, promosse da sigle diverse. Prima di viaggiare è opportuno verificare gli aggiornamenti sui treni interessati. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

9 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Ambito geografico non specificato nel feed Personale Italo NTV — Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti Dalle 09:01 alle 16:59 Ambito geografico non specificato nel feed Personale Italo NTV — Uiltrasporti Dalle 02:00 alle 23:59

Trasporto merci su rotaia

In Lombardia il 10 Novembre 2026 è in programma uno sciopero del personale SBB Cargo Italia, proclamato da Filt Cgil dalle 16:00 alle 23:59. L’astensione interessa il comparto del trasporto merci su rotaia. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

10 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Lombardia Personale SBB Cargo Italia — Filt Cgil Dalle 16:00 alle 23:59

Trasporto pubblico locale

Gli stop del trasporto pubblico locale iniziano il 9 Novembre 2026 a Genova e Palermo e proseguono il 10 Novembre 2026 a Cosenza. Il 13 Novembre 2026 sono coinvolti il gruppo ATM tra Milano e Monza e Brianza e ATVO a Venezia. Il 14 Novembre 2026 è previsto lo sciopero AMTAB a Bari, nel rispetto delle fasce di garanzia. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

9 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Genova Personale AMT — Cub Trasporti Dalle 11:30 alle 15:30 Palermo Personale AMAT — Cub Trasporti Dalle 11:00 alle 15:00 10 Novembre 2026 Cosenza Personale B.U. Calabria — Faisa Cisal Dalle 09:59 alle 13:59 13 Novembre 2026 Milano, Monza e Brianza Personale gruppo ATM e servizi NET indicati nella proclamazione — Al Cobas; aderisce Confial ATM: personale viaggiante di superficie, metropolitana, agenti di stazione e servizio Poma dalle 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. NET urbano Monza: dalle 09:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. Extraurbano Trezzo: dalle 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Venezia Personale ATVO — Sgb, Fast Mobilita Intera giornata 14 Novembre 2026 Bari Personale AMTAB — Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia

Sanità

Farmacie

Il 10 Novembre 2026 a Casoria è previsto uno sciopero che riguarda Farmacia Loreto Gallo e Max Italia. L’astensione, proclamata da Filcams Cgil e Uiltucs Uil, è di otto ore per tutti i turni di lavoro. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

10 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Casoria Personale Farmacia Loreto Gallo, Max Italia — Filcams Cgil, Uiltucs Uil 8 ore per tutti i turni di lavoro

Servizio sanitario nazionale

Nel comparto della sanità sono previste astensioni per l’intera giornata: il 10 Novembre 2026 all’ANFFAS di Grottammare, l’11 Novembre 2026 a Medihospes a Napoli e il 12 Novembre 2026 all’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

10 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Grottammare Personale ANFFAS — Fp Cgil Intera giornata 11 Novembre 2026 Napoli Personale Medihospes — Fisascat Cisl Intera giornata 12 Novembre 2026 Cagliari Personale ARNAS G. Brotzu — Nursing Up Dalle 00:00 alle 24:00

Altro

Igiene ambientale

Il settore dell’igiene ambientale registra scioperi a Pisa, con GEOFOR per due giornate, e a Marano di Napoli il 9 Novembre 2026. Seguono KYMA Ambiente a Taranto il 10 Novembre 2026 e le agitazioni a Marigliano e Vitulazio l’11 Novembre 2026. Una proclamazione per Taranto decorre dal turno delle 22:00 del 9 Novembre 2026. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

9 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Pisa Personale GEOFOR — Rsu Intera giornata; agitazione prevista anche il 10 Novembre 2026 Marano di Napoli Personale Marano Ambiente — Uiltrasporti Dalle 00:01 alle 23:59 10 Novembre 2026 Pisa Personale GEOFOR — Rsu Intera giornata; seconda giornata di sciopero Taranto Personale KYMA Ambiente — Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl, Fiadel, Nidil Cgil, Siuls Intera giornata, a partire dal turno con inizio alle 22:00 del 09 Novembre 2026 Taranto Personale KYMA Ambiente — Ugl Intera giornata 11 Novembre 2026 Marigliano Personale DM Service — Uiltrasporti Dalle 00:01 alle 23:59 Vitulazio Personale DM Technology — Uiltrasporti Dalle 00:01 alle 23:59

Regioni e autonomie locali

Al Comune di Taormina sono previste due giornate di sciopero, il 9 Novembre 2026 e l’11 Novembre 2026. Il 10 Novembre 2026 l’astensione riguarda SDS in otto comuni del territorio pisano, dalle 00:00 alle 23:59. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

9 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Taormina Personale Comune di Taormina — Fp Cgil, Csa, Ugl, Uil Fp Intera giornata lavorativa 10 Novembre 2026 Cascina, Calci, Fauglia, Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano Terme, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana Personale SDS — Cobas, Cub, Clap Dalle 00:00 alle 23:59 11 Novembre 2026 Taormina Personale Comune di Taormina — Fp Cgil, Uil Fp, Csa, Ugl Intera giornata lavorativa

Telecomunicazioni

L’11 Novembre 2026 sono previste due proclamazioni di sciopero per l’intera giornata nel settore ASSTEL, CRM/BPO. Le iniziative sono promosse rispettivamente da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil, con un’adesione indicata nel feed, e da Ugl Telecomunicazioni. L’ambito geografico non è specificato. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

11 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Ambito geografico non specificato nel feed Personale ASSTEL, CRM/BPO — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil; aderisce Confederazione Sindacati Nazionali Italiani lavoratori Intera giornata Ambito geografico non specificato nel feed Personale ASSTEL, CRM/BPO — Ugl Telecomunicazioni Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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