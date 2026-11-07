Scioperi settimana dal 9 al 15 novembre 2026, stop treni Italo, sanità, bus e farmacie: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 09 Novembre 2026 al 15 Novembre 2026
La settimana dal 9 Novembre 2026 al 15 Novembre 2026 presenta un calendario di scioperi che interessa trasporti, sanità, igiene ambientale, amministrazioni locali e telecomunicazioni. Tra gli appuntamenti principali figurano le due proclamazioni per il personale Italo NTV del 9 Novembre 2026, con orari differenti, e le agitazioni del trasporto pubblico locale a Genova e Palermo. Il 10 Novembre 2026 sono previsti stop a Cosenza e nel trasporto merci ferroviario in Lombardia. Il 13 Novembre 2026 tocca al gruppo ATM tra Milano e Monza e Brianza e ad ATVO a Venezia; il 14 Novembre 2026 ad AMTAB a Bari. Nella sanità sono coinvolte realtà di Grottammare, Napoli e Cagliari, oltre alle farmacie indicate a Casoria. Sul fronte ambientale si segnalano le astensioni a Pisa e Taranto. Il calendario comprende anche le telecomunicazioni e il Comune di Taormina.
Trasporti
Appalti ferroviari
Il 13 Novembre 2026 è previsto uno sciopero del personale REKEEP a Napoli, proclamato da Ugl per l’intera giornata. L’agitazione riguarda gli appalti ferroviari e non va confusa con uno stop generalizzato dei treni. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|13 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Napoli
|Personale REKEEP — Ugl
|Intera giornata
Trasporto ferroviario
Il 9 Novembre 2026 sono previste due proclamazioni per il personale Italo NTV: una dalle 09:01 alle 16:59 e una dalle 02:00 alle 23:59, promosse da sigle diverse. Prima di viaggiare è opportuno verificare gli aggiornamenti sui treni interessati. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|9 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Ambito geografico non specificato nel feed
|Personale Italo NTV — Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti
|Dalle 09:01 alle 16:59
|Ambito geografico non specificato nel feed
|Personale Italo NTV — Uiltrasporti
|Dalle 02:00 alle 23:59
Trasporto merci su rotaia
In Lombardia il 10 Novembre 2026 è in programma uno sciopero del personale SBB Cargo Italia, proclamato da Filt Cgil dalle 16:00 alle 23:59. L’astensione interessa il comparto del trasporto merci su rotaia. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|10 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Lombardia
|Personale SBB Cargo Italia — Filt Cgil
|Dalle 16:00 alle 23:59
Trasporto pubblico locale
Gli stop del trasporto pubblico locale iniziano il 9 Novembre 2026 a Genova e Palermo e proseguono il 10 Novembre 2026 a Cosenza. Il 13 Novembre 2026 sono coinvolti il gruppo ATM tra Milano e Monza e Brianza e ATVO a Venezia. Il 14 Novembre 2026 è previsto lo sciopero AMTAB a Bari, nel rispetto delle fasce di garanzia. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|9 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Genova
|Personale AMT — Cub Trasporti
|Dalle 11:30 alle 15:30
|Palermo
|Personale AMAT — Cub Trasporti
|Dalle 11:00 alle 15:00
|10 Novembre 2026
|Cosenza
|Personale B.U. Calabria — Faisa Cisal
|Dalle 09:59 alle 13:59
|13 Novembre 2026
|Milano, Monza e Brianza
|Personale gruppo ATM e servizi NET indicati nella proclamazione — Al Cobas; aderisce Confial
|ATM: personale viaggiante di superficie, metropolitana, agenti di stazione e servizio Poma dalle 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. NET urbano Monza: dalle 09:00 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. Extraurbano Trezzo: dalle 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.
|Venezia
|Personale ATVO — Sgb, Fast Mobilita
|Intera giornata
|14 Novembre 2026
|Bari
|Personale AMTAB — Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl
|24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia
Sanità
Farmacie
Il 10 Novembre 2026 a Casoria è previsto uno sciopero che riguarda Farmacia Loreto Gallo e Max Italia. L’astensione, proclamata da Filcams Cgil e Uiltucs Uil, è di otto ore per tutti i turni di lavoro. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|10 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Casoria
|Personale Farmacia Loreto Gallo, Max Italia — Filcams Cgil, Uiltucs Uil
|8 ore per tutti i turni di lavoro
Servizio sanitario nazionale
Nel comparto della sanità sono previste astensioni per l’intera giornata: il 10 Novembre 2026 all’ANFFAS di Grottammare, l’11 Novembre 2026 a Medihospes a Napoli e il 12 Novembre 2026 all’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|10 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Grottammare
|Personale ANFFAS — Fp Cgil
|Intera giornata
|11 Novembre 2026
|Napoli
|Personale Medihospes — Fisascat Cisl
|Intera giornata
|12 Novembre 2026
|Cagliari
|Personale ARNAS G. Brotzu — Nursing Up
|Dalle 00:00 alle 24:00
Altro
Igiene ambientale
Il settore dell’igiene ambientale registra scioperi a Pisa, con GEOFOR per due giornate, e a Marano di Napoli il 9 Novembre 2026. Seguono KYMA Ambiente a Taranto il 10 Novembre 2026 e le agitazioni a Marigliano e Vitulazio l’11 Novembre 2026. Una proclamazione per Taranto decorre dal turno delle 22:00 del 9 Novembre 2026. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|9 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Pisa
|Personale GEOFOR — Rsu
|Intera giornata; agitazione prevista anche il 10 Novembre 2026
|Marano di Napoli
|Personale Marano Ambiente — Uiltrasporti
|Dalle 00:01 alle 23:59
|10 Novembre 2026
|Pisa
|Personale GEOFOR — Rsu
|Intera giornata; seconda giornata di sciopero
|Taranto
|Personale KYMA Ambiente — Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl, Fiadel, Nidil Cgil, Siuls
|Intera giornata, a partire dal turno con inizio alle 22:00 del 09 Novembre 2026
|Taranto
|Personale KYMA Ambiente — Ugl
|Intera giornata
|11 Novembre 2026
|Marigliano
|Personale DM Service — Uiltrasporti
|Dalle 00:01 alle 23:59
|Vitulazio
|Personale DM Technology — Uiltrasporti
|Dalle 00:01 alle 23:59
Regioni e autonomie locali
Al Comune di Taormina sono previste due giornate di sciopero, il 9 Novembre 2026 e l’11 Novembre 2026. Il 10 Novembre 2026 l’astensione riguarda SDS in otto comuni del territorio pisano, dalle 00:00 alle 23:59. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|9 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Taormina
|Personale Comune di Taormina — Fp Cgil, Csa, Ugl, Uil Fp
|Intera giornata lavorativa
|10 Novembre 2026
|Cascina, Calci, Fauglia, Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano Terme, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana
|Personale SDS — Cobas, Cub, Clap
|Dalle 00:00 alle 23:59
|11 Novembre 2026
|Taormina
|Personale Comune di Taormina — Fp Cgil, Uil Fp, Csa, Ugl
|Intera giornata lavorativa
Telecomunicazioni
L’11 Novembre 2026 sono previste due proclamazioni di sciopero per l’intera giornata nel settore ASSTEL, CRM/BPO. Le iniziative sono promosse rispettivamente da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil, con un’adesione indicata nel feed, e da Ugl Telecomunicazioni. L’ambito geografico non è specificato. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|11 Novembre 2026
|Dove
|Chi sciopera
|Come
|Ambito geografico non specificato nel feed
|Personale ASSTEL, CRM/BPO — Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil; aderisce Confederazione Sindacati Nazionali Italiani lavoratori
|Intera giornata
|Ambito geografico non specificato nel feed
|Personale ASSTEL, CRM/BPO — Ugl Telecomunicazioni
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.