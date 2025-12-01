Scioperi settimana dall'1 al 7 dicembre 2025, stop aerei: si fermano anche avvocati personale del Ministero

NOTIZIE
La prima settimana di dicembre, da lunedì 1 a domenica 7, si apre senza uno sciopero generale nazionale, ma con una serie di iniziative che potranno incidere su servizi pubblici e privati. Nei trasporti, si segnalano uno sciopero nel comparto aerei a Catania. Venerdì 5, agitazione nel settore dell’autotrasporto merci a Catanzaro. Passando al versante giustizia, ad Aversa è prevista l’astensione dalle udienze penali degli avvocati, mentre a Roma si ferma parte del personale del Ministero della Giustizia. Nella scuola, a San Salvo, in Abruzzo, sono in programma due giornate con sciopero simbolico di 30 minuti. A Ravenna, nell’igiene ambientale, l’interruzione avverrà a fasce orarie. Nessun fermo dei treni risulta programmato. Di seguito l’elenco completo, con dove, chi e come.

TRASPORTI

Settimana con iniziative nel comparto della mobilità: un fermo nel settore aereo a Catania e uno nell’autotrasporto merci a Catanzaro.

Aerei

A Catania possibili rallentamenti per lo stop orario del personale di handling presso ASC Handling.

01 Dicembre 2025
Sicilia – Catania (ASC Handling) Ugl Ta dalle ore 10.30 alle ore 14.30

Autotrasporto

A Catanzaro prevista un’astensione nella logistica su gomma con fascia di sciopero mattutina-estesa.

05 Dicembre 2025
Calabria – Catanzaro (TEM Logistica Integrata) Usb dalle ore 7,30 alle ore 14,30

ALTRO

Avvocati

Ad Aversa, due giorni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.

02 Dicembre 2025
Campania – Aversa (Uffici giudiziari – settore penale) Camera Penale Di Napoli Nord In Aversa Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale
03 Dicembre 2025
Campania – Aversa (Uffici giudiziari – settore penale) Camera Penale Di Napoli Nord In Aversa Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale

Igiene ambientale

A Ravenna sciopero a fasce per gli addetti alle pulizie locali con articolazione diversa tra i turni.

05 Dicembre 2025
Emilia-Romagna – Ravenna (Colas Pulizie Locali) Sgb Turno di mattina: ultime 4 ore; turno di pomeriggio: prime 4 ore

Ministeri

Stop del personale del Ministero della Giustizia, con modalità su intera giornata o singolo turno.

05 Dicembre 2025
Ministero della Giustizia – Ambito non specificato Fp Cgil Intera giornata o turno di lavoro

Scuola

A San Salvo sciopero simbolico di 30 minuti per due giorni consecutivi negli istituti indicati.

04 Dicembre 2025
Abruzzo – San Salvo (I.C. G. Rodari; I.O. R. Mattioli–S. D’Acquisto) Cobas Scuola Sciopero di 30 minuti
05 Dicembre 2025
Abruzzo – San Salvo (I.C. G. Rodari; I.O. R. Mattioli–S. D’Acquisto) Cobas Scuola Sciopero di 30 minuti

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

 

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

