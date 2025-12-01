Scioperi settimana dall'1 al 7 dicembre 2025, stop aerei: si fermano anche avvocati personale del Ministero
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 01 Dicembre 2025 al 07 Dicembre 2025
La prima settimana di dicembre, da lunedì 1 a domenica 7, si apre senza uno sciopero generale nazionale, ma con una serie di iniziative che potranno incidere su servizi pubblici e privati. Nei trasporti, si segnalano uno sciopero nel comparto aerei a Catania. Venerdì 5, agitazione nel settore dell’autotrasporto merci a Catanzaro. Passando al versante giustizia, ad Aversa è prevista l’astensione dalle udienze penali degli avvocati, mentre a Roma si ferma parte del personale del Ministero della Giustizia. Nella scuola, a San Salvo, in Abruzzo, sono in programma due giornate con sciopero simbolico di 30 minuti. A Ravenna, nell’igiene ambientale, l’interruzione avverrà a fasce orarie. Nessun fermo dei treni risulta programmato. Di seguito l’elenco completo, con dove, chi e come.
TRASPORTI
Settimana con iniziative nel comparto della mobilità: un fermo nel settore aereo a Catania e uno nell’autotrasporto merci a Catanzaro.
Aerei
A Catania possibili rallentamenti per lo stop orario del personale di handling presso ASC Handling.
|01 Dicembre 2025
|Sicilia – Catania (ASC Handling)
|Ugl Ta
|dalle ore 10.30 alle ore 14.30
Autotrasporto
A Catanzaro prevista un’astensione nella logistica su gomma con fascia di sciopero mattutina-estesa.
|05 Dicembre 2025
|Calabria – Catanzaro (TEM Logistica Integrata)
|Usb
|dalle ore 7,30 alle ore 14,30
ALTRO
Avvocati
Ad Aversa, due giorni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
|02 Dicembre 2025
|Campania – Aversa (Uffici giudiziari – settore penale)
|Camera Penale Di Napoli Nord In Aversa
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale
|03 Dicembre 2025
|Campania – Aversa (Uffici giudiziari – settore penale)
|Camera Penale Di Napoli Nord In Aversa
|Astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale
Igiene ambientale
A Ravenna sciopero a fasce per gli addetti alle pulizie locali con articolazione diversa tra i turni.
|05 Dicembre 2025
|Emilia-Romagna – Ravenna (Colas Pulizie Locali)
|Sgb
|Turno di mattina: ultime 4 ore; turno di pomeriggio: prime 4 ore
Ministeri
Stop del personale del Ministero della Giustizia, con modalità su intera giornata o singolo turno.
|05 Dicembre 2025
|Ministero della Giustizia – Ambito non specificato
|Fp Cgil
|Intera giornata o turno di lavoro
Scuola
A San Salvo sciopero simbolico di 30 minuti per due giorni consecutivi negli istituti indicati.
|04 Dicembre 2025
|Abruzzo – San Salvo (I.C. G. Rodari; I.O. R. Mattioli–S. D’Acquisto)
|Cobas Scuola
|Sciopero di 30 minuti
|05 Dicembre 2025
|Abruzzo – San Salvo (I.C. G. Rodari; I.O. R. Mattioli–S. D’Acquisto)
|Cobas Scuola
|Sciopero di 30 minuti
