Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Settimana ad alta intensità sul fronte sciopero: dall’11 Maggio 2026 al 17 Maggio 2026 si concentrano numerose agitazioni nei trasporti, con un picco lunedì 11 nei cieli (diverse sigle del controllo del traffico aereo e dell’handling in mobilitazione), e tra giovedì 14 e venerdì 15 nei servizi di trasporto pubblico locale in varie città (Novara, Milano/Monza, Catania, oltre a Busitalia su più province). Il comparto ferroviario è interessato negli appalti con stop di Euro&Promos il 15 in Toscana e Foggia, con possibili ripercussioni indirette su stazioni e rotazioni: disagi possibili per chi viaggia in bus e metro più che sui treni in senso stretto. Nel perimetro della sanità, vigilanza ospedaliera in sciopero in Toscana dal 13 sera al 14 sera. Nei servizi essenziali extra-trasporto spiccano rifiuti (Roma l’11, Calabria il 14, Firenze il 16), pulizie e multiservizi (Napoli e Giugliano), oltre a iniziative in credito (MPS in Sardegna) e nel settore acqua e metalmeccanici (il 12). Programmare gli spostamenti e i servizi con attenzione: molte azioni rispettano fasce di garanzia ma possono generare rallentamenti.

TRASPORTI

Settimana con più focolai di sciopero nei trasporti: aerei l’11 Maggio, TPL il 14-15 Maggio e comparto ferroviario (appalti) il 15 Maggio.

Aerei

Lunedì 11 mobilitazioni nel trasporto aereo: coinvolti il controllo del traffico aereo (ENAV) e addetti handling in vari scali. Possibili ritardi e cancellazioni, nel rispetto delle fasce garantite.

11 Maggio 2026 Napoli Ugl Ta, Uiltrasporti, Fast Confsal Av Unica 10:00 – 18:00 11 Maggio 2026 Palermo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta 12:00 – 16:00 11 Maggio 2026 Cagliari Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti 13:00 – 17:00 11 Maggio 2026 Roma Uiltrasporti 10:00 – 18:00 11 Maggio 2026 — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac 10:00 – 18:00 11 Maggio 2026 Varese Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato 13:00 – 17:00 11 Maggio 2026 Roma Fast Confsal Av Unica 10:00 – 18:00

Ferroviario (appalti)

Venerdì 15 sciopero negli appalti ferroviari di Euro&Promos in Toscana e a Foggia: possibili impatti sui servizi accessori in stazioni e impianti, non sulla circolazione dei treni.

15 Maggio 2026 Foggia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie Primo mezzo turno (da 00:01) 15 Maggio 2026 Toscana Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie Primo mezzo turno della prestazione

Trasporto pubblico locale

Tra giovedì e venerdì stop a Novara, Milano/Monza (Gruppo ATM), Catania (AMTS) e nelle sedi Busitalia di 5 province. Garantite fasce orarie ma possibili riduzioni di corse.

14 Maggio 2026 Novara Al Cobas Inizio servizio-05:30; 08:30-12:30; 15:30-fine servizio 15 Maggio 2026 Milano, Monza e della Brianza Al Cobas Fasce: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio (ATM); NET Monza 9:00-11:50 e 14:50-fine; extraurbano Trezzo 8:45-15:00 e 18:00-fine 15 Maggio 2026 Catania Cub Trasporti 00:01 – 23:59 15 Maggio 2026 Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno Usb Lavoro Privato, Adl Cobas 24 ore (articolazione nel rispetto delle fasce di garanzia)

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Sciopero della vigilanza in ambito ospedaliero in Toscana: possibili disagi nei servizi di security dei presidi sanitari regionali.

Dal 13 Maggio 2026 al 14 Maggio 2026 Toscana Sav Confsal 22:00 del 13/05 – 21:59 del 14/05

ALTRO

Acqua

In Campania, personale del servizio idrico locale incrocia le braccia per l’intera giornata.

12 Maggio 2026 Castel Volturno Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil Intera giornata

Credito

Protesta nel settore bancario in Sardegna: possibili disservizi agli sportelli MPS.

11 Maggio 2026 Sardegna First Cisl, Fisac Cgil Intera giornata

Igiene ambientale

Settimana di mobilitazioni nella raccolta e nei servizi ambientali tra Lazio, Calabria e Toscana: possibili ritardi nei ritiri e nei servizi al cittadino.

11 Maggio 2026 Roma Usb Lavoro Privato Intera giornata 14 Maggio 2026 Bagnara Calabra Filcams Cgil Intera giornata 14 Maggio 2026 Rizziconi Filcams Cgil Intera giornata 16 Maggio 2026 Firenze Uil Fp, Uiltucs Intera giornata

Metalmeccanici

Iniziativa nel comparto installazione impianti nell’area di Roma.

12 Maggio 2026 Roma Fiom Cgil, Uilm Intera giornata

Pulizie e multiservizi

Stop a Napoli e nell’area di Giugliano: possibile riduzione di servizi di pulizia in strutture pubbliche e private.

11 Maggio 2026 Napoli Usb Lavoro Privato Intera giornata 15 Maggio 2026 Giugliano in Campania Fisascat Cisl Intero turno di lavoro 15 Maggio 2026 Napoli Fisascat Cisl Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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