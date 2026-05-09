Scioperi settimana dall'11 al 17 maggio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, bus e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 11 al 17 Maggio 2026
Settimana ad alta intensità sul fronte sciopero: dall’11 Maggio 2026 al 17 Maggio 2026 si concentrano numerose agitazioni nei trasporti, con un picco lunedì 11 nei cieli (diverse sigle del controllo del traffico aereo e dell’handling in mobilitazione), e tra giovedì 14 e venerdì 15 nei servizi di trasporto pubblico locale in varie città (Novara, Milano/Monza, Catania, oltre a Busitalia su più province). Il comparto ferroviario è interessato negli appalti con stop di Euro&Promos il 15 in Toscana e Foggia, con possibili ripercussioni indirette su stazioni e rotazioni: disagi possibili per chi viaggia in bus e metro più che sui treni in senso stretto. Nel perimetro della sanità, vigilanza ospedaliera in sciopero in Toscana dal 13 sera al 14 sera. Nei servizi essenziali extra-trasporto spiccano rifiuti (Roma l’11, Calabria il 14, Firenze il 16), pulizie e multiservizi (Napoli e Giugliano), oltre a iniziative in credito (MPS in Sardegna) e nel settore acqua e metalmeccanici (il 12). Programmare gli spostamenti e i servizi con attenzione: molte azioni rispettano fasce di garanzia ma possono generare rallentamenti.
TRASPORTI
Settimana con più focolai di sciopero nei trasporti: aerei l’11 Maggio, TPL il 14-15 Maggio e comparto ferroviario (appalti) il 15 Maggio.
Aerei
Lunedì 11 mobilitazioni nel trasporto aereo: coinvolti il controllo del traffico aereo (ENAV) e addetti handling in vari scali. Possibili ritardi e cancellazioni, nel rispetto delle fasce garantite.
|11 Maggio 2026
|Napoli
|Ugl Ta, Uiltrasporti, Fast Confsal Av Unica
|10:00 – 18:00
|11 Maggio 2026
|Palermo
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta
|12:00 – 16:00
|11 Maggio 2026
|Cagliari
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti
|13:00 – 17:00
|11 Maggio 2026
|Roma
|Uiltrasporti
|10:00 – 18:00
|11 Maggio 2026
|—
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac
|10:00 – 18:00
|11 Maggio 2026
|Varese
|Cub Trasporti, Usb Lavoro Privato
|13:00 – 17:00
|11 Maggio 2026
|Roma
|Fast Confsal Av Unica
|10:00 – 18:00
Ferroviario (appalti)
Venerdì 15 sciopero negli appalti ferroviari di Euro&Promos in Toscana e a Foggia: possibili impatti sui servizi accessori in stazioni e impianti, non sulla circolazione dei treni.
|15 Maggio 2026
|Foggia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie
|Primo mezzo turno (da 00:01)
|15 Maggio 2026
|Toscana
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie
|Primo mezzo turno della prestazione
Trasporto pubblico locale
Tra giovedì e venerdì stop a Novara, Milano/Monza (Gruppo ATM), Catania (AMTS) e nelle sedi Busitalia di 5 province. Garantite fasce orarie ma possibili riduzioni di corse.
|14 Maggio 2026
|Novara
|Al Cobas
|Inizio servizio-05:30; 08:30-12:30; 15:30-fine servizio
|15 Maggio 2026
|Milano, Monza e della Brianza
|Al Cobas
|Fasce: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio (ATM); NET Monza 9:00-11:50 e 14:50-fine; extraurbano Trezzo 8:45-15:00 e 18:00-fine
|15 Maggio 2026
|Catania
|Cub Trasporti
|00:01 – 23:59
|15 Maggio 2026
|Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno
|Usb Lavoro Privato, Adl Cobas
|24 ore (articolazione nel rispetto delle fasce di garanzia)
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Sciopero della vigilanza in ambito ospedaliero in Toscana: possibili disagi nei servizi di security dei presidi sanitari regionali.
|Dal 13 Maggio 2026 al 14 Maggio 2026
|Toscana
|Sav Confsal
|22:00 del 13/05 – 21:59 del 14/05
ALTRO
Acqua
In Campania, personale del servizio idrico locale incrocia le braccia per l’intera giornata.
|12 Maggio 2026
|Castel Volturno
|Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil
|Intera giornata
Credito
Protesta nel settore bancario in Sardegna: possibili disservizi agli sportelli MPS.
|11 Maggio 2026
|Sardegna
|First Cisl, Fisac Cgil
|Intera giornata
Igiene ambientale
Settimana di mobilitazioni nella raccolta e nei servizi ambientali tra Lazio, Calabria e Toscana: possibili ritardi nei ritiri e nei servizi al cittadino.
|11 Maggio 2026
|Roma
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
|14 Maggio 2026
|Bagnara Calabra
|Filcams Cgil
|Intera giornata
|14 Maggio 2026
|Rizziconi
|Filcams Cgil
|Intera giornata
|16 Maggio 2026
|Firenze
|Uil Fp, Uiltucs
|Intera giornata
Metalmeccanici
Iniziativa nel comparto installazione impianti nell’area di Roma.
|12 Maggio 2026
|Roma
|Fiom Cgil, Uilm
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
Stop a Napoli e nell’area di Giugliano: possibile riduzione di servizi di pulizia in strutture pubbliche e private.
|11 Maggio 2026
|Napoli
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
|15 Maggio 2026
|Giugliano in Campania
|Fisascat Cisl
|Intero turno di lavoro
|15 Maggio 2026
|Napoli
|Fisascat Cisl
|Intero turno di lavoro
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.