Scioperi settimana dall'8 al 14 dicembre 2025, le città coinvolte: stop treni, scuole, sanità e autostrade
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 08 al 14 dicembre 2025
Settimana densa di appuntamenti per il mondo del lavoro: dall’8 al 14 Dicembre 2025 il calendario delle agitazioni si concentra soprattutto su venerdì 12, quando è in programma lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, con coinvolgimento trasversale di settori pubblici e privati e con specifiche modulazioni orarie per i Vigili del Fuoco. Nei giorni precedenti si segnalano fermate a Roma per il trasporto pubblico locale (ATAC) martedì 09 e, mercoledì 10, lo stop nel comparto dell’igiene ambientale su tutto il territorio. Il 12 dicembre sarà inoltre giornata critica per i trasporti: presidii e turni interessano la rete autostradale (Autostrade per l’Italia in più province del Nord), i treni (RFI a Verona) e il TPL a Bolzano (SASA). Nella sanità è previsto lo sciopero del servizio mensa dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, mentre nel perimetro degli enti locali e dei servizi si registrano iniziative ad Alghero e nella Bassa Reggiana, oltre alla scuola in Calabria e alle pulizie/multiservizi a Cosenza. Possibili disagi per viaggiatori e utenti dei servizi essenziali, in particolare nella giornata di venerdì.
SCIOPERO GENERALE
Venerdì 12 è in programma uno sciopero generale nazionale promosso dalla Cgil che interessa tutte le categorie pubbliche e private, con esclusioni mirate e orari specifici per i Vigili del Fuoco.
|12 Dicembre 2025
|Nazionale
|Cgil — Tutti i settori pubblici e privati (esclusi igiene ambientale ed ENAV Roma; VVF 09:00–13:00)
|Intera giornata (VVF 09:00–13:00)
TRASPORTI
Autostrade e viabilità
Presidio articolato dei turni su tratte autostradali del Nord: coinvolto il personale di Autostrade per l’Italia in diverse province con modalità differenziate per turnisti e addetti tecnico-amministrativi.
|12 Dicembre 2025
|Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi
|Uiltrasporti — Autostrade per l’Italia, personale turnista e tecnico-amministrativo
|Turni: 1° 22:00 (11/12)–06:00 (12/12); 2° 06:00–14:00; 3° 14:00–22:00; tecn.-amm. 06:00–18:00
Trasporto pubblico locale
Settimana con fermate a Roma (ATAC) martedì 09 su due fasce e a Bolzano (SASA) venerdì 12 nel pomeriggio. Possibili ripercussioni su frequenze e attese alle fermate; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.
|09 Dicembre 2025
|Roma
|Sul — ATAC Roma
|08:30–17:00 e 20:00–fine servizio
|12 Dicembre 2025
|Bolzano
|Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato — SASA
|16:00–20:00
Treni
Prevista l’astensione del personale RFI a Verona nella giornata di venerdì 12, con fascia 09:01–17:00; possibili impatti su operatività e circolazione locale.
|12 Dicembre 2025
|Verona
|Orsa Ferrovie, Slm Fast — RFI
|09:01–17:00
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
A Civitavecchia, lo sciopero riguarda il servizio mensa dell’Ospedale San Paolo, con stop per l’intera giornata lavorativa.
|12 Dicembre 2025
|Civitavecchia (Ospedale San Paolo)
|Filcams Cgil, Uiltucs — INNOVA, servizio mensa
|Intera giornata lavorativa
ALTRO
Igiene ambientale
Stop nazionale di 24 ore a metà settimana nel comparto dell’igiene ambientale.
|10 Dicembre 2025
|Nazionale
|Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel — Aziende del settore pubbliche e private
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
In provincia di Cosenza si fermano i lavoratori degli appalti di pulizia e multiservizi per l’intera giornata.
|12 Dicembre 2025
|Cosenza
|Filcams Cgil — CSF Costruzione e Servizi; IL FARO Soc. Coop
|Intera giornata lavorativa
Regioni e autonomie locali
Agitazioni locali previste ad Alghero e nella Bassa Reggiana, con possibili impatti su servizi comunali e territoriali.
|12 Dicembre 2025
|Alghero
|Fiadel — Barbara B
|Intera giornata/turno di lavoro
|12 Dicembre 2025
|Reggio nell’Emilia
|Fp Cgil — Azienda Servizi Bassa Reggiana
|Intera giornata
Scuola
In Calabria proclamata un’astensione del personale della scuola per l’intera giornata.
|12 Dicembre 2025
|Calabria
|Saese — MIM
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
