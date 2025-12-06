Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana densa di appuntamenti per il mondo del lavoro: dall’8 al 14 Dicembre 2025 il calendario delle agitazioni si concentra soprattutto su venerdì 12, quando è in programma lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, con coinvolgimento trasversale di settori pubblici e privati e con specifiche modulazioni orarie per i Vigili del Fuoco. Nei giorni precedenti si segnalano fermate a Roma per il trasporto pubblico locale (ATAC) martedì 09 e, mercoledì 10, lo stop nel comparto dell’igiene ambientale su tutto il territorio. Il 12 dicembre sarà inoltre giornata critica per i trasporti: presidii e turni interessano la rete autostradale (Autostrade per l’Italia in più province del Nord), i treni (RFI a Verona) e il TPL a Bolzano (SASA). Nella sanità è previsto lo sciopero del servizio mensa dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, mentre nel perimetro degli enti locali e dei servizi si registrano iniziative ad Alghero e nella Bassa Reggiana, oltre alla scuola in Calabria e alle pulizie/multiservizi a Cosenza. Possibili disagi per viaggiatori e utenti dei servizi essenziali, in particolare nella giornata di venerdì.

SCIOPERO GENERALE

Venerdì 12 è in programma uno sciopero generale nazionale promosso dalla Cgil che interessa tutte le categorie pubbliche e private, con esclusioni mirate e orari specifici per i Vigili del Fuoco.

12 Dicembre 2025 Nazionale Cgil — Tutti i settori pubblici e privati (esclusi igiene ambientale ed ENAV Roma; VVF 09:00–13:00) Intera giornata (VVF 09:00–13:00)

TRASPORTI

Autostrade e viabilità

Presidio articolato dei turni su tratte autostradali del Nord: coinvolto il personale di Autostrade per l’Italia in diverse province con modalità differenziate per turnisti e addetti tecnico-amministrativi.

12 Dicembre 2025 Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi Uiltrasporti — Autostrade per l’Italia, personale turnista e tecnico-amministrativo Turni: 1° 22:00 (11/12)–06:00 (12/12); 2° 06:00–14:00; 3° 14:00–22:00; tecn.-amm. 06:00–18:00

Trasporto pubblico locale

Settimana con fermate a Roma (ATAC) martedì 09 su due fasce e a Bolzano (SASA) venerdì 12 nel pomeriggio. Possibili ripercussioni su frequenze e attese alle fermate; nelle tabelle sotto ulteriori dettagli.

09 Dicembre 2025 Roma Sul — ATAC Roma 08:30–17:00 e 20:00–fine servizio 12 Dicembre 2025 Bolzano Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato — SASA 16:00–20:00

Treni

Prevista l’astensione del personale RFI a Verona nella giornata di venerdì 12, con fascia 09:01–17:00; possibili impatti su operatività e circolazione locale.

12 Dicembre 2025 Verona Orsa Ferrovie, Slm Fast — RFI 09:01–17:00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

A Civitavecchia, lo sciopero riguarda il servizio mensa dell’Ospedale San Paolo, con stop per l’intera giornata lavorativa.

12 Dicembre 2025 Civitavecchia (Ospedale San Paolo) Filcams Cgil, Uiltucs — INNOVA, servizio mensa Intera giornata lavorativa

ALTRO

Igiene ambientale

Stop nazionale di 24 ore a metà settimana nel comparto dell’igiene ambientale.

10 Dicembre 2025 Nazionale Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel — Aziende del settore pubbliche e private Intera giornata

Pulizie e multiservizi

In provincia di Cosenza si fermano i lavoratori degli appalti di pulizia e multiservizi per l’intera giornata.

12 Dicembre 2025 Cosenza Filcams Cgil — CSF Costruzione e Servizi; IL FARO Soc. Coop Intera giornata lavorativa

Regioni e autonomie locali

Agitazioni locali previste ad Alghero e nella Bassa Reggiana, con possibili impatti su servizi comunali e territoriali.

12 Dicembre 2025 Alghero Fiadel — Barbara B Intera giornata/turno di lavoro 12 Dicembre 2025 Reggio nell’Emilia Fp Cgil — Azienda Servizi Bassa Reggiana Intera giornata

Scuola

In Calabria proclamata un’astensione del personale della scuola per l’intera giornata.

12 Dicembre 2025 Calabria Saese — MIM Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie