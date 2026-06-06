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Settimana ad alta intensità sul fronte sciopero e mobilitazioni: nel periodo dall’8 Giugno 2026 al 14 Giugno 2026 spiccano le agitazioni nei trasporti, con un venerdì 13 segnato da stop estesi nel settore aereo (personale EasyJet, servizi di handling a Milano, gestione scalo a Cagliari e turni ENAV a Verona). L’11 Giugno 2026 i disagi si concentrano sui treni, con più proclamazioni nella filiera ferroviaria e nella sicurezza aziendale, mentre sul mare si segnala lo stop Blujet sullo Stretto tra 11 e 12 Giugno 2026 e un fermo a Ravenna il 10 Giugno 2026. Il trasporto pubblico locale è coinvolto a inizio settimana in Sicilia e Puglia, e chiude domenica 14 con uno sciopero di 24 ore a Firenze. Nell’Altro, attenzione a Polizia Locale (12), Presidenza del Consiglio (11), comparto Ministeri (12), igiene ambientale a Roma (12) e all’astensione degli avvocati dall’8 al 12. In Sanità, il 12 si ferma il servizio ausiliario a Napoli. Possibili ritardi, riduzioni e fasce garantite: pianificare spostamenti e servizi con anticipo.

TRASPORTI

Aerei

Settore aereo molto impattato: giovedì 12 si fermano i retail aeroportuali per 4 ore, mentre sabato 13 è previsto un ampio sciopero su più fronti (compagnie, gestione scali e assistenza), con possibili ritardi e cancellazioni. Verificare sempre il proprio volo.

12 Giugno 2026 Italia (aeroporti) Lavoratori Liberi — Airest Retail, Lagardère Travel Retail Italia, LS Travel Retail Roma 11:00–15:00 13 Giugno 2026 Italia Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited 06:00–24:00 Cagliari Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti — SOGAER, SOGAERDYN, SOGAERSECURITY 06:00–24:00 Cagliari Ugl Ta — SOGAER, SOGAERDYN, SOGAERSECURITY 12:00–16:00 Verona Fast Confsal Av Unica, Uiltrasporti — ENAV 06:00–24:00 Milano Usb Lavoro Privato — SKY SERVICES 12:00–16:00 Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac — EasyJet Airline Limited 06:00–24:00

Appalti ferroviari

Martedì 09 previsti stop sull’appalto Elior in ambito ferroviario: possibili ricadute su attività accessorie nei nodi e nelle stazioni.

09 Giugno 2026 Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti — Elior (appalti ferroviari) Intero turno Italia Cobas Lavoro Privato — Elior (appalti ferroviari) Intero turno Italia Fast Confsal — Elior (appalti ferroviari) Intero turno

Ferroviario

Giovedì 11 più proclamazioni sulla rete e nelle società del Gruppo FS: attese ripercussioni su treni regionali e lunga percorrenza nelle fasce indicate. Possibili servizi minimi garantiti secondo normativa.

11 Giugno 2026 Italia Cat — Aziende che svolgono attività ferroviaria 09:01–17:00 Sicilia Slm Fast Confsal, Orsa Trasporti — FS Security 10:01–18:00 Italia Assemblea Nazionale PdM/PdB — Gruppo FSI, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia TPER Scarl 09:00–17:00 Italia Usb Lavoro Privato — Mercitalia Shunting & Terminal 06:00–14:00 Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti — Aziende ferroviarie 09:01–17:00

Marittimo

Stop ai collegamenti locali: a Ravenna il 10 e, tra 11 e 12 Giugno 2026, possibili disagi sullo Stretto di Messina con Blujet, nel rispetto delle fasce garantite.

10 Giugno 2026 Ravenna Uiltrasporti — SERS 10:00–22:00 Dal 11 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026 Messina Filt Cgil, Uiltrasporti — BLUJET 21:01 (11/06) – 20:59 (12/06); fasce garantite 06:00–09:00 e 18:00–21:00

Plurisettoriale trasporti

Fermo plurisettoriale nel comparto ferroviario e TPL, con possibili effetti incrociati su linee e servizi connessi.

Dal 11 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026 Italia Sgb, Cub Trasporti — Aziende che svolgono attività ferroviaria (merci su rotaia/TPL/ferroviario) 03:00 (11/06) – 02:00 (12/06)

Trasporto merci su gomma

Mercoledì 10 prevista astensione a Elmas che può incidere su consegne e logistica locale.

10 Giugno 2026 Elmas (CA) Fit Cisl — All Trasporti, BRT 00:01–23:59

Trasporto pubblico locale

Settimana movimentata nel TPL: lunedì 08 stop a Catania e Foggia; giovedì 11 a Palermo; venerdì 12 a Vicenza e Latina; domenica 14 a Firenze con 24 ore e fasce tutelate. Verificare corse e trasporti alternativi.

08 Giugno 2026 Catania Orsa — AMTS Catania 12:00–16:00 Catania Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — AMTS Catania 12:00–16:00 Foggia Faisa Cisal, Filt Cgil — ATAF 08:30–12:30 11 Giugno 2026 Palermo Cub Trasporti — AMAT 11:00–15:00 12 Giugno 2026 Vicenza Cub Trasporti — SVT 10:59–14:59 Latina Faisa Cisal — CSC Mobilità 09:30–13:30 14 Giugno 2026 Firenze Cobas Lavoro Privato — GEST 24 ore; fasce garantite 06:30–09:30 e 17:00–20:00 Firenze Cobas Lavoro Privato — Autolinee Toscane Inizio servizio–04:15; 08:14–12:30; 14:29–fine servizio

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

A Napoli venerdì 12 previsto uno sciopero nelle attività ausiliarie legate al SSN, con possibili ricadute organizzative sui servizi appaltati.

12 Giugno 2026 Napoli Uiltec — Hospital Service, Soresa Intera giornata

ALTRO

Appalti PA

Venerdì 12 fermo del personale di società appaltatrici e di somministrazione operanti per la PA: possibili ritardi nei servizi indiretti.

12 Giugno 2026 Italia Cobas Lavoro Privato — Società appaltatrici e di somministrazione per la PA Intero turno

Avvocati

Astensione dalle udienze penali promossa a livello nazionale per l’intera settimana lavorativa (escluso il circondario di Verona).

Dal 08 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026 Italia (escluso Verona) Unione Camere Penali Italiane — Settore giustizia (penale) Astensione dalle udienze e attività giudiziaria

Igiene ambientale

A Roma venerdì 12 proclamato uno sciopero sull’igiene urbana che può influire su raccolta e servizi di spazzamento.

12 Giugno 2026 Roma Cobas Lavoro Privato — AMA S.p.A. Intero turno

Ministeri

Due appuntamenti: giovedì 11 alla Presidenza del Consiglio e venerdì 12 nel comparto ministeriale in senso ampio. Possibili rallentamenti degli sportelli.

11 Giugno 2026 Italia Snaprecom, Usb PI, Flp PCM, Sipre; adesione Fp Cgil — Presidenza del Consiglio dei Ministri Intera giornata 12 Giugno 2026 Italia Adl Cobas, Clap, Cobas Lavoro Privato, Cub, Usi Ct — Aziende del settore Ministeri Intera giornata

Plurisettoriale nazionale

Venerdì 12 proclamazione in aziende pubbliche e private, con esclusione dell’intero settore dei trasporti.

12 Giugno 2026 Italia Adl Cobas, Clap, Cobas Lavoro Privato, Sial Cobas — Aziende pubbliche e private Intero turno (escluso settore trasporti)

Regioni e autonomie locali

Doppio fronte: formazione sanitaria regionale in Sicilia tra 09 e 10; venerdì 12 sciopero della Polizia Locale su tutto il territorio.

Dal 09 Giugno 2026 al 10 Giugno 2026 Palermo, Caltanissetta Siad Csa Cisal — CEFPAS Intere giornate 12 Giugno 2026 Italia Csa — Personale dei Corpi e servizi di Polizia Locale Intera giornata

Telecomunicazioni

Mercoledì 10 sciopero nel call center di Matera: possibili riduzioni dei tempi di risposta.

10 Giugno 2026 Matera Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil, Ugl — CALLMAT Intero turno

Vigili del Fuoco

Martedì 09 mobilitazione territoriale a Ferrara, con presidio delle sedi operative interessate nella fascia mattutina.

09 Giugno 2026 Ferrara Fp Cgil, Uilfp, Conapo — Ministero dell’Interno (VVF) 08:00–12:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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