Scioperi settimana dall'8 al 14 giugno 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 08 al 14 Giugno 2026
Settimana ad alta intensità sul fronte sciopero e mobilitazioni: nel periodo dall’8 Giugno 2026 al 14 Giugno 2026 spiccano le agitazioni nei trasporti, con un venerdì 13 segnato da stop estesi nel settore aereo (personale EasyJet, servizi di handling a Milano, gestione scalo a Cagliari e turni ENAV a Verona). L’11 Giugno 2026 i disagi si concentrano sui treni, con più proclamazioni nella filiera ferroviaria e nella sicurezza aziendale, mentre sul mare si segnala lo stop Blujet sullo Stretto tra 11 e 12 Giugno 2026 e un fermo a Ravenna il 10 Giugno 2026. Il trasporto pubblico locale è coinvolto a inizio settimana in Sicilia e Puglia, e chiude domenica 14 con uno sciopero di 24 ore a Firenze. Nell’Altro, attenzione a Polizia Locale (12), Presidenza del Consiglio (11), comparto Ministeri (12), igiene ambientale a Roma (12) e all’astensione degli avvocati dall’8 al 12. In Sanità, il 12 si ferma il servizio ausiliario a Napoli. Possibili ritardi, riduzioni e fasce garantite: pianificare spostamenti e servizi con anticipo.
TRASPORTI
Aerei
Settore aereo molto impattato: giovedì 12 si fermano i retail aeroportuali per 4 ore, mentre sabato 13 è previsto un ampio sciopero su più fronti (compagnie, gestione scali e assistenza), con possibili ritardi e cancellazioni. Verificare sempre il proprio volo.
|12 Giugno 2026
|Italia (aeroporti)
|Lavoratori Liberi — Airest Retail, Lagardère Travel Retail Italia, LS Travel Retail Roma
|11:00–15:00
|13 Giugno 2026
|Italia
|Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited
|06:00–24:00
|Cagliari
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti — SOGAER, SOGAERDYN, SOGAERSECURITY
|06:00–24:00
|Cagliari
|Ugl Ta — SOGAER, SOGAERDYN, SOGAERSECURITY
|12:00–16:00
|Verona
|Fast Confsal Av Unica, Uiltrasporti — ENAV
|06:00–24:00
|Milano
|Usb Lavoro Privato — SKY SERVICES
|12:00–16:00
|Italia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac — EasyJet Airline Limited
|06:00–24:00
Appalti ferroviari
Martedì 09 previsti stop sull’appalto Elior in ambito ferroviario: possibili ricadute su attività accessorie nei nodi e nelle stazioni.
|09 Giugno 2026
|Italia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Trasporti — Elior (appalti ferroviari)
|Intero turno
|Italia
|Cobas Lavoro Privato — Elior (appalti ferroviari)
|Intero turno
|Italia
|Fast Confsal — Elior (appalti ferroviari)
|Intero turno
Ferroviario
Giovedì 11 più proclamazioni sulla rete e nelle società del Gruppo FS: attese ripercussioni su treni regionali e lunga percorrenza nelle fasce indicate. Possibili servizi minimi garantiti secondo normativa.
|11 Giugno 2026
|Italia
|Cat — Aziende che svolgono attività ferroviaria
|09:01–17:00
|Sicilia
|Slm Fast Confsal, Orsa Trasporti — FS Security
|10:01–18:00
|Italia
|Assemblea Nazionale PdM/PdB — Gruppo FSI, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia TPER Scarl
|09:00–17:00
|Italia
|Usb Lavoro Privato — Mercitalia Shunting & Terminal
|06:00–14:00
|Italia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti — Aziende ferroviarie
|09:01–17:00
Marittimo
Stop ai collegamenti locali: a Ravenna il 10 e, tra 11 e 12 Giugno 2026, possibili disagi sullo Stretto di Messina con Blujet, nel rispetto delle fasce garantite.
|10 Giugno 2026
|Ravenna
|Uiltrasporti — SERS
|10:00–22:00
|Dal 11 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026
|Messina
|Filt Cgil, Uiltrasporti — BLUJET
|21:01 (11/06) – 20:59 (12/06); fasce garantite 06:00–09:00 e 18:00–21:00
Plurisettoriale trasporti
Fermo plurisettoriale nel comparto ferroviario e TPL, con possibili effetti incrociati su linee e servizi connessi.
|Dal 11 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026
|Italia
|Sgb, Cub Trasporti — Aziende che svolgono attività ferroviaria (merci su rotaia/TPL/ferroviario)
|03:00 (11/06) – 02:00 (12/06)
Trasporto merci su gomma
Mercoledì 10 prevista astensione a Elmas che può incidere su consegne e logistica locale.
|10 Giugno 2026
|Elmas (CA)
|Fit Cisl — All Trasporti, BRT
|00:01–23:59
Trasporto pubblico locale
Settimana movimentata nel TPL: lunedì 08 stop a Catania e Foggia; giovedì 11 a Palermo; venerdì 12 a Vicenza e Latina; domenica 14 a Firenze con 24 ore e fasce tutelate. Verificare corse e trasporti alternativi.
|08 Giugno 2026
|Catania
|Orsa — AMTS Catania
|12:00–16:00
|Catania
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — AMTS Catania
|12:00–16:00
|Foggia
|Faisa Cisal, Filt Cgil — ATAF
|08:30–12:30
|11 Giugno 2026
|Palermo
|Cub Trasporti — AMAT
|11:00–15:00
|12 Giugno 2026
|Vicenza
|Cub Trasporti — SVT
|10:59–14:59
|Latina
|Faisa Cisal — CSC Mobilità
|09:30–13:30
|14 Giugno 2026
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato — GEST
|24 ore; fasce garantite 06:30–09:30 e 17:00–20:00
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato — Autolinee Toscane
|Inizio servizio–04:15; 08:14–12:30; 14:29–fine servizio
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
A Napoli venerdì 12 previsto uno sciopero nelle attività ausiliarie legate al SSN, con possibili ricadute organizzative sui servizi appaltati.
|12 Giugno 2026
|Napoli
|Uiltec — Hospital Service, Soresa
|Intera giornata
ALTRO
Appalti PA
Venerdì 12 fermo del personale di società appaltatrici e di somministrazione operanti per la PA: possibili ritardi nei servizi indiretti.
|12 Giugno 2026
|Italia
|Cobas Lavoro Privato — Società appaltatrici e di somministrazione per la PA
|Intero turno
Avvocati
Astensione dalle udienze penali promossa a livello nazionale per l’intera settimana lavorativa (escluso il circondario di Verona).
|Dal 08 Giugno 2026 al 12 Giugno 2026
|Italia (escluso Verona)
|Unione Camere Penali Italiane — Settore giustizia (penale)
|Astensione dalle udienze e attività giudiziaria
Igiene ambientale
A Roma venerdì 12 proclamato uno sciopero sull’igiene urbana che può influire su raccolta e servizi di spazzamento.
|12 Giugno 2026
|Roma
|Cobas Lavoro Privato — AMA S.p.A.
|Intero turno
Ministeri
Due appuntamenti: giovedì 11 alla Presidenza del Consiglio e venerdì 12 nel comparto ministeriale in senso ampio. Possibili rallentamenti degli sportelli.
|11 Giugno 2026
|Italia
|Snaprecom, Usb PI, Flp PCM, Sipre; adesione Fp Cgil — Presidenza del Consiglio dei Ministri
|Intera giornata
|12 Giugno 2026
|Italia
|Adl Cobas, Clap, Cobas Lavoro Privato, Cub, Usi Ct — Aziende del settore Ministeri
|Intera giornata
Plurisettoriale nazionale
Venerdì 12 proclamazione in aziende pubbliche e private, con esclusione dell’intero settore dei trasporti.
|12 Giugno 2026
|Italia
|Adl Cobas, Clap, Cobas Lavoro Privato, Sial Cobas — Aziende pubbliche e private
|Intero turno (escluso settore trasporti)
Regioni e autonomie locali
Doppio fronte: formazione sanitaria regionale in Sicilia tra 09 e 10; venerdì 12 sciopero della Polizia Locale su tutto il territorio.
|Dal 09 Giugno 2026 al 10 Giugno 2026
|Palermo, Caltanissetta
|Siad Csa Cisal — CEFPAS
|Intere giornate
|12 Giugno 2026
|Italia
|Csa — Personale dei Corpi e servizi di Polizia Locale
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Mercoledì 10 sciopero nel call center di Matera: possibili riduzioni dei tempi di risposta.
|10 Giugno 2026
|Matera
|Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil, Ugl — CALLMAT
|Intero turno
Vigili del Fuoco
Martedì 09 mobilitazione territoriale a Ferrara, con presidio delle sedi operative interessate nella fascia mattutina.
|09 Giugno 2026
|Ferrara
|Fp Cgil, Uilfp, Conapo — Ministero dell’Interno (VVF)
|08:00–12:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.