Sciopero 10 ottobre, doppio stop ai trasporti pubblici e città paralizzata: chi si ferma, le fasce garantite
Nuovo, doppio, sciopero dei trasporti: Roma rischia di paralizzarsi il prossimo 10 ottobre per due mobilitazioni proclamate dai lavoratori dell'Atac
Un nuovo, doppio, sciopero promette di paralizzare Roma. Le mobilitazioni sono in programma per venerdì 10 ottobre e riguarderanno il personale Atac. Uno, di 24 ore, è stato proclamato dall’organizzazione Sul, l’altro, di 4, dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl. La protesta riguarderà solo i trasporti romani.
Sciopero 10 ottobre
Continuano gli scioperi e le agitazioni, di vario genere, che stanno tenendo in scacco le principali città italiane. Dopo i due generali del 3 ottobre e del 22 settembre, ne sono in arrivo altri due che riguarderanno però la sola capitale.
Il personale Atac incrocia le braccia a Roma il prossimo venerdì 10 ottobre.
Trasporti a rischio a Roma il prossimo 10 ottobre
Metro, bus e tram: trasporti a rischio, chi si ferma
Altro sciopero dei trasporti che rischia di paralizzare Roma. È stato indetto per venerdì 10 ottobre quando la municipalizzata dei trasporti romana promette di provocare non pochi disagi ai pendolari e a quanti si metteranno in viaggio. Proclamato uno sciopero di 24 ore dall’organizzazione Sul e uno di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl.
“Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Le agitazioni interesseranno la sola rete Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20″, fanno sapere i sindacati.
Metro, bus e tram dunque a rischio anche se restano le fasce garantite (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59). A differenza delle ultime, organizzate per motivazioni legate a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, questa volta le sigle sindacali scioperano per carenze nella gestione del servizio e dei lavoratori da parte di Atac.
Le fasce garantite
Lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac mentre sono esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano)-500-515-551-669-980. Lo sciopero inoltre non riguarda linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.
Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre non è garantito il servizio delle linee bus notturne mentre lo è quelle delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Per la giornata del 10 sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, non lo sono quelle sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno né le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne e le corse delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24
Infine, per la notte tra il 10 e l’11 ottobre è garantito il servizio delle linee bus notturne, non quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte, le corse notturne e quelle delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24.