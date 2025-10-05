Sciopero 10 ottobre, doppio stop ai trasporti pubblici e città paralizzata: chi si ferma, le fasce garantite

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un nuovo, doppio, sciopero promette di paralizzare Roma. Le mobilitazioni sono in programma per venerdì 10 ottobre e riguarderanno il personale Atac. Uno, di 24 ore, è stato proclamato dall’organizzazione Sul, l’altro, di 4, dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl. La protesta riguarderà solo i trasporti romani.

Sciopero 10 ottobre

Continuano gli scioperi e le agitazioni, di vario genere, che stanno tenendo in scacco le principali città italiane. Dopo i due generali del 3 ottobre e del 22 settembre, ne sono in arrivo altri due che riguarderanno però la sola capitale.

Il personale Atac incrocia le braccia a Roma il prossimo venerdì 10 ottobre.

Trasporti a rischio a Roma il prossimo 10 ottobre

Metro, bus e tram: trasporti a rischio, chi si ferma

Altro sciopero dei trasporti che rischia di paralizzare Roma. È stato indetto per venerdì 10 ottobre quando la municipalizzata dei trasporti romana promette di provocare non pochi disagi ai pendolari e a quanti si metteranno in viaggio. Proclamato uno sciopero di 24 ore dall’organizzazione Sul e uno di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl.

“Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Le agitazioni interesseranno la sola rete Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20″, fanno sapere i sindacati.

Metro, bus e tram dunque a rischio anche se restano le fasce garantite (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59). A differenza delle ultime, organizzate per motivazioni legate a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, questa volta le sigle sindacali scioperano per carenze nella gestione del servizio e dei lavoratori da parte di Atac.

Le fasce garantite

Lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac mentre sono esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano)-500-515-551-669-980. Lo sciopero inoltre non riguarda linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre non è garantito il servizio delle linee bus notturne mentre lo è quelle delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Per la giornata del 10 sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, non lo sono quelle sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno né le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne e le corse delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24

Infine, per la notte tra il 10 e l’11 ottobre è garantito il servizio delle linee bus notturne, non quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte, le corse notturne e quelle delle linee A, B/B1, C della metropolitana previste oltre le ore 24.