Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Venerdì 20 novembre la Cgil ferma per 24 ore lavoratori pubblici e privati contro la manovra 2027: manifestazioni in un centinaio di località in tutta Italia, a Roma corteo da piazza Vittorio e comizio finale di Landini ai Fori Imperiali. Treni e aerei esclusi dallo sciopero generale, ma dalle 21 di venerdì scatta lo sciopero ferroviario di altre sigle fino a sabato sera.

Lo sciopero generale del 20 novembre

A fermarsi per l’intera giornata di venerdì 20 novembre saranno fabbriche, ospedali, uffici pubblici e scuole. La Cgil protesta contro la legge di Bilancio 2027 con uno sciopero generale di 24 ore che riguarda tutti i comparti, pubblici e privati, compresi gli appalti e i servizi strumentali. Oltre all’astensione dal lavoro, il sindacato ha organizzato un centinaio di appuntamenti in tutta Italia tra cortei, presidi e comizi.

Le richieste toccano quasi ogni capitolo della manovra. Sulle buste paga, il sindacato chiede rinnovi contrattuali che compensino l’inflazione accumulata. Chiede anche la restituzione del drenaggio fiscale, cioè la parte degli aumenti che le tasse assorbono senza farla diventare potere d’acquisto. Per i pensionati chiede la rivalutazione piena degli assegni, e sul fisco un sistema più progressivo.

Seguono più fondi per sanità pubblica, istruzione, università e welfare, politiche industriali per l’occupazione e misure contro la precarietà dei giovani. Nella piattaforma ci sono anche il diritto allo studio e alla casa e la sicurezza sul lavoro. Il punto politico più netto riguarda però dove mettere le risorse: per la Cgil vanno tolte agli armamenti e date ai servizi.

Il corteo di Roma con Landini

L’appuntamento principale è a Roma. Il concentramento è alle 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II: da lì il corteo arriverà in via dei Fori Imperiali, dove Maurizio Landini chiuderà la giornata con il suo comizio. Il segretario generale aveva annunciato la protesta a ottobre, dal palco della manifestazione della Via Maestra in piazza del Popolo, legandola alla manovra e alla giornata europea di mobilitazione degli studenti, che cade lo stesso giorno.

Cisl e Uil questa volta non aderiscono. Intervistato dal Corriere della Sera, Landini ha detto che la giornata resta aperta a tutti: “questo non è lo sciopero della Cgil, ma di tutte le persone che vogliono scendere in piazza”. Lo stesso giorno scioperano anche diverse sigle di base, tra cui Confederazione Cobas, Clap, Sial Cobas e Cib-Unicobas.

Le manifestazioni nei capoluoghi

Di seguito l’elenco delle principali manifestazioni previste durante la giornata di sciopero:

Ancona : ore 9:30, piazza Pertini, conclusioni in piazza del Plebiscito.

: ore 9:30, piazza Pertini, conclusioni in piazza del Plebiscito. Aosta : ore 9, via Paravera davanti alla Cogne Acciai Speciali, conclusioni in piazza Deffeyes (interviene Riccardo Saccone).

: ore 9, via Paravera davanti alla Cogne Acciai Speciali, conclusioni in piazza Deffeyes (interviene Riccardo Saccone). Bari : ore 9, piazza Giovanni XXIII, conclusioni in piazza del Carmine (interviene Giovanni Mininni).

: ore 9, piazza Giovanni XXIII, conclusioni in piazza del Carmine (interviene Giovanni Mininni). Bologna : ore 9:30, piazza dei Martiri, conclusioni in piazza del Nettuno (interviene Michele De Palma).

: ore 9:30, piazza dei Martiri, conclusioni in piazza del Nettuno (interviene Michele De Palma). Cagliari : ore 9, piazza Giovanni XXIII (interviene Christian Ferrari).

: ore 9, piazza Giovanni XXIII (interviene Christian Ferrari). Catanzaro : ore 9:30, piazza Matteotti, conclusioni in piazza Luigi Rossi.

: ore 9:30, piazza Matteotti, conclusioni in piazza Luigi Rossi. Firenze : ore 9:30, piazza della Indipendenza (interviene Pino Gesmundo).

: ore 9:30, piazza della Indipendenza (interviene Pino Gesmundo). Genova : ore 9:30, Stazione Marittima (interviene Stefania Filetti).

: ore 9:30, Stazione Marittima (interviene Stefania Filetti). L’Aquila : ore 9, Colle Sapone (interviene Marco Falcinelli).

: ore 9, Colle Sapone (interviene Marco Falcinelli). Milano : ore 9, piazza Cadorna (interviene Maria Grazia Gabrielli).

: ore 9, piazza Cadorna (interviene Maria Grazia Gabrielli). Molise : la manifestazione regionale è a Isernia, ore 10, piazza Tedeschi.

: la manifestazione regionale è a Isernia, ore 10, piazza Tedeschi. Napoli : ore 9, piazza Mancini, arrivo in piazza Matteotti (interviene Susy Esposito).

: ore 9, piazza Mancini, arrivo in piazza Matteotti (interviene Susy Esposito). Palermo : ore 9, piazza Marina, conclusioni in piazza Verdi (interviene Serena Sorrentino).

: ore 9, piazza Marina, conclusioni in piazza Verdi (interviene Serena Sorrentino). Perugia : ore 9, piazza Partigiani, conclusioni in piazza IV Novembre (interviene Daniela Barbaresi).

: ore 9, piazza Partigiani, conclusioni in piazza IV Novembre (interviene Daniela Barbaresi). Potenza : ore 9:30, piazza XVIII Agosto, arrivo in piazza Matteotti.

: ore 9:30, piazza XVIII Agosto, arrivo in piazza Matteotti. Torino : ore 9:30, piazza XVIII Dicembre (interviene Luigi Giove).

: ore 9:30, piazza XVIII Dicembre (interviene Luigi Giove). Trento : ore 9, via Giuseppe Verdi.

: ore 9, via Giuseppe Verdi. Trieste : ore 9, giardino pubblico di via Giulia.

: ore 9, giardino pubblico di via Giulia. Venezia: ore 9, stazione di Mestre (interviene Federico Bozzanca).

Per l’elenco completo di tutte le manifestazioni dello sciopero generale del 20 novembre, provincia per provincia e con luoghi, orari e interventi, si rimanda alla pagina ufficiale della Cgil.

Chi si ferma: scuola, sanità e trasporti

Nelle scuole le lezioni sono a rischio, perché docenti e personale Ata possono scioperare per tutta la giornata. Possibili disagi anche negli uffici pubblici. Negli ospedali valgono le prestazioni indispensabili previste dalla legge 146 del 1990: pronto soccorso e urgenze restano aperti, mentre visite ed esami programmati possono saltare.

Sui trasporti la situazione è più complicata. La Commissione di garanzia ha escluso dallo sciopero generale aerei, treni e merci su rotaia, così come alcune aziende del trasporto locale: Atm a Milano, Anm a Napoli, Amtab a Bari e Atvo a Venezia. Cgil e Filt contestano la decisione e la considerano una limitazione del diritto garantito dall’articolo 40 della Costituzione.

A Roma bus e metro Atac, Cotral, Metromare e Roma-Nord sono garantiti fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Chi viaggia in treno deve comunque mettere in conto dei disagi. Dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato 21 c’è infatti uno sciopero separato di Cub Trasporti, Sgb, Cat e dell’assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo Fs. Sabato, per i regionali Trenitalia, sono garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.