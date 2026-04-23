Sciopero 24 aprile, a Milano i mezzi pubblici si fermano per mezza giornata: quali sono le linee Atm garantite

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Sciopero Atm il 24 aprile a Milano: mezzi a rischio dalle 8:45 alle 15. A essere coinvolti saranno metro, bus e tram, oltre all’interessamento delle comunicazioni con Monza, Trezzo e la funicolare Como-Brunate. La protesta di Coinfial Trasporti per salari, condizioni di lavoro e sicurezza. Si attendono forti disagi e traffico intenso in città nella settimana della Design Week.

Disagi a Milano per lo sciopero Atm

Lo sciopero proclamato per venerdì 24 aprile dal sindacato Confial Trasporti rischia di paralizzare la mobilità pubblica a Milano, in una fase già particolarmente delicata per la città a causa dell’elevato afflusso di visitatori legato agli eventi primaverili e alla settimana fieristica della Design Week.

L’agitazione coinvolgerà i lavoratori di Atm e avrà un impatto importante su metropolitane, autobus e tram. Secondo le comunicazioni ufficiali, il servizio non sarà garantito nella fascia compresa tra le 8:45 e le 15.

ANSA

Le fasce di garanzia

Prima e dopo questi orari, i mezzi dovrebbero circolare regolarmente, garantendo almeno in parte gli spostamenti dei pendolari.

Sarà possibile quindi utilizzare i mezzi di trasporto in partenza prima delle ore 8:45, e normalmente dalle 15 in poi fino a fine servizio.

I mezzi interessati dallo stop del 24 aprile

I disagi non si limiteranno al solo territorio milanese. Lo stop interesserà anche la rete NET nelle aree di Monza e Trezzo sull’Adda, oltre alla Funicolare Como-Brunate, il cui servizio non sarà garantito per una fascia oraria leggermente più ampia, tra le 8:30 e le 16:30.

A Monza è previsto che i mezzi siano a rischio nel pomeriggio, mentre a Trezzo i problemi si concentreranno nella fascia centrale della giornata.

Le motivazioni dello sciopero

Alla base della protesta c’è una piattaforma rivendicativa particolarmente ampia. I lavoratori denunciano criticità strutturali e organizzative che vanno dalla presenza di barriere architettoniche per le persone con disabilità fino a questioni salariali, come aumenti ritenuti discriminatori.

Tra le richieste emergono anche temi legati alle condizioni di lavoro quotidiane: pause insufficienti, carenza di spazi adeguati per il riposo e difficoltà logistiche negli spostamenti tra i turni.

Un altro punto centrale riguarda la gestione del personale e i contratti aziendali, con richieste di maggiore equità e trasparenza.

Non mancano poi rivendicazioni su aspetti più tecnici ma fondamentali per il servizio, come la sicurezza, la formazione per la gestione dei bus elettrici e il miglioramento della viabilità urbana, inclusa la regolazione dei semafori per favorire il trasporto pubblico.

La serrata di Atm arriva al termine di una settimana particolarmente intensa sul fronte delle agitazioni, interessata in particolare dallo sciopero dell’autotrasporto merci.