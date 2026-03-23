Sciopero 27 marzo 2026, trasporti a rischio con scuola e sanità: le fasce di garanzia di treni, aerei e mezzi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 27 marzo 2026 si preannuncia una giornata nera per i pendolari e le famiglie italiane. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà il settore dei trasporti (bus, metro e treni), la scuola e la sanità. L’agitazione, indetta dalle principali sigle sindacali, durerà 24 ore, ma sono previste le consuete fasce di garanzia per tutelare i cittadini nei momenti di picco.

Sciopero trasporti: orari di bus, metro e treni

Il settore più colpito sarà quello della mobilità. Ecco il dettaglio per le principali città e reti:

Treni (Ferrovie dello Stato e Italo): l’agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 26 marzo alle ore 21 di venerdì 27 marzo

l’agitazione è prevista dalle di alle ore 21 di Trasporto Pubblico Locale (dall’ATM di Milano all’ATAC di Roma): autobus, tram e metropolitane si fermeranno con modalità territoriali diverse. Generalmente il servizio è a rischio per l’intera giornata, fatte salve le fasce protette

autobus, tram e metropolitane si fermeranno con modalità territoriali diverse. Generalmente il servizio è a rischio per l’intera giornata, fatte salve le fasce protette Settore Aereo: possibili disagi e cancellazioni anche negli scali nazionali; si consiglia di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

I motivi della protesta

Le sigle sindacali hanno indetto lo sciopero per protestare contro le politiche economiche del Governo, chiedendo:

rinnovo dei contratti collettivi

collettivi maggiori investimenti nella sicurezza sul lavoro

sul lavoro potenziamento dei servizi pubblici essenziali

Sciopero scuola e sanità: cosa sapere

Oltre ai trasporti, lo sciopero del 27 marzo 2026 riguarderà:

Scuola: docenti e personale ATA potrebbero aderire all’astensione dal lavoro, mettendo a rischio le lezioni e l’apertura dei plessi

docenti e personale ATA potrebbero aderire all’astensione dal lavoro, mettendo a rischio le lezioni e l’apertura dei plessi Sanità: saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali e le urgenze nei pronto soccorso, mentre visite specialistiche e analisi non urgenti potrebbero essere rinviate

Tabella dei servizi garantiti: orari e fasce di tutela del 27 marzo

Nonostante lo sciopero, il servizio sarà garantito nelle cosiddette fasce di garanzia.

A Milano, per esempio, ATM confermerò le corse fino alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.

Per limitare i disagi ai cittadini, la legge prevede che alcuni servizi siano comunque assicurati. Ecco lo schema sintetico dei voli e dei trasporti che non subiranno variazioni:

Settore Servizio Garantito Fasce Orarie Voli Aerei (ENAC) Voli di Stato, emergenza e charter Intera giornata Voli Commerciali Tutti i voli nazionali e internazionali 07:00-10:00 e 18:00-21:00 (consultare il sito per elenco dei voli garantiti) Treni (Lunga Percorrenza) Frecce e Intercity selezionati Consultare sito Trenitalia/Italo Treni Regionali Corse per pendolari e studenti 06:00-09:00 e 18:00-21:00 Bus e Metro (TPL) Linee urbane e suburbane principali 06:00-09:00 e 18:00-21:00 Traghetti Collegamenti minimi con le isole maggiori Secondo tabelle prefettizie

Consigli per chi deve viaggiare il 27 marzo

Come non farsi trovare impreparati?

Verifica il volo: consulta il sito ufficiale dell’ENAC per l’elenco dei voli garantiti che viene pubblicato 48 ore prima dello sciopero. App Trasporti: utilizza le app ufficiali (come Muoversi a Roma o ATM Milano) per monitorare in tempo reale lo stato delle corse cittadine. Certificazioni mediche: se hai una visita medica, contatta la struttura: i servizi di pronto soccorso sono sempre attivi, ma le visite ambulatoriali sono a forte rischio.

Sciopero della stampa

Si ferma anche la stampa, con lo sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) per la richiesta del rinnovo del contratto di lavoro e maggior ricorso a professionisti.

Secondo gli editori della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), l’attuale contratto nazionale è “gravato da privilegi non più sostenibili”.

Le risposte alle domande più frequenti sullo sciopero

I voli aerei sono garantiti durante lo sciopero?

Sì, l’ENAC garantisce tutti i voli nelle fasce orarie 07:00-10:00 e 18:00-21:00. Sono inoltre sempre assicurati i voli di Stato, i voli sanitari, quelli di emergenza e i collegamenti con le isole con un’unica frequenza giornaliera.

Le scuole rimarranno chiuse il 27 marzo?

Non è possibile stabilirlo con certezza in anticipo. Lo sciopero coinvolge docenti e personale ATA; l’effettiva chiusura dei plessi o la sospensione delle lezioni dipendono dal livello di adesione del personale di ogni singolo istituto. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali sui registri elettronici.

Cosa succede se il mio treno viene cancellato?

In caso di sciopero, Trenitalia e Italo prevedono procedure di rimborso o la possibilità di riprogrammare il viaggio su treni successivi, compatibilmente con la disponibilità. È consigliabile verificare l’elenco dei “Treni Garantiti” sui siti ufficiali prima della partenza.