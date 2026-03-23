Sciopero 27 marzo 2026, trasporti a rischio con scuola e sanità: le fasce di garanzia di treni, aerei e mezzi
Sciopero nazionale venerdì 27 marzo 2026: stop a trasporti, treni e scuole. Gli orari della protesta, le fasce di garanzia e i voli cancellati
Venerdì 27 marzo 2026 si preannuncia una giornata nera per i pendolari e le famiglie italiane. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà il settore dei trasporti (bus, metro e treni), la scuola e la sanità. L’agitazione, indetta dalle principali sigle sindacali, durerà 24 ore, ma sono previste le consuete fasce di garanzia per tutelare i cittadini nei momenti di picco.
- Sciopero trasporti: orari di bus, metro e treni
- I motivi della protesta
- Sciopero scuola e sanità: cosa sapere
- Tabella dei servizi garantiti: orari e fasce di tutela del 27 marzo
- Consigli per chi deve viaggiare il 27 marzo
- Sciopero della stampa
- Le risposte alle domande più frequenti sullo sciopero
Sciopero trasporti: orari di bus, metro e treni
Il settore più colpito sarà quello della mobilità. Ecco il dettaglio per le principali città e reti:
- Treni (Ferrovie dello Stato e Italo): l’agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 26 marzo alle ore 21 di venerdì 27 marzo
- Trasporto Pubblico Locale (dall’ATM di Milano all’ATAC di Roma): autobus, tram e metropolitane si fermeranno con modalità territoriali diverse. Generalmente il servizio è a rischio per l’intera giornata, fatte salve le fasce protette
- Settore Aereo: possibili disagi e cancellazioni anche negli scali nazionali; si consiglia di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.
I motivi della protesta
Le sigle sindacali hanno indetto lo sciopero per protestare contro le politiche economiche del Governo, chiedendo:
- rinnovo dei contratti collettivi
- maggiori investimenti nella sicurezza sul lavoro
- potenziamento dei servizi pubblici essenziali
Sciopero scuola e sanità: cosa sapere
Oltre ai trasporti, lo sciopero del 27 marzo 2026 riguarderà:
- Scuola: docenti e personale ATA potrebbero aderire all’astensione dal lavoro, mettendo a rischio le lezioni e l’apertura dei plessi
- Sanità: saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali e le urgenze nei pronto soccorso, mentre visite specialistiche e analisi non urgenti potrebbero essere rinviate
Tabella dei servizi garantiti: orari e fasce di tutela del 27 marzo
Nonostante lo sciopero, il servizio sarà garantito nelle cosiddette fasce di garanzia.
A Milano, per esempio, ATM confermerò le corse fino alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.
Per limitare i disagi ai cittadini, la legge prevede che alcuni servizi siano comunque assicurati. Ecco lo schema sintetico dei voli e dei trasporti che non subiranno variazioni:
|Settore
|Servizio Garantito
|Fasce Orarie
|Voli Aerei (ENAC)
|Voli di Stato, emergenza e charter
|Intera giornata
|Voli Commerciali
|Tutti i voli nazionali e internazionali
|07:00-10:00 e 18:00-21:00 (consultare il sito per elenco dei voli garantiti)
|Treni (Lunga Percorrenza)
|Frecce e Intercity selezionati
|Consultare sito Trenitalia/Italo
|Treni Regionali
|Corse per pendolari e studenti
|06:00-09:00 e 18:00-21:00
|Bus e Metro (TPL)
|Linee urbane e suburbane principali
|06:00-09:00 e 18:00-21:00
|Traghetti
|Collegamenti minimi con le isole maggiori
|Secondo tabelle prefettizie
Consigli per chi deve viaggiare il 27 marzo
Come non farsi trovare impreparati?
-
Verifica il volo: consulta il sito ufficiale dell’ENAC per l’elenco dei voli garantiti che viene pubblicato 48 ore prima dello sciopero.
-
App Trasporti: utilizza le app ufficiali (come Muoversi a Roma o ATM Milano) per monitorare in tempo reale lo stato delle corse cittadine.
-
Certificazioni mediche: se hai una visita medica, contatta la struttura: i servizi di pronto soccorso sono sempre attivi, ma le visite ambulatoriali sono a forte rischio.
Sciopero della stampa
Si ferma anche la stampa, con lo sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) per la richiesta del rinnovo del contratto di lavoro e maggior ricorso a professionisti.
Secondo gli editori della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), l’attuale contratto nazionale è “gravato da privilegi non più sostenibili”.
Le risposte alle domande più frequenti sullo sciopero
I voli aerei sono garantiti durante lo sciopero?
Sì, l’ENAC garantisce tutti i voli nelle fasce orarie 07:00-10:00 e 18:00-21:00. Sono inoltre sempre assicurati i voli di Stato, i voli sanitari, quelli di emergenza e i collegamenti con le isole con un’unica frequenza giornaliera.
Le scuole rimarranno chiuse il 27 marzo?
Non è possibile stabilirlo con certezza in anticipo. Lo sciopero coinvolge docenti e personale ATA; l’effettiva chiusura dei plessi o la sospensione delle lezioni dipendono dal livello di adesione del personale di ogni singolo istituto. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali sui registri elettronici.
Cosa succede se il mio treno viene cancellato?
In caso di sciopero, Trenitalia e Italo prevedono procedure di rimborso o la possibilità di riprogrammare il viaggio su treni successivi, compatibilmente con la disponibilità. È consigliabile verificare l’elenco dei “Treni Garantiti” sui siti ufficiali prima della partenza.