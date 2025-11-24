Sciopero 28 novembre 2025 coinvolge anche la Rai, la programmazione televisiva "potrebbe subire modifiche"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Aderisce anche Usigrai allo sciopero generale del 28 novembre. Giorgia Meloni, di rientro dalle attività di politica estera, dovrà affrontare le proteste contro il Governo e la Manovra. I sindacati si dicono insoddisfatti della legge di Bilancio, che esponenti del governo continuano a sostenere anche di fronte alle critiche. Intanto il 28 novembre si fermeranno trasporti, scuola, sanità, giornalisti e molti altri servizi.

Sciopero contro il Governo e la Manovra

Il ritorno di Giorgia Meloni dalle missioni estere sarà accolto con lo sciopero generale del 28 novembre. I sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub hanno proclamato la mobilitazione per chiedere maggiori investimenti sulla sanità, la scuola, l’università e i trasporti e un taglio drastico alle spese militari. Inoltre chiedono la stabilizzazione di tutti i precari e il rinnovo dei contratti con aumenti salariali per adeguare questi almeno all’inflazione reale.

Si tratta di uno sciopero per fare richieste al governo e contrastare una Manovra, in buona parte non apprezzata. Venerdì, dalle ore 11:00, è prevista una manifestazione sotto il Parlamento in piazza Montecitorio. In questa sede verrà presentata la “finanziaria del popolo”. Afferma Usb: “Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori scioperano, votano e approvano la finanziaria del popolo”.

Risponde il governo, attraverso il responsabile economia di Forza Italia Casasco, che sottolinea come la Manovra sia seria, responsabile e che ha l’obiettivo di tenere i conti in ordine. Per il Governo infatti la crescita si muove su due direttrici: incentivare i consumi e sostenere gli investimenti.

Chi si ferma il 28 novembre

Nonostante le motivazioni del governo, venerdì 28 novembre è in programma lo sciopero generale. Sono coinvolti i mezzi di trasporto: si fermano i treni dalle 21:00 del 27 novembre alle ore 21:00 del 28 novembre. Sono comunque previste le fasce di garanzia.

Oltre a questo, attraverso i siti di Trenitalia, Trenord e Italo è possibile accedere alla lista completa dei treni cancellati, che subiranno ritardi o che sono garantiti. In caso di cancellazione, è possibile ottenere il rimborso.

Allo sciopero generale sono chiamati allo stop i lavoratori pubblici e privati e saranno interessati settori come trasporti, ma anche scuola, sanità e altri servizi.

Il comunicato Usigrai

Anche l’Unione sindacale dei giornalisti Rai ha deciso di aderire allo sciopero. In una nota hanno confermato che: “di fronte alla riduzione degli organici, a un precariato intollerabile e a salari erosi dall’inflazione, sciopereremo il 28 novembre”.

Sempre nella nota spiegano che è uno sciopero per il loro contratto di lavoro e che: “Vogliamo ricordare agli editori che l’informazione di qualità passa solo da giornalisti professionali e liberi, tutelati correttamente come tutti i lavoratori del nostro Paese, nei loro diritti e nelle retribuzioni”.