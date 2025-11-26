Sciopero 28 novembre, previsto un venerdì nero con interi settori bloccati: chi si ferma e dove

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Per il 28 novembre è stato annunciato dai sindacati di base, come Cobas, uno sciopero generale che bloccherà interi settori. Previsto un venerdì nero con disagi in tutta Italia. Rallenteranno fino a fermarsi i trasporti, le scuole, la sanità, le amministrazioni pubbliche, i giornalisti e gli operatori del mondo dell’informazione. Si protesta contro la Manovra e i contratti sul lavoro.

I motivi dello sciopero

La mobilitazione è stata indetta al culmine di settimane di tensione, nate intorno alla manovra economica e alle sue priorità giudicate insufficienti per il lavoro, per i servizi essenziali e per il welfare.

Le manifestazioni organizzate dall’Usb in diverse città italiane sono contro la Legge di Bilancio; i giornalisti, invece, scioperano contro il mancato rinnovo del contratto.

Un autobus durante uno sciopero dei trasporti (foto d’archivio)

I sindacati coinvolti sono COBAS, CUB, SGB e USB che, tra le altre cose, chiedono maggiori investimenti in sanità, scuola, università, e trasporti, la riduzione dei programmi di aumento della spesa militare, e il rinnovo dei contratti collettivi scaduti con aumenti di stipendio che recuperino almeno l’aumento del costo della vita degli ultimi anni.

Contro le misure della legge di bilancio anche la CGIL ha indetto uno sciopero il 12 dicembre.

Chi si ferma nelle Ferrovie e negli aereoporti e quando

Per il gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord lo stop inizierà dalle 21 di giovedì 27 novembre fino 21 di venerdì 28 novembre, con possibili cancellazioni o variazioni, fatte salve le fasce di garanzia previste per legge; per i regionali sono garantiti i servizi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Alla protesta aderisce anche il personale di Italo.

Le tratte garantite sono quelle strategiche: alcune corse intercity e regionali rimarranno attive, collegando grandi città e hinterland. Così come tratte internazionali di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, Enac ha fatto sapere che sono garantiti “tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero” così come i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera.

È assicurato anche “l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari che precedono il via all’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso”.

Per quanto riguarda infine i voli intercontinentali, sono confermati “tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza”.

Dove e come si fermano metro, bus e tram

Si ferma anche il trasporto pubblico locale. Braccia incrociate nelle principali città da Roma a Napoli e Firenze.

Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. A Roma, la protesta tocca l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr e, sulla rete Atac, anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59; non è garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno. Non sono garantite le corse delle linee metro A, B/B1, C previste dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti.

Il personale Atm di Milano ha scelto di non aderire alla sciopero del 28, spostandolo però a domenica 30 novembre.

Cosa succede nella scuola

Per quanto riguarda la scuola, il personale docente e Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) potrebbe scioperare per l’intera giornata del 28 novembre.

Secondo i sindacati promotori (Cobas, Cub, Sgb e Usb), le risorse stanziate nella manovra non sono sufficienti e la stabilizzazione del personale precario, il rinnovo dei contratti e investimenti nelle strutture scolastiche sono priorità trascurate.

Gli altri settori coinvolti nella protesta

Lo sciopero del 28 novembre coinvolge anche la sanità e la pubblica amministrazione, i sindacati chiedono che la manovra finanziaria investa di più su questi comparti, non solo in termini di risorse, ma anche di stabilità per chi ci lavora.

Nel settore sanitario, l’astensione è organizzata in modo da garantire i servizi essenziali. I vigili del fuoco sciopereranno per quattro ore, con modalità specifiche per chi lavora su turni o ha ruoli amministrativi.

Si ferma anche la stampa

Il settore dell’informazione sciopera per un contratto nazionale scaduto dal 2016 e per i diritti e la dignità professionale.

Si chiedono norme chiare sul lavoro digitale, tutele per i precari che reggono gran parte della produzione quotidiana e una definizione condivisa dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, affinché non sostituisca né deformi la qualità del lavoro umano.