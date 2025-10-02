Sciopero 3 ottobre per la Flotilla, cos'è la precettazione a cui pensa Salvini in vista della manifestazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mobilitazioni spontanee, nuovi cortei e lo sciopero generale del 3 ottobre: l’Italia torna in piazza dopo l’arrembaggio israeliano alla Global Sumud Flotilla. Da una parte Usb, Cgil e Cub, che hanno annunciato l’astensione dal lavoro con poco più di ventiquattro ore di anticipo; dall’altra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intenzionato a ricorrere alla precettazione per i lavoratori dei trasporti pubblici, considerati servizio essenziale. La battaglia si gioca in punta di diritto, ma difficilmente potrà impedire la partecipazione dei lavoratori del settore privato.

Cosa dice la legge sulla precettazione

Come riporta ANSA, la proclamazione prevede lo stop dalle 21 del 2 ottobre per il personale ferroviario, dalle 22 per le autostrade e dalle 9 del 3 ottobre per i vigili del fuoco. Tutte le altre categorie si fermeranno dalla mezzanotte per ventiquattr’ore.

Per capire i margini di intervento del governo, occorre spiegare cosa sia la precettazione e come funziona.

ANSA

La manifestazione pro Palestina del 22 settembre a Genova

La legge di riferimento è la 146 del 1990, che regola gli scioperi nei servizi pubblici essenziali e prevede un preavviso minimo di dieci giorni.

L’articolo 2 comma 7, però, ammette deroghe “in difesa dell’ordine costituzionale” o per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

Secondo Usb, l’inerzia del governo di fronte all’abbordaggio israeliano rientra tra queste ipotesi.

Ma il ministero dei Trasporti ritiene che la motivazione non sia sufficiente a giustificare il mancato preavviso.

Sciopero 3 ottobre per la Flotilla, la posizione di Salvini

In una nota del Mit, Salvini ha annunciato che “per evitare che una minoranza irresponsabile blocchi milioni di italiani” valuta la precettazione, cioè un provvedimento straordinario con cui il ministero può imporre ai lavoratori di riprendere il servizio o ridurre le ore di astensione.

L’atto è previsto dall’articolo 8 della legge 146 e serve a tutelare diritti costituzionali come salute, sicurezza e libertà di circolazione.

L’ordinanza può essere emanata dal ministro, dal presidente del Consiglio o dal prefetto, e deve essere notificata almeno 48 ore prima dell’inizio dello sciopero, salvo urgenze.

Le sanzioni vanno da 500 a 1.000 euro per i singoli lavoratori e da 2.500 a 50.000 euro per i sindacati.

Il precedente del 17 novembre 2023

La possibilità di ricorrere alla precettazione era già stata sperimentata lo scorso 17 novembre 2023, quando Salvini ridusse da otto a quattro ore lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil.

Fu, come ricordato da Pagella Politica, “la prima volta nella storia italiana” che un ministro limitò uno sciopero generale, provocando la dura reazione di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, che definirono la decisione “un precedente pericoloso”.

Fino ad allora, la precettazione era stata applicata solo a singoli settori – trasporti, scuola, sanità – e mai a mobilitazioni di portata nazionale.

La legge, infatti, nasce per bilanciare il diritto di sciopero (art. 40 della Costituzione) con quello dei cittadini all’erogazione dei servizi essenziali.