Sciopero 4 novembre 2025 di scuola e università nel giorno dedicato alle forze armate: l'attacco al Ministero

Lo sciopero del 4 novembre 2025 trasforma la data di celebrazione delle forze armate in uno scontro politico: il sindacato Sisa ha indetto uno sciopero nazionale chiamando a raccolta docenti così come personale Ata, educativo e universitario di ogni ordine e grado. Si protesta contro precariato, stipendi bassi e mancanza di investimenti. Ma non solo.

Perché lo sciopero generale il 4 novembre

L’iniziativa organizzata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente si svolgerà per l’intera giornata di martedì 4 novembre, in concomitanza con la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate.

Il sindacato spiega il perché di uno sciopero il 4 novembre: “Il richiamo alla data del 4 novembre – anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale – è simbolico: un invito a riflettere sul valore della pace, della conoscenza e dell’educazione come strumenti di costruzione civile”.

L’adesione allo sciopero potrebbe comunque essere contenuta, dal momento che Sisa è un sindacato minoritario: un articolo di TuttoScuola del febbraio 2023 definisce il Sisa un “micro-sindacato” con “dieci iscritti e 18 voti nelle elezioni RSU”, Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Le motivazioni dello sciopero

Il sindacato Sisa denuncia una serie di criticità e chiede:

il rinnovo immediato del Ccnl Scuola con aumenti salariali proporzionati al costo della vita;

stabilizzazione del personale precario;

riduzione della burocrazia nella scuola;

più libertà nella didattica;

maggiori investimenti nella formazione, nella sicurezza degli edifici e nel sostegno agli studenti con disabilità.

E poi c’è il “rifiuto della militarizzazione delle scuole, in riferimento ai recenti accordi e progetti di collaborazione con le forze armate, che il sindacato considera contrari alla natura educativa e pacifica dell’istituzione scolastica”.

Il convegno sospeso del 4 novembre

Ma all’interno del mondo scuola c’è anche un’altra polemica che riguarda la stessa giornata: il 4 novembre era previsto un convegno formativo per il personale scolastico, organizzato dal Cestes (ente accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito) in collaborazione con l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, dal titolo “La scuola non si arruola”. L’iniziativa aveva riscosso circa 1.300 adesioni.

Lo scorso 31 ottobre il Mim ha comunicato la sospensione cautelare e la contestazione dei requisiti di accreditamento dell’iniziativa. Motivazione: l’evento sarebbe stato promosso principalmente da un ente non accreditato (Osservatorio) e non dal Cestes. E il corso non rientrerebbe negli ambiti formativi previsti per il personale docente, in quanto tratterebbe contenuti estranei alle competenze professionali definite da contratto e normativa.

Gli organizzatori sostengono che le reali motivazioni siano politiche. In sintesi: il Governo considererebbe pericolose le iniziative che contestano “ogni attenzione e analisi critica verso il sistema militare, gli intrecci tra economia e finanza, la costante denuncia del militarismo e dei militari nelle scuole”.

E non solo: “Ogni iniziativa nelle scuole e nell’università che contesti storicamente la equiparazione tra antisionismo e antisemitismo […] viene considerata una sorta di minaccia per un Governo complice del Genocidio“.