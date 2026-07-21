Sciopero aerei 21 luglio 2026 da Easyjet alla revoca di DAT, quali sono i voli garantiti: l'elenco dell'ENAC

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Per tutta la giornata di oggi 21 luglio ci sarà uno sciopero dei voli che coinvolgerà i dipendenti di Easyjet e quelli di molte società che si occupano dei servizi di terra in aeroporto. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, ma tutti gli altri aerei della compagnia britannica o in partenza dagli aeroporti coinvolti potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Revocato, invece, lo sciopero del personale DAT a Palermo e quello degli aeroporti di Napoli e Salerno.

Gli scioperi dei voli del 21 luglio

Il principale sciopero del comparto aereo del 21 luglio è quello di Easyjet. I dipendenti della compagnia low cost britannica si fermeranno per tutta la giornata e su tutto il territorio nazionale. A questo vanno ad aggiungersi:

lo sciopero dei dipendenti della Geasar, che gestisce gli aeroporti di Olbia e Alghero, dalle 13 alle 17;

lo sciopero dei dipendenti di Alha e Mle-Bcube, due società del settore cargo che operano a Malpensa, per tutta la giornata.

Revocati invece gli scioperi di Gh Napoli e di Sky Services a Salerno e di DAT LT a Palermo.

I voli garantiti, l’elenco di Enac

Alcune delle tratte coinvolte dallo sciopero sono fondamentali per i collegamenti tra la terraferma e le isole maggiori. Per questa ragione dovranno essere eseguiti anche in caso di sciopero.

L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha annunciato l’elenco dei voli di Easyjet che saranno garantiti nonostante lo sciopero:

EJU 4127 Napoli (LIRN) Cagliari (LIEE);

EJU 4128 Cagliari (LIEE) Napoli (LIRN);

EJU 3535 Malpensa (LIMC) Catania (LICC);

EJU 3634 Catania (LICC) Malpensa (LIMC);

EJU 3599 Malpensa (LIMC) Lampedusa (LICD).

Garantiti anche i voli internazionali gestiti da Easyjet:

EJU 3993 Malpensa (LIMC) Capo Verde (GVAC);

EJU 3893 Malpensa (LIMC) Hurghada (HEGN).

I rimborsi dei biglietti in caso di sciopero

La normativa prevede che, in caso di sciopero del trasporto aereo, i passeggeri possano rinunciare al proprio volo e ottenere il rimborso del biglietto.

Dovrebbe essere la compagnia aerea stessa, in caso di cancellazione del volo, a fornire attraverso un link nella comunicazione ai passeggeri i moduli per chiedere il rimborso.

Se invece si ha necessità di partire immediatamente, si può chiedere un volo di riprotezione gratuita su un altro orario. Non è sicuro però che esistano soluzioni alternative.