Sciopero aerei 9 aprile 2025, si fermano il personale di Easyjet, Sea e Gesap: quali sono i voli garantiti

Lungo la giornata di mercoledì 9 aprile 2025 potrebbero verificarsi disagi nel settore del trasporto aereo a causa dello sciopero del personale Easyjet, oltre a quello dei lavoratori della Sea, impiegati come autisti negli scali milanesi di Linate e Malpensa, e a quello dei dipendenti Gespa, ossia la società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

Sciopero aerei del 9 aprile 2025, previsti disagi per chi vola con Easyjet

Lo sciopero dei dipendenti Easyjet dura 4 ore, dalle 10:30 alle 14; è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. Nelle quattro ore in cui è prevista la protesta, alcuni i voli potrebbero essere cancellati o subire considerevoli ritardi.

I disagi potrebbero verificarsi anche dopo la fine dell’orario di mobilitazione.

In particolare, ad incrociare le braccia saranno gli assistenti di volo EasyJet. Si tratta della “prima mobilitazione del personale di cabina EasyJet dalla pandemia di Covid-19”.

Le motivazioni sono “turni sempre più pesanti e rotazioni programmate al limite”, che hanno “un impatto diretto non solo sul benessere psicofisico degli equipaggi, ma anche sulla qualità del servizio reso ai passeggeri”.

Coloro che hanno indetto lo sciopero spiegano che sarebbe cambiata l’organizzazione e la programmazione dei turni, fatto che ha reso “più difficoltosa l’assegnazione di hotel e trasferimenti e incrementato la fatica operativa degli equipaggi”.

Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) rimarca che durante gli scioperi sono garantiti comunque i voli nelle fasce orarie di tutela 7-10 e 18-21.

Sciopero dei dipendenti Gespa e Sea

Mercoledì 9 aprile scioperano dalle 10 alle 18 anche i dipendenti della Gespa, la società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

I sindacati affermano che c’è una gestione “segnata da una instabilità grave e cronica”, dopo le dimissioni, il reintegro e le nuove dimissioni dell’amministratore delegato.

Nella stessa fascia oraria, si fermeranno anche i lavoratori della Sea impiegati come autisti negli scali milanesi di Linate e Malpensa.

Cosa fare in caso di volo cancellato o in ritardo

Easyjet, sul suo sito, spiega che cosa fare in caso di volo cancellato o con forte ritardo. Se il volo è saltato, sono disponibili diverse opzioni che possono essere richieste accedendo alla sezione ‘Gestisci le tue prenotazioni’ sul sito web o tramite l’app EasyJet.

In particolare, si può passare a un altro volo gratuitamente. Su ‘Gestisci le tue prenotazioni’ si ha la possibilità di prenotare dei posti sul prossimo volo disponibile. In mancanza di voli diretti, si può optare per un volo da o per un aeroporto nelle vicinanze all’interno dello stesso Paese o un volo con scalo della rete EasyJet.

Altra opzione è richiedere un voucher per l’intero valore della prenotazione del volo cancellato. Il voucher è valido per 12 mesi dalla data di emissione. Possibile anche fare richiesta di rimborso a copertura dell’intero valore della prenotazione. I rimborsi saranno versati sul conto attraverso il quale è stata effettuata la prenotazione.

Per quel che riguarda i ritardi, a seconda del ritardo accumulato, sono previsti rimborsi tramite diverse modalità. Si ha diritto a un voucher se il volo è in ritardo di 2 ore (per voli fino a 1.500 km, ad es. Londra-Zurigo). Si ha diritto a un voucher anche se il volo è in ritardo di 3 ore (per voli oltre i 1.500 km, ad es. Londra-Zurigo). Se per qualsiasi motivo non la compagnia non fosse in grado di fornire un voucher, rimborserà lo stesso importo dopo che il passeggero esibirà le opportune ricevute.

Nel caso in cui il ritardo fosse superiore a 5 ore, il viaggiatore puoi modificare il volo per una data successiva in base alla disponibilità dei posti. In alternativa, può annullare il volo in ritardo e richiedere un rimborso completo.