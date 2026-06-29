Sciopero aerei domenica 5 luglio 2026, voli a rischio da Malpensa a Fiumicino: orari e personale coinvolto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si prospetta una giornata complicata sul fronte voli domenica 5 luglio 2026 a causa di uno sciopero. Ben 9 sigle sindacali e il personale di una compagnia aerea hanno annunciato l’astensione dal lavoro. Le ripercussioni più importanti potrebbero arrivare per chi vola dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Catania.

Voli, problemi il 5 luglio a causa di uno sciopero

Domenica 5 luglio sarà una giornata nera per i voli. Diversi sindacati e associazioni di categoria hanno proclamato lo sciopero, anche se con durate orarie diverse. Come previsto dalla normativa italiana, anche durante gli scioperi di 24 verranno garantite delle fasce di operatività.

I voli programmati dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera saranno tutelati e opereranno regolarmente. Ma ovviamente lo sciopero potrebbe ripercuotersi a cascata sui voli programmati nella giornata.

ANSA

Le sigle sindacali coinvolte nello sciopero dei voli di domenica 5 luglio 2026

A incrociare le braccia sarà in primo luogo il personale delle aziende del comparto, dell’indotto e delle società di handling associate e non ad Assohandlers, a seguito della mobilitazione indetta da CUB Trasporti.

Forti disagi anche sul fronte dei voli: i sindacati di categoria (tra cui USB Lavoro Privato, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL) hanno proclamato uno stop di 24 ore per i piloti e gli assistenti di volo della compagnia EasyJet. A livello locale, la protesta morderà lo scalo di Milano Malpensa con lo sciopero del personale ENAV (24 ore per FAST-CONFSAL e 4 ore per UILT-UIL) e della FedEx, mentre a Roma Fiumicino e Ciampino si fermeranno per 8 ore gli addetti alla sicurezza di ADR Security.

Al di fuori degli aeroporti, l’unica altra criticità di rilievo segnalata per la giornata riguarda il trasporto pubblico locale a Firenze, con un’agitazione di 24 ore indetta dai Cobas per il personale di Autolinee Toscane. Il 9 luglio la Uilt-Uil ha indetto uno sciopero delle ferrovie di 23 ore (dalle 3:00 del 9 luglio alle 2:00 del 10 luglio) relativamente al personale operativo equipaggi della società Italo Ntv.

Sciopero e voli cancellati: i diritti dei consumatori

Spesso, quando lo sciopero non dipende direttamente dai lavoratori alle proprie dipendenze, le compagnie aeree provano a negare il risarcimento adducendo “circostanze eccezionali”. Tuttavia, anche se la compensazione automatica salta, le tutele fondamentali del viaggiatore restano comunque.

In caso di volo cancellato, il passeggero conserva sempre il diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto o la riprotezione gratuita sul primo volo utile. Non solo: durante l’attesa in aeroporto, la compagnia ha l’obbligo di garantire l’assistenza, offrendo pasti, bevande e l’eventuale pernottamento in hotel.

Poiché le responsabilità legate ai servizi di terra aprono spesso il fianco a contenziosi, il consiglio d’oro è uno solo: pretendere sempre dalla compagnia una dichiarazione scritta che attesti l’esatta causa della cancellazione.