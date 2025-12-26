Sciopero aerei durante le feste, aeroporti europei a rischio ritardi e cancellazioni: calendario di gennaio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tra fine dicembre e gennaio sono annunciati diversi scioperi negli aeroporti europei, con possibili ripercussioni su voli, coincidenze e servizi di terra. Le proteste coinvolgono in particolare personale di cabina e addetti aeroportuali, proprio nei giorni di massimo traffico per il settore. Le situazioni più delicate si registrano tra Regno Unito, Spagna e Italia, con agitazioni che potrebbero tradursi in ritardi, cancellazioni e tempi di attesa più lunghi negli scali.

Il nodo critico di Heathrow

Nel Regno Unito una prima ondata di disagi all’aeroporto di Luton, prevista tra il 26 e il 29 dicembre, è stata scongiurata grazie a una nuova proposta di aumento salariale presentata ai lavoratori. La tensione resta però alta all’aeroporto di Heathrow, uno degli hub più trafficati d’Europa.

Il 24 e il 26 dicembre è stato proclamato uno sciopero del personale di cabina di Scandinavian Airlines Services. A rischio soprattutto i collegamenti verso i principali hub scandinavi, come Copenaghen, Stoccolma e Oslo, con possibili effetti a catena sull’intera rete di voli in coincidenza.

ANSA Scioperi negli aeroporti di tutta Europa

Alla base della protesta, secondo il sindacato Unite, ci sarebbero stipendi ritenuti insufficienti rispetto al costo della vita, un’accusa respinta dalla compagnia ma che mantiene acceso il confronto proprio nel periodo natalizio.

Scioperi continui negli aeroporti spagnoli

La situazione appare ancora più complessa in Spagna, dove il personale di Azul Handling, la società che fornisce servizi di terra a Ryanair, porta avanti da mesi una protesta articolata. Fino al 31 dicembre sono previsti scioperi settimanali.

Nello specifico ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica, in tre fasce orarie: dalle 5 alle 9, dalle 12 alle 15 e dalle 21 a mezzanotte.

I disagi potrebbero coinvolgere numerosi scali, tra cui Alicante, Barcellona-El Prat, Girona, Ibiza, Madrid-Barajas, Malaga, Palma di Maiorca, Siviglia, Tenerife Sud e Valencia.

Italia: attesi disagi a gennaio

In Italia l’impatto maggiore è atteso dopo le festività natalizie. Il 9 gennaio il sindacato Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore del personale di terra, dalle 13 alle 17, che potrebbe causare ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti.

Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero di 24 ore del personale di handling di Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate, con possibili ripercussioni sull’operatività dello scalo.

Ulteriori disagi potrebbero verificarsi il 31 gennaio all’aeroporto di Verona, dove il personale del controllo del traffico aereo di ENAV ha annunciato un’astensione dal lavoro. Si attendono ulteriori informazioni su possibili disagi all’aeroporto di Fiumicino.